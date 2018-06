Horóscopo del día 9 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu lado más erótico estará presente hoy. Estás desconocido, parece que ahora bases toda tu vida en la parte sexual. Es como si hubieras descubierto ayer la sexualidad. Pareces un niño con zapatos nuevos, sigue disfrutando y aprendiendo sobre sexo. Tu pareja te lo agradecerá en demasía, será como un empujón a vuestra relación, un modo de avivar esa llama que ya no alumbraba mucho. Muestra tus sensaciones, disfruta de tus emociones. Da rienda suelta a la creatividad, activa el segundo chakra que estaba adormecido. Has decidido expresarte en todos los sentidos, vivir y disfrutar cada segundo de tu vida y eso está muy bien. Estás más pasional que nunca, sensual, rebosas sensualidad por cada poro de tu piel. Está claro que necesitabas liberarte de toda la presión que llevabas dentro.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no permitas que el trabajo sea toda tu vida. Haz algo más, has de aprender a distribuir tu tiempo. Necesitas tener una parte propia, para ti. Has de salir, disfrutar de tu ocio. Apúntate a cualquier actividad, bien creativa o al aire libre. Es necesario que tu mente y alma se relajen. Has de expansionarte, olvidarte de los problemas laborales y cotidianos y hacer todo lo posible por alcanzar esa paz y felicidad tan deseada. Si tienes alguna actividad en particular que ya haces, no dejes de hacerla, incluso podrías incrementarla en el número de horas. Busca el equilibrio entre tus obligaciones diarias y laborales con aquellas que son de tu agrado, que te gustan y relajan. Has de conseguir en todo momento un equilibrio de todas las facetas de tu vida; una no puede sobresalir sobre la otra. Sólo así conseguirás armonía y serenidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu vida matrimonial o sentimental, tu pareja está un poco desgastada. Has de hacer algo al respecto si pretendes que lo vuestro funcione de nuevo. Te has quedado estancado, el amor ya no fluye entre ambos. Tu pareja no muestra ningún interés por ti y sería triste que buscara el amor en otros brazos. Has de volver a encender el fuego de la pasión, puedes y debes hacerlo. Es tu deber. La conoces desde hace mucho así que, usa tu imaginación y seguro que encuentras el modo de hacerla sonreír de nuevo. Todo es posible en esta vida, hasta volver a enamorar a tu ser amado. Inténtalo, no desistas. Sabes que puedes hacerlo. Además, en tus manos está innovar en los juegos amatorios. Aprende a seducirla y proporciónale todo el placer que eres capaz de darle.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, empieza a hacer una vida sana. Si pretendes rendir más en el trabajo, cansarte menos y estar más ágil, es cuestión de empezar a realizar alguna actividad física que te motive. Si en tu trabajo has de permanecer de pie, acabarás agotado; si por el contrario estás sentado, tu espalda se resentirá. Da igual el tipo de trabajo que tengas pero lo seguro es que, si estás en buena forma física, tu organismo aguantará mucho mejor tantas horas seguidas trabajando. Corre cada día, sigue tu tabla de ejercicios y come de un modo saludable. Es muy importante que cambies todo a la par, así, además de encontrarte en buena forma, eliminarás de tu vida alimentos nocivos y mejorará tu sistema digestivo. También eliminarás esos molestos kilos de más. La salud no sólo es una cuestión estética, va mucho más allá.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si eres estudiante o estás opositando o los libros están en tu vida muy presentes, aquí y ahora, es necesario que busques otro lugar donde no seas molestado. La paz en tu hogar ha terminado y ya no te puedes concentrar. Hay demasiado ruido y te molestan una y otra vez por lo tanto, si no lo puedes evitar, vete de allí. Hay bibliotecas y otros lugares. Quizás puedas emigrar a la casa de un amigo o a algún otro lugar que esté desierto durante el día. Siempre va a haber algún ruido, la concentración debe de venir del interior, has de intentarlo. Tómate en serio estos días porque ya te queda muy poco y si no sacaras las horas planeadas, no te daría tiempo a estudiar todo el temario, por lo tanto, busca una pronta solución porque el deber te llama.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezas a hacer contactos nuevos, lo cual es muy importante. Acabas de crear tu propia empresa y necesitas estar al tanto de todo. Cualquier contacto es necesario al empezar. Estás seguro de que en muchos casos la ayuda puede ser mutua. Es un trueque en toda regla. Sigue investigando y almacenando contactos porque serán la clave de tu empresa o pequeño negocio. Además, el boca a boca, en una localidad, siempre hace la mitad del trabajo. Haz colaboraciones con la gente, ofrece tus servicios y trata de estar en cualquier acto o evento social: bien de empresarios locales, desayunos de trabajo o cualquier emisora de radio que quiera hablar de lo que haces. En esta vida todo es importante y si hablan bien de ti o de tu empresa, todavía mejor.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, un amigo te pedirá un favor que, bajo tu punto de vista, es un gran abuso hacia tu persona: la amistad es una cosa y lo que ésta persona te está pidiendo nada tiene que ver con la amistad. Vas a tener que decirle que no, que negarle tu ayuda. Sabes que eso te hará ser el malo del grupo, todos hablarán a tus espaldas pero, no te debe de importar aunque lo hagan. Nadie, ninguno del grupo le haría ese favor así que, si quieres callar malas lenguas, cuando estéis reunidos, saca el tema y ponles en esa tesitura. Habrá un silencio absoluto y comprenderán que no hay que juzgar a los demás, más si sois amigos. Estás cansado de que te exploten: no te dejes explotar, pon límites y se acostumbrarán, sabrán que has cambiado y que ya no cedes en todo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, trázate un objetivo preciso y ponte las pilas. Ve a por lo que desees en esta vida. Lo tienes muy claro, ya está definido. Si se puede visualizar, llénalo de sentimientos y emociones: olores, sabores, tacto, gusto y lo que se te ocurra. Haz una pantalla mental a modo de televisor y visualiza la historia. Según lo que hayas pedido, seguramente tú serás el protagonista. Visualiza cada día lo mismo durante al menos diez minutos. Es probable que la visualización tome forma y al final sea más real que la propia vida. Sigue ensayando. Además, a partir de ahora, las señales podrás verlas en cualquier lugar, tan sólo has de estar pendiente de ellas. Los sueños cristalizan, no creas que es algo imaginario. Es tan real como la vida misma, de hecho tú mismo crearás ese sueño que anhelas en la vida real, se materializará.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, haces lo contrario a lo que debes y lo peor es que te das cuenta, eres muy consciente de ello. Desgraciadamente, no estás en tu mejor momento. Hoy, lo has vuelto a hacer, te han despedido. Sabías que te habían prohibido hacer una cosa, te había avisado por activa y por pasiva pero no has podido frenarte, tenías que hacerlo. Ley de Causa y Efecto. Si querías que te despidieran, enhorabuena, lo has conseguido. A partir de hoy vuelves a ser libre como un pájaro. Hasta que no aprendas la lección, la prueba se repetirá una y otra vez. No tienes remedio, no hay nada que hacer. Sigue con tu vida. El día que sientas la cabeza, cuando decidas hacer caso a un superior, ese día vuelve a ser demandante de empleo, mientras tanto, ni te molestes, vete al parque a tomar el sol.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, un nuevo ciclo está a punto de comenzar en tu vida. Sabes que todo va a cambiar, va a ser bastante fuerte el cambio. Todo cambio repercute fuertemente en el ser humano, no importa la valía que uno tenga. Cuando la vida hace caer todo para volver a construir desde los cimientos, la persona sufre porque ve todo en el suelo y él también, caído, herido y perdido. Pasarás unos días malos de gran revolución pero cuando pasen unas semanas, tendrás una nueva vida, digna, diseñada para ti y en la que vas a ser muy feliz. Estos días puedes estar perdido, extraño o más bien desubicado. Ya te centrarás cuando esté todo asentado en su sitio. Sigue siendo valiente y teniendo el coraje de afrontar otro nuevo cambio en tu vida. Lo estás haciendo muy bien.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, se avecina en tu horizonte un problema relativo a tus finanzas, quizás es algún juicio pendiente que tiene que ver con ello. No te pongas nervioso, sabes que estás en buenas manos y que tienes la razón por lo tanto, no hagas nervios innecesarios que no te llevan a nada y que te destrozarían la salud. Deja que la vida marque los ritmos. Ese juicio ya está en marcha, no depende de ti, olvídate de ello. Ve poco a poco arreglando situaciones que lo requieren. La economía y las finanzas hay que dejarlas en manos de los entendidos. Tú, dedícate a trabajar honradamente para poder vivir, el resto no te corresponde, es decir, sigue con tu vida y espera respuestas. Sabes que posees mucha energía positiva para afrontar esto y muchas otras cosas más.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, generas muchas envidias como bien sabes pero tú te preguntas de qué te pueden envidiar cuando no cubres tus necesidades básicas y eres un estudiante en paro. Es cierto que es cuestión de energías y da igual tu vida presente. Quizás venga de otras vidas pasadas. Ten por seguro que cualquier hecho negativo hacia ti le será devuelto a la persona. Es una ley universal, no es nada oculto. Por lo tanto, sigue con tu vida intentando salir del pozo en el que estás y que no te importe si las personas que no conoces o no te importan te aman o te odian. No juzgues tú y no serás juzgado. Hoy te llamarán unos amigos para quedar aunque tienes que estudiar demasiado y no te lo puedes permitir. Emplázalo para otro día, los bares seguirán en el mismo sitio.

Fuente: Astrocanal