Horóscopo del día 9 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, cierto aire de impaciencia se ha apoderado de ti, no seas así. Inquietas a el resto y no es bueno. Probablemente tu pareja se haya alejado un tanto de ti: está confundida. No sabe lo que siente, duda de ti. Por tal razón, déjale su espacio y no le agobies. Déjale respirar. Te lo agradecerá. En lo referente a tu economía y finanzas, ahora tienes en tus manos la ocasión de sacar adelante un negocio que empieza a gestarse, a tomar forma. En estos momentos, pide si lo precisas préstamos o una nueva tarjeta de crédito; están bien auspiciados. Deja de lado los juegos de azar, no apuestes pues perderías un sinnúmero. En lo referente a tu trabajo se refiere, eres una persona muy creativa, con muchas ideas y por eso debes comenzar a explotar tus ideas. Estas te harán generar mucho dinero y, aparte de una manera muy rápido. Apunta tus sueños al levantarte: serán premonitorios. Te darán la clave para tu porvenir éxito.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, en lo referente al amor, te sentirás desnudo, desvalido. Estimas que está bajo riesgo, que un intruso o intrusa se quieren apoderar de él. Te sientes completamente amenazado. Con lo que, para lograr frenar la situación, vas a deber poner todos tus temas en orden, tu casa, amistades, tareas, todo. Te darás cuenta de la actuación de ciertas personas y de sus intenciones claras. Comprobarás de qué forma han querido quitarte tu vida, meterse en tu círculo, quedarse con un amor que te pertenece. Sigue con tu vida y asimismo intenta que te cause la menor inquietud posible. Verás de qué forma, al final, todo sigue como antes y esa persona particularmente no logra sus objetivos. Establece tus límites. En lo referente a tus negocios, un amigo intenta invertir contigo algún dinero. Estudia verdaderamente bien todas las opciones para no errar. Antes de cualquier firma, deja que los documentos sean revisados por alguna persona puesta en el tema. Así, todo saldrá bien, como ha de ser.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, es hora de dedicarte a ti en cuerpo y alma y no a el resto. Tu esfuerzo por agradar a todos es tal que te has descuidado. Vuelve a recuperar tu vida, tus ilusiones. Ahora, en lo referente al campo laboral se refiere, vas a activar tu imaginación. Sabes que es muy potente tu lado creativo: aprovéchate de ello. Te hará lograr dinero. En lo referente al amor, es hora de efectuar tus sueños, de verlos cristalizar. Podrás dedicarle tiempo siendo que amas, estar a la vera de esa persona y disfrutar de vuestra atemorizad. Disfruta en consecuencia de tu privacidad, la precisas imperiosamente. Déjate llevar, expresa lo que sientes. Es bueno que vuelvas a estar en control de tus conmuevas y sentimientos, aparte de esto, te dará mayor seguridad en ti. Alcanzarás tus metas. Verás de qué forma rodeas o saltas cualquier obstáculo que se te ponga por delante. En el trabajo, los jefes te propondrán para un ascenso o promoción. Por si no fuera suficiente con lo anterior, eso te traerá un aumento en tu salario.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en lo concerniente al amor, hay alguien en tu cabeza y en tu corazón. Actúa con tacto, sé débil. Sobre todo, sé muy cauto por el hecho de que se podría asustar de tu amor. Tú eres humano y como es lógico no eres inalcanzable, no hagas que se distancie de ti. Sería tu culpa. Comienzas a solucionar inconvenientes pendientes de antaño. El amor va a sorprenderte en demasía, hasta podría aparecer, surgir en el sitio más inesperado. Hoy te darán una muy grande alegría, espérala con los brazos abiertos. En lo concerniente a tu economía, comienzas un periodo de nuevas ocasiones. Emplea tu imaginación, de tu creatividad. Aparecerán por si no fuera suficiente muchas ocasiones llenas de creatividad. Verás de qué forma logras llegar al lugar donde has de estar. Se van a solventar pronto tus inconvenientes financieros y económicos, incluso los de clase legal. Vas por el camino conveniente, el recomendable y muy, muy pronto lograrás por fin estabilizar tu economía. Sigue haciendo ese gran esfuerzo, muy pronto dará sus excelentes frutos. Adelante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy podrías encontrarte con tu ser amado, no renuncies ni desesperes pues es realmente posible que de este modo sea. El amor te persigue, te llama, ábrele las puertas por el hecho de que precisa inundar tu corazón. Realmente, el amor está en tu camino relumbrando con total inmensidad y claridad. Te encontrarás hoy con la persona que atrapa tus sueños, que los invade. En el trabajo debes asentarte, echar raíces, sentirte bien. No pierdas el tiempo con sutilezas ni tonterías. Párate y piensa durante un rato cara dónde está yendo tu vida. Examina y estudia cuanto desees hacer con ella. Toma el rumbo de tu vida, el timón. De esta manera, podrás dirigirla cara donde desees. Ponte a trabajar y arregla todo cuanto esté mal, que no te guste. Desecha lo que sobre, apártalo de tu vida. Deberías proponerte por su lado tu actividad laboral puesto que, quizá no sea la más recomendable para ti y la debas mudar. Piensa en lo que más te guste y ve a por esta razón. Emplearás tu energía en algo que ames y, aparte de esto, vas a hacer dinero. Atrévete.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, aclara tu mente, al menos en el terreno sentimental. Has de saber lo que quieres, lo que buscas para poderlo encontrar. Aparta tus dudas y decídete a quién estimar. Sobre todo, no te sientas culpable ni escondas tu amor. El amor, es el sentimiento más fabuloso que existe y no lo debes esconder, al revés, muéstralo al planeta. Estás inestable y por eso actúas así frente al resto. Debes aumentar tu autoestima y la confianza en ti. La energía tuya actual es increíble así que, con tu gran dosis energética, podrás realizar muchas cosas. Hoy vas a deber saber amoldarte a las circunstancias que aflorarán. Un viaje que estaba ya a puntito de realizarse, en sus comienzos, va a ser alterado. Vas a deber mudar tus planes a última hora. Pero, verás como con el tiempo el Universo te ha hecho un enorme favor: será positivísimo para tu bolsillo. Ahora irás invitado y aparte de esto el negocio o proyecto resultará sumamente productivo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el amor llama a tu puerta, el romance llega. Abre de una vez tu corazón y permítete estimar y ser amado. Es necesario y asimismo imperativo que lo hagas. Ha llegado el momento en el que debes abrir tus canales de comunicación a el resto. Como siempre y en todo momento y en todo instante, tu intuición es completamente increíble. Pero, no la confundas con la realidad, no es precisamente lo mismo intuir algo que darlo por materializado. No sueñes despierto. Debes vivir con los pies verdaderamente bien anclados en el suelo. Tu economía no marcha verdaderamente bien pero van a mudar las tornas a tu favor: la economía te será recomendable en temas relacionados con ancianos y pequeños. Además todo el tema de las mascotas familiares estará verdaderamente bien auspiciado. En el caso de estar vinculado en cierta manera a este campo y dedicarte profesionalmente a ello, tus ingresos van a aumentar poquito a poco y tu satisfacción tanto laboral como personal será completamente enorme. Enhorabuena.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ha llegado el momento de apreciar y ser amado. Vas a tener una sorpresa verdaderamente agradable al respecto. A lo largo de toda esta semana recién comenzada, tendrán lugar diferentes encuentros. Personas del pasado volverán a tu vida y otras nuevas aparecerán. Aprovecha tu tiempo. Es tu momento. Ahora, ya no existe la tristeza en tu vida, ni la melancolía ni nada malo a tu alrededor. Olvídate de sentirte despechado, fatalista o lleno de rencor. Eres Escorpión y como tal, no te costará esfuerzo alguno ser un conquistador, lánzate. Has de saber lo que haces y tener bien anclados los pies sobre la tierra. Con respecto a tus finanzas, se vislumbra prosperidad en tu horizonte. La exuberancia está muy cerca de ti. Verás de qué forma, gracias a tu trabajo y al fruto de tus actividades y negocios, generas muchos ingresos, multiplicas tus ganancias y todo se arregla a favor tuyo. Una etapa muy, muy buena, fabulosa se aproxima en tu vida, disfrútala al máximo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el presente, el día a día, es lo único que cuenta. Sentirte culpable o cargar una pesada mochila sensible, no tiene sentido alguno. Lo pasado, pasado está. Cualquier fallo remediado, ya no existe, se ha desvanecido. Has de saber que los fallos, una vez aceptados, asimilados y aprendidos, no nos sirven para nada, solo para molestar así que, deshazte de ellos a la mayor brevedad. Y, cuando lo hagas, te verás capaz de continuarse con tu vida y avanzar. Debes cuidar de ti, de los tuyos y sobre todo de tu hogar, de tu casa. Sabes que las energías de la gente, si estas personas que circulan por ella son muy negativas, dejarán tu casa llena de malas vibraciones, de negatividad. Y esta energía se enquista y te hace enfermar. Limpia tu casa de cualquier negatividad. Para ello, friega, pon incienso, ten piedras y todo cuanto estimes. Te llegará hoy una esencial nueva sobre una proposición laboral. Aprovecha un nuevo cambio laboral. Será muy recomendable para ti.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, en el caso de encontrarte soltero, sin pareja, hoy es el día recomendable y ideal para hacerlo. Por esta razón, muévete, sal de casa, visita diferentes lugares, esto es, déjate ver. Si te quedas en el hogar, nadie te podrá encontrar. En el caso de tener una pareja consolidada, hoy sería un día estupendo para profundidzar aún más, hacérselo ver, probarle lo mucho que le quieres. Intenta intimar, esta noche sería ideal para esto. En el trabajo, en lo laboral, es hora de poner en práctica tus ideas, pon a marchar todo lo que tu corazón te dicte. Verás de qué forma da sus frutos, no lo vaciles. Es tiempo de ahorrar y no de adquirir cada capricho que se te ocurra. Debes pensar y planear y no adquirir sin pensar. Sería un enorme fallo por tu parte. Con respecto a tu pareja e incluso en el trabajo o en la vida normalmente, nunca debes dejarte deslumbrar por el momento. A veces, se hacen promesas incumplibles y lo sabes. No sueñes despierto, por tal razón, presta mucha atención.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, una persona, hasta hace poquísimo tiempo desconocida para ti, comienza a adquirir un estrellato muy singular. Es verdaderamente posible que este amigo o amiga se convierta en poquísimo en algo más, quizás, en la persona más esencial de tu existencia. Esta relación marcará un antes y un después en tu vida. Créetelo. No vivas en un sueño, baja a la tierra, pon los pies en el suelo y vive la vida real. Sueñas habitualmente pero no puedes pensar que tu vida es un sueño. Es completamente irreal. Aparta un tanto la fantasía de tu vida, es excesiva. O, cuando menos, trázate una línea divisoria verdaderamente bien separada en la que puedas delimitar qué es real y qué no. En lo referente a tu trabajo se refiere, te harán alguna proposición un tanto inusual. Acéptala, aunque no estés conforme o no te agrade en un primer momento. Lo acabará haciendo. Será ideal para ti y para tu porvenir laboral. Confía en el Universo, es muy sabio.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, en lo concerniente al amor se refiere, debes hacer algo, hacer saltar de nuevo la chispa, alimentar tu deseo, algo. Renuévate, dale ese toque de vitalidad tan preciso, que tanto precisas. Planea para este fin de semana algo nuevo, alguna aventura romántica para disfrutar de tu amor. En lo concerniente a tus objetivos en la vida, debes ser claro, directo, y, sobre todo, concreto. Tienes que saber lo que quieres para ir a por esta razón, definirlo con total claridad. Fíjate unas metas y asimismo intenta que estas sean reales. No prometas imposibles, no estaría bien. Intenta no conversar si no resulta necesario, ni opinar más de la cuenta: te ahorrarás muchos inconvenientes, créelo, te irá mejor. Es decir, ocúpate de tus temas, dejando al lado los del resto. En el trabajo, te sentirás plenamente desbordado. Actúa con determinación y firmeza para ser capaz de solventar ciertos inconvenientes. Lo lograrás: llegarás a todo. Sigue siempre y en toda circunstancia y en todo instante tu intuición y como resulta lógico, confía en tu gran experiencia.

Fuente: Astrocanal