Horóscopo del día 8 de agosto de 2018

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empieza a prestarle más atención a tu Niño Interior. Lo tienes completamente abandonado y es una parte muy importante de ti. No está sanado, llora y llora sin parar porque se siente solo y desvalido. Hazle caso, sácale de la rutina, al aire libre, a pasear. Es injusto cómo lo estás tratando. La vida es luz y alegría y parece que has decidido pasar un verano en la oscuridad y no lo soporta más. Actúa, muévete. Aunque trabajes, el día es largo y el horario continuado. Tienes tiempo de frecuentar terrazas, hablar con los amigos y tomarte algo. No te encierres en tu nostalgia y en tu soledad. Te hace mucho daño. Por lo tanto, ponte las pilas y disfruta de este maravilloso mes de Agosto. La vida pasa muy rápido y no puedes desaprovecharla. Es hora de reír, inténtalo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás con mucha energía, más que en toda tu vida así que eso va a favorecer todos los trámites y papeleos para hacerte autónomo y abrir tu pequeño negocio cara al público. Te hace mucha ilusión y sabes que te tienes que dar prisa para que todo esté a punto a la vuelta de las vacaciones. Quieres que tu negocio brille con luz propia. Ten por seguro que lo hará. Eres una persona que sabe sacarse las castañas del fuego pero en este caso deberías de tener a gente a tu alrededor pues es un proyecto de gran envergadura. Cuantas más manos y ojos, mejor. Estás muy contento y convencido de que estás haciendo lo correcto. No tienes duda alguna lo cual es muy buena señal. Sigue por este camino porque con total seguridad es el adecuado para ti.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, quieres empezar desde cero. Necesitas hacerlo en otro lugar y así va a ser. Apuestas por una nueva vida y aceptas la oferta laboral. Otra casa, otro trabajo, otra ciudad. Estás contento aunque preocupado por cientos de cosas que aturden tu cabeza. Ya sabes lo que dejas por el camino, eres muy consciente de ello así que no llores ni te lamentes. Esa pena en el alma es normal al dejar el lugar que te ha visto nacer pero todo mejorará. Irá a mejor. Los principios son duros y costosos pero en unas semanas estarás completamente asentado. No dudes de tu futura felicidad: es inminente. Todo llega en el momento oportuno, ni un minuto antes ni otro después. Confía en ti y en tu futuro próximo. El cambio es inminente. Todo es para mejor, no lo dudes.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, empiezas a buscar a la persona idónea para montar una empresa contigo. La empresa la tienes muy clara y bien definida pero el socio no. Realmente lo que tú quieres es alguien que ponga el dinero, que invierta en ti y en tu idea, un socio capitalista. Para ello, le has de convencer de tu valía y de la productividad del negocio en cuestión. Deberías de ir a organismos, tanto públicos como privados a exponer tu caso. Sabes que es más fácil conquistar a alguien con una memoria preparada al respecto. Con tus amigos, ten cuidado, primero porque no les sobra el dinero, no andan bien de liquidez y segundo, porque los amigos te toman como amigo, no como empresario y se creen que una empresa es un bar para tomar copas. Un negocio exige muchas horas de dedicación, más bien dedicación exclusiva. Hazlo bien.



Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, comienzas de nuevo. No es que hayas decidido cambiar de profesión ni mucho menos, ni siquiera de vida o de casa. No, eres un profesional de la banca y te toca un cambio de oficina. Quizás parezca una tontería pero, al igual que si eres profesor o trabajas en franquicias, aunque hagas un mismo trabajo, si te cambian de ubicación, de compañeros y de jefes, cambia todo. La energía cambia. Es algo que nunca te habrías imaginado hasta que te toca vivirlo. Sabes que no vas a estar como antes, quizás te sorprenda el cambio pero te parece que va a ser a peor. No puedes hacer nada pues es una decisión de la empresa así que, tan sólo te queda acatar órdenes y comenzar sin rechistar. Te sientes perdido y frustrado, lejos de tus compañeros y de tu casa. Estás enfadado con el mundo y contigo mismo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ten un poco de sentido común y no te metas donde no te llamen. Tampoco hagas aquello que no puedes hacer. Si no tienes liquidez, olvídate de negocios o franquicias, no es el momento. Ni te pueden avalar ni tienes manera de conseguir los miles de euros que te piden así que, con total tranquilidad, desecha de tu mente ideas que ahora no pueden ser. En primer lugar, ordena tu mente: llevas un lío, un cacao mental que no es digno de ti, tú eres más decidido que todo eso pero estás saturado de tanto pensar. No es tiempo ni de negocios ni de proyectos nuevos. No tienes el suficiente dinero como para ello así que, ocúpate de ti mismo, de tu cuerpo físico, mental y emocional y cuando esté todo listo y preparado, entonces da un paso más allá. No quieras correr antes de andar. Ahora no es el momento.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra,estás cansado, de mal humor y no te quieres levantar de la cama. Te tienes que aguantar, has de ser profesional: si puedes estar de fiesta dos noches, ahora te toca ir a trabajar. Has de cumplir con tu trabajo, que para eso te pagan. Hoy tu pareja tendrá que aguantarte con un humor de perros, ya que te has levantado con el pie izquierdo y así seguirás parte del día. Has de limar ese humor tuyo porque cada vez se repite más esta situación en concreto. Últimamente siempre estás de mal humor. Hoy tendrás que hacer todo el trabajo que no acabaste el y es urgente, de entrega inmediata así que, tómate dos o tres cafés y haz lo posible por levantarte, abrir tus ojos y ponerte a trabajar. El trabajo no espera y las horas pasan. Además, tendrás que quedarte de madrugada porque es imprescindible que la memoria sea enviada.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu matrimonio está peor que nunca. Si sigue así es muy probable que te separes dentro de muy poco o pidas los papeles del divorcio. Ya no sabes qué hacer. Parece la casa sin ley. Hace lo que le da la gana, entra y sale sin avisar, no duerme en casa y nunca avisa. Estás casada con una persona que no te tiene respeto alguno. Parece un adolescente pero es tu marido. No puedes más, quieres que tu casa tenga unas mínimas normas de conducta. Estás haciendo de madre cuando eres su mujer, su fiel esposa. Vas a intentar que cumpla un listado de cosas. De no hacerlo, cambiarás la cerradura y lo echarás a patadas. Se va cada noche con una, se emborracha, se gasta un dinero que no tiene y tú ya no puedes más. Te mereces una vida digna, tú te enamoraste de otro hombre.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás cansado de tanto luchar. La vida no te da tregua y estás a punto de tirar la toalla. No puedes más. Por eso mismo, cuando las cosas suceden así, ante tal rendición es para que dejes de manejar la vida, de controlarla y empieces a fluir. Al hacerlo, aparecerá una nueva puerta delante de ti, de un día para otro y la atravesarás y te llevará a una vida de ensueño. Confía en el proceso de la vida, es muy importante que lo hagas. Entenderás que cuando has probado mil veces a pasar por una puerta y siempre te sucede algo malo, no debes de seguir probando. Hay un millón de puertas esperando ser abiertas por ti. Atrévete a hacerlo, tan solo es cuestión de perder esos miedos aterradores que te nublan la vista. Eres capaz de cambiar, inténtalo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, llevas tiempo detrás de alguien a quien amas pero de un modo extraño: es tu amor platónico. Pero, si realmente la tuvieras delante, ese amor se quedaría en nada. Es algo muy fetichista por tu parte y extraño en ti. Tú te amas a ti mismo y eres bastante celoso y obsesivo con tus parejas. Parece ser que vas a tener la oportunidad de ver a ese amor en algún lugar. Sabes que es factible pero no sabes todavía más. Has de plantearte muchas cosas, sobre todo preguntas a ti mismo: es posible que si la tienes delante quizás te quedes mudo, sin habla o que no sepas qué preguntar a una desconocida. Por supuesto que si se ha convertido en un amor platónico es por algo, hay detrás una gran historia para preguntar pero intenta comprenderte antes a ti mismo. Ese amor es para no dañarte con el amor verdadero, te han hecho mucho daño en el amor.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario,estás en la playa y estás feliz. Vivirías aquí. Este sitio es tu sitio favorito del planeta, un sitio pequeño marinero, con sus calas escondidas y playas nudistas. Te encantan. Te gusta la libertad de tener el cuerpo al aire libre, poder sentir el agua o la brisa del mar. Siempre estáis los mismos, ya sois como una gran familia. Andas por la playa y activas tu circulación, y tomas el sol o nadas. La felicidad al completo para ti. Vivirías por aquí y sería factible con tu trabajo: quizás con un ordenador portátil ya estaría todo resuelto. Ahora es fácil trabajar online, mucha gente lo hace. Lo que pasa es que en la palaya se van las ganas de trabajar. Quieres estar tumbado, con tu cerveza y sin problemas en los que pensar. No necesitas nada más. Prefieres disfrutar.

Piscis, tienes un tema pendiente que deberías de arreglar lo antes posible: las relaciones con los demás. Es cierto que tienes pocos amigos, sales muy poco y eres introvertido pero la educación y los modales nunca deberías de perderlos. En este momento, no sabes tratar a los demás. Cuando estás en un grupo, la gente te señala porque dices algo fuera de tono, fuera de lugar y es inadmisible porque eso no es de recibo. Aunque te guste ser sarcástico, todo tiene un límite. Hay unas normas sociales que nunca hay que pasar. Tú no deberías de hacerlo. Por lo tanto, ponte las pilas y empieza a pensar dos veces todo lo que va a salir por tu boca, sobre todo cuando hablas con desconocidos. Les podrías asustar. Aprende modales.

