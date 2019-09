Horóscopo del día 9 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no te olvides de tus planes y objetivos en la vida. No te distraigas ni los aparques. Cuando alguien desea algo en la vida, tiene que tenerlo siempre y en toda circunstancia presente, sin distraerse ni un ápice y de este modo lo logrará antes de nada. Tienes que atraerlo todo el rato, debe ser parte de ti, radicar en tu psique. Trata de visualizar tus objetivos un rato día tras día. Es un procedimiento infalible para atraerlo y que cristalicen. Opinar es crear; creas las cosas al pensarlas, las edificas en tu psique hasta el momento en que se hacen realidad. Tu intuición está a flor de piel, estimulada. Estás muy sensible. El entusiasmo, por su parte, se ha apoderado de ti. En el amor, se espera de ti que seas íntimo y tierno. No desesperes ni tires la toalla si bien los hechos no ocurran como de veras los sientes. Lo malo queda ahora atrás, en el olvido; déjalo marchar, no lo traigas a tiempo presente. El dinero está a tu predisposición para tu use y disfrute. Incluso de esta manera, guarda lo preciso para el día a día. Sé precavido.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, empiezas a superar grandes retos con tu esmero día tras día. Vives en totalidad todo cuanto te ocurre. Muchas cosas nuevas se interponen en tu paseo a fin de que les prestes atención o bien las resuelvas. Sabes que la vida está en perfecto movimiento y que fluctúas con ella. Unas veces, todo va mejor y otras, peor mas, no por esta razón debes atemorizarte. Tienes fuerza suficiente para superar cualquier obstáculo. Nada es terminante de este modo, sea bueno o bien regular, aprovecha cada instante tal y como si fuera el último de tu vida. Vas a ver de qué forma extraes considerablemente más lecciones de las que nunca podrías haber ni tan siquiera imaginado. En lo que se refiere al amor, empiezas a afianzar tu relación presente, actual. Sabes que todo es la suma de distintas experiencias, todas y cada una edifican el paseo que es la vida. Disfrútalas con lozanía y también ilusión. No tomes jamás algo negativo como fracaso: seguramente, va a ser una enorme lección aprendida y con un enorme valor. La energía presente es fantástica, aprovéchala. Tu economía prospera.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, eres un libro abierto. Aprendes cada día de cada fallo cometido, los examinas y pones todo tu empeño y también ímpetu en no tropezar un par de veces en exactamente la misma piedra si bien, en ocasiones, caigas. Es de sabios errar mas asimismo corregir. Prosigue esforzándote y plantando semillas puesto que pronto van a dar sus deseados frutos. Ya has aprendido a no tomarte todo tan a pecho. Ahora, deberás probarlo frente a un imprevisible que te desequilibrará. Controla tu reacción, mídete y evita hacerlo de forma intempestiva. Tu economía mejora muy poco a poco; el dinero empieza a entrar de forma puntual. Tus planes van a ir surtiendo efecto, dando sus desenlaces. Todo va a ir lento, se desarrollará con mucha calma mas con armonía. No padezcas por el dinero puesto que jamás te va a faltar. Haz empleo como siempre y en toda circunstancia de tu intuición: siempre y en toda circunstancia te lleva a lograr tus logros; tampoco te olvides de tu experiencia pasada puesto que es fundamental para ti, esencial ahora. Es hora de afianzar lo que tienes, de asentar tu economía.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás segurísimo de ti y actúas con total seguridad. Por su parte, eso te hace estar más entusiasta que frecuentemente. No te precipites en tus actos, ni te intranquilices. No te sirve de nada, tan solo para recular. Escoge realmente bien tus palabras ya antes de decirlas. El día de hoy,, podrías enojarte y responder de una forma inadecuado a una persona. No lo hagas, sería como tirarte piedras a tu tejado. Sé inteligente y responde de una forma apropiado. Respecto al amor, sé prudente. No hieras a quien más amas. En ocasiones, pueden surgir malentendidos entre los dos. Dale una ocasión, no seas tan duro con ella. Sabes que absolutamente nadie es culpable hasta el momento en que se pruebe lo opuesto. Otorga siempre y en toda circunstancia el beneficio de la duda, es lo mínimo que deberías hacer. En el trabajo, deberás ponerte firme. Hay que organizarlo todo, poner orden a una situación anárquica. Ahora, todo es muy desconcertante mas procura no perder la calma ni los papeles, no ganas nada. Saca lo positivo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, vive la vida el día de hoy,, en tiempo presente: acá y ahora. Tienes que aprovechar tus instantes de amedrentad con tu ser amado para charlar de vosotros, de vuestras cosas o bien del amor mas, no metas a terceros en vuestras vidas ni en vuestra relación. Ese tiempo es valiosísimo, empléalo como corresponde. Procura no estresar a tu pareja pues en ocasiones lo haces en exceso. Y esa situación es la que hace que vuestra relación pierda esa chispa precisa, se enfríe. No lo dejes. La economía te va a venir de la mano de un viejo amigo o bien conocido. Como buen Leo que eres, sabes que el planeta está en tus manos, que eres capaz de todo. No seas tan gastador, despilfarras el dinero en exceso, frénate. A veces, desperdicias tu dinero de una forma apabullante, no lo tires de esa forma. Las cosas y objetos que compras son totalmente superfluos, son puros caprichos puntuales. En tus manos está mudar de actitud puesto que te toca hacerlo a ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, vive tu vida y deja a el resto que hagan lo propio con la suya. Aprovecha realmente bien todo cuanto pasa a tu alrededor. Sé apasionado en el amor, entrégate a tu pareja como consideres. Procura poner ese punto de picante que toda relación necesita: crea y juega en el terreno sexual. En lo que se refiere a tu economía, se presagia un periodo de prosperidad, tenlo muy presente y saca el máximo provecho de la circunstancia. No desaproveches ni un segundo. Es muy posible que empieces un proyecto con una persona, hazlo. Déjate guiar por tu intuición puesto que te va a llevar al éxito más absoluto. Ocasiones fabulosas van a aparecer en hoy, úsalas a favor tuyo, no las desaproveches. Sé muy detallista ahora y observa de cerca tus negocios y acciones. Cada detalle cuenta y es el que te puede hacer despuntar para lograr el éxito deseado. En muy poco tiempo, tu dinero se va a multiplicar. Haz caso de tus sueños.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cristalizan tus sueños referentes al amor. Es hora de que de esta manera suceda. El día de hoy,, vas a vivir un día intensísimo en lo que se refiere a tus sentimientos se refiere. Podrías hacer un viaje, una pequeña escapada la que te asistiría a revitalizar tus finanzas, tu economía. Un nuevo proyecto brota en tu panorama económico el que te va a traer bienestar y también ingresos rebosantes. Los tiempos de bonanza vuelven a tu vida en este aspecto. El amor aparece con ímpetu, haciéndote ver que, lo que ya dabas por perdido, lo que pensabas tajantemente que nunca volvería a tu vida, llega para conseguir alegrarte y, por su parte, desconcertarte. El amor sí que tiene sitio en tu vida y, como en la de todos, ocupa una situación privilegiada. Dale el hueco y la relevancia que requiere y no te arrepentirás en lo más mínimo. Recobras la confianza en ti, las ganas de vivir y de gozar de tan fantástico regalo llamado vida. Jamás olvides que este presente es corto y hay que sacarle todo el jugo que podamos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no dejes que situaciones excepcionales que sucedan el día de hoy te venzan, te desestabilicen. No logras nada haciendo que alguien te saque de tus casillas, tan solo desequilibrarte y, eso no es bueno para ti ni para los que te rodean. Tienes que procurar rodearte de armonía y dicha, es la mejor forma de vivir: en paz consigo y con el resto. Examina tus palabras ya antes de decirlas, te va a ir mucho mejor; de esta manera, no te deberás arrepentir más tarde. En el trabajo, debes tener los pies realmente bien anclados en el suelo. Recientemente actúas por impulsos, de una forma sensible y, no debe ser de esta forma. Aparta siempre y en toda circunstancia tu trabajo de tu vida íntima y personal, no te lleves tus inconvenientes allá puesto que, podría tener consecuencias sumamente negativas. Tu actitud laboral debe ser siempre y en todo momento de responsabilidad, dejando al lado cualquier otra situación que suceda en tu vida. No muestres una cara desequilibrada en tu trabajo puesto que, podrías perderlo. Concéntrate.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, debes hacer uso de tu flexibilidad mental. Tu situación sentimental ha dado un giro inopinado y debes saber amoldarte a ello. De ahí que, aprende a actuar con inteligencia, argucia y de una forma prudente. Ahora, tienes que mudar tu horizonte sentimental. Tienes que salir a divertirte, conocer gente y ser feliz. Sé positivo y la pareja conveniente aparecerá en tu vida. La vida está desarrollada para ser feliz; no aceptes lo opuesto. Al final, el éxito va a ser tuyo, tu gran triunfo en el amor puesto que, tu relación va a ser la ideal. Referente al campo laboral, ahora no es tiempo de cambios, Sagitario. Debes proseguir en tu empleo como hasta el momento con lo que, no hagas coyunturas puesto que no es el instante de mudar. Si en este momento te encontrases en situación de desempleo, despreocúpate. En muy poco aparecerá delante de tus ojos tu trabajo soñado. Prosigue buscando y no desesperes puesto que, el que la prosigue, la logra. Suerte.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no dejes que la tristeza acabe con tus sueños, no permitas que la agonía los devore. Sabes que cualquier idea pesimista te distanciaría de la ansiada dicha conque, no lo permitas. Probablemente en hoy,, tengas cierta tendencia al victimismo, la derrota o bien la autocompasión. Para esto, de manera automática, al primer síntoma, colócate en frente de un espéculo, mírate atentamente, sonríe y repite hasta el momento en que te lo creas: soy feliz. Hazlo el tiempo preciso y vas a ver de qué manera, al finalizar, has alterado tu vibración y la negatividad se ha ido de tu vida, cuando menos, en ese momento. Sabes que somos lo que pensamos y, por esta razón, si proyectas dicha, el Cosmos te la va a devolver multiplicada. Tu relación sentimental va bien mas no permitas que ciertas personas, con sus comentarios te influencien y te hagan cambiar de parecer. En una palabra: no te dejes liar. Mereces lo mejor y de este modo va a ser. Un sueño tuyo empezará a materializarse el día de hoy. No lo dejes escapar, está destinado para ti.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, has tenido un inconveniente mas, hoy, ya se ha resuelto conque, respira y cálmate. Debes sosegarte puesto que la vida prosigue. Día a día consigues hacer las cosas mejor, aun tienes mayor capacidad de acción y de resolución. Superas situaciones críticas y las aceptas y olvidas. Dejas el pasado donde corresponde para vivir el futuro y la actualidad, el tiempo presente. Para esto, es esencial tu actitud, el cambio que tienes. Te has vuelto un ser más maduro, responsable y positivo. Luchas y vas con paso firme cara delante, de una manera concluyentes. Olvídate del temor, bórralo de tu psique. Estás en una temporada de logros, conquistas tus metas más ansiadas. La fuerza interior hace mella en ti. Referente a tu economía, un amigo te planteará un negocio. Escúchale con atención puesto que valen la pena sus planteamientos. Son buenísimos. Merced a ello, la prosperidad va a entrar en tu vida. Enhorabuena, lo has logrado.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, es hora de que te expreses. Llevas mucho guardado y debes expresarlo. El día de hoy,, sería un buen día para iniciar. Las palabras son simples para ti conque, emplea tus dotes sociables para decir todo cuanto debas. Hazlo de una forma directo y lleno de entusiasmo, como corresponde. Tus intereses de tipo económico cambian, brotan nuevos proyectos que prontísimo materializarán. Para esto, deberás viajar y hacer determinados cambios referentes a tu puesto laboral. Va a ser una temporada muy productiva. Respecto a tu trabajo, déjate guiar en todo instante por tu intuición. Ésta te afirmará qué debes hacer en todos y cada instante con esto. Va a haber opciones que deberás rehusar de antemano; otras, no obstante, estúdialas a fondo. Hazlo con cabeza y medida puesto que son temas de esencial decisión; pueden mudar tu futuro próximo y el rumbo de tu vida en líneas generales. No te apures. Prosigue tus corazonadas.

Fuente: Astrocanal