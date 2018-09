Horóscopo del día 8 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 8 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tienes negocios entre manos. Es posible que seas un empresario individual o que te encargues de la logística de tu empresa o trabajes en ello. Has de aprender a salirte con la tuya. Te dejas convencer con gran facilidad y lo que has de conseguir es justo lo contrario. Has de sacar tu fuerte carácter para negociar, es ahí donde has de aprender a sacar tu mal genio. Es un trabajo arduo y has de tener el don de la palabra. Dialoga como es debido y el beneficio será mucho mayor que el que consigues en la actualidad. A veces has de mediar entre varios distribuidores, aprende a meditar bien para ti, para tu propio beneficio. Podrías ganar mucho más de lo que actualmente ganas. Revisa tu manera de hacerlo, quizás deberías de ser más agresivo o no dar tu brazo a torcer. Hazte tu espacio.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es muy posible que salgas esta noche a cenar con tus amigos. Si es así, la noche será demasiado larga para ti. Sabes que has de tomar la iniciativa si pretendes ligar o conquistar a una mujer. Si te quedas con los brazos cruzados en un bar como un pasmarote, nadie vendrá en tu búsqueda. Utiliza tus armas de seducción, las tienes y son muy potentes cuando te lo propones. Si de verdad tu objetivo es acabar con alguien, lo conseguirás, pero sabes que puedes salir a divertirte sin más; no hay obligación alguna de acabar con nadie. Obviamente, tus amigos sí que lo harán pero ellos son ellos y tú eres tú. Ten un poco de personalidad, la estás perdiendo cada día más. Y si alguien te gusta o interesa, entonces lánzate. Lo único que te puede ocurrir es recibir un no por respuesta.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si estabas preocupado por tu relación de pareja, ya vas a dejar de estarlo. Prepara para mañana una escapada. Puedes ir a sorprender a tu pareja si vive en otra población, darle una sorpresa o si vivís en la misma localidad, preparar un fin de semana romántico, una escapada. De todos modos, ha de ser sorpresa, sin decirle nada. Así le romperás sus esquemas y la dejarás fuera de juego. Debes de demostrarle lo mucho que la amas, necesita que se lo digas por activa y por pasiva, que se lo demuestres. Y lo harás. Mañana es la prueba de fuego, prepara muy bien todo y mañana seguro que la sorpresa es monumental. Por lo tanto, ponte en marcha, busca y reserva todo porque el tiempo apremia y no te va a dar tiempo. Haz que el fin de semana sea inolvidable para ambos. Lo vas a conseguir, no desistas ni te rindas, puedes hacerlo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te has decidido a hacer algunas reformas domésticas en la casa. Te sientes a gusto allí pero quieres darle un nuevo toque. Tú estás cambiando a pasos agigantados y eso hace que las cosas se muevan. Tu energía es como un torbellino: estás más activo que nunca; quieres, comprar, tirar y mover. Necesitas movimiento en tu vida tras tanto tiempo estancado. Y ahora, al lavarle un poco la cara a la casa, quieres tirar alguna pared, pintar las habitaciones o forrar alguna pared. Así notarás todo como tú, reciclado y actualizado. Quieres que la casa vaya a tu ritmo, ser consciente de tu cambio interno, que te lo muestre el exterior. Otros cambios sucederán pronto: corte de pelo, vestuario renovado y otras cosas más superficiales y mundanas. Ya has comenzado, estás imparable, aprovecha el momento.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres muy orgulloso, la soberbia es tu peor defecto, has de controlarte porque así no puedes ir por la vida. Hoy la vida te devolverá una situación para que por fin la aprendas, le dará la vuelta a lo que siempre acontece. Hoy te arrastrarás y babearás porque no podrás conseguir a la persona que tienes en mente. Te lo hará pasar muy mal, te pagará con tu misma moneda. Crees que tú tienes el poder de una relación, que sólo tú juegas al arte de la seducción pero no, muchas personas aprenden muy rápidamente gracias a ti así que, hoy, te hará rabiar una persona de lo lindo. Te enfadarás bastante con ella pero tendrás que bajar la cabeza. No podrás hacer otra cosa. El amor te vencerá, te dará esquinazo o, al menos, en un primer momento, calabazas. Prueba en otra ocasión.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, analízate. Has de descubrir tu interior. Estás perdido en la vida. No sabes ni lo que quieres, ni lo que buscas. Has de preguntar a tu alma porque estás muy perdido. Si no sabes cómo hacerlo, si no tienes ni idea de conectarte con el Más Allá, ve a que te hagan una lectura de Registros Akáshicos. Allí está escrito todo lo que ya ha acontecido y lo que queda por suceder. Son bibliotecas etéricas con la vida de todos. Así podrás sanar el presente y clarificar tu futuro. Necesitas ponerte a andar pero no es conveniente ahora dar pasos de ciego. Es mejor darlos en firme. Aprovecha esta lectura pues te abrirá nuevas puertas y cambios, te dará luz a la oscuridad que ahora te rodea. Estás perdido. Encuéntrate cuanto antes, pues es el único modo de avanzar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás desbordado. Tu padre te necesita para que le ayudes a arreglar el termo, tus amigos no paran de llamar y de mandar mensajes. Lo único que les interesa es verte y tomarse un par de cervezas contigo, reírse y desconectar y tú estás hasta arriba de trabajo, completamente desbordado y apurado. Pero nadie te entiende. Tú querrías que el día tuviera el doble de horas para ayudar más y no entiendes que no puedes vivir así. Vas en contra de todo el mundo. No respetas horarios de trabajo, ni de ocio o diversión. No tienes descanso y crees que el mundo está loco. Perteneces a este mundo y deberías de cuadrar tus horarios para poder hacer vida social. Tienes que darte cuenta de que nadie trabaja veinte horas seguidas, sobre todo porque estaría muerto. Cambia.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, están pasando sucesos extraños en tu vida. No sabes muy bien si detrás de todo ello hay personas, son casualidades o es el destino. Lo único que sabes es que después de hacer unos cursos y talleres, todo ha cambiado a peor, a mucho peor. Es posible que hayan sido inadecuados para ti. Sabes que han jugado entre dos mundos, entre las líneas del bien y del mal, se ha traspasado la frontera del bien o entidades del lado oscuro se han apoderado de tu vida. No tienes claro qué ha sucedido, tan sólo que, ese curso o esa persona no estaba en el lado de la luz. Las consecuencias suceden ahora. Te sientes mal, tu cuerpo no te responde, estás en pleno ataque de ansiedad. No quieres relacionarlo con todo lo acontecido en ese lugar pero tu intuición o sexto sentido te dice que se movieron fuerzas oscuras que ganaron a las luminosas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, se te hace raro trabajar con más gente, ser parte de un todo, de un equipo. Hasta la fecha, siempre habías estado tú solo en la oficina haciendo tu cometido. La vida cambia y las opciones que barajamos también. Ahora te toca trabajar en grupo. Va a ser complejo para ti, mucho, tú que tienes un patrón de jefe tan establecido, metido dentro de ti. Acabas de empezar así que ya puedes ir aclimatándote. Tendrás que hacer ciertas cosas a medias porque cada uno tendrá que tener a punto su parte, lo que le corresponda. El trabajo es una cadena: cada cual deja perfecto esa parte que le han destinado. Es como si fuera una cadena humana. Es posible que seáis un grupo en sí y actuéis a la vez. Sea lo que fuere, has de aprender a trabajar así. Al principio, no es nada fácil.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te estás juntando con gente un tanto peligrosa, de la noche, con ciertas adiciones. Sabes que no es lo mejor para ti. Tu vida nada tiene que ver con ese mundo y deberías de hacer otras cosas. Hace años que no frecuentas los bares, no tienes necesidad alguna de ir a ciertos lugares, además, es incompatible con lo que predicas, con la vida sana y la salud. Deja de hacer tonterías porque, como bien sabes, si juegas con fuego, un buen día, el que sea, te podrías quemar y tú no pretendes eso. Entonces, evítalo. Ya has dejado un pasado, una adolescencia, ahora te estás forjando un futuro más maduro, lleno de proyectos muy enriquecedores. Sigue por la senda que estabas transitando; si te cambias y apartas, te irás directo a los infiernos. Aléjate.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, si estás soltero, ésta es tu noche. Siempre has sido un seductor nato, te gusta gustar y vacilar a la gente, quedarte con ella y sorprenderla. Esta noche serás como un mago o hipnotizador: las dejarás a todas atontadas con tus trucos de palabras. Quieres ligar aunque luego el resultado te da un poco igual. Te lo pasas bien durante el juego, es como si fuera un partido, tan solo te interesa cuántas caerán a tus redes. Por lo tanto, déjate de tanto jueguecito y al menos, ya que han caído, pásatelo bien con alguna y ten una conversación profunda. No todo en la vida es tener una fogosa relación sexual, hay algo más, mucho más. Esta noche será muy divertida y larga, nunca terminará. Te lo pasarás como hace años solías hacer: de maravilla. Repite pronto la jugada.

Piscis, acabas de descubrir las orgonitas y estás obsesionado con tu mala suerte, las fuerzas telúricas y las ondas de los ordenadores. Has mezclado todo. Puedes tener mala suerte o un mal de ojo o que sea tu propia negatividad la que te produzca esa mala suerte. Es tu caso, eres un ser muy negativo que sólo ve el vaso medio vacío pero eso nada tiene que ver con ponerte en tu casa o en cada cuarto una orgonita o una turmalina negra, ayudan pero no hacen milagros. Sí que es muy importante las fuerzas telúricas de una casa, si estás en un cruce de líneas podrías caer enfermo porque allí sí que habría dos campos, sería como estar en una corriente. Allí sí que podrías colocar la orgonita para reducir los efectos del cruce, todo tiene su lógica.

Fuente: Astrocanal