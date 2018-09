Horóscopo del día 9 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, prepara tus maletas y vete el fin de semana. Todavía hace un tiempo estupendo y puedes hacer una escapada a la playa. Necesitas estar al aire libre, llenarte de energía solar, respirar y estar en contacto con la naturaleza. La brisa del mar es perfecta para ti. Sabes que revives, te cargas de energía positiva. Llevas una semana muy estresante y ahora es momento de relax. Tómate este día de vacación si puedes y vete ya. Tu sistema energético te lo agradecerá mucho. Vete solo o en pareja y trata de relajarte y meditar. Tu alma necesita que te reconectes contigo mismo, con tu esencia divina. Escúchate, tu cuerpo tiene mucho que decirte pero no le haces ni caso. Deja de hablar con todos y céntrate en ti. Necesitas un descanso para equilibrar cuerpo y mente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si quieres hacer algún ritual para encontrar un trabajo, un mejor empleo, buscar novio o que tu economía mejore, hazlo ahora que la luna empieza a crecer. Así, a lo largo de los días, tu petición subirá como la espuma, crecerá. No te preocupes si las cosas no suceden ya. No seas impaciente. El universo tiene sus propias leyes y conoces perfectamente la sincronicidad que rige en él. Así que, sin demorarte más, tú sigue con tu vida pero antes haz tu ritual. Y olvídate de él. Sea lo que sea, si ha de ser, será. Ya sabes que la causalidad no existe y que todo lo que nos sucede está estudiado milimétricamente en el cosmos. Somos marionetas, no lo dudes porque todo, hasta nuestro Libre Albedrío, ya se sabe cómo va a funcionar. Somos transparentes y muy previsibles. Ten fe en el universo o en alguien a quien reces y el milagro se obrará.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si te encuentras solo en la vida en el terreno afectivo y crees que ya es hora de comenzar a compartir tu vida, adelante, cómete el mundo. Esta noche podrás salir a la caza de la mujer de tus sueños. Observa bien a las personas, cómo se mueven, su voz o lo que cuentan. Sabrás si existe esta noche una persona destinada para ti tan sólo con verla moverse. Cuando escuches el tono de su voz lo confirmarás. El universo te la pondrá delante y también te hará señales para que sepas que es ella. Estás cansado de equivocarte siempre. Ya no quieres perder más tu tiempo; necesitas que si estás con alguien, esa situación funcione, es imprescindible. Así que, arréglate esta noche, ponte tus mejores galas y sal con la mente y el corazón abierto: deja que el amor fluya si así debe de ser.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás en el momento idóneo para dar un empujón a esa iniciativa que está rondándote en la cabeza. Cualquier idea que tengas puede crecer en positivo pues la luna te ayudará a ello. Por lo tanto, mueve papeleo y lanza esa idea, dale vueltas, pregunta y organízate. Has de comenzar a desarrollar bien esa idea que no se va de tu cabeza. Nada es casual en la vida y lo sabes. Así que ponte a ello. Esa idea dará sus frutos, un dinero extra que te vendrá de maravilla. Además, a la larga, ese negocio será tu principal sustento, tu trabajo. Lo que ahora empieza como algo gracioso, una idea ingeniosa, te dará de comer el resto de tus días. No subestimes tu capacidad creativa, es muy grande. Sigue con ello, el trabajo está muy bien auspiciado en el día de hoy.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el trabajo se te amontona, los negocios cada día van a mejor. Pero tantas bondades laborales del universo tienen su contrapartida: te están dejando sin vida privada, sin fuerzas y con un gran cansancio y agotamiento. Así que, da las gracias como se merece porque no te falta trabajo pero tampoco permitas que el trabajo termine contigo. Necesitas equilibrar tu situación actual. Busca a alguien que te ayude en el ámbito laboral, así se subsanarían todos tus problemas recientes. Sé positivo y deja en manos de la divinidad las cuestiones técnicas. Tú cumple con tu trabajo y tus obligaciones y deja que se resuelva todo de una manera divina. De todos modos, si juegas con tu Libre Albedrío, siempre podrás espaciar tus trabajos o rechazarlos. Tú conoces tu capacidad de trabajo pero también sabes las horas que tiene el día. No puedes hacer magia.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, presta más atención a tus hijos. Ha llegado la hora de ponerse firme y de poner ciertas normas en el hogar. Las normas son para todos ellos, para la convivencia y un mejor entendimiento. A partir de ahora, has de poner orden en la familia, has de ocuparte en cuerpo y alma de los tuyos: hijos, padres y economía doméstica. Haz que la casa sea un lugar más habitable, haz cambios que la hagan más confortable. Así tus descendientes también se sentirán más cómodos. Cada cual ha de tener su espacio personal pero tiene que existir a su vez una convivencia. La casa no es una pensión ni un hotel. Por lo tanto, hazlo cuanto antes. Cuando ordenes tu casa, estarás ordenando a la par tu mente y te hace bastante falta. Ponte a ello, en acción.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, arregla tu situación de pareja, no tiene sentido así. Eres demasiado orgulloso como para reconocer que te equivocaste con ella. Pero lo hiciste. Un lo siento a tiempo podría ahorrarte muchos lloros posteriores por parte de ambos. Estás destrozado y triste aunque parezcas entero y displicente. La procesión va por dentro y estás sufriendo en demasía. Eres muy consciente de todo lo que acontece en tu vida. Si de verdad lo quieres arreglar, coge ese teléfono y marca su número, tan simple como eso. Es lo primero que has de hacer. Intenta verla, bien en tu casa o en un sitio neutral. Invítala a cenar, muéstrate tierno y dulce. Si sigues a la defensiva, no la volverás a ver nunca más. Piensa muy bien lo que le pides a tu vida porque si tú no lo sabes, es difícil que lo puedas conseguir.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el trabajo te va a traer hoy ciertas alegrías y te las mereces. Has sufrido mucho por estar donde ahora te encuentras, por hacerte un hueco y por fin, tras tanto esfuerzo y dedicación, vas a recoger los frutos de tu trabajo o al menos parte de la cosecha. Has plantado muchas ideas, proyectos y empresas así que, bien por un lado, bien por el otro, los beneficios llegarán y no serán solo materiales y económicos sino de otro tipo. Tu autoestima está por las nubes, te encuentras mejor que nunca. Es una satisfacción muy grande haber podido hacer esto solo, sin ayuda de nadie. Te has dejado la piel en ello y al menos, aunque tu salud se vea mermada, la recompensa ha llegado por algún lado. Sigue así, haciendo las cosas bien, perfectas, como es debido.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, has decidido ponerte a opositar lo cual va a ser muy duro para ti ahora así que, si de verdad no quieres tirar dos años de tu vida, tómatelo en serio. De no hacerlo, habrás tirado tu vida, tu dinero, tu tiempo y lo peor de todo, te habrás vuelto a enfermar. Sabes que estás mal, te duelen todas las articulaciones y lo peor que te puede ocurrir es estar en un ordenador o en una silla diez horas seguidas. Y si sigues adelante con la oposición serán muchas más, durante meses. Todo se va a acrecentar, acabarás con un dolor insoportable en tu cuerpo. La vida te insta a que no sigas por ahí pero tú no lo quieres ver. Si te pones a ello, será como acabar con tu vida lentamente. Tu cuerpo no lo aguantará, así que, recházalo, no debes de hacerlo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, en este momento de tu vida estás solo y sin compromiso, sin pareja y estás la mar de bien. No necesitas a nadie a tu lado, puedes hacer lo que quieras en todo momento sin dar explicación alguna a nadie y eso es de agradecer. Estás tan bien que ni siquiera sales de marcha. Estás feliz con tu vida y en tus cosas. Pero tus sobrinos y hermano te reclaman, quieren verte, aunque sea en una cena en su casa así que, hoy irás a cenar con toda la familia o parte. Y para ti será el mejor plan del mundo. Eres feliz así. Cenaréis muy bien, beberéis alguna copa y te traerán a tu casa. No te puedes quejar, te llevan en palmas. Así que, éste será tu plan para hoy, ver a tus sobrinos y cenar estupendamente. Eres realmente feliz y eso lo transmites.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres muy puñetero, siempre estás tocando las narices a la gente y eso te gusta, te encanta. Resultas muy infantil porque, aunque eres culto e inteligente, ese toque tan infantil haciendo ciertas cosas hace que no resultes creíble. Trata de limar tu carácter, esas pautas negativas que tanto te marcan. La gente no ve tu parte buena, se queda con los defectos. Es como si tú te empeñaras en enseñar siempre lo malo, una caricatura de ti. Si te quieres hacer respetar, quítate de una vez por todas esa máscara tan ridícula y empieza a decir y a hablar por ti mismo pero, sin acritud. A veces, no controlas lo que dices o lo haces aposta y puedes herir de muerte. No tengas mal corazón, eso no gusta a nadie. Recapacita y si lo ves conveniente, sería deseable que fueras unos meses a terapia.

Piscis, deseas con toda tu alma ser feliz, toda la vida llevas persiguiendo lo mismo pero no lo consigues, crees que ya trajiste la tristeza y la melancolía de otra vida pasada porque, en tu memoria, jamás te has visto reír o ser feliz. No tienes recuerdos de ello. Naciste triste. Lo que pides es un imposible, la felicidad es un estado y son momentos, no todo el rato. Pide un deseo que te acerque un poco a tu idea de ser feliz. Quizás una pareja, un buen trabajo, una salud de hierro o amarte a ti mismo. Cuando lo tengas claro, haz durante 21 días una afirmación positiva al respecto. Te ayudará en demasía, por algo se empieza en la vida. Has de querer y tienes que creértelo, si no eres capaz de ello, ni siquiera de visualizar la felicidad en tu vida, no lo conseguirás.

Fuente: Astrocanal