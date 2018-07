Horóscopo del día 8 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 8 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no descuides tus planes. Si quieres convertirte en empresario individual, en autónomo o formar alguna asociación con amigos, éste es tu momento. El día está muy bien auspiciado al igual que la semana próxima, pero no lo demores más, no conseguirás nada: perder el dinero de cuota de un mes entero. Ve a los lugares pertinentes y date de alta. Es un paso fácil que no conlleva ninguna dificultad. A partir de allí, trázate tus planes: tus anuncios o publicidad, el boca a boca o lo que consideres oportuno. Por lo tanto, adelante, lánzate porque tienes las espaldas bien cubiertas. Si no has estudiado todavía el mercado, hazte un estudio de mercado para analizar bien el terreno y saber qué competencia tienes. Recuerda que información es poder.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, últimamente tienes a muchas personas merodeando a tu alrededor. Aprende a distinguir a tus amigos de los compañeros o colegas o de los meramente conocidos. Ahora tienes como un imán que atrae a todo el mundo pero muchas personas quieren algo de ti, no lo hacen por amor al arte, porque les guste tu compañía o por alguna otra razón altruista. Tienes algo que les interesa, sean conocimientos, sea pasarlo bien o un amplio expediente a nivel laboral: currículum o contactos. Discierne bien todo eso para no llevarte un chasco este fin de semana. En la cena de hoy descubrirás la cara oculta de muchos de tus supuestos amigos. Te llevarás alguna decepción al finalizar el fin de semana. Será una lección importante para ti, te servirá de mucho.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, empieza a ahorrar porque eres una fábrica de gastos. Es imposible descontrolar más tus finanzas. Aprende a controlar los gastos, apuntarlos y saber que a final de mes, si no tienes liquidez te devolverán tus facturas, por lo tanto sé listo y no generes todavía más gastos. Intenta suprimir algunos, por ejemplo trata de no comprar esas cosas superfluas que jamás usarás. Sé práctico: ahorra en los alimentos, en el agua o en la luz. Las facturas básicas estarán siempre a fin de mes pero sé apañado y así lograrás ahorrarte unos euros en cada una de ellas. Estás cayendo en la precariedad económica. Parece que tienes pero en cuestión de días se vuelve a quedar a cero tu cuenta. Presta atención porque esta situación te puede jugar muy malas pasadas así que, reacciona a tiempo o lo lamentarás más tarde. Sé cauto.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, comienzas una nueva etapa de tu vida. Has de olvidarte de tu lado más oscuro, tus pensamientos negativos y esos patrones tan nocivos en los cuales se sostiene tu vida. Ahora has de progresar. Sólo lo conseguirás con positividad y alegría. Si quieres puedes. Empiezas el ciclo y sueltas lo viejo, lo que ya no te sirve. No lo cargues contigo pues te hundirías, no podrías ni caminar. Suelta lastre, límpiate. Los finales de ciclo son muy duros y complejos pero ya estás comenzado uno nuevo y por ello, lo mejor está por venir, ya casi está aquí. Has de empezar de un modo renovado. Para eso, trata de salir al aire libre lo máximo posible. Oxigénate, purifícate, límpiate. Sé una necesidad vital. Piensa que eres un ordenador: para poder meter información nueva deberás de eliminar la vieja y limpiar los virus.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy tendrás muchos recados por hacer. Es muy posible que estés preparando las maletas para irte unos días de vacaciones. Deja los temas zanjados y tus asuntos personales también. Sabes que siempre hay un antes y un después de las vacaciones. Si así lo deseas puedes hacer todas las llamadas hoy y así despedirte de amigos, clientes o pacientes. Desearles un buen verano no cuesta nada y te hace ganar muchos puntos. Si eres empresario o autónomo, cuida muy bien a tus clientes para tenerlos a la vuelta. Arregla hoy citas y reuniones y acaba todas las tareas pendientes. Así mañana podrás irte. Organízate bien, llegarás a todo si te planificas bien la agenda del día. Por fin llegan tus ansiadas vacaciones, aprovéchalas al máximo. Llevas un año detrás de ellas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, has de cambiar. Estaría bien que comenzaras hoy mismo con una terapia de Flores de Bach. Tus manías y patrones negativos son de manual, con unas semanas serás ya otra persona. Eres un ser que no pide ayuda, lo sabe todo y puede con todo, te definen muchas flores pero, lo principal es que decidas cambiar. Si tú no quieres, no habrá terapia que pueda modificar esos hábitos nocivos. La perfección no existe, las manías se pueden pulir y rebajar y los múltiples miedos también. Libérate de tus propias cadenas. Tú eres tu peor verdugo, te flagelas constantemente y no permites que nadie te brinde su ayuda, sea de un modo altruista o con un trueque o intercambio monetario. Haz lo que consideres pero no marees a la gente, se cansarán al final.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, entras en una nueva etapa de tu vida. Ahora, aunque tu carrera sea de suma importancia, vas a darle el espacio que se merece al amor. Decides apostar por éste y pedirle matrimonio a la persona que más amas. Eso lleva una dedicación plena porque quieres que todo salga perfecto; estás completamente emocionado y entusiasmado ante la respuesta afirmativa y quieres celebrarlo como se merece. Esta noche será muy especial para ti y para tu pareja, futura esposa. Aún no lo sabe pero será inmensamente feliz, sorprendida y agradecida, tan pletórica como tú. Os amáis mucho y os deseáis, no hay impedimento entre vosotros dos. Dad rienda suelta a vuestro amor y pasión. Esta velada será única e irrepetible. Prepara todo como se merece.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, aparecen problemas jurídicos en el horizonte lo cual no te hace ninguna gracia. Es muy posible que, siendo autónomo, hayas dado pie a colaborar con personas poco íntegras lo cual te hará entrar en una espiral de problemas. Hay que saber siempre con quién te asocias, saber siempre lo que hay detrás, su bagaje empresarial. A veces te llevas muchas sorpresas con la gente y no son precisamente agradables. Hoy descubrirás algo que te dejará boquiabierto. Será impactante para ti, bastante triste pero real. Llama inmediatamente a un abogado y pregunta lo que debes de hacer en tal situación. Alguien muy cercano te habrá fallado. A veces confías en personas en la cuales has depositado tu amistad y toda tu confianza pero se aprovechan de ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy vas a disfrutar enormemente, vas a estar como pez en el agua. Tienes mil citas desde la hora de comer y ninguna es relativa al trabajo así que, disfruta de una vez por todas de tu vida, queda con tus amigas, amigos o colegas. Te han invitado a una cena de cumpleaños, a comer en una piscina y aún quieres tomar café con otra gente. El horario de verano lo estás aprovechando muy bien porque te permite hacer lo que hace años no has hecho: quedar con todo el mundo, estar toda la tarde fuera de casa danzando. Hace mucho que no sales hasta la madrugada pero hoy llegarás a desayunar. Es tu segunda adolescencia y la quieres disfrutar al máximo, quieres volver a vivir y a sentir y para eso vas a hacer todo lo que hacías en tu juventud.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, en tu vida se abren puertas cada día. Ahora encuentras nuevos alicientes que no conocías ni sospechabas. Aparecen cursos para que hagas, ganas libros de realización personal y muchas otras cosas. La vida te está dando señales muy claras para que prestes atención a asuntos o temas en los que no pensabas. Últimamente las constelaciones familiares te persiguen, parece que las regalan. Plantéate el porqué de las cosas, nada de eso es casual. La casualidad no existe y lo sabes a la perfección, por ello tienes que ver qué te quiere decir. Sabes perfectamente el significado y es obvio que has de ir a constelar, eso es fluir con el universo: si algo te lo ponen en bandeja para tu use y disfrute, tómalo, no lo rechaces. El universo sabe lo mucho que sanarías a través de una constelación, por ello, hazla.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tendrás ángel. La inspiración llegará a media tarde. De repente en el trabajo te saldrán un aluvión de ideas que te desbordarán. Escríbelas porque cada una será mejor que la anterior por lo tanto, sabes que el día de mañana o el mes próximo servirán para algo. Estás convencido de que serán portadoras de ingresos y eso te hace mucha falta. Eres un ser creativo dotado de mucha imaginación pero ideas tan brillantes como las de hoy, hace mucho tiempo que no discurrían por tu mente. Así que, estate muy contento y orgulloso de ti porque tienes razones para estarlo. Sé agradecido por todo ese repertorio y haz alguna buena acción para devolver al universo el favor. Puede ser algo muy simple como ayudar a una anciana a cruzar la calle o comprar un bocadillo a un mendigo. Cada buena acción necesita una contraprestación.

Piscis, eres un apasionado de los animales, los gatos son tus almas gemelas, no puedes vivir sin ellos. Tu devoción es absoluta. Podríais plantearte que si tienes tal sensibilidad deberías de aprender a canalizar, a dar Reiki o hacer una incursión en la terapias energéticas pues son para ti, eres un ser muy intuitivo pero no te beneficias de esa intuición. Los gatos, como bien sabes, son grandes maestros de Reiki, dan Reiki de un modo natural, sanan tus chakras y tus zonas conflictivas. Cuando das Reiki los gatos y perros van allí a quedarse durmiendo porque saben que eso sana. Si tienes esa capacidad de relacionarte con los animales, la energía es para ti. Si aún no has empezado con ella, no esperes más, se te abrirá una puerta muy grande y mientras aprendes, sanarás. Entra por la puerta de la espiritualidad.

Fuente: Astrocanal