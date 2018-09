Horóscopo del día 7 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, exprésate claramente ante tus jefes y empleados o con tus compañeros o vas a tener un disgusto mucho antes de lo que te puedas imaginar. Hoy, podrías ser víctima de un malentendido demasiado grave así que, no dejes las cosas en el aire, sin cerrar porque podría de verdad convertirse en algo grave. A veces un comentario puede desencadenar una guerra, en ocasiones una orden mal entendida puede hacer que una empresa cometa un error irreparable. Si algo no lo entiendes, si no lo comprendes, pregúntalo, no hay nada malo en dejar que alguien te lo explique mejor. Nadie nace sabiendo así que no te deberías de avergonzar por ello. No tengas vergüenza de situaciones que no lo son, es una paranoia tuya y denota mucha falta de seguridad por tu parte.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás gastando más de la cuenta y lo sabes. Eres consciente de tus ingresos y conoces de sobra que los gastos están superando con creces a los ingresos así que, si no cambias tu tren de vida, ciertamente muy pronto estarás en números rojos. Tu verano ha sido demoledor en ese aspecto así que ahora te toca apretarte el cinturón. Empieza a cenar en casa, no salgas todos los días porque los cafés y las cervezas cuestan dinero. Es decir, intenta ahorrar o al menos ajustar ciertos gastos. Has de equilibrar tu economía pues la entrada siempre es la misma. Compra una comida más sana, no precocinada. Ganarás en salud y sobre todo en dinero. Gastas demasiado en comida. Organízate tus gastos y haz una lista con tus ingresos y gastos, al menos una posible previsión de ellos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, empiezas a estudiar. Hace tiempo que dejaste los libros pero has decidido volver a la universidad. Nunca es tarde. Como bien sabes, el saber no ocupa lugar. Está muy bien que lo pienses así, sobre todo si puede ser sumamente positivo para ti. Eres una persona extremadamente perfeccionista y ordenada y seguro que tú sabes sacarle todo el provecho del mundo a estos estudios, tanto a nivel humano como de conocimientos. Tienes muy claro hacia dónde te diriges, cuáles son tus objetivos. Por lo tanto, a partir de ahora, ve directo hacia ellos, sin dar vueltas. Como bien sabes, la línea recta es la más corta. No des una gran vuelta para llegar al mismo punto. Da lo mejor de ti y verás cómo da sus frutos muy pronto. Persevera.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tú mismo te creas tus propios problemas. Te generas unas obligaciones que no te corresponden y como sigas así, dentro de poco tus hombros van a enfermar. Una tendinitis se avecina. No puedes cargarte en esta vida con las responsabilidades de los demás: son suyas, de los demás. Limítate a cargar con tu saco emocional. Pero aún así, algo estás haciendo mal: hay obligaciones que tú consideras como tuyas, de tu competencia, pero que sabes realmente que no lo son. Por eso has de comenzar a cortar con todas ellas. Si no son importantes ni tuyas ni te corresponden a ti, no cargues con ellas. Deja que lo haga quien lo tenga que hacer. Libérate de la mochica emocional que llevas: va cargada con lo tuyo y lo de toda tu familia. No te pertenece hacerlo. Cada cual es responsable de su vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tus palabras hieren y lo sabes. Si estás enfadado con tu pareja, con tu ser amado, no la insultes ni la agredas verbalmente. Sabes que es un delito y que te podría incluso denunciar. Aprende a comportarte como un hombre porque no lo eres si actúas de ese modo. Así que, deja de decir palabras malsonantes. Nadie te obliga a estar con esa pareja. Si no la amas, déjala, será lo mejor para ambos dos. De hecho, en este momento de tu vida, es lo mejor que podrías hacer pues no estás capacitado para tener a un ser delicado a tu lado. Aprende modales. Edúcate y respétate. Si no tienes respeto por tu pareja que es el ser al que más amas, ni lo tendrás por tus hijos ni por tus padres. Tienes un grave problema. Alguien ha de enseñar a amarte.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, presta más atención a tus hijos. Ha llegado la hora de ponerse firme y de poner ciertas normas en el hogar. Las normas son para todos ellos, para la convivencia y un mejor entendimiento. A partir de ahora, has de poner orden en la familia, has de ocuparte en cuerpo y alma de los tuyos: hijos, padres y economía doméstica. Haz que la casa sea un lugar más habitable, haz cambios que la hagan más confortable. Así tus descendientes también se sentirán más cómodos. Cada cual ha de tener su espacio personal pero tiene que existir a su vez una convivencia. La casa no es una pensión ni un hotel. Por lo tanto, hazlo cuanto antes. Cuando ordenes tu casa, estarás ordenando a la par tu mente y te hace bastante falta. Ponte a ello, en acción.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres un encantador de serpientes. Tus palabras fascinan a la gente, eres un gran orador y lo sabes. El poder de la palabra es inmenso y en tu caso es parte de tu profesión. Digas lo que digas, encandilas a los que tienes a tu alrededor, es un arte que posees así que, utilízalo. En cuanto a un negocio que te llevas entre manos, va a ser todo un éxito aunque te quedan muchas cosas por cerrar. Ten cuidado con la gente que trabaja contigo pues no todos son lo que dicen ser. Con tu labia, convencerás a todos del secreto de tu éxito de tu nuevo negocio. Tus palabras harán mucho, úsalas. Sabes el poder que tiene el boca a boca en una localidad, si quieres que alguien se entere de algo, proclámalo a los cuatro vientos. Ten paciencia, todo lleva un tiempo de gestación.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no estás yendo por el buen camino. No estás bien, tu salud se debilita y te empiezas a sentir apurado. Ya no sabes qué hacer ni cómo actuar. Crees que lo estás haciendo bien. Es lo que tu alma te dice pero tu cuerpo te contesta con otra respuesta: dolor. Si cambias tu camino, sabes que lo perderás todo pero si tu cuerpo no te deja otra solución, antes vas tú que nadie. Sin salud llega la enfermedad y enfermo no hay nada que hacer. Has pasado unos meses espantosos, te has retorcido de dolor y por nada del mundo quieres volver a pasar ese infierno. Estás hecho un lío, triste y angustiado. Ha llegado el momento de dejar tu problema en manos de la divinidad, ella sabrá cuál es la respuesta apropiada e indicada a tu situación actual. Tú no la sabes, la desconoces.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no eres feliz y lo sabes. Anhelas ser feliz pero lo único que ves es tristeza alrededor tuyo. Te encantaría tener la vida que no tienes: dinero, una casa preciosa, que tu matrimonio fuera extraordinario y que tus hijos sintieran admiración por ti pero nada de eso es real, no coincide en absoluto. Y por eso, en vez de decir todo lo que no has alcanzado, deberías de dar la vuelta al asunto y decidir ver todas las cosas buenas que hay en tu vida. Parece que te recrees en el dolor, en lo que pudo ser y no fue. Puedes ser todo lo feliz que tú quieras y hoy deberías de abrir tus ojos a la realidad de una vez por todas. Para ello, haz una lista con todo lo que tienes y otra con lo que todavía te falta. Lee ambas partes y saca tus propias conclusiones.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tienes que acabar con la obsesión. Eres demasiado celoso y posesivo con tu pareja y la tienes asfixiada, no te puedes comportar así con ella. Llevas años y todavía te comportas como el primer día. Has de ir a un psiquiatra porque lo tuyo no es una simple tontería, tus celos son patológicos y eres capaz de hacer cualquier cosa cuando estás en pleno ataque de celos. Ve a un psicólogo o psiquiatra porque esa obsesión, celos y ese afán de poseerla como si fuera un objeto de deseo, son absolutamente insanos. Ella te dio un ultimátum hace semanas y aún no le has hecho caso. Si no te pones en manos de un especialista, un día se irá de tu lado. Sabes que pasará, evítalo. Puedes hacerlo, además, es por tu bien. Hazle caso, te ama.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, todavía guardas mucho dolor y odio en tu corazón, aunque también tienes una gran parte de perdón; la quieres perdonar pero no te sientes capaz. Tu madre ahora es tu guía, tú la rechazarías, por eso no se te ha pronunciado pero todo lo que en vida no hizo por ti, ahora lo está haciendo. Ella necesita que le perdones pero no hay comunicación. No crees en los guías ni en los ángeles, ni siquiera en Dios. Eres ateo y es imposible la comunicación espiritual con alguien que no cree. Va a ser muy complejo que logres ver, oír o escuchar algo que venga del más allá. Reniegas de ello porque sabes que existe. Cuando quieras, tu guía te ayudará. Tu camino a día de hoy está repleto de piedras, pedruscos y acantilados. Pide ayuda si lo deseas o sigue esperando al otro lado del camino.

Piscis, siempre te pasa algo con los jefes. Debe de ser algo kármico, una lección que has de aprender porque toda tu vida te ha pasado lo mismo, era como si tuvieras dos trabajos, uno con tú jefe y el otro con los compañeros. Olvídate de que los jefes existen, haz tu trabajo y olvídate de lo demás. No puedes seguir toda la vida quejándote. Es cierto que son insoportables pero algo tienes para atraerlos, siempre se repite el mismo patrón, no evolucionas, sigues en tu mismo rol de sumisión. Plántale cara y tendrá dos opciones. O te echa y te libras de él o le plantas cara, te trata con respeto y haces el trabajo como consideres. Tú eliges, piénsatelo bien pero, sobre todo, olvídate de denuncias y malos rollos, o estás o te vas del trabajo, no te montes películas.

Fuente: Astrocanal