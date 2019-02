Horóscopo del día 7 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te interesa el arte, cada vez vas a más exposiciones y compras más obra gráfica. Un amigo te propondrá colaborar con él, bien como socio capitalista o bien en un negocio relativo a grabados y compra venta de arte. No digas que no antes de saber más. Estudia el tema, las opciones. Verás cómo puede abrirte a un campo nuevo para ti pero del cual estás muy interesado y, lo más importante, que te fascina. Así que, sigue adelante con el tema. Mira bien cualquier cláusula y documentación referente a estas inversiones, siempre hay que mirarlo todo con lupa y lo sabes. No te dejes timar pero, una vez que to tengas todo claro, aprovéchate de la situación. Seguro que es buena para ti, no lo dudes ni por un minuto. Investiga sobre ello.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy empezarás buenos propósitos, has decidido cambiar tu alimentación, empezar a comer como te mereces, bien, de una forma lógica y con una comida saludable. Decides seguir la alimentación consciente para enseñarle a tu cuerpo a procesar los alimentos, a digerirlos bien. Así que, comerás a tu hora, cenarás pronto y no comerás alimentos crudos desde por la tarde. Todo lo que hagas será para ayudarte a digerir. Es muy importante porque tus problemas digestivos suceden por eso: no sabes asimilar tu propia vida. No la digieres, por ello, ayudando con la nutrición cambiarás tus pensamientos y aceptarás la vida que te está tocando vivir. Aprenderás a comer bien y sobre todo a digerir los obstáculos y situaciones que te pone la vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, seguro que tienes deseos por cumplir y muchas cosas por hacer. Hazte un listado y mira cuáles son las cosas prioritarias en este momento de tu vida: elige dos y ponte a ello. No desvíes tu atención. Como buen Géminis, te gusta dejar las cosas a medias, nunca lo haces todo en el momento adecuado. Has de saber focalizar toda tu intención y fuerza vital en un solo objetivo o dos: prioriza y tardarás la mitad de tiempo en conseguir tus metas. Te toca alcanzar la felicidad ya. Siempre, cuando la vas a tocar con las yemas de los dedos, ésta se pierde. Pero ya no más. Hoy estás en el camino idóneo y ya no te va a volver a suceder nada parejo. Eres listo, demuéstratelo a ti mismo, te deberían de dar igual los demás. Tú eres el ser más importante de tu vida.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, seguro que tienes mil proyectos en tu cabeza por hacer. Céntrate sólo en uno, el prioritario para ti, para tu propio beneficio, para tu salud física y mental. Cuando lo tengas claro, visualízalo y dale forma: también olor, sabor, tamaño o sensaciones. Hazlo real. Imagina que ese sueño ya se ha producido, mira cómo te sientes, lo que haces o cómo reaccionas. A partir de hoy, ese deseo empezará a cristalizar. Ahora aún está en el plano etérico pero vendrá al plano real. Hazlo cada día, desde hoy, visualiza tu deseo hasta que se cumpla. Así que, empieza a enfocarte en una cosa, pensar en ella, concentrarte y focalizar toda tu intención, atención y energía en que se cumpla. Lo hará y será mucho más rápido de lo que te puedas imaginar. Es sorprendente cómo las cosas materializan, lo hacen muy rápido.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, de vuelta a la actividad tras un intenso fin de semana. Estás cargado de trabajo, de obligaciones pero como bien sabes, puedes con todo, eres único en el terreno laboral, una autentica máquina de trabajar. Hoy, todo volverá a la normalidad. Has estado teniendo problemas en el trabajo pero parece ser que hoy estará todo en paz. Tú irás contento y relajado, ajeno a cualquier problema existente y eso hará que sea más llevadera la jornada laboral. La definirás como pacifica: harás tu trabajo y te marcharás, no tendrás que dar explicaciones a nadie, no te las pedirán. El ambiente será frío pero tranquilo y relajado. Enhorabuena por lograr la armonía en tu vida. Vas hacia tu propio equilibrio y eso está muy bien. Sigue así y pronto tendrás las riendas de tu vida contigo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el amor lo es todo así que no trates de separar la vida sexual que tienes con tu pareja, de la relación existente y de tus problemas personales o familiares. Aunque no te lo creas o no confíes en ello, tu pareja está a tu lado para todo y si le dejas hoy te lo demostrará. Hay una situación familiar que explotará hoy, te dejará mal, destrozado. Prueba a contarle todo a tu pareja, verás cómo, realmente, tu pareja es mucho más importante de lo que te imaginas. Será capaz de hacerte sacar una sonrisa de tu rostro, te ayudará a ver las cosas desde otro punto de vista. Tu pareja no sólo es alguien para pasar un buen rato, es mucho más. Así que empieza a confiarle de verdad tus miedos y alegrías y verás cómo se transforma tu situación sentimental.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has decidido empezar de cero. Has estado todo el fin de semana pensando y cuando tú te pones a ello la revolución está servida. Hoy empezarás a mover papeles. Quieres crear un nuevo negocio, quizás una franquicia. Lo tienes muy claro en tu cabeza pero sabes que siempre hay alguna traba en la vida ordinaria así que, ponte a solucionar cualquier posible conflicto o controversia. Eres una persona muy lista y sabrás hacerlo lo más rápidamente posible. Seguro que todo sale como previsto. Eres una persona muy activa, con las ideas muy claras e inteligente. Usa tus cualidades para poner esta misma semana en marcha todo lo que te propones. Lo conseguirás, estate seguro de ello. Es una idea brillante, no la dejes pasar y no dejes que nadie te la quite.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, analiza tu actos y tus palabras. A veces no te entiendes ni tú. Sabes que nunca hay que comportarse mal con los demás, al menos jamás hay que hacerle a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Parece algo muy normal, pero muy poca gente sigue este mínimo consejo. Deja de sacar tu aguijón y compórtate. Cuando analices el porqué de tus actos, serás mejor persona. Mientras tanto, intenta actuar de un modo moderado. Tienes mucha energía enquistada dentro de ti, es muy densa y nociva. Lo sabes pero no haces nada para evitarlo, ni siquiera te lo propones. Quizás, si te conocieras un poco mejor, apreciarías tus actuaciones. Sabes que cada acción conlleva una reacción así que, luego no te extrañes de las cosas que suceden a tu alrededor.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estarás toda la semana fuera, en una convención. Te sientes muy bien. Hace años que habías dejado de estudiar, de reciclarte. Al hacerlo, te hace sentirte satisfecho contigo mismo, de tu trabajo. Te ves responsable, válido y eso es perfecto para ti. Sabes que tu baja autoestima siempre ha sido un problema muy grande. Ahora, ya no tendrás que sentirte así. Sabes que bordas tu trabajo, la confianza en ti aumenta cada día, incluso la gente te felicita. Presta atención a ello. Si basas tu autoestima y valía en lo que te digan los demás, cuando hablen mal te hundirás. No mezcles las cosas. Tú eres muy válido triunfes o no en lo laboral. Lo que cuenta es el ser humano que ejerce una misión. Sé siempre buena persona, no defraudes.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, quieres más dinero, deseas ser rico. El dinero es una constante en tu vida, eres el ser más materialista del mundo. Haces ver que eres espiritual pero eres la persona más terrenal del mundo. Estás con los pies en la tierra muy bien asentados y quieres vivir bien: comer productos exclusivos, comprar ropa de marca y hacer lo que te dé la gana. No miras jamás el dinero y gastas. Gastar es tu deporte nacional porque aunque a veces mires la peseta, podrías incluso ser muy tacaño para los demás. No sabes gestionar tus ingresos, es cierto. Así que empieza a hacer las cosas bien. O trabajas mucho y ganas mucho y gastas mucho o te conformas con mayores horas de ocio y libertad, mirando tus ahorros y teniendo cabeza. Prefieres hacer todo a lo grande: a gastar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, pides cada noche que te lleguen trabajos, que nunca te falte. Es posible que estés en situación de desempleo o que ya hayas encontrado uno a tu medida. En ambos casos, estás de enhorabuena. Has pedido tantos días y tantas noches durante meses trabajo y un sustento para vivir, que ahora todas las ofertas laborales te van a llegar de golpe. A lo largo de la semana tendrás al menos cuatro ofertas laborales que pueden ser para ti. Te sentirás anonadado pero es verdad. Ahora el trabajo llega de golpe. Estudia muy bien cada oferta, es a ti de elegir. Y lo harás. No te precipites, tienes unas horas, incluso un día para dar la respuesta a ciertas ofertas. Si eliges bien, tienes la vida solucionada para una larga temporada. Ten por seguro de que será el trabajo de tu vida, mejor imposible.

Piscis, siempre te han apasionado los gatos, de hecho tu gata era tu mayor tesoro. Su muerte te dejó destrozado y nunca la has superado. Era tu alma gemela, tu otra mitad. Tú sabes que los gatos tienen alma, la has visto aunque mucha gente no pueda ver nada ni contactar con las almas. Tú sí, eres muy ser muy intuitivo y tu grado de mediumnidad es muy elevado. Puedes hablar con vivos o muertos. Hoy tus padres se han empeñado en regalarte un gato y no les puedes decir que no, lo hacen por ti, por tu felicidad. Saben que hay un poso muy grande de tristeza en tus ojos y quieren verte feliz. Aceptarás el trato, tu gata murió y ya no está en este plano pero te comunicas igual con ella por lo tanto, acepta el reto y ten contigo de nuevo un gato en tu casa. Te hará compañía y te dará mucha felicidad. Quieres ser feliz, lo necesitas como respirar.

Fuente: Astrocanal