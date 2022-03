30 años sin Humberto Monroy, el “Padre del rock colombiano»

in

En los años 60, en una casa del barrio Pasadena de Bogotá, unos inquietos adolescentes hacían maromas para estructurar con las uñas un proyecto musical de rock. Por las carencias y falta de apoyo, sus dificultades eran mayúsculas a pesar de su talento. Pero ello no fue obstáculo para insistir y persistir en el sueño de crear la primera banda de rock en Colombia en el hogar de la familia Latorre, quienes debieron acostumbrarse a los alaridos y estruendos de estos inquietos estudiantes de bachillerato.

Hoy con orgullo lo afirma Jorge Latorre: “El rock colombiano nació en la sala de mi casa”. Pués allí se reunían jovencitos como Humberto Monroy, Alfredo Besoza y los hermanos anfitriones Fernando y Jorge Latorre. Terminaron conformando una agrupación que llamaron “Los Dinámicos”.

Los Dinámicos

Por aquellos tiempos Radio Continental por el auge del rock en el mundo, decide convocar a un concurso de bandas aficionadas, con el objeto de promover estos ritmos en el país. Con apenas tres instrumentos participan: Fernando Latorre con un acordeón, Alfredo Besoza con unos tambores de banda de guerra (batería) y Humberto Monroy con una vetusta guitarra. Lo hacen como «Los Dinámicos» y llegan a la final con «Los Electrónicos» del que hacían parte los hermanos Dueñas, Luis y Edgar.

Los Speakers: la primera banda nacional de rock

Los organizadores deciden que ambas bandas son muy buenas y que por lo tanto debía conformarse una sola, que supere a las dos. De esa fusión nacen LOS SPEAKERS y este se convierte oficialmente en el primer grupo rockero colombiano, alcanzando amplio reconocimiento nacional. Humberto (guitarra y voz) y Fernando (batería) se convierten en líderes de esta, la primera banda colombiana moderna, claramente influenciada por The Beatles y con la cual grabaron uno de los álbumes insignia de la psicodelia nacional, llamado “En el maravilloso mundo de Ingesón” (1968).

INGESÓN era el más grande estudio de grabación, era como la meca de los cantantes colombianos, solo acogía a los mejores. Los Speakers tuvieron esa oportunidad, de allí el nombre de la primera producción rockera en Colombia realizada en 1968. Ha sido uno de los hechos más trascendentes de la música pop nacional. Hoy Ingesón, además de estudio es una gran academia musical dirigida por su propietario el maestro Javier Martínez Maya (Ex miembro de Genesis, director de Sol Barniz y otros proyectos) en el barrio Teusaquillo. Allí se forjan nuevos talentos musicales del país.

Se podría afirmar que con la publicación de ese inolvidable L.P., la banda marca el inicio del rock en Colombia al lado de otras como Los Ampex y Los Flippers con Arturo Astudillo. El gran éxito hace que varios de sus integrantes sean seducidos para ir al exterior. La desintegración fue inevitable. Fueron pocos años de éxito, que marcaron el inicio de una época musical para la historia del país.

Aquí uno de los grandes éxitos de Los Speakers, un cover de ‘La casa del sol naciente’, original ‘The Animals’ https://www.youtube.com/watch?v=Y25o6yr6RqA&ab_channel=jersonmajin

1972: nace Génesis de Colombia

Pero Humberto Monroy (Humo como se hacía llamar) decide seguir leal a su país y medita en otras opciones afines, fiel a su patriotismo prueba con otros proyectos. Luego busca empatía con la naturaleza y el misticismo e ingresa al movimiento hippie de la época. Se afinca en una comuna en Lijacá, más tarde en otra de un monasterio en Usme donde decide probar con una idea muy experimental y nace Génesis de Colombia en 1972. Fue el proyecto más persistente de la primera generación del rock colombiano. Se caracterizó por fusionar elementos del folk rock con aires folclóricos colombianos, especialmente de la zona andina y de la costa Caribe.

Se presentó por todo el país recuperando instrumentos tradicionales, los cuales incorporados al sonido eléctrico convirtieron a Génesis en el grupo de rock más popular de la época. Llegaron éxitos inolvidables como “Mama”, “Don Simón”, “Cómo decirte cuanto te amo” (un cover del clásico de Cat Stevens “How I Can Tell You”), “Quiero amarte”, “Toma tu mochila”, “Amor indio”, etc. De la mano de Humo, este proyecto duró unos 20 años.

En 1983 se presentó la oportunidad de viajar a Europa. Pero internacionalmente existía una agrupación con el mismo nombre, la británica Génesis. Por lo tanto deciden llamarse “Maíz”. Con ese nombre, grabaron dos canciones ‘A quien’ y ‘Fuiste un tonto’. Por inconvenientes finalmente no viajaron esfumándose el sueño de visitar el viejo continente.

Humberto Monroy dedicó toda su vida a la música desde que era un niño hasta su repentina muerte en 1992. Fueron 30 años en los que Humberto integró importantes grupos experimentando en estos, sonidos que van desde el rock psicodélico (Los Speakers), el rock progresivo (Siglo Cero) y el folk rock (Génesis). A excepción de otros músicos pioneros de la década del 60 que se establecieron en el extranjero, Humberto no se fue nunca de su país, llevando su música a todas las regiones y rincones de Colombia.

“Mecánica Nacional” la gran banda sobreviviente

Capítulo aparte merece el proyecto “Mecánica Nacional”. Una importante iniciativa musical creada y liderada por Edgardo Chaves “Batier”, vocalista y guitarrista ex-integrante de Génesis. Fue un hito en el desarrollo de la música moderna en Colombia. De él hicieron parte los también ex-génesis Jorge Latorre (batería) y Jaime Aguilar (bajo). El grupo produjo un álbum titulado ‘Oiga hermano’ dedicado a Jaime Bateman Cayón, líder de la desaparecida guerrilla M-19. En él colaboran dos importantes músicos: Camilo Ferrans y Kent Biswell. Batier es el cantante principal y compositor de 6 de los 10 temas.

Destacable y meritorio que ‘Mecánica Nacional’ sobreviva con su líder Batier que ha realizado una nueva producción con éxitos de Génesis de Colombia en formato contemporáneo y más rockero. Javier Martínez ha hecho la posproducción y mezcla en sus estudios de Ingesón. Un aporte esencial en el desarrollo del rock nacional, más aún por la vigencia de la histórica banda “Mecánica Nacional”.

La súbita y temprana muerte de Humberto Monroy

El 24 de marzo de 1992 ‘Humo’ vivía modestamente en Tocancipá con Angelita, su pareja, y sus tres hijos de 14, 10 y ocho años. Sufre un síncope y es llevado al hospital de Zipaquirá, en donde ante la imposibilidad de una adecuada atención médica (carencia de equipos) y falta de recursos, muere por una falla cardíaca a las 11 de la noche, a sus 46 años. Su hijo mayor Jesús, ese mismo día cumplía años (14).

En circunstancias distintas murieron tres más de los fundadores de Génesis, incluyendo al poeta “Sibius” (Federico Taborda), miembro de la UP, asesinado, además de Betty Vargas. Sobreviven del grupo matriz Jorge Latorre y Tania Moreno. Pero igualmente hay otros artistas que también pasaron por Génesis entre ellos el gran músico nariñense antes mencionado Javier Martínez Maya quién terminó siendo el pianista y arreglista de la última producción de Génesis (Absolutamente normal) en 1987.

Jorge Latorre (uno de los mejores amigos de Humo) aun mantiene un formato de “Tributo a Génesis” que ocasionalmente hace audiciones contando la historia del rock colombaino, incluyendo a su hermano Fernando fallecido en el 2012, un mes y medio después de su última presentación en Bogotá.

El olvidado ‘Padre del Rock colombiano’

Es lamentable que buena parte del país haya olvidado a Humberto Monroy. Y eso que según Wikipedia: “Por ser uno de los precursores de la música rock en Colombia y por su entrega total a ella, a Humo se le puede considerar como el Padre del rock colombiano”.

Iniciativa que marcó al país y que se gestó en la casa de los Latorre. Más aún que la familia que dejó desamparada con sus hijos aun niños no haya recibido un acompañamiento digno que bien merecía. Hasta hace poco anónimamente sobrevivían en un pueblo de Cundinamarca cerca a Bogotá.

Entre tanto este 24 de marzo bien temprano, Angelita y sus hijos irán al cementerio a “celebrar” el cumpleaños del mayor y a reafirmarle a Humberto Monroy, lo que le escribieron en su epitafio: “Cómo decirte cuanto te amo”

Reconocimientos: Mi agradecimiento por los aportes para esta nota a Jorge Latorre (músico), al maestro Javier Martínez Maya (INGESÖN), a Ángela Patricia Guerrero (compañera de Humberto Monroy) y sus hijos. Les expreso profunda gratitud y afecto.

Escuche una de las mejores interpretaciones de Génesis de Colombia:

https://www.youtube.com/watch?v=DaReltD16lE&t=1s