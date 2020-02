Medellín definió precios de boletería y abonos para la Copa Libertadores

Minuto30.com- El Deportivo Independiente Medellín se instaló en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Atlético Tucumán.

De este modo, el ‘Equipo del Pueblo’ aseguró tres partidos de alto interés en el Estadio Atanasio Girardot, que seguramente se teñirá de ‘Rojo’ en cada uno de ellos.

Boca Juniors, de Argentina; Caracas, de Venezuela y Libertad, de Paraguay serán los rivales del ‘Poderoso’ en el grupo H del certamen continental.

Así las cosas, se pronóstica lleno en el ‘Coloso de la 74’ para el compromiso frente al ‘Xeneize’ y muy seguramente también ante el conjunto ‘Gumarelo’.

Conscientes de ello los directivos de Independiente Medellín definieron inmediatamente los precios de boletería y abonos para la fase de grupos de la competencia.

Las abonos estarán disponibles desde este miércoles a las 11:00 de la mañana en todos los puntos Tu Boleta, mientras que la boletería suelta por partido se habilitará a partir del domingo 1° de marzo.

Aspectos a tener en cuenta para la recarga del abono o la compra del combo para no abonado

– El ingreso a todos los partidos será con boleta. La tarjeta de abonado solo sirve para realizar la recarga, más no para el ingreso.

– Al momento de realizar la compra en el punto de venta recibirás 3 boletas, una para cada partido.

-Si realizás la compra a través de Tuboleta.com podés seleccionar una de las 4 formas para recibir las boletas: entrega a domicilio, recogida en punto de venta, envío a email o envío a celular. Cada una de ellas tiene un costo de servicio adicional por cada transacción.

-La venta online se habilita desde las 9 am del miércoles 26 de febrero para recarga de abonados y combo no abonados y los puntos de venta físicos desde las 11 am del mismo día.

-La venta de boletería suelta se habilitará desde el domingo 1 de marzo en Tuboleta.com y en puntos físicos.

-Es indispensable portar el documento de identidad para el ingreso a todos los partidos.

Precios boletería y abonos fase de grupos Copa Libertadores