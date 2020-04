EN FOTOS: ¡Impresionante! La contaminación se apodera del aire de Cúcuta

Claro, como no somos #Medellín ni #Bogotá ahí si no se declara alerta amarilla o naranja (aún no se ha

dado un explicación exacta sobre lo que está pasando, sólo hipótesis) en la ciudad de #Cúcuta por la calidad de aire.#SosCucutaSeAsfixia#Colombia#DuqueResponda

Plaza del Este pic.twitter.com/hJmbOjzp82

— Yurley Calderón (@YurleyCaldern1) April 1, 2020