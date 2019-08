Iba caminando y de repente un enjambre de abejas africanizadas lo mató

Sorprendidos se encuentran los vecinos del barrio El Tucán del municipio de Soledad, Atlántico, tras presenciar la muerte de un hombre que fue atacado por abejas africanizadas.

Según recogen medios locales, el hombre estaba caminando “común y corriente” por el sector, cuando “de la nada” un enjambre de abejas lo atacó.

La víctima comenzó a gritar por ayuda y a intentar huir de los insectos, por lo que los vecinos prendieron cartones y con el humo y las llamas intentaron ayudar al hombre, pero nada funcionó.

Después del ataque el hombre cayó inconsciente sobre el asfalto y fue trasladado de urgencia a un centro médico donde falleció una hora después.

Esta persona no era conocida en el sector y en el momento de su muerte no portaba documentación, por lo que hasta el momento no ha sido identificado. En la mañana de este jueves su cuerpo fue traslado a Medicina Legal a la espera que un familiar se acerque a reclamarlo.