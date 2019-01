Horóscopo del día 8 de enero de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, si llevara un tiempo de ruptura con su ex pareja o incluso fuera uno de esos Aries que ha decidido darse un tiempo para luego retomar la relación, podría haber llegado el día de volver a hablar y retomar lo que se pudo quedar inconcluso. Hable con esa persona y decidan juntos su futuro como pareja, sería un momento excelente para ello. Si se encontrara solo, sin compromiso alguno, la entrada del nuevo año le brindaría la oportunidad de encontrar a una persona muy interesante para usted, que ciertamente le podría agradar mucho tanto a nivel físico como mental. No desaproveche la ocasión y no la deje pasar. Seguro que es una experiencia muy enriquecedora para su vida. Por otro lado, no se olvide del aspecto familiar pues podría tenerlos un poco abandonados, reaccione.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si se encontrara con la autoestima más baja, no permita quedarse así, al contrario, haga todo lo que esté en sus manos para que la situación cambiase en cuestión de horas: podría vestirse de un modo elegante, irse de compras o renovar su armario, es decir, haga cualquier cosa que le haga verse mejor o sentirse mejor. Escuche su música favorita o practique técnicas de relajación. Siempre será usted quien transmute una situación adversa, por ello, reaccione siempre de inmediato. Si sintiera una necesidad enorme de un reciclaje, de una renovación tanto interior como laboral, piénsela bien. Medite todo el rato que le haga falta y seguro que al final obra del mejor modo posible. Sabe cómo es, se conoce a la perfección, así que, póngase en marcha y su energía cambiará al instante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, comienza a enraizarse, quizás no en todo pero en algunos aspectos de su vida y, al hacerlo, eso le aportará cierta seguridad que todavía le faltaba. Alégrese por usted pues realmente al estar más fuerte y con mayor grado de autoestima, decidirá dar un paso al frente en algún asunto pendiente de su vida. Hágalo, será que está preparado y ha legado el momento oportuno. En la vida, todo tiene su momento y no hay que adelantar ni retrasar los tiempos. Láncese al vacío pues no caerá en saco roto: eso que haga, o que se lleve entre manos será lo perfecto para usted, así que, no lo deje pasar. En cuanto al amor, si está en pareja, trate de dedicarle su tiempo libre. Es probable que su pareja pudiera echarle de menos. Hágale saber el amor que siente por ese ser.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, permita a su intuición que juegue a su favor. En ocasiones, dispone de mucha más información que el resto pues su intuición es certera y aun así, no actúa en consecuencia. Confíe más en usted si aún no lo hiciera para así ser capaz de dar un paso al frente, adelantarse a los hechos y tomar la decisión correcta para su vida. Esas corazonadas que a veces surgen no son causalidad, son señales para que sepa qué dirección tomar, qué camino elegir ante la duda así que, si le suceden, utilícelas a su favor. Si está en un momento en el cual está analizando demasiado cada paso que da su pareja o cada palabra que dice, los resultados podrían ser negativos para ambos: perdería la magia, el encanto surgido entre los dos. Permita que la pareja fluya, que avance a su ritmo sin ser cuestionada ni teledirigida. No se puede controlar el amor pues se llegaría a estropear.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, prepárese para una gran transformación. Sabe que su vida podría cambiar en cuestión de días o minutos. Si ha estado buscando otras inversiones, nuevas ofertas laborales o bien nuevas vías de desarrollo, de proyectos, las opciones muy pronto estarán encima de su mesa para poder elegir la que mejor se adapte a su manera de vivir. Si es usted inversor, ocasiones no le van a faltar. Podrá generar grandes cuantías de dinero si opera con minuciosidad. Las finanzas están a punto de incrementarse y una opción laboral podría surgir a la par. Sabe que es un signo del zodíaco muy trabajador, le apasiona lo que hace así que, la vida le premiará eligiendo una vez más la ocupación que quiera desempeñar en este momento de su vida actual. Si está en pareja o tiene una familia propia, podrían incluso viajar a otro país o hacer un traslado general, todos juntos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, podría estar tentado de comenzar alguna aventura amorosa y quizás no sea el momento idóneo si tiene pareja. Recapacite sobre sus acciones pues conoce perfectamente que en esta vida cada acción conlleva una reacción por parte de otros, unas consecuencias difíciles a veces de llevar. Piense bien antes de actuar y si está pasando por cualquier momento de confusión, espere. No se precipite pues en ocasiones será la impaciencia la cual le pueda hacer errar. Puede evitarlo. En el ámbito laboral, el trabajo podría dejarle exhausto, sin fuerza para continuar. Si se ve muy agobiado baje el ritmo, no pretenda hacer proezas. Sabe que un trabajo bien ejecutado conlleva unas horas mínimas pero tampoco lo triplique. No intente ser más perfeccionista de lo que le demanden. Trate de hacer un trabajo digno en un tiempo adecuado si es que fuese su situación actual.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, a veces se siente incomprendido y piensa que el mundo no es todo lo justo que debiera. Hay ciertas ocasiones donde lo extrapola a su vida y cree que no es justa con usted. Si en este momento actual se sintiera decaído o desanimado, no se preocupe, piense que la vida es un viaje, estamos en continuo movimiento y aunque viera las cosas algo grises, al día siguiente todo se transforma y podría salir el sol. Trate de obrar lo mejor posible y no le dé tantas vueltas a la cabeza si es que lo estuviera haciendo. La vida es más simple, las cosas pasan e incluso a veces las personas también. Podría quedar con amigos o familiares y consultar con ellos aquellos asuntos que intranquilizan a su alma. Seguro que después de hacerlo se sentiría mucho mejor, renovado, con una gran dosis de optimismo y energía que le harían ver la vida con otros ojos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si lo tuviera en mente, no intente tomarse la justicia por su mano porque erraría. Si cree que alguien le ha hecho daño y pretende devolverle la jugada, no lo haga. Verá que hay maneras mucho más transparentes para arreglar las cosas y una actitud vengativa por su parte sería completamente contraproducente. Sea un ser compasivo e intente comprender el problema, abórdelo de raíz. Si alguien le ha herido, hable calmadamente con esa persona y resuelva el altercado pero no obre a sus espaldas ni le tienda una emboscada pues sería algo muy feo. Es decir, no traicione a alguien tan sólo por sentir que le ha defraudado. Sabe que todo está en movimiento, todo es energía y si así lo considera, podría encontrar nuevos amigos más afines a su nivel de vibración, es decir, que encajen con usted, que vibren a la par. Deje que entre gente en su vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, podría verse recompensado en su trabajo. Si ha estado viviendo una época de trabajo duro e incluso sufrimiento diario, comenzará en breve un trabajo que le aportará todo lo contrario: una paz y una manera de disfrutar de la jornada laboral. Si está en activo, debería de recapitular en el tema laboral, analizarse y aprender de los errores si es que tuviera equivocaciones de las cuales aprender. Podría ser época de cambiar su relación con respecto al trabajo, su energía hacia ese campo. Al hacerlo, automáticamente se transformaría todo en positividad y alegría. Su economía doméstica tenderá a estabilizarse lo cual será muy importante para usted, le proporcionará una seguridad de la cual probablemente en la actualidad careciera, no poseía.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si usted decidiera cambiar de domicilio, si se plantease en serio la compra de una casa o irse a vivir de alquiler a otro lugar, ahora podría ser el momento de hacer esa mudanza. No se lo piense más: si realmente quiere y necesita un cambio en su vida, llévelo a cabo cuanto antes. Mire pisos si es lo que ahora le atañe y decídase. Es probable que aun necesite hacer otro cambio en primer lugar: si realmente ha decidido cambiar, empiece por usted mismo, por sus ideas y pensamientos. Luego podría seguir por su forma de vestir e incluso de moverse o de hablar, de expresarse. A veces, un cambio implica dar un giro total a nuestra existencia. Vaya poco a poco. Respecto a su economía, ésta podría fluctuar, trate de controlarla y equilibrar sus gastos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es un ser inteligente, con una chispa de ingenio que le hace único. Por ello, posee una mente muy rápida que le hace obrar según su intuición. Podría encontrarse demasiado perdido o extrañado de todas las situaciones que podrían estar pasando a la par, alrededor suyo. Por ello, si no supiera hacia dónde dirigir su vida, concéntrese y focalice su fuerza en el poder de la intuición. Así sabrá qué opción tomar en la vida. Si estuviese dudando sobre realizar una inversión o la eficacia y veracidad de la información que posee, no invierta si algo le dice que no lo haga. Su intuición será siempre perfecta. Cuide de su dinero como si fuera una obra de arte, no permita que nadie más se ocupe de él pues usted es el único responsable de su situación financiera.

Piscis, es usted una persona que encierra mucha sabiduría en su interior, un ser a su vez muy espiritual. Aunque probablemente ahora su vida sea más mundana y rutinaria, cuando se encuentre en algún estado de confusión o tristeza, trate de hallar las respuestas en su interior, pues es una persona de gran fortaleza interna. Tenga por seguro que encontrará todas las respuestas. Si hubiese perdido esa conexión espiritual o eso creyera usted, podría meditar un rato cada noche antes de acostarse para volver a crear esos lazos. La espiritualidad forma parte de su esencia. Si está buscando el amor, su pareja perfecta, tenga en cuenta cómo le gustaría que fuese esa persona y lo más importante, sepa cómo es usted ante el amor y lo que necesita. Su pareja ha de ser muy especial para usted.

Fuente: Astrocanal