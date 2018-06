Horóscopo del día 8 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 8 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has de ser más flexible. No lo eres en absoluto, de ahí todos tus problemas. Es muy probable que tengas muchos dolores en tus articulaciones, incluso podrías tener fibromialgia. Tu inflexibilidad mental contigo mismo y con los demás son los causantes de todos tus males. No puedes ser así, cambia el chip. Tu nivel de exigencia es tan grande que crees que puedes exigir eso mismo a los demás, y no funciona así la cosa. Relájate y deja vivir. De no hacerlo, tendrás problemas con los que te rodean. Has de cambiar tu forma de pensar porque jamás estás feliz con nada, es como si el universo fuera en tu contra: todos contra ti. Deja de tomarte todo tan a pecho. Armoniza tu cuerpo y mente, busca un equilibrio entre ambos porque ahora mismo están muy descompensados.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Hoy no será un día idóneo para que frecuentes a tus amistades. Estás muy enfadado, malhumorado, es como si fueras en contra del mundo, de la vida en general. Cambia el chip o te quedarás solo. Tus amigos empiezan a cansarse de esos cambios de humor tan frecuentes en ti ahora. Tú no eres así, vuelve a ti, sé el de antes. Si has quedado hoy con algún grupo para reunirte, posponlo o pon cualquier excusa para no ir. Por banal que te parezca, será mejor esa mentira piadosa que no quedar mal con todo el mundo. Aprende a transmutar la negatividad. Relativiza y te irá mucho mejor en la vida. Mañana será otro día así que, evita quedar mal con los que te rodean; en la medida de lo posible, aíslate del mundo. No te soportas ni tú. Abre tu mente y cambia tu modo de actuar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tus problemas financieros te provocan mucha tensión. Intenta no arriesgar tanto en tus finanzas porque tampoco es bueno para ti, más bien todo lo contrario. Ten siempre cabeza, más aún cuando estás jugando con el pan de cada día por lo tanto, si inviertes, hazlo sabiendo lo que haces. No arriesgues nunca, menos ahora que tu situación no es nada boyante. Tu economía a día de hoy no está atravesando su mejor momento por lo tanto, no te sobra liquidez como para perderla. Intenta ahorrar, apretarte el cinturón. Seguro que mejores tiempos vendrán pero no son los de ahora. Sigue trabajando como siempre lo haces, da lo mejor de ti y deja que el destino te ayude. Fluye con todo, tu vida y tus circunstancias, no te aferres a lo malo conocido porque es muy posible que quiera llegar a tu vida lo bueno y por conocer.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, sabes que la vida te pertenece. Sólo tú y tu Libre Albedrio pueden cambiar el rumbo de tu vida. Si crees que esta vida que llevas no te corresponde, no es la tuya, cámbiala, no estás obligado a seguir en la misma dirección. Tu intuición es muy fuerte y deberías de hacerle caso. Constantemente te da señales pero las desoyes. No importa si estás muy alejado de tu camino de vida. Sé valiente, da un primer paso y seguro que todo el engranaje se pone a funcionar. Pierde el miedo y el universo te premiará. Tú sabes lo que te gusta, lo que resuena contigo y te interesa. Aunque lo veas una locura, ve a por ello, cambia tu dirección y todo se moverá. Hazlo, la vida está para disfrutar, no para sufrir de una manera constante. Atrévete a cambiar, encontrarás tu camino.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy conocerás a una persona muy influyente en tu campo. Si eres artista, pintor, escritor o te dedicas a las artes, este mecenas podrá abrirte muchas puertas. Sabes que la casualidad no existe, si algo pasa, obviamente, es por algo. Por lo tanto, no rechaces esa oportunidad de oro porque, así es, de oro. Esta persona te presentará a otras, te dará contactos. Te queda aprovecharlos. Escúchale bien porque los consejos que hoy te dé, te servirán para el resto de tu vida. Considera este encuentro fortuito como el mejor regalo que te ha hecho el universo en los últimos años. Vas a estar muy feliz, radiante de felicidad, casi hasta incrédulo de que esto sea real, te esté pasando a ti. Te puedes pellizcar, acabas de vivir un encuentro único con alguien muy conocido y además, te va a ayudar. Enhorabuena.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy te espera una gran sorpresa. Te ha tocado un viaje. Estás muy contento porque crees que es la primera vez en tu vida que te toca algo, al menos algo importante. Es un viaje para dos personas así que, elige al amigo o compañera para ir. Te preguntas si podrás compaginarlo con tu trabajo, pero como las vacaciones están a la vuelta de la esquina, sabes que podrás disfrutarlo. Esta noticia te ha dado un subidón, tanto que has desconectado por completo. Hoy, sólo estarás pendiente del viaje, de lo que te ofrecen y de confirmarlo, aún no te lo crees. Eres muy incrédulo y negativo. Cuando se mira a la vida con ojos positivos, se atraen cosas positivas. Deberías de hacer siempre caso a la Ley de la Atracción. Tu vida cambaría por completo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy se generará una bronca con tus colegas. No estaréis de acuerdo en un tema y se os irá de las manos. Hablando se entiende la gente pero en momentos de calentón es difícil hacerlo. Por lo tanto, espera un rato a que todo se asiente, respira hondo y reflexiona. No te gustan las broncas, las odias, no puedes con ellas. Por lo tanto, habla con esa persona de un modo racional y discúlpate, quizás deba la otra persona hacerlo pero, queda como un caballero. A veces la falta de tiempo y el ambiente cargado y crispado del trabajo llevan a la gente a extremos insoportables, entonces saltas. Tu trabajo, ese espacio es la negatividad absoluta, la energía es muy densa, pésima. Has de protegerte o tu aura se dañará. El ambiente es venenoso, límpiate bien.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás muy desanimado y preocupado. A tu padre le han detectado una enfermedad y tiene muy mala pinta. Te encuentras solo y hundido y no sabes a quién recurrir. En momentos así echas en falta una pareja fija, de verdad, que te ame y te comprenda porque no te sirve una de fin de semana. Sabes que puedes contar con tus amigos pero prefieres guardártelo para ti, no quieres mezclar el drama con la diversión. Con tus amigos no eres tan profundo. Necesitas sacar fuerza de tu interior así que, ponte a meditar y conéctate con tu esencia. Hoy más que nunca, necesitas estar conectado a la fuente. Quieres que te expliquen algo, que te den esperanzas de vida. No te obsesiones, cada ser humano lleva su proceso y él ha de pasar por ello.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, si trabajas para alguien no puedes estar dictando constantemente tus propias normas. Éstas no prevalecen ante las de tus superiores. Has de poner los pies en el sueño, estás muy equivocado. Sabes que lo estás haciendo fatal, tu orgullo te hace pensar que eres el mejor en lo tuyo, el número uno y nadie te puede decir nada, crees que tienes el mando cuando eres un simple empleado. Tu ego te hace quedar mal siempre, eres imparable. De seguir así, el día que consigas escalar y ser jefe, probablemente tras haber pisado a varios antes para llegar, serás insoportable. Te quedarás solo. No quieres cambiar y, obviamente no lo harás. Te quedarás solo en la vida. Aprende lo que es humildad, está muy lejos de lo que tú eres ahora. Hay que subir desde abajo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy tendrás que ausentarte un rato del trabajo porque es la vista del juicio. Todavía colean todos los asuntos de fraudes y deudas y has de cumplir con ello, con los acuerdos impuestos. Por ello has de ir hoy. No se puede descuidar uno de temas tan delicados e importantes. Ahora ya has ordenado tu vida y todo marcha sobre ruedas. Has visto cómo cambiando radicalmente de vida has conseguido ser un hombre hecho y derecho, un hombre de provecho con su vida y profesión bien marcada. Has de estar bien orgulloso de ti, de todo el trabajo personal que has realizado en estos últimos años porque ha sido encomiable. Por lo tanto, sigue así, como ahora, construyendo a tu futuro con una buena base, unos cimientos que ya no se van a caer.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, cada vez sube más tu autoestima, te haces valer y te respetas tú mismo. Es el único modo de que los demás te puedan respetar. Amándote tú primero. Este hecho es muy significativo porque, cuando tú tienes la seguridad en ti mismo, nadie se te puede poner por delante. Así te ves más fuerte y te sientes capaz de hacer las cosas que te interesan. Retos y objetivos, habilidades o declararte a tu amiga especial. Hoy te sientes fuerte, crecido, con el ego por las nubes así que nadie se te acercará para molestarte o pedirte un favor. En días así puedes comprobar por ti mismo tu poder personal. Haz ejercicios al respecto para que aumente. Te puede salvar de muchas ocasiones dudosas y de situaciones nefastas para ti. Cree en ti siempre.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, tienes demasiados compromisos sociales. Te encanta tenerlos pero cansan y gastas. Estás todo el día quedando con unos y con otros, cenando fuera o yendo a lugares interesantes. Es cierto que se aprende de cada persona. Y todos tienen algo que ofrecer pero aun así, es mejor ir poco a poco. Te aturden y agobia tener que hacer algo extra cada día. Te condiciona la salida de tu trabajo y además, te acuestas tarde y estás muy cansado. Reduce entre semana tus compromisos y si quieres la noche del y el acudes a casas, fiestas o eventos. Es decir, está bien dejarse ver pero tampoco hay que estar en todas las fiestas. Selecciona y ve a aquellos lugares que pienses que son más afines a ti o a tu negocio o profesión. odo lo que existe a tu alrededor; si lo haces, el universo te premiará y te traerá lo que buscas. Muévete.

Fuente: Astrocanal