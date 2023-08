‘Era un depredador de niñas’: Influencer estadounidense viajó 23 veces a Colombia para abusar de menores en Medellín

Varias menores de edad víctimas del Orión, influencer estadounidense, contaron cómo el hombre lograba persuadirlas para que cayeron en sus brazos.

Según información de las autoridades, este extranjero ingresó 23 veces a Colombia, con la intención de abusar de niñas menores de edad.

El hombre tenía 2 casas en Bello, además de hablar italiano, portugués, español y su idioma nativo, inglés.

El influencer aprovechaba la vulnerabilidad de las niñas para contactarlas por Facebook.

Según el relato de las víctimas el hombre primero se mostraba muy atento, amable y cariñoso , pero cuando cumplía su cometido era autoritario y déspota.

El extranjero de 46 años, buscaba ganarse la confianza de niñas de estratos vulnerables de Medellín y Bello (Antioquia) para que accediera a tener encuentros sexuales a cambio de dinero.

Una de las víctimas contó que “Me contactó por Facebook y me dijo que estaba en Medellín para que nos viéramos. Ahí me dio su número de WhatsApp, cuadramos para que yo fuera a su casa, porque yo necesitaba una plata”.

Seguidamente, el hombre le pidió un carro para que la llevara a su casa en el barrio San Jacinto de Bello, «Su casa era de tres pisos, en el último estaba su habitación, estaba llena de espejos, yo le dije y él sabía que tenía 16 años”. Puntualizó la menor.

Otro de los puntos es que el hombre tenía varias exigencias para las niñas. ‘Cuando nos desvestimos me dijo que no le gustaba que tuviera vellos en las piernas ni en ninguna parte, entonces me hizo depilar, a mí eso no me gustó, me sentía incómoda, tuvimos relaciones y me pagó 250.000 pesos, luego me pidió el taxi’. Siguió contacto la menor.

Este hombre solo estaba esperando la Feria de las Flores de la ciudad para venir a contactar más niñas, puntualizan las autoridades.

El coronel Juan Pablo Cubides, director de Protección de la Policía dijo» Con nuestra Fiscalía se le imputan los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acto sexual con contenido pornográfico con menor de 18 años, además, explotación sexual comercial con menor de 14 años”.

