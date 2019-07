Horóscopo del día 9 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, compruebas cada día el poder de la Ley de la Atracción. Es verdaderamente fuerte y actúa muy de forma veloz. Atraes a seres que están en tus vibración, atraes lo que piensas y esto se materializa, esto es, somos los autores de nuestra realidad. Son nuestros pensamientos los que crean nuestro porvenir. En lo concerniente al tema del amor, estás muy equivocado si estimas que tu relación peligra puesto que no solo no es así, sino todo lo opuesto. Tu relación está sana, perfecta. Comienzas a ver tu vida desde otro ángulo, desde una nueva perspectiva y eso te hace, en ocasiones, dudar. Ahora estás a tiempo de mudar todos los rasgos de tu vida y personalidad que no van contigo, que no los quieres, que los rechazas. Comienzas de nuevo a sostener el control absoluto de tu vida en todos los campos. Ahora, en esta temporada del año, sería perfecto que cambiaras, además de tu interior, que está en plena transformación, además tu parte observable o externa. Cambia, lo precisas, es imperativo que lo hagas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tanto la alegría como la tristeza son pasajeras, son estados que se muestran en nuestras vidas para desaparecer al instante. La dicha es así, quizás logres alcanzarla o tocarla con la palma de tus manos pero, cuando llega, debes aprovecharla pues son instantes. No estropees esos momentos mágicos. Si quieres luchar con tu pareja, hazlo después pero, no arruines esas pinceladas mágicas. Todo se puede estropear en un instante: tanto la amistad más genuina, como la pareja más amada. No juegues nunca con los sentimientos de el resto. No provoques situaciones tensas y desagradables, no llevan a nada. Actúa siempre y en todo momento y en todo instante desde el respeto, la honestidad y la tolerancia. Nunca pierdas los papeles ni la compostura. Rechaza la ansiedad, la inquietud o cualquier malestar. Intenta cancelarlo y armonizar tu vida en todo momento. Cualquier estado inquieto que aun tengas en ti, intenta sacarlo. Para ello, sería perfecto que estuvieras en contacto directo con la naturaleza.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, relumbras y relumbras tanto como tu aura. Tu campo magnético es increíble, aplastante. Tu cuerpo, tus movimientos, tu alegría en el rostro, todo ello invitan a quererte. Eres un ser alegre, empático y sonriente. Amas la vida y atraes el amor. Estás en buena sintonía con el Universo, fluyes con él, te dejas llevar. Ahora, comienza para ti un ciclo en el que serás capaz de arreglar cualquier circunstancia compleja a nivel familiar o de amistad. Todo cambia, hasta tu realidad social y económica. Tu economía comenzará a fluir. Llega la prosperidad económicamente. Ahora comienzas a mirar el dinero, tus gastos de otro modo. Ahorrarás con gran sencillez. Y con todos estos cambios, tu autoestima sube, crece y se asienta una seguridad de la que carecías antes. Te sientes bien contigo, dudas menos y te amas más. Todo comienza a marchar. La confianza crece en ti. Únete a personas positivas. Te favorecerá.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás muy intuitivo, tus palabras son más atinadas que de costumbre. Hoy , lograrás encontrar las soluciones recomendables a tus temas. De esta manera, no llegarás a meterte en inconvenientes. No te compliques en el terreno sentimental: no te merece la pena. Cuando hables con tu ser amado, hazlo con el corazón en la mano, de la manera más franca que te puedas imaginar. Se lo merece. Deja que hable, que se exprese y le afirme lo que mismo sientes. Será el único modo en que esta persona descubra dicho amor. En ocasiones el silencio hiere, es un arma de doble filo que puede hacer mucho daño. La otra persona, podría sentirse completamente ignorada. Tu salud está perfecta, te sientes sano y saludable, en parte, debido sobre todo a las combinaciones planetarias actuales. Todo está en orden en tu vida. Por esta razón, debes brindar y conservar la salud que ahora tienes. Sal al campo, al parque; haz deporte, corre, ve en bici, asiste a un gimnasio. Haz todo lo que te produzca bienestar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida te está enseñando grandes lecciones. Sabes que estas son parte de tu aprendizaje, de tu experiencia personal, de tu camino de vida. Cada una de ellas, forma parte incontestable de tu Libro de la Vida. Cada segundo compone tu vida. Cada día nacen y mueren múltiples posibilidades. Aprovecha todas las puertas que se te abren al pasar. Vive tu presente y no lo desperdicies. Sería una gran pena. Esenciales cambios sucederán, sobre todo en lo sentimental. No los desperdicies, saca el mayor provecho de ellos. Y, adáptate en todo momento a lo que venga, no luches a contracorriente, es bastante contraproducente. Rechaza de tu vida cualquier ápice de negatividad. Por ende, aunque se acerquen a ti personas negativas, déjalas pasar, no les hagas caso. Te envolverán con sus ideas tristes y te contagiarán su aburrimiento y abulia. No lo dejes, la vida no es tristeza. Un presente, un regalo, siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia es motivo de alegría. Eso es la vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la vida está en tus manos. Tu eres dueño de ella y con tu Libre Arbitrio decides los pasos a dar. Tu destino no está escrito. Tú lo escribes cada día. Hay un boceto pero se puede mudar en cualquier momento. El karma cambia cada segundo; tus acciones, positivas o negativas, lo inclinarán cara entre los dos lados: tendrás más cosas malas por solventar, tu deuda kármica, o tantas acciones buenas que la vida te premiará. Es muy simple. Nuestras acciones hablan y escriben un futuro en una página en blanco. Es tu elección. El resultado será el fruto de tus actos. Hoy escribirás algo esencial en tu Libro de la Vida, será una dura resolución. Piénsalo bien y después actúa con la firmeza que corresponde. Decide por ti, nadie debe hacerlo por ti. Debe primar tu voluntad. Hoy antes de tomar tal resolución vital, deberías dejar tu mente el blanco, relajarte, meditar. De esta forma, no errarás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás muy inquieto. Quizá te haya ocurrido algo que te haya desmoronado tu vida y tus principios. No es normal tu actitud, ni tus nervios y asimismo inquietud. Eres una persona sumamente intuitiva. Por tal razón, deberías probar a vivir lo que la vida te pone en bandeja en tus manos. Decídete, haz caso a tu intuición, no falla. Todo puede convertirse en precioso, hasta lo más triste o melancólico. Eres pura armonía, amas lo bello sobre todas las cosas. No hay razón para no vivir rodeado de belleza. Vive en armonía y todo volverá a su ser. Lograrás así restablecer el equilibrio perdido en estos meses. Es hora de estimar y ser correspondido. Déjate querer, es el sentimiento más bello que existe. Quizás estés agotado ahora. No vuelvas a juntarte con gente negativa que te ha destrozado, deja que arruinen sus vidas: ya no puedes hacer más por ellos, pero sí por ti. Es hora de cuidarte a ti y quitarte toda esa negatividad que has absorbido de esos personajes. Recuerda, debes estar en armonía.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, para de una vez por todas los cotilleos que existen alrededor tuyo y de tu ser amado. No es buena tanta calumnia, ni envidia ni chismorreos. Es perjudicial para todo el planeta. Por tal razón, sé concluyentes y pon a las personas y a las cosas en su sitio. La relación de pareja no es eso, es algo bonito. Tu entorno está repleto de magníficas vibraciones, aprovéchalas en tu favor. Sobre todo, rechaza de tu vida cualquier idea negativa que venga de la mano de personas fatalistas. No les hagas caso, actúa bajo tu iniciativa y creencia. No te dejes engatusar por ellos. Con respecto a tu trabajo y a tu vida social, personal o de ocio, debes hacer algo al respecto: intenta, en el instante en que termines tu horario laboral, desconectar al máximo, dejar aparte los inconvenientes laborales. Para ello, haz alguna actividad, apúntate a algún curso, algo que te distraiga. Tu mente debe mudar para dejar los inconvenientes en perspectiva. Tu salud mental es esencial.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, es viable que hoy afloren imprevisibles. Ten cuidado con tus reacciones y no te dejes llevar por la emoción del momento. Intenta actuar de una manera mesurado. Vas a deber solucionar una cuestión débil, prácticamente embarazosa. Como buen Sagitario que eres, la positividad, el entusiasmo y, por tu forma de ser y de actuar, saldrás de cualquier inconveniente que se te ponga en tu camino, no lo vaciles. Tu ímpetu podrá con cualquier sutileza. Planea verdaderamente bien el tiempo, Sagitario por el hecho de que, en ocasiones, haces cosas que no sirven para nada. No pierdas el tiempo con actividades que no merecen la pena. Sabes que el tiempo es oro y tu tiempo es valoradísimo. No te dejes manipular por nadie ni, por su lado, manipules. Sé considerado con el resto y con sus vidas. No te metas donde no te llaman. Relájate esta tarde en lo posible. Lo precisas. Ve incluso a un spa o recibe un masaje relajante. Te quedarás como nuevo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, los fallos, las equivocaciones en nuestra vida, son nuestro aprendizaje, están para ello. Si nunca erráramos, no evolucionaríamos como humanos, por eso, hay que tropezar y levantarse. Pero lo esencial no es acumular fallos, sino aprender cada enseñanza extraída de ellos. Solo cuando las asimiles y las hagas tuyas, en ese momento, podrás pasar página, los borrarás de tu mente y de tu mochila. La descargarás. Esto es, debes enfrentarte a ellos para superarlos. Escucha sabios consejos que te darán amigos tuyos, tenlos muy presentes estos días. Toma la resolución conveniente, la recomendable. Sé mismo y en ningún momento te pierdas por un impulso o alguna emoción alocada. Calma, nadie te persigue. Estate en todo momento sereno, cuerdo y apacible. Es lo mejor que puedes hacer. Eres un ser disciplinado por naturaleza, no pierdas esa capacitad. Ten mucha paciencia, no te alteres ni precipites.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, debes tomar una resolución la que será esencial para cambiar tu vida y tu destino. Por tal razón, relájate y mantén la calma. Sabes que las resoluciones tomadas a la ligera o bajo los efectos de mucha agitación, ímpetu, pasión o énfasis, son plenamente erradas. Vacía tu mente, déjala en blanco y verás de qué forma todo fluye y decides la buena opción. Sobre todo, aún es de mayor relevancia si se refiere a temas sentimentales. Por lo tanto, sigue los consejos precedentes y decide. Respira hondo si procede o respira aire limpio y estate en contacto con la naturaleza. Si puedes, intenta meditar. Ahora, de cara al verano, ya en él, debes reordenar tu vida. Estate muy atento a todo y no pierdas detalle alguno. Emplea tu intuición la que no falla. Apunta en una libreta las cosas que casan con tu ritmo de vida y quieres que sigan y aquellas que de una forma imperativo deben desaparecer. Cada pieza del rompecabezas debe encajar así que, adelante, comienza con la criba.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, estás más sensible de lo que acostumbras. No debes dejar que los celos te jueguen una mala pasada. Sabes que tu relación promete y por esta razón, no debes hacer nada en contra. Actúa con total serenidad y sigue con tu vida. No des a las cosas mayor relevancia de la que tienen. En estos momentos de tu vida, sientes bastante confusión y caos con respecto a tus sentimientos cara tu ser amado. No dejes que las dudas se apoderen de ti. Si lo que más te preocupa es tu vida íntima, sexual, charla con tu pareja; es cosas de dos. Sabes que, por tu parte, puedes mudar y trastocar cualquier hábito. Depende de ti o de la otra parte. Ahora tu salud es buena, perfecta y cualquier tipo de infección cutánea que hayas podido tener, habrá remitido y ya no quedará ni rastro de ello. Ten cuidado con el sol de verano pues es verdaderamente fuerte y traicionero. Las quemaduras pueden ser terribles. Resguárdate lo máximo posible si no quieres tener inconvenientes mayores.

Fuente: Astrocanal