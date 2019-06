Horóscopo del día 8 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 8 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy , va a estar en alza la sensualidad. Te sientes bien, muy pasional y ves muy acentuada tu visión erótica. Por lo tanto, es de suponer que la noche será acorde a tus deseos. Sabes que los sueños pueden hacerse realidad. Pueden materializar y se pueden retornar reales. Lucha por ellos. Vas a empezar un nuevo ciclo de vida; en este van a primar tus responsabilidades y la parte más financiera; los negocios van a adquirir estrellato, relevancia. Inclusive tu trabajo va a mejorar: conseguirás un puesto más alto en tu empresa. En el caso en el que ahora estés sin trabajo, en pos de empleo, los astros te asistirán la semana venidera para que logres el puesto que tanto ansías. Sé en todo momento muy prudente y, naturalmente, emplea a favor tuyo la intuición. Lánzate y expone tu capital en ese negocio que has descubierto. Si no expones, jamás sabrás si te habría funcionado o no. Sé valiente. Sigue cuidando y manteniendo tu fuente de ingresos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy , vas a deber hacer frente a una situación con osadía. Si lo logras, saldrás de forma plena favorecido. En el tema sentimental, debes tener mucho cuidado en comparación con tema de los celos. No sigas tus impulsos y cuenta hasta diez en el caso de sentirte mal. Tampoco deberías hacer caso a los comentarios de la gente. Debes confiar en tu pareja o, por lo menos, darle un voto de confianza. Intenta estar siempre y en todo momento y en todo instante con una actitud positiva en frente de la vida: aunque el día no sea el mejor, la positividad ha de estar siempre y en todo momento y en toda circunstancia presente contigo. Si lo ves desde este prisma, todo te irá bien y atraerás lo bueno a tu vida. Mañana comenzará a entrar dinero en tu vida. Se incrementará tu economía; los beneficios se dejarán ver. Ten medida en tus actos financieros y actúa de una manera prudente, responsable. Probablemente debas hacer frente a algún imprevisible. En el amor, pórtate de una manera ejemplar, es lo mejor que puedes hacer.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, observa todo lo que pasa a tu alrededor. Sigue muy atento a tu conciencia. Debes tener muy, muy claro en esta vida tus fallos pasados para no volverlos a cometer nunca más. Debes asimilarlos y aprender de ellos, interiorizarlos. Si no lo hicieras, de nada habrían servido. Tu vida sentimental va a ser protagonista en este ciclo de tu vida. Vas a vivir una etapa muy intensa. Hoy , es el día apropiado para recuperar una relación de tu pasado o bien empezar con una nueva. Con respecto a tu economía, precisas dinero. Alguien va a proponerte un negocio bien interesante. Muévete y pide a quien consideres el capital preciso para embarcarte en ello. Verás que, en poquísimo tiempo, va a resultar muy lucrativo; por esta razón, muévete ahora: conseguirás el dinero preciso para comenzar el negocio. Inviértelo y ganarás los beneficios prometidos y anunciados. Como buen Géminis, haz siempre y en todo momento y en todo instante empleo de tus corazonadas. No te fallarán.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tienes una gran obsesión con la infidelidad. Estás convencido de la culpabilidad absoluta de tu pareja. Así no puedes seguir: es perjudicial y patológico. Debes observar y dejarte guiar por tu intuición y tus corazonadas. Echa la vista atrás y repasa tus experiencias precedentes, ya vividas y compara. Solo con esto ya deberías saber si existe o no infidelidad. Aun de este modo, puedes dialogar con tu pareja y preguntarle de forma directa sobre el tema. Al hablarlo, dejarás que tus dudas se desvanezcan y ese odio o rencor se vayan de tu corazón. Así no puedes ni debes vivir. Pasarás un momento duro, doloroso, tanto como la persona supuestamente implicada, tu pareja pero, con el tiempo, será absolutamente provechoso para los 2. Robusteceréis vuestra historia, vuestros nudos. Ahora os toca vivirla. En el trabajo, estás muy creativo, aprovéchate de las musas, te rondan. En el caso de encontrarte en situación de desempleo, o bien si estás a la espera de que se te conceda una ayuda, hay buenas noticias.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, , promete. Quizás aparezca alguna persona presta a estropear tu precioso día pero, no les hagas caso. Hoy, podrás realizar todo cuanto desees y consideres. Es un para ti, para tus temas, ocio y disfrute. Simpatiza con las personas que te rodean, escúchales y aprende de ellas. Omite de tu vida cualquier tipo de negatividad, ni la quieres ni la precisas. Como buen Leo que eres, actúa con determinación. Con respecto a tu trabajo, en el caso de existir inconvenientes y desavenencias, no tires la toalla. Estima que todo en esta vida tiene solución. Te confundirías si pensaras de otra manera. Cualquier cosas es salvable. Hoy , comienzas un ciclo astral en el que vas a poner fin a cualquier contienda o inconveniente. Todo se solucionará de una manera veloz y simple, sin inconvenientes. El amor podría surgir en el campo laboral. Probablemente una buena amistad se convierta en algo más. No deseches la idea, no es tan alocada.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy es ideal para que disfrutes en pareja. No permitas que nadie te amargue el día. Hoy, es un día de reunión con amigos y personas queridas. Además de estos encuentros, podrías hallase la persona de tus sueños, un ser que podría llegarse a transformar en alguien sumamente singular para ti. Hoy, a pesar de ser , tienes muchas cosas por hacer, tareas que realizar. Por esta razón, deberías planearte verdaderamente bien el día con la pretensión de no mezclar las 2 cosas y no hacer ni lo uno ni lo otro. Cuando sea el rato de ocio, desconecta del resto pero, cuando trabajes, sé serio y responsable: no te desconcentres. En el instante en que sepas separar los 2 terrenos, todo fluirá por sí solo. En el caso de encontrarte en situación de desempleo, esta próxima semana tendrás muy buenas noticias al respecto. Si ya llevas tiempo moviéndote, ten por seguro que los frutos están al caer. El que siembra, recoge. Sigue por el buen camino.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el amor está a puntito de entrar en tu vida, en tu existencia. Ábrele las puertas absolutamente. Sería viable que hoy mismo establecieras comunicación con esa persona de tu pasado. No te dejes asustar por algún alma oscura. Hoy, una persona intentará por activa y por pasiva convencerte de sus ideas. Óbvialas, no te resultan de interés en absoluto. Sobre todo, no permitas que nadie te imponga nada, sea lo que fuere. Eres un ser bastante irónico, Librano, es parte miembro de tu esencia pero hoy, si no quieres creas equívocos y situaciones desagradables, no lo hagas, no te comportes de esta manera. Te oirías alguna cosa poco amable. Un amigo o amiga tuya, te asistirá en este periodo de tu vida. Tu economía, poco a poco, comienza a ver la luz. Va dando resultados y se incrementa. Si trabajas por cuenta propia y tienes tu negocio, el que está bloqueado, ahora sería el momento ideal para renovarlo, mudar su imagen. Será un éxito.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy, el día será un tanto movido, estará revuelto. Sabes que la esperanza es lo último que se pierde. Superarás las vicisitudes por muy difíciles que parezcan. El azar está de parte tuya así que, vas a deber apostar y jugar la semana venidera si quieres ganar. Hay premios para ti esperándote. Vas a deber viajar: se te presentarán viajes de negocios que te ayudasen a ampliar tu capital; aflorarán ofertas de empleo, es decir, hay mucho movimiento en tu horizonte financiero y laboral. En el terreno laboral podrías estabilizar tu puesto en el caso de estar en activo o bien encontrar el trabajo de tu vida, comenzar a trabajar. En lo concerniente al amor se refiere, no tires la toalla. Ahora, Venus decide que todo gire en torno a ti. Lo atraerás. Pero, cuando esto ocurra, el presente te pondrá a prueba: debes olvidar imperativamente el pasado. Cuando lo hagas, ya estarás preparado, listo. Para ello, te creará una comparación de tu vieja relación y la nueva. Valora lo que tienes, tu presente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy recibirás noticias de alguien que hace mucho que no sabes de . En lo referente al amor, si te encuentras soltero, sin compromiso, hoy es el día ideal para conocer a tu ser amado. El amor ronda tu puerta, está al acecho. Debes dejarle entrar, darle permiso para que se acerque. En lo concerniente a tu economía y finanzas, en esta semana próxima sucederá algo esencial para ti: te encontrarás con una persona que te asistirá a efectuar un proyecto que, bien tenías en mente, bien recién comenzado o bloqueado. Aparta los miedos de tu vida, los temores infundados. Sabes que es la única forma de poder avanzar en la vida, desechándolos. Por su lado, siguiendo con el terreno financiero, deberías proponerte un negocio dedicado a la importación y exportación. Para ello, obviamente, sería preferible o enormemente recomendable que hubieras estudiado turismo o te hubieras dedicado al comercio exterior, a la exportación y asimismo importación.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te compliques la existencia. Tienes pareja, todo va bien pero, una tercera persona se acaba de cruzar en vuestras vidas. Sabes que, de proseguir o iniciar algo con este ser, tu matrimonio o tu relación peligraría en exceso. Esta nueva adquisición, tu trofeo, podría hacer tambalearse los cimientos más sólidos. Ella o solo era un amigo o amiga del trabajo lo que ha degenerado en algo más. Los sentimientos y dudas han comenzado a aflorar. Una buena nueva pasa a los tuyos, a tu familia, lo que te llena de dicha. Capricornio, ha llegado tu momento. Ahora puedes sentir que ya no dependes de el resto a nivel económico, que eres aparte de esto capaz de montar una pequeña empresa o negocio con la que llevas soñando tu vida. Este ciclo astral en el que te encuentras ahora, Capricornio, es ideal para todos los temas relacionados con tu vida profesional. Es hora de darlo todo, de poner lo mejor de ti, tu energía y tu fuerza vital. El éxito llegará.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, sigue tus corazonadas, como siempre y en todo momento y en toda circunstancia. Sabes que son atinadas. Nunca fallan. Esta semana próxima, va a ser infrecuente. Multitud de acontecimientos van a festejarse en tu vida, estos infrecuentes. Hoy, deberías perder molicie y comenzar a hacer un listado con el nombre de todas las personas que sean esenciales en tu vida. Allí verás a quiénes tienes completamente descuidadas. De esta forma podrías comenzar a resarcir fallos y llamar por teléfono o contactar con estas personas para probarles tu gratitud. En el área laboral, un hecho esencial sucederá e incluso es verdaderamente posible que te ofrezcan una colaboración o inclusive la ocasión de crear una nueva empresa. Será un éxito con que, aunque la inversión primera sea abundante, no debes agobiarte por esta razón puesto que, los beneficios, serán copiosos también. En el caso de estar desempleado, solicita aun ser eficaz capaz de ofrecerte un puesto conforme a tus capacidades.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, siempre y en todo momento y en todo instante puedes dar una segunda ocasión a tu pareja. Como bien sabes, a veces incluso son mejores las segundas partes. No seas duro ni contigo ni con tu ser amado y asimismo intenta volver. Siempre y en todo momento y en toda circunstancia hay algo que contar. Por si no fuera suficiente con lo anterior, el pasado, pasado está más, ahora es una nueva historia, otra ocasión. La vida te sigue dejando escribir en tu libro la historia de los dos. Hoy , por su lado, podrías solucionar alguna herida abierta y profunda con algún ser querido tuyo o amigo. Hoy, la distancia puede llegar a su fin. Pon de parte tuya, deja de lado a tu Ego y al orgullo y verás de qué forma las aguas vuelven solas a su cauce. Comienza de nuevo a confiar pero, desde la distancia. Emplea la empatía cara el resto de los humanos. En comparación con campo laboral, a tu carrera, es hora de comenzara pensar diferente, de mudar de aires, tal vez de reciclarte. Si estudias nuevas tecnologías o haces cursos y te reciclas, podrás avanzar fácilmente. Todo esfuerzo tendrá su recompensa. Recogerás tus frutos.

Fuente: Astrocanal