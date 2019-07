Horóscopo del día 7 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás de suerte. Es verdaderamente posible que hoy, en tu trabajo, te hagan una oferta que no puedas rechazar. Debes estudiarla y ponderarla aunque, en ocasiones, en un primer momento, una idea nos produzca rechazo. Verás de qué forma tal proposición no es tan absurda. Te sorprenderá con el tiempo si la aceptas; será algo sumamente positivo para ti. Lograrás reconocimiento y prestigio, una nueva situación social. Con con respecto a tu economía, el dinero llama a tu puerta y por fin comienzas a cosechar lo que sembraste hace cierto tiempo. Todo marchará sobre ruedas. Por su lado, los juegos de azar también te van a dar unos ingresos extras. Existen muchas posibilidades de que ganes, sobre todo gracias a los sueños premonitorios los que vas a deber interpretar. Haz además empleo de tu voz interior y de tus corazonadas. Esta noche podría ser terminante. Juega, no te arrepentirás, la suerte está de tu lado. Ganarás una buena cantidad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, comienzas un ciclo de renovación personal en todos los sentidos, tanto en lo personal y asimismo interno, como a nivel social, económico o laboral. En este último, se propón una mejora laboral. Vas a deber hacer un viaje de negocios el que es esencial para tus finanzas. Por su lado, tendrás la ocasión de asistir hoy por la noche a una cena o invitación en la que se tratarán temas laborales o económicos. Allí, aflorará la posibilidad de mejorar tu situación, tu estatus. Sabes que es real, que puede continuarse adelante y que es esencial para ti. Das un enorme salto, algo vital. Los negocios y tu economía, podrán ponerse en marcha desde el hogar, bien con trabajo a distancia o cualquier negocio on-line. Debes explorar las múltiples posibilidades que te ofrece la red: son enormes, espléndidas. Aprovéchalas. Verás de qué forma aumentas de forma veloz tus ingresos. El mercado es muy, muy amplio y hay posibilidades para todos. No lo vaciles, lánzate.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu porvenir laboral se presenta bien interesante. Por un lado, es realmente posible que ahora estés trabajando más se anuncia un nuevo cambio laboral en tu vida. Verás de qué forma es muy provechoso para ti. Si estuvieras en situación de desempleo, comprobarías que las posibilidades reales de encontrar uno son muy, muy amplias. Aparecerán múltiples ofertas que deberás, una a una, investigar y estudiar. Elige la opción recomendable a tu ritmo de vida. Como verás, desde hoy, , tu vida laboral está verdaderamente bien auspiciada, no tengas la mínima duda. En cambio, siguen presentes ciertos temas legales, un pleito, que vas a deber observar y seguir de cerca. Vas a deber estudiar verdaderamente bien el caso para poderle hacer frente como se merece. De ahí afloran todos los inconvenientes y contrariedades entre personas muy cercanas a ti. Hay un dinero en litigio y muchas contradicciones entre tu forma de pensar y la de ciertas personas que te rodean. La ley proveerá.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no te precipites. Siempre y en todo momento y en toda circunstancia es mejor observar y esperar. Nunca actúes antes de tiempo. En estos momentos, tienes en tus manos un proyecto el que lleva un buen tiempo parado. No hay movimiento al respecto. Verás que ahora, desde hoy, tras la firma de un contrato esencial, este negocio comenzará a pasear, desde cero. Tardará su tiempo, pues todo lleva un rodaje pero, despegará. En lo laboral, debes revisar tu agenda, tus notas y citas por el hecho de que, de pasarte alguna, de olvidártela, podría suponer la pérdida de mucho dinero, de un contrato esencial. Por tal razón, estate atento a todo. Examina bien tu agenda semanal. Sabes que la memoria a veces traiciona, juega malas pasadas. En consecuencia, sé responsable y profesional en todo momento. Has de estar siempre y en todo momento y en toda circunstancia al día y localizable. No olvides ningún detalle esencial. Es bueno tener presente todo, hasta los datos que parezcan insignificantes. Nunca se sabe.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, debes tener cautela en esta vida con las personas zahoríes. En general, el que mucho charla o asevera poco hace, el que intenta convencerte de algo, es por el hecho de que ese algo no tiene el valor real acordado y de este modo una larga lista. Por esta razón, cuídate de trampas legales, sobre todo en el de ser comercial o dedicarte a vender algún producto. Habrá noticias muy, muy buenas y alentadoras en comparación con campo laboral. Los juegos de azar te sonríen generalmente pero, no por tal razón desea decir que ganes siempre y en toda circunstancia y en todo instante. Por eso, confía pero no dejes tu suerte al destino. No te va a tocar siempre y en todo momento y en todo instante. Con lo que, ve buscando soluciones reales a tus inconvenientes financieros. Deja de derrochar, pues no tiene sentido lo que haces y sienta la cabeza. En primer lugar, lo que deberías proponerte muy con seriedad es dejar de apostar. Se te va todo el dinero. Pierdes cualquier ingreso y, lo que es peor, te endeudas cada días un tanto más. Contrólate.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, frente a las adversidades debes crecerte, no encogerte. No puedes ni debes desanimarte. La vida, está repleta de circunstancias malas, muy difíciles y desfavorables pero no por tal razón debes asustarte, no. Todo lo opuesto. En consecuencia, suceda lo que suceda hoy, , no puedes desanimarte. Tú eres verdaderamente fuerte y puedes con todo. Recuérdalo siempre y en todo momento y en toda circunstancia, eres inmejorable. En el trabajo, tendrás inconvenientes, todo ello gracias a tus compañeros y jefes. Sigue con lo tuyo, trabajando a tu forma. Al final, reconocerán lo obvio y real: alabarán tu procedimiento de trabajo y te lo reconocerán como se debe. Espera un tanto. Todo pasa pues está en movimiento, fluye y para finalizar se asienta. Ocurrirá eso por tanto, es cuestión de dejar que el tiempo pase. No hará falta mucho. Es demasiado evidente. Tus amigos residentes en el extranjero aparecerán en tu vida y te conversarán de una deuda pendiente. Quizás logres que te devuelvan algo de dinero, inténtalo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu actitud, tu forma de comportarte en estos días, es de vital relevancia para lo que pueda suceder. Dependiendo de de qué forma te comportes con el prójimo, dependerá tu porvenir laboral. En el trabajo, la única forma que tienes de evitar arduos problemas, es que seas lo más diplomático que puedas con tus compañeros. Sé sutil, actúa con todo el tacto posible. Tus ideas y tu mente han de estar muy claras y saber verdaderamente bien lo que quieres. Con respecto a tu economía y finanzas, cualquier tema relacionado con tarjetas, préstamos o créditos, está verdaderamente bien auspiciado. Ten cuidado con los juegos de azar o cualquier género de apuesta improvisada sobre la marcha. Ten siempre y en todo momento y en todo instante verdaderamente bien anclados y asentados los pies en la tierra, tanto para la vida en general como particularmente, en el instante de hacer cualquier tipo de transacción comercial. Es de vital relevancia que así sea. Nunca pierdas el norte, ten la realidad siempre y en toda circunstancia y en todo instante presente.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, emplea tu intelecto. Puedes y debes hacerlo, además de forma eficiente. Además debes concentrarte en descansar, esto es, debes aprender a emplear tu tiempo: en el trabajo, piensa y da lo mejor de ti y al llegar a casa, relájate y descansa. Te esperan días muy ocupados y muy difíciles. Para ello, para poder enfrentarlos, habrás de estar preparado, tanto físicamente como mentalmente. Tu próxima etapa laboral será agotadora. Tus tareas se duplicarán en el mismo lapso de tiempo. En consecuencia, será un trabajo duro y asimismo intenso. En lo referente a tu dinero, no pasas por tu mejor momento. Debes ahorrar. Es el único modo de llegar a fin de mes. Poco a poco, la prosperidad llegará a tu vida. Olvídate de los juegos de azar. No resolverán tus finanzas ni tu economía familiar. Comenzarás a manejar más dinero y a poder hacer algún gasto extra pero, si te pasaras, volverías a estar como antes. No seas derrochador. Sería una pena.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, debes concentrarte. Cuando estés en tu puesto laboral, no puedes ni debes distraerte. Es perjudicial que lo hagas a la par que peligroso pues, podrías causar un accidente. Por tal razón, en el caso de estar trabajando con equipos de riesgo, estate muy atento, con los cinco sentidos. Sobre todo, si trabajas en un puesto, habrás de estar plenamente capacitado para ello. En lo concerniente a tu economía y sistema financiero, esenciales cambios llegan a tu vida. Estos, serán muy buenos para tu economía. Gracias a las influencias planetarias existentes, verdaderamente fuertes y potentes en estos momentos, lograrás dar un empujón a tu economía. Incrementarás tus ingresos y tendrás mayor capacidad adquisitiva. Probablemente cambies de actividad laboral haciendo, a partir de ahora, trabajos completamente nuevos y desconocidos para ti. Verás de qué forma en poquísimo tiempo, te acostumbras a ellos. Te resultarán sumamente productivos. Hazlos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, debes respetar a el resto y para ello, la primera lección es dejarles pensar y actuar como deseen, conforme sus creencias y bajo su Libre Arbitrio. Por tal razón, no intentes en vano convencerlos con tus teorías o creencias. No te juntes con personas problemáticas que únicamente pretenden es arruinarte la vida. Déjalas con sus frustraciones. No te merecen la pena. Como buen Capricornio que eres, manejas verdaderamente bien las cuentas familiares y el dinero normalmente. Por tal razón, en tus finanzas, vas a deber aplicar valerosamente tus ideas económicas. El dinero es escaso hoy en día y los incidentes, cada vez mayores. Pero, no te alarmes: nada es casual y sobre todo, todo es parte de un aprendizaje, el tuyo. Van a deber servirte de lección. Es realmente posible que ahora pierdas dinero, probablemente expondrás sin éxito pero, lo habrás intentado. Es de valientes arriesgar, de no hacerlo, nunca sabrás si habrías ganado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el dinero entra en tu vida con suma sencillez, si te dedicas a un trabajo por comisiones inclusive, aunque no te muevas del hogar. Hoy, podrías tener muy buenas noticias al respecto. Aparte de esto, podrías ganar una buena cantidad. Si ahora te encuentras en situación de desempleo, despreocúpate puesto que podrás emplear todo tu tiempo libre en efectuar investigaciones de mercado. Comienza a prepararte para la vida laboral. Escribe currículos, prepara cartas de presentación, haz llamadas, planea entrevistas y cualquier tarea al respecto. Tus perspectivas son muy buenas, tu porvenir brillante. Vas a poder probar lo buen comercial que eres, si te dedicas a eso. No seas muy desconfiado o, por lo menos, trata de disimularlo un tanto por el hecho de que, podrías verte en una situación débil. Si resultara algo muy evidente, podrías comprometer un negocio. Intenta esconder un tanto la realidad; maquíllala.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, debes estar siempre y en todo momento y en toda circunstancia sereno, apacible y con la prudencia precisa para no decir en todo momento lo que piensas. Olvídate de los rumores: ni los crees ni los difundas; no merecen la pena. Sobre todo en el área laboral. Comprobarás que un superior tuyo, un jefe, intentará con sus malos modales y arrogancia sacarte de tus casillas. No lo dejes, no le sigas el juego. Es mucho mejor que le respondas educadamente o, si no te sale hacerlo, ignórale. La ignorancia es la mejor arma que existe. Aparte de esto, no te sientas mal cuando no has hecho nada. Sé firme y concluyentes en tus palabras aunque estas sean educadas. La energía planetaria actual te hace tener mucha fuerza interior, por esta razón, empléala en tu favor. En lo concerniente a tu economía, podrás tomar las resoluciones económicas aconsejables. El dinero estará asegurado en tu porvenir inmediato. Sé responsable en todo momento y actúa con la sensatez que requieren los hechos. Los resultados no se harán esperar.

Fuente: Astrocanal