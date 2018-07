Horóscopo del día 9 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy tendrás una vida social de lo más agitada: comida con familiares, cena de cumpleaños con amigos. La vida empieza a sonreírte y has de aprovechar cada momento de felicidad. Sabes que cuando la vida se porta bien, es necesario ser agradecido porque de no serlo, alejas de ti la felicidad. Ésta son momentos, pinceladas que has de disfrutar. Muestra la mejor de tus sonrisas y harás feliz a mucha gente que vive alrededor tuyo. Hoy conocerás a gente encantadora, incluso a una persona tan especial y encantadora que podría convertirse en alguien imprescindible en tu futuro afectivo. No pierdas la oportunidad: quizás hayas encontrado al amor de tu vida. Abre siempre tu corazón porque no sabes quién puede sorprenderte. Fluye y deja que el instante te sorprenda.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy tendrás varias certezas, el presentimiento de que algo va a ser de un modo determinado, va a suceder. Has de tenerlo muy en cuenta pues será una información muy valiosa para los días venideros. Has de saber que está en alza tu poder de la intuición y de la percepción. Trata de aumentarlo aún más si puedes, apúntate a algún taller de fin de semana, cualquier conferencia o taller que te dé la oportunidad de acercarte aún más si cabe a la canalización. Sabes que sirves para ello y que tienes un don así que, aprovéchalo. Has de hacerlo. Si hoy tienes libre, sal al campo o aléjate del ambiente urbano, respira aire del mar o de la montaña. Ve a un paraje natural y recrea tu vista y todos tus sentidos. Deja que los olores te transporten a otra época.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu vida social se ha incrementado mucho en los últimos tiempos. Hoy, no darás crédito, te lloverán las invitaciones por todos los lados. No podrás ir a todos los lugares que deberías porque realmente el día tiene 24 horas y no lo puedes alargar más. Acabarás muy cansado, extenuado pero feliz de dar y repartir amor, amistad, alegría y buenos consejos. Ya te has dado cuenta de que lo que tú emites es lo que recibes así que, adelante, da todo lo que dicte tu corazón porque sabes que lo recibirás multiplicado por mil. Eres un ser muy empático, caes bien a todo el mundo porque haces tuyos los problemas de los demás. Eso te honra y es digno de alabar. Por lo tanto, sigue por ese camino porque realmente es el adecuado para ti, el idóneo. Sigue recibiendo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás agotado y hoy te toca trabajar. Has de aprender a distribuir bien el trabajo. Cada vez te organizas de una manera más pésima, peor. Tú has de tener una agenda y concertar las horas que te cuesta cada trabajo o actividad. Si duplicas las horas, mañana también tendrás que venir a trabajar. Has de ser mucho más rápido y eficiente, sobre todo práctico. Plantéate las tareas semanales e incluso las mensuales y sigue tu calendario o agenda a rajatabla, será la única manera de entregar los trabajos a tiempo. Por lo tanto, ponte las pilas, deja de hablar o perder el tiempo con los compañeros y ve a tu paso. Cuanto antes lo hagas, antes podrás disfrutar del fin de semana. Depende de ti, has de recuperar la armonía perdida en tu vida en general: sea tu vida laboral, sentimental o familiar. Todo está muy relacionado. Céntrate.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, necesitas que te dé el aire. Si estás en la ciudad, olvídate un rato del asfalto y vete a pasear por el parque. Llevas días y horas encerrado trabajando y tu cuerpo necesita respirar. Toma el sol pues te dará energía, pasea descalzo por la hierba de un parque o báñate en una piscina rodeada de árboles. Has de oxigenarte. Si pudieras hacer una escapada al mar, a alguna playa cercana, sería la mejor medicina para ti. Has de recargar las pilas y llenarte de energía en plena naturaleza es lo mejor que puedes hacer. Si puedes irte el fin de semana hazlo, sería perfecta una escapada a la playa. Trata de respirar, estar en contacto con la naturaleza y con la energía solar. Date protección, no lo olvides. El sol es muy fuerte en esta época del año.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, necesitas un cambio, tanto de manera de vestir, de aspecto físico como otro mucho más profundo, en cuanto a lo mental y emocional se refiere. Has de renovarte o morir. Es época de cambios así que, has de prestarte a ellos. Tu imagen está anclada en el pasado, ya no eres así, has cambiado, tienes más luz y te mereces destacar. Todo cambio cuesta un esfuerzo por eso ha de ser algo radical. Tu aspecto físico debe de ser completamente diferente. Proyectas alguien que ya no eres. Déjate asesorar, ve a alguien, a algún estilista para que te asesoren y hagan el corte de pelo adecuado. Te marcará. Esto no ha hecho más que empezar, tu vida va a ser otra. En unos meses, te habrás olvidado completamente de la persona que solías ser. Préstate a ello, es necesario en este momento de tu vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cada vez suceden más cambios positivos en tu vida y no te lo crees. Lo haces pero te cuesta esfuerzo asimilar tanta felicidad de golpe. Nunca pensaste que en un abrir y cerrar de ojos tu vida se transformaría en lo que siempre habíais soñado y deseado para ti. Estás pletórico, muy feliz, viviendo un sueño. Te pellizcas para ver si es real, si es todo cierto. Y lo es. Abre tus sentidos y relájate. Ahora puedes gritar al universo que la vida es bella porque así lo sientes. Sal al aire libre y oxigénate, grita en la naturaleza, saca todos los sentimientos que permanecen de manera hermética dentro de ti. Hace tiempo que desechaste los pensamientos negativos de tu mente y los transformaste por positividad. Y aquí está la prueba: eres feliz, estás rozando la felicidad con la punta de los dedos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tratas de encontrar un equilibrio en tu vida sentimental pero cierto es que no lo consigues. Has de poner de tu parte porque, si nunca salen bien las cosas, algo de culpa tendrás. Tu parte afectiva siempre ha supuesto un problema importante para ti. Has de armonizar tu corazón y por ende, tu relación sentimental. No puede ir siempre mal. Busca dentro de ti la raíz de los conflictos pues, si lo analizas bien, verás que siempre es la misma. Encuéntrala tú mismo, descúbrela por ti. Te cuesta entender el amor y a tus parejas. Piensa que las eliges tú y que son tu reflejo más directo. Quizás el problema resida en tu percepción del amor. Has de sanar tu corazón, bien de esta relación, bien de las anteriores. Sigue sangrando y eso ensucia las relaciones venideras.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy puede que hagas algo de lo que te arrepientas a continuación. Esta noche saldrás, como está siendo habitual e irás de nuevo a buscar a una persona para traértela a casa. Tu conciencia acabará tocada cuando la persona con la que mantengas relaciones te hable de su bebé de meses. En ese momento, la aventura pasional, el sexo por el sexo cobrará otro sentido y te sentirás absolutamente culpable al no haber sabido la situación de esa mujer. Es cosa de dos, no has obligado a nadie a venir pero podías haber pasado la noche con una mujer soltera, sin compromiso y por supuesto sin prisas por ir a casa a ver a su bebé. Lo verás todo un poco extraño y no te gustará haberla elegido. Tu conciencia se quedará tocada.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sabes que la salud está absolutamente relacionada con la parte emocional de cada uno. Por ello has de cuidar tu salud pero, por supuesto, deberás de cuidar lo que piensas, tus pensamientos, todo lo que dices, la palabra hablada, pues la palabra es ley y todo lo que haces, lo que ejecutas. Todo es importante pues eres tú mismo el fabricante de las cosas que acontecen en tu vida. Por lo tanto, para no enfermar, tendrás que controlar todo lo anterior. Es obvio que tu parte emocional está en pleno descontrol, no hay armonía y te provoca una angustia que de seguir así pronto te llevará a la enfermedad, por lo tanto, empieza a analizar tus emociones pues hay que sanarlas. Empieza con las afirmaciones positivas, es un buen paso a dar para empezar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy conocerás a una persona muy afín a ti, te sorprenderá gratamente porque te verás completamente reflejado en un espejo. Será como ver todos tus defectos y valores en el reflejo del espejo; ganarán las virtudes y eso te hará muy feliz. Verás que posees cientos de cosas buenas que ni siquiera sabías y además, te darás cuenta de que te encanta esa persona, No sabes si la quieres como amiga o como compañera pero sabes que hay algo muy especial entre los dos. Ni siquiera has pensado en sexo, lo cual significa que te importa, que te interesa de verdad. Esta persona no es para una noche, es incluso para la eternidad. Sigue descubriendo sus bondades, queda más días con ella hasta que formalicéis vuestra atípica relación.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, cada día te arrepientes de tu vida actual, estás atrapado entre cuatro paredes y tu pareja no te aporta nada nuevo: trabajo, obligaciones hacia ella. No te gusta nada la situación Ta da miedo pero ahora más que nunca decides hacer algo por lo que tu familia y la suya te odiarán el resto de tu vida: tras toda una vida vas a abandonarla. Tú no eres su niñero ni enfermero, eres su pareja. Ya no la amas, le tienes un cariño especial. Por eso, aunque suene muy drástico la vas a dejar. Te irás tú para que el impacto sea menos doloroso. Tú empezarás de cero en otra casa, quizás en otro lugar. Se lo vas a decir ya aunque será un infierno, tienes miedo de su reacción. Podrías caer enferma o hacer alguna locura. Aparta el miedo pues te separa del amor. Eres amor, no temor, quieres ser feliz con una relación de pareja que se ame, que haya fuego y pasión.

Fuente: Astrocanal