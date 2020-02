¿Incómodo? Sebastián Gómez le dijo Osorio que no está contento en la posición en la que lo pone a jugar

Previo al clásico que se jugará este sábado en el Atanasio ante Independiente Medellín, el volante Sebastián Gómez manifestó que ha tenido algunas diferencias con el entrenador Juan Carlos Osorio en cuanto a la posición en la que está jugando.

Gómez planteó en Múnera Eastman que habló con Osorio debido a que se autoevaluó sobre su desempeño en la cancha y le expresó la posibilidad de que lo ponga donde él más se siente cómodo, alguno que consideró hizo con respeto.

“En esa posición me auto evalué y la verdad quise como abrir otra puerta de experimentar en otra posición, pero sentía que no me sentía cómodo. Le manifesté al profe muy respetuosamente que no me sentía bien ahí y lo tomó de la mejor manera y ahora juego es en mi posición natural”, aseguró Gómez en el medio citado.

Hasta ahora el entrenador no se ha pronunciado sobre esta situación y todo se verá reflejado el próximo sábado cuando Nacional reciba a Independiente Medellín y se le dé la oportunidad de jugar a Gómez, para saber si Osorio lo escucha o no.