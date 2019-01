Horóscopo del día 7 de enero de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de enero de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, un golpe de suerte le podría hacer incrementar su economía. Sepa invertir en el proyecto oportuno. Para ello, debería de estar en contacto con la persona adecuada; si dejase sus finanzas en manos de alguien de confianza entendido en la materia, sus ingresos prosperarían a gran velocidad. A su vez, podría estar planteándose arriesgar en algo muy importante para usted a nivel personal. Si no lo quiere comentar y lo lleva en silencio, piense en su pasado, en otras ocasiones parejas y actúe en consecuencia. Sabe que, como buen Aries, es una persona luchadora, nunca se rinde. Sabe arriesgar y le gusta. Por ello, sabrá decidir perfectamente sobre el tema. Arriésguese y el premio será probablemente el deseado por usted. Seguro que su intuición no le fallaría.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, podría darse la tesitura de, si estuviera en activo, poder optar a un puesto superior en su lugar de trabajo. Si así fuera, debería de darlo todo para conseguir su fin. Probablemente, no le costaría mucho con respecto a otros contrincantes pero, póngase a ello, luche por aquello que desea. Podría estar con el ánimo más bajo y no saber reaccionar con gracia y rapidez ante tal buena noticia. Recupere su carácter, pues tendría acceso a ese puesto siendo quien realmente es. Por ello, si no estuviera dando el cien por cien, hágalo, incluso esta vez podría dar el doscientos por cien para asegurarse ese nuevo puesto. Podría recibir una llamada de alguien muy próximo pidiéndole un consejo importante. Sabe que sería muy bueno diciéndole cómo actuar así que, métase en su papel y dé a esa persona el mejor consejo del mundo, se lo agradecerá enormemente.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si decide hacer una escapada, le vendría muy bien para activarse: salir de la zona de confort siempre ayuda. Cuanto más experimente, mayor energía e ilusión residirá en usted. Sabe que es una máquina de sorpresas e incluso usted mismo va a comenzar a sorprenderse de sus propias reacciones hasta ahora desconocidas. Ha decidido vivir la vida a tope, dentro de lo permisivo pero eso para usted es una gran liberación. Al abarcar más, las posibilidades son múltiples. No se extrañe si se encuentra con alguien de su infancia o de hace lustros: recuerde que no será algo casual o circunstancial. Piense que en la vida todo sucede por algo así que, por algo será. Deje que sea el destino y el transcurso del tiempo quien le dé la respuesta, no lo analice todo tanto, no sea tan exhaustivo. Deje volar su imaginación.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, quizás se sienta algo más despistado, como soñando. No se preocupe ni le dé más importancia de la que realmente tiene. Si eso le ocurre alguna vez, trate de cambiar el chip y volver a centrarse en su actividad o conversación. Pero si frecuentemente se viera con la cabeza en las nubes, si se despistara con asiduidad, intente ir a la raíz del problema para descubrir qué es lo que le estaría pasando. Podría ser una falta de interés por realizar ciertas actividades o algún problema que le absorbiera toda su energía. Fuera lo que fuese, de ser el caso, debería de ir a la raíz del asunto para poderlo zanjar, eliminar. Ante una duda en el terreno sentimental, no se precipite en sus decisiones. Tómese su tiempo, medite o intente descubrir lo que quiere su corazón.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si es afortunado de tener liquidez sobrante en su cuenta bancaria, dese el gusto de gastarla con los seres queridos. Si lleva tiempo con una idea o deseo en su cabeza, un capricho, ejecútela o cómprelo, es decir, haga con su dinero aquello que crea conveniente. Al fin y al cabo, usted lo ha generado. No se preocupe por gastar si lo tiene, no sería mayor problema. El único problema sería querer gastarlo y no disponer de tiempo para ello o no tener a nadie que le acompañara. Disfrute de la vida y de los frutos generados por su trabajo. Le encanta trabajar: como buen Leo, es incansable, perfeccionista y muy entusiasta con lo que gusta. Siga así, gozando de su trabajo si lo tuviera y disfrutando de la vida con los que le rodean. Es un trabajador nato.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, una nueva entrada de dinero podría llegar a sus manos de la manera más sorprendente. Deje que la vida le sorprenda, ábrase a cualquier posibilidad. Comenzarán a abrirse diversas puertas así que, trate de pasar por aquéllas que considere más convenientes para su situación actual. Atravesar más de una de ellas le podría hacer incrementar su capital. El tema financiero estará muy bien aspectado así que, si fuera su caso, no desaproveche la oportunidad. Es tiempo de reciclaje, por lo tanto, si en la empresa le ofrecieran la oportunidad de realizar cualquier curso de formación que le hiciera ampliar sus conocimientos presentes, no lo dude ni por un momento. Todo es bueno para usted en este momento de su vida, sabe que cualquier cambio podría llevarle a una mejora laboral, a incrementar su capital y elevar su nivel de vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es posible que esté sintiendo alguna pequeña molestia en el riñón. No lo deje pasar, si ve que ese dolor o posible molestia se hace más intenso o continúa, hágaselo mirar por el especialista. De todos modos, el comienzo de año es un tiempo perfecto para un buen chequeo y quizá la excusa de esa molestia le obligue o sugiera ir al médico. Por lo demás, su salud está bien, es un ser muy fuerte que controla el dolor y lo soporta. Haga uso de su poder de seducción. Es probable que tenga varios ojos fijándose en su persona. Sería muy interesante que tanto amor en el aire, tanta seducción, fuera correspondida. Es momento de enamorarse, es tiempo adecuado para el amor. Si está preparado a abrir de par en par las puertas de su corazón, hágalo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, siga su intuición. Si tuviera la necesidad de decidir algo y no supiera qué opción tomar, decántese siempre por lo que su intuición le diga. Seguro que le lleva por derroteros insospechados que podrían ser perfectos para usted. Si aún no lo hace, debería de confiar en el universo y dejarse llevar por él. Fluya con la vida y ésta le sorprenderá. A partir de ahora, podría estar más en contacto con sus compañeros o amigos de la infancia, trabajo o de otros grupos sociales. Podría salir más y divertirse si es que no lo hiciera en la actualidad. La vida es mucho más que trabajar. Si estuviera en situación de desempleo, mande currículos sin parar pues del sitio menos pensado, más insospechado, le podría llegar una opción a un puesto laboral.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no dé tanta importancia a las cosas que suceden en el día a día. A veces, podría sucederle que un simple hecho o palabra, podría desencadenarle un sentimiento de tristeza o incluso un sentimiento indescriptible que no fuera acorde a lo sucedido, es decir, no haga una montaña de un grano de arena porque no tendría sentido alguno. Es decir, no permita que hechos cotidianos le afecten de tal forma que le desequilibren su existencia en su día a día. Reste importancia a las cosas, sobre todo a las que no la tienen. Hay que saber dar la importancia justa a cada cosa, pues, de no hacerlo, podría sufrir demasiado. Saque toda su energía, su positividad pues su caudal energético es enorme. Utilícelo en su trabajo, seguro que da lo mejor de sí.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empieza en su vida una época de bonanza y prosperidad económica. Para que pueda disfrutarla, mantenga en todo momento una actitud muy positiva ante la vida. Decrete siempre en positivo y nunca lo haga de un modo negativo hacia el dinero. El universo es abundancia y tiene para todos pero hay que saber atraerla a nuestras vidas. Es posible que baraje nuevos planes y tenga otros objetivos relativos a sus finanzas y negocios. Concrételos y cuando llegue el momento, sea capaz de llevarlos a la práctica. Cualquier negocio que se emprenda ahora, estará muy bien auspiciado. Bocete bien su proyecto si lo hubiera, concrete los pasos a dar, tenga toda la información que proceda y póngase a ejecutar su plan. Si tuviera en la cabeza una idea, llévela a cabo, será un éxito.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, sus finanzas podrían no ser las mejores en la actualidad, de hecho, su situación económica dejaría bastante que desear pues no sería muy boyante por regla general. Si así fuera, intente no derrochar y gastar de un modo apropiado. Con respecto a su tema personal, estará algo perdido, incluso mareado de tantos acontecimientos posibles en un espacio tan corto de tiempo. Necesitaría probablemente digerir todas las circunstancias que acontezcan en su vida pues para usted, podrían ser extremas e inexplicables, muy difíciles de entender. Apele a su suerte, quizás pueda tenerla y gane algún número en los juegos de azar. Los juegos podrían ser una entrada de dinero extra por mínima e improbable que ésta fuera.

Piscis, si no estuviera de acuerdo en algún asunto laboral, no se lo calle, arguméntelo y si hiciera falta, llegue a sus superiores para decir su opinión, su verdad. Si fuese un empleado, no quiera cargar con un puesto de responsabilidad que no le compete, es decir, no haga más de lo que deba, no quiera ser encargado o jefe si le pagan por ser trabajador. Aprenda a acatar órdenes y no se cuestione tanto las cosas si aún lo siguiera haciendo. Si hubiera mandado algún currículo o carta de presentación, podría recibir alguna respuesta aunque no sería a su favor. Piscis, es un ser dotado de gran intuición y lo sabe, además, nunca le falla. Por ello, ante sus dudas diarias, utilícela como herramienta de información pues sabe que así la respuesta será siempre la correcta, tomará la opción correcta sin miedo a equivocarse.

Fuente: Astrocanal