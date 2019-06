¡INSÓLITO! Crean aplicación que desnuda mujeres en segundos

Con tan solo una foto de una mujer, esta aplicación le quita la ropa y le pone encima un cuerpo desnudo que se asemeje al original.

El desarrollo tecnológico se llama Deep Nude y ya ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet, como la fundadora y directora ejecutiva de la organización contra la pornovenganza Badass, Katelyn Bowden, quien asegura que “es absolutamente aterrador. Esta tecnología no debería estar disponible para el público”, alegó.

Por su parte, el creador de la aplicación que se identifica como “Alberto” dice que su desarrollo no cambia mucho el panorama actual y que “si alguien tiene malas intenciones, tener DeepNude no cambia mucho. Si no lo hago, alguien más lo hará en un año”. Además se cataloga a sí mismo como un “entusiasta de la tecnología”.