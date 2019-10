Instagram eliminará este filtro que causa “desequilibrio mental”

Si es de los que ha probado cómo se vería en caso de una cirugía estética a través de la aplicación de Instagram como Plastica o Fix me, tales filtros desaparecerán muy pronto de la barra de opciones de la red social.

Así lo anunció la aplicación de medios luego de los pronunciamientos de algunos expertos manifestando que tales efectos de realidad aumentada estarían poniendo en riesgo la salud mental de los usuarios y desear verse como se ven en la simulación. Específicamente, se trata de los efectos donde la persona se ve con labios inyectados, rellenos o sometidos a un estiramiento facial para enmarcar la facción.

Instagram, propiedad de Facebook, manifestó que tal censura es con el fin de promover el bienestar de los usuarios y evitar que por estos efectos las personas se sientan aún más incómodas de quienes en realidad son. Sin embargo, la noticia ha generado amores y odios en los internautas quienes se han manifestado a favor y en contra de la idea.

“La mayoría de las personas simplemente ven los filtros como ‘chicas divirtiéndose‘ y simplemente dejan que los disfruten, pero cuando no has publicado una foto sin uno de estos filtros desde 2016, claramente hay algo más profundo que solo ‘diversión'”, manifestó un usuario via Twitter.

Por otro lado, están quienes cuestionaron la idea: “¿Instagram también me ha tenido en cuenta a mí y a lo que se supone que debo hacer cuando tengo un día en que me veo peor de lo normal? Las brujas demacradas y viejas también necesitan verse impresionantes“, dijo otra internauta a través de su cuenta personal.

Lo que sí es claro es que estudios han afirmado que el uso excesivo de redes sociales ha generado depresión en las personas, especialmente en los millenials, por ello la decisión de la red que la experiencia dentro de la misma sea lo más saludable posible en cada una de las estrategias que irán promoviendo.

Y usted, ¿de qué lado está?