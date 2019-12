¡Horrible! Sujeto le propinó una brutal golpiza a su pareja, le cortó el cabello y hasta le dio machetazos

Una mujer fue víctima de una aberrante y bestial agresión por parte de su pareja sentimental en el corregimiento de Planadas, sur del Tolima.

Según denunció el padre de la mujer para medios locales, el sujeto atacó a machetazos a su hija de 24 años de edad, le arrancó parte de la piel, le propinó puños y patadas hasta dejarla inconsciente y hasta le cortó el cabello, todo porque la vio hablando con un vecino.

“A mí me llamaron a contar lo sucedido y enseguida me fui para la casa de ella y alcancé a ver a Willintong, quien me pidió disculpas, dijo que lo disculpara que no se pudo contener. Al rato no volvió a saber de él y al parecer se había llevado las dos niñas”, indicó el denunciante para una emisora local en la que pidió ayuda para que se haga justicia por su hija.

“La saqué como pude de la vivienda y me la llevé en moto hasta el centro asistencial donde fue atendida por un doctor y una enfermera que se dieron cuenta como fue desollada, een carne viva tenía las lesiones; ellos me ayudaron a llamar a la policía”, agregó.

Según el medio local, La Voz del Pueblo, esta no sería la primera vez que el sujeto agrede brutalmente a la mujer, puesto que al parecer, meses atrás la hizo perder un bebé a punta de golpes.

El padre de la víctima no solo pide ayuda por su hija, sino que pide a las autoridades que le ayuden a ubicar a su pequeñas nietas: “Willintong me secuestró a mi hija, casi la mata y aparte se llevó las dos niñas, sin tener en cuenta que una de ellas tiene 19 meses y todavía la lacta su madre.