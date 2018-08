Horóscopo del día 9 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empieza a ser consecuente con tus actos. Sabes que cada acción genera una reacción y conoces perfectamente que hoy no has actuado bien: has metido la pata. La actuación de hoy te costará muy cara; para empezar, el romper con tu mejor amiga, tu amiga del alma. No había nada sexual pero vuestra amistad estaba por encima del bien y del mal. Hoy ha ganado el mal, ya no volverás a saber de esta persona en tu vida. Te sentirás muy mal, dolido y vapuleado pero, no te debe de importar. Cuando alguien se va de tu vida es que ya te ha enseñado la lección, ya no tiene nada más que aportarte a tu vida. Por lo tanto, sabes que alguien nuevo remplazará ese vacío, ese lugar. Ahora has de extraer la lectura de todo lo sucedido: cómo has actuado, qué te ha querido decir el destino y muchas cosas más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, necesitas liquidez. Vas a tener que pedir un crédito pero, por supuesto, alguien cercano te tendrá que avalar. Sabes que podrás devolver el dinero pues se trata de una buena inversión. Vas a apostar por una franquicia que trabaja muy bien y cuyos resultados son maravillosos. Hay otras en tu localidad y no presentan el mayor problema, no hay riesgo para ti. Por lo tanto, ve al banco y consigue ese préstamo que tan valioso es en este momento. Sólo con el dinero en la mano podrás comenzar a moverlo todo. No te duermas en los laureles y pídelo cuanto antes. Pide cita a tu banco y ve esta misma semana. Seguro que todo sale de maravilla. Apunta en un papel todo lo que necesitas realizar y ve tachando de la lista a medida que ya esté subsanado el problema.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ha llegado la hora de hablar con tu pareja, no lo dejes pasar más. En este momento la relación está muy tensa, es casi inexistente. Un hilo muy fino os une. En tus manos está que seas tú mismo quien lo corte definitivamente o por el contrario luche con fuerzas para hacer más fuerte de nuevo esa unión. Sabes lo que te conviene. Sabes el amor que hay entre ambos. Sólo tu corazón es capaz de mediar. Sabes cuántas hojas has escrito en el libro de tu vida y conoces también los libros que aún faltan por escribir. Depende de ti. Tú puedes y debes de hacerlo. Has de ser listo e inteligente. Si la amas, no la dejes escapar. Los trenes tan sólo pasan una vez y más tarde se van. Está en tus manos. Ve tras ella o nunca más la volverás a ver. Sé valiente, eso te honra.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, empiezas a preparar un viaje, tu escapada de vacaciones. Tienes muchas ganas porque este año no te lo puedes permitir. La empresa está desbordada y las vacaciones tendrán que esperar a otoño pero estos días van a ser muy especiales, primero por la compañía y segundo porque han de salir perfectos. Corto pero intenso. Ha de ser una escapada digna de revista, con todo perfectamente estudiado. Ha de salir redondo. Es muy importante para ti porque llevas muy poco tiempo con tu pareja y la quieres obsequiar de algún modo y ganar puntos. No te pases tampoco porque tu pareja se puede sentir agobiada o utilizada de tanto preparativo. Aunque tengas mucha ilusión, deja algo al azar. No descubras todo el viaje. Sería como comprar una película y luego ir a verla a la media hora al cine.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deja de jugar al ratón y al gato. Le amas y te ama. Parecéis eternos adolescentes que tratan de negar sus sentimientos. La vida es corta y estáis perdiendo un tiempo maravilloso. Hace meses que vuestra unión debería de haberse producido. No ha podido ser pero ha de ser ya. No lo dejes pasar ni un día más. Dos personas que se aman deben de estar juntas, es ley de vida. Hoy te armarás de valor, te presentarás en el trabajo del ser que amas, la esperarás abajo y le pedirás una cita, tal cual. Hazlo del modo que sea pero sé claro y directo. Llevas más de un año mareando la perdiz, ya no hay tiempo para más juegos, se han terminado las tonterías. Es posible que se quede atónita, le costará unos minutos reaccionar pero será una prueba superada: quedaréis el fin de semana a cenar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, te vas de viaje de negocios. Será una escapa rápida, en el día, pero has de ir. Estás obligado a ello. En el trabajo, te hacen viajar mucho y cada vez estás más cansado. Empiezas a estar harto de la situación. La empresa está muy contenta de los resultados adquiridos pero a ti no te repercute en el sueldo. Pide un aumento: si te quieren, que pujen por ti y si les das igual y quieren lucrarse a tu costa, entonces deberías de abandonar el barco. Piensa bien la acción a ejecutar. Si les pones en tal tesitura, la respuesta puede ser negativa. Piensa qué hacer en los dos casos: si la aceptan, es obvio que das un salto de alegría pero si decides irte, si no hay aumento y te dicen que te vayas, te quedas completamente desprotegido. Piensa una segunda opción. No te quedes nunca sin ases en la manga. Los necesitarás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, más vale estar solo que mal acompañado. Esta frase es perfecta para ti. No te gusta la gente que te rodea, no te has fijado en ninguna, es más, hasta las desprecias. No quieres saber nada con nadie. Parece que has hecho un pacto para no enamorarte jamás. Da igual el físico, el carácter o la personalidad. Antes de comenzar nada, tu respuesta es un rotundo no. No quieres salir con nadie, ni liarte, ni cuidarla ni nada. Estás muy bien soltero y así seguirás el resto de tu vida. Es lo que quieres y deseas y no piensas cambiar. Has estado acompañado y has estado fatal así que, no volverás a repetir tal error. No quieres problemas, ni que te controlen ni que te persigan y mucho menos que se preocupen de ti. Quieres estar solo y hacer lo que te dé la gana a cualquier hora del día.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un celoso compulsivo y es imposible vivir así. No puedes comportarte de ese modo, es inadmisible. Cada vez que tu pareja mira a un hombre te vuelves loco. Le controlas el móvil, por las redes sociales e incluso le hueles y miras su ropa cuando entra en casa. Tu pareja no es un objeto, no te pertenece y si sigues así, estarás rozando una denuncia por maltrato psicológico. No podrías soportar la idea de que estuviera en manos de otro, la besara o se acostara con ella. Morirías de celos, no lo podrías soportar. Eso sí, tú te vas cada día con ciertas mujeres mientras ella te espera en casa. Necesitas un psiquiatra porque tu caso no se arregla con dos sesiones de alguna técnica de sanación. Tu odio y aversión hacia las mujeres debe de ser mucho más profundo y abrir tu Caja de Pandora será muy arriesgado, incluso peligroso.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres un ser inoportuno, hablas cuando deberías de estar callado. Has de aprender muchas cosas en la vida pero ésta es muy urgente que la aprendas rápido, cuanto antes. La vida está repleta de pequeñas pruebas. Una de las tuyas se llama prudencia. Esta virtud no la conoces, te hace rabiar mucho porque si de algo pecas, es de imprudente: dices lo que debes de callar, preguntas lo que hiere. Es posible que no seas consciente de tus errores pero te sucede constantemente. Por eso, a partir de hoy, concéntrate en aprender a ser prudente, a no meter la pata, no hablar más de la cuenta. Te han despedido por ello, no permitas que lo vuelvan a hacer. Sé prudente en cualquier faceta de tu vida pero siempre, como norma habitual, en tu puesto laboral.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te preguntas una y otra vez cuál es tu misión de vida. Si no la sabes y la quieres saber, pregunta. Sabes que la respuesta está dentro de ti, como tu poder pero si no sabes cómo hacerlo, entonces deberías de peguntar a alguien para que te lo diga. Cualquier médium te lo miraría encantado. Es decir, tú vienes a este plano con una misión a cumplir, con un propósito de vida y cuando la realizas, partes de nuevo, ésa es la idea. Lo mejor de todo es que, siempre estamos equivocados en una vida y de repente, algo nos sacude y cambiamos de vida a otra cosa completamente diferente. Será por esto. No hay casualidades. Y a partir de ese cambio, el cuerpo se empieza a relajar, echas raíces y todo se vuelve normal pues ya has encontrado tu misión de vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy, como por arte de magia, aparecerá una persona de tu pasado, era tu amiga especial del instituto y desde entonces ha llovido mucho. Os veréis en algún concierto y luego os iréis juntos a tomar unas cervezas y recordar viejos tiempos. Nunca te habrías imaginado verla de nuevo. Tú estás sin pareja y casualmente, en este preciso momento, ella acaba de cortar una relación tortuosa. No sabes si vas a ser el pañuelo esta noche, su hombro para llorar o realmente puede surgir algo. Deja que el destino hable, tú ya no quieres otra responsabilidad. Si algo tiene que pasar, así será. A veces no comprendes estos caprichos del destino, hace muchos años que esa chica, ahora toda una mujer, desapareció de tu vida y de tu alrededor.

Piscis, hoy te encontrarás con tu pareja del instituto, ha llovido mucho desde entonces. Te parará porque ni le reconocerás. Tendrá ganas de hablar así que, estaréis un buen rato recordando esos tiempos tan felices. Hablareis un poco del presente pero se interesará y querrá hablar más detenidamente. Os iréis a tomar algo. Hablaréis mucho rato y ella te besará apasionadamente. Tú no reaccionarás aunque, tampoco lo entenderás. Tenéis los dos vuestras vidas, han pasado décadas y es algo ridícula la situación. Al irte a casa le pedirás no volverla a ver. No quieres tener contacto por redes sociales ni quedar. No has entendido su comportamiento, no lo has visto adulto. Ella se irá feliz pero mosqueada, cabreada por tu rechazo; pensaba que ibas a ceder.

Fuente: Astrocanal