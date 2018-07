Horóscopo del día 7 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy deberás tramitar algo relacionado con alguna herencia aunque también podría tratarse de algún bien inmueble. Arregla tus asuntos personales pues serán muy significativos a nivel de finanzas. Este mes de Julio podría incrementarse considerablemente tu cuenta bancaria y ya sabes que, sobre todo, fruto de ello sería por este tema. Tus ingresos son siempre los mismos aunque los gastos extras empiezan a apoderarse de tu economía doméstica. Vives por encima de tus posibilidades: cada vez tienes más créditos y todo eso pesa sobre tus espaldas. Intenta, si te entra ese dinero extra, eliminar de tu vida cualquier deuda, es imprescindible que lo hagas. Así vivirás de un modo mucho más tranquilo y relajado.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, sería una buena idea reciclarte en el ámbito laboral. Hoy la empresa te ofrecerá un curso que sumará puntos o te servirá para tener nuevos conocimientos sobre materias que desconoces enormemente así que, es tu momento de dar ese paso. Has de hacerlo, te refrescarás, será como un soplo de aire fresco; además, saldrás un poco del ambiente laboral y conocerás a otros trabajadores. Has de abrirte puertas tú mismo porque si tú no lo haces, nadie más lo hará en tu lugar así que, ponte a ello lo antes posible y no pierdas estas fantásticas oportunidades que te está dando la vida de reciclarte y poder ascender en tu puesto o situación laboral. Sabes que un ascenso significaría una mayor calidad de vida por lo tanto, sé espabilado y no lo dejes pasar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si no fueras un ser tan inseguro y dual, hace mucho tiempo que te habrías comido el mundo. Eres consciente de tus cualidades y, sobre todo, de tus limitaciones. Por lo tanto, trata de pulir eso que te ensombrece en demasía. Eres absolutamente consciente de que, a veces, el miedo te vence y no te deja ser tú. En esos momentos, das dos pasos hacia atrás y todo lo que ya habías avanzado en la vida se desvanece. Así es y lo sabes, por ello, acostúmbrate a anclar todo lo que hagas para que, en un momento de bajón, no puedas destruirlo tú mismo. A veces se apodera la melancolía de ti, esa parte más nostálgica que te hace bajar tui vibración y dudar. La duda es miedo. Tú no eres miedo sino el más puro amor. Avanza hacia el amor, no recules.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, piensas mucho y haces poco. Llevas meses pensando el proyecto ideal, el adecuado para ti. Deja ya de elucubrar y ponte manos a la obra. Crea la empresa o sociedad, investiga cómo está el mercado, la competencia y lánzate a la piscina. Algún día debe de ser el primero en hacerlo. Así que, si algo sale mal, ya te levantarás, de todo se aprende en la vida. No seas tan negativo, estás lleno de miedos y éstos mismos son los que no te permiten avanzar. Prueba a soltar esos miedos y dudas y da un paso al frente o dos. Verás cómo, tras hacerlo, te sientes realizado, más importante, con mayor seguridad en ti mismo y autoestima. En la vida nadie nace sabiendo, el camino se hace poco a poco, al andar. Por lo tanto, adelante, comienza la andadura profesional, será todo un éxito.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes mucho volumen de trabajo. En la oficina, el ambiente está muy cargado y tenso: sois muy pocos trabajadores y tenéis que sacar el trabajo de las personas que ahora están de vacaciones. Estáis en un estrés continuo, haciendo horas extra y comiendo en media hora. Estás muy cansado y sabes que hoy o mañana explotarás. Es demasiada carga sobre tus hombros. Trata de no hacerlo, de respirar varias veces, de levantarte y salir de la habitación. Intenta calmarte porque el único perjudicado en todo este asunto serías tú mismo, nadie más. Tienes mucho amor propio y orgullo. Déjalo en casa, no te lo lleves al trabajo porque le dirás ciertas cosas desagradables a tu compañero de fatigas o, peor aún, a tu jefe o sustituto. Modérate. Cuando explotas, dices lo que has callado durante años. Trata de no hacerlo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu relación va mal así que, si de verdad quieres que el amor fluya y vuelva a ser lo de antes, tendrás que aprender a afrontar estos nuevos problemas acontecidos ahora. Si no lo haces, si te escondes de ellos o los dejas pasar, muy pronto se convertirán en energías enquistadas. Tú le amas y ella también por lo tanto, no permitas que la energía se vuelva más densa o venenosa. Cada vez os separaréis más y al final será la ruptura. No llegues a eso, estás a tiempo de cogerlo y arreglarlo, es algo que se puede sanar y subsanar. No juegues con fuego. Hasta el amor más puro y fuerte puede romperse. Sé valiente y habla de frente del problema, es lo mejor que puedes hacer. No lo dejes pasar, arréglalo hoy mismo, la cosa está bastante mal.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy te levantarás con el pie izquierdo y el día irá acorde a tu energía. En el ámbito laboral, unas personas ajenas al trabajo armarán una pelea. Te tocará a ti mediar, poner una denuncia y ayudar a una de las partes. Un compañero, a su vez, te hará una mala jugada y te quitará tus vacaciones pactadas, se las llevará él. Es decir, la mañana será digna de olvido pero por la tarde las cosas se endulzarán. No todo en la vida es amor y felicidad. A veces ocurren cosas desagradables para que te des cuenta de que estás vivo. Lo estás. Acabarás hoy muy cansado pero necesitarás desconectar, tomarte un café con un amigo de verdad. Hazlo. Te sentirás más reconfortado y comprendido tras contarle a tu amigo todas la batallitas vividas en el día de hoy.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si utilizas tu imaginación, resolverás la mitad de tus problemas. Sé inteligente, que lo eres y mucho, y saca partido a tus ideas, a tu creatividad. En la vida, cuando algo no funciona de una manera, hay que probarlo de muchas otras hasta que funcione, hasta que consigamos nuestro objetivo. Por lo tanto, ponte manos a la obra. Toma un cuaderno, apunta tu problema y a partir de ahí permite que sea tu imaginación quien juegue y actúe. Te pueden venir palabras, imágenes, olores o sabores. Apunta todo y luego trata de entender el significado. Te llevará a una posible solución, a una nueva vida. La imaginación no tiene efectos secundarios así que, ante cualquier problema, si por una vía no se puede arreglar, te quedarán cien mil más. El universo es ilimitado y las soluciones a nuestros problemas, también.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres muy indeciso, tanto en el amor como en el terreno laboral. Nunca sabes qué elegir ni a quién. Meditas mucho, preguntas más, ves los pros y los contras de las cosas pero ahí se queda, gastas toda tu energía en elucubrar, jamás actúas por miedo a elegir mal. Hoy te volverá a pasar. Te ves incapaz de decidir cuando la vida te pone ante una tesitura, no quieres hacerlo. Si sale mal, no podrías echarte la culpa a ti mismo, necesitas siempre alguien más. El problema es que no quieres crecer, ser adulto y ser responsable de tus acciones. Te da miedo avanzar y en el fondo quieres seguir estancado donde estás. Pero luego no te quejes. Sigue preguntando a todos tu gran duda. Luego no haces caso a nadie pero habrás estado horas interrumpiendo el trabajo de todo el mundo. Crece y decide bajo tu Libre Albedrío.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, debes de llamar a tu padre, está muy preocupado por ti, la última vez le colgaste de golpe el teléfono y se quedó en estado de shock. Desde esa discusión, no ha vuelto a saber de ti y está triste y desolado. Si no sanas la relación con tu padre, Capricornio, vas a ser muy infeliz en esta vida así que, empieza a hacer las cosas bien. No puedes odiar a tu padre, ni rechazarlo pues tú eres parte de él, no es lógico ni humano. Reflexiona y ten compasión. Has de cambiar la relación con tu clan familiar, lo único que estás haciendo es dificultar enormemente la sanación de todos vosotros. Has de sanar con ellos, no de un modo egoísta. Si cortas lazos sin sanar, será energía enquistada que a la larga te hará enfermar. Por lo tanto, no lo dejes estar, reacciona ahora que aún puedes.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, visita a un especialista. Últimamente estás teniendo problemas serios a la hora de mantener relaciones sexuales con tu pareja. Es posible que te haya marcado todo lo acontecido en tu última ruptura y estés bloqueado, además, has perdido toda tu autoestima y no logras recuperarla, se ha quedado anclada en la relación anterior. Hay toda una historia detrás que refleja el problema actual. Pero pese a ello, quieres solucionarlo lo antes posible porque para ti representa un problema y una frustración, te hace sentir aún peor. No logras relajarte y no puedes mantener unas relaciones placenteras. Un especialista o terapeuta llegarán a la raíz del problema, a todo ese entramado emocional que está sangrando, sin sanar. Pon de tu parte, lograrás solventarlo.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, empiezas a entrar en una etapa de serenidad espiritual. Comenzaste muy acelerado con estos temas, haciendo cada cursillo, practicando Reiki a todas horas. No parabas, ahora que tu alma ha recordado todo lo que ya sabía, ha llegado el momento de estabilizarse. El primer impacto ya ha pasado, ahora estás mucho más tranquilo, viviendo el proceso de la vida de un modo más normal. Trata de utilizar para tu propio beneficio todos tus conocimientos. Tienes muchos instrumentos de técnicas de sanación, ahora falta que los incorpores a tu día a día, no sólo cuando tienes alguna dolencia o estás mal. Sabes que la espiritualidad es una forma de vida. Para ti lo es en teoría pero deberíais de pasar a llevarlo a la práctica. Sería más útil todo lo que has estudiado.

Fuente: Astrocanal