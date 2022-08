La inquisidora de la comisaría Sur de Copacabana.

in

Existe una inquisidora que ocupa el cargo de comisaria de familia del municipio de Copacabana sur, la cual viene siendo denunciada por no ejercer sus labores en defensa de las mujeres y de la familia, una inquisidora desproporcionada y autoritaria, una comisaría que pareciera no sentir ninguna empatía por el dolor que vive su género cuando van en busca de su apoyo; Son varias mujeres que se han sentido vulneradas y hoy son víctimas de lo que se conoce como violencia institucional.

En mujeres valientes hemos recibido varias denuncias respecto al actuar de las funciones públicas de la comisaría de familia de Copacabana sur, son varios los casos donde no se logra comprender cómo una comisaría la cual está llamada a garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia por situaciones de violencia intrafamiliar, además, se ha conocido que las mujeres que han acudido a esta comisaría en busca de ayuda son totalmente re-victimizadas por el actuar de esta inquisidora.

El caso más reciente es el vivido por Yolanda, una mujer que sufre episodios constantes de maltrato por parte de su expareja, a tal grado que hoy en día todos los miembros del núcleo familiar de Yolanda han sido agredidos por este hombre, Yolanda acudió a la comisaría sur de Copacabana con la intención de ponerle fin a su calvario y encontrar el apoyo en la institucionalidad. Es una lastima que Yolanda posiblemente, pudiera sumarse a una lista de feminicidio por el no actuar de esta comisaría.

El caso de esta mujer no es el único conocido por la columnista, el actuar desproporcionado de la inquisidora fue denunciado públicamente por Catalina, una mujer que se vio inmersa en episodios de violencia intrafamiliar en compañía de sus hijas menores de edad, ella en búsqueda de protección lo que encontró fue ser separada de sus hijas y fueran ubicadas en un hogar de paso, no se atiende al clamor de una mujer que solo buscaba encontrar apoyo en una institución pensada y creada en proteger a los más vulnerables miembros de la familia y lo que se hizo fue apartar a las menores de su madre, lo increíble de este caso es que el presunto agresor y padre de las menores no entiende cómo sus hijas terminaron siendo alejadas de su hogar, compartiendo con Catalina el desazón de la desproporcionalidad del actuar de la funcionaria.

Este tipo de casos nos lleva a las mujeres a sentirnos aún más desprotegidas por el estado, donde lo único que se consigue es poner barreras entre la ciudadanía y el acceso a la justicia, a que pasemos a enlistar cifras de violencia en contra de la mujer y lo peor es que la institucionalidad es quien genere muchas de estas cifras por culpa de funcionarios que no cumplen con la finalidad de su cargo y desconocen los Derechos de las víctimas, víctimas todas ellas mujeres que lo único que piden es que los órganos encargados de vigilar la función pública, ponga sus ojos en el actuar de la Comisaría sur de Copacabana.