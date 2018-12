Horóscopo del día 7 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el ámbito laboral, en el caso de trabajar, anda mejor que nunca, de maravilla, te da la vida, te hace sentirte activo. Estás mejor que nunca. Por eso te han surgido las ganas inmensas de ponerte a estudiar, bien sea a reincidir en algún estudio pasado o a comenzar con algo nuevo. Tu mente necesita más, nunca te cansas de aprender. La sabiduría te alimenta, eres un ser que necesita llenarse de libros, apuntes o conocimientos nuevos, aunque los aprendas en un documental de la televisión. Tu superación personal es sorprendente y enriquecedora. Por lo demás, el terreno laboral te hace sentirte alguien importante, muy responsable y con gran capacidad de trabajo y de mando. Sabes mandar pero porque antes has sabido obedecer, siempre hay que empezar desde abajo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, un nuevo romance podría acontecer en tu vida si así lo quieres y deseas, además, podría ser alguien que, de repente te llamara la atención. Si comienzas una historia, probablemente no sea muy larga en el tiempo pero podría ser de una intensidad considerable. La atracción física es mutua así que, si decides dejarte llevar, la relación estará servida. En el trabajo podrías estar pasando por unos momentos complicados, eres un ser muy activo y no te gusta estar parado ni mirando por la ventana. El volumen no es el idóneo y, aunque trabajes por cuenta ajena, no encuentras sentido a ser pagado si no se puede realizar el trabajo para el que te han contratado. Preferirías incluso un despido por esa causa.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, en la vida no se puede querer todo a la vez, hay que saber dónde estás y hacia dónde vas. Por lo tanto, ten muy claro lo que quieres y enfócate bien. Muchas veces das mil curvas para llegar, alargas el camino cuando lo más fácil del mundo es el camino directo, la línea recta así que, sé práctico por una vez en la vida. Deja de dudar y ten presente el objetivo a seguir. Sabes lo que quieres y te preparas para conseguirlo. Nadie dijo que la vida fuera fácil pero has de logarlo, por ello, toma nota de lo que quieres y de lo que necesitas para llegar a ellos, es decir los pasos que necesitarás dar para ser capaz de cumplir tu sueño. Cada día visualízalo unos minutos. Hazlo con todo tipo de detalles: olor, forma, sabor, sensación, sentimientos. Cuanto más real sea para ti, antes cristalizará.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no te apresures, parece que de repente el mundo termina hoy y no es así y lo sabes. Dale tiempo al tiempo pues así ha de ser. Por lo tanto, si te quieres dirigir a un sitio, si quieres conseguir un sueño, deseo o promesa, ten muy claro en tu mente de lo que se trata; has de ver esa situación ya realizada, hazla real en tu pantalla televisiva mental. Verás cómo, si lo haces cada día, logras mucho, demasiado. Tu vida es lo que tú quieres que sea así que, tan sólo has de marcarte objetivos porque realmente de nada te sirve sufrir por algo que no es real. Piensa objetivos reales, focaliza tu intención y atención en ello, manda tu energía y el universo hará el resto. Ahora has de permitir que la sincronicidad actúe. No te precipites ni impacientes, todo lleva su tiempo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te sientes un poco vacío, necesitas prosperar, hacer algo con tu vida o al menos, evolucionar. Sabes que estás vacío, hueco por dentro. Es como si te hubieran robado el alma. Es que no le ves sentido a tu vida. Podrías buscar algún curso de auto crecimiento personal para saciar esa parte espiritual la cual tienes ahora que descubrir. Porque, además, te sentirías muy bien contigo mismo y con los demás. Aprenderías a ser compasivo, a empatizar con los demás, a mirarte menos a ti mismo, a empatizar más. No sólo existes tú, alrededor tuyo hay miles de cosas por hacer, mucho sufrimiento. Empieza a mirar por los que te rodean y ese hueco, ese vacío, muy pronto será llenado por amor, compasión y vivencias. Atrévete a darte a los demás, el universo te lo agradecerá.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el destino te da la oportunidad de conseguir un empleo digno o, en el caso en el que ya tuvieras otro, pudieras cambiar de tercio, de actividad laboral o empresa. Te conviene hacerlo, los cambios son buenos para ti en este momento de tu vida. Conoces lo malo o lo regular pero lo mejor está por venir, arriésgate: saldrás ganando. Si logras decidirte de un modo afirmativo, esta posibilidad laboral, esta oferta te dará unas dietas incomparables: el sueldo será suculento y las dietas te ayudarán a vivir mejor, todo sería beneficioso para ti. En cuanto a tu dinero, últimamente entra por un lado y desaparece raudo y veloz. Has de apuntar y tener un mínimo control de la economía porque está a punto de fluctuar. Tú decides tus gastos pero ten en cuenta que has de llegar a fin de mes. Trata de controlar tu economía, el dinero se evapora.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, gustas a todos, desprendes una energía positiva tan grande, a raudales que siempre estás rodeado de gente, atraes la buena suerte y a las buenas personas. Eres un gran conquistador, la seducción forma parte de ti así que, sigue con esa forma tan característica que tienes de engatusar a las personas. Brillas como el sol y te gusta ayudar a otras personas en el camino. Como siempre, serás el centro de atención pero no será intencionado: transmites tanta empatía, que la gente se arrima a ti. Si decidieras dar el paso para encontrar a un nuevo amor, el destino te facilitaría mucho las cosas. Sientes que cada cual tiene su media naranja en algún lugar del planeta y en estos momentos, sientes a esa persona más cerca de ti. Un pronto encuentro podría ser factible.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, en el amor, se encenderá la chispa de la pasión si te declaras a la persona que te robó hace tiempo el corazón. Hay cierta amistad y tonteo pero nunca te hubieras atrevido a declararte. Si lo haces, Cupido actuará rápido y en muy poco seréis pareja. De una buena amistad saltará la chispa y ya no habrá quien la apague. El ámbito laboral está distendido, tanto que llegas a tu casa de buen humor. Eso hay que celebrarlo porque esta situación no se había dado desde hace mucho tiempo. Trabajar de buen humor hace que el trabajo no sea trabajo, todo se vuelva liviano y te vayas a casa feliz, con la sonrisa en el rostro aunque no salgas a tu hora. Sigue con ese talante porque el trabajo es tu vida y llevarlo bien, es lo mejor que te pueda pasar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, creces en sabiduría cada día, tus estrategias laborales no se hacen esperar, utilizas tu caudal energético para dar un empujón a tu sueño, para llegar antes a destino. Estos nuevos proyectos, las ideas que te rondan, podrían llegar a ver la luz en un lapso de tiempo si les dedicas la atención y el empeño que requieren. Pero no te olvides de que el amor también ha de ser regado y merece toda tu atención y cuidados. No te olvides y recuerda, aunque sea un rato diario, de regar tu relación si la hubiera, mimarla y ponerle abono si fuera necesario como si se tratase de tu planta favorita. Cada ser es un mundo y has de empatizar con los que te rodean, mucho más en el caso de estar en pareja, has de unir tu corazón y mente a esa persona.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si recientemente has mantenido un clima tenso y desagradable con cualquier miembro del clan familiar, deberías de poner fin a tal rencilla antes de que cualquier otro suceso pueda tener lugar. Arréglalo ya porque, en fechas próximas, cualquier cosa podría acontecer. Si quieres unas navidades tranquilas, no lo dejes pasar. Se presentan tiempos difíciles referente a tu liquidez, no estás en tu mejor momento. Tus ingresos son mínimos o no son los suficientes para el nivel de gastos que tienes. Tu nivel de vida es más alto del que te puedas permitir. Sea la opción que fuere, tu economía ha de remontar en un lapso de tiempo. Al finalizar el año, deberían de estar tus cuentas saneadas y tus posibles deudas pagadas. Pon de tu parte, tu economía puede dar un empujón.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tus ingresos aumentarán en tu cuenta corriente lo que te permitirá hacer ciertas actividades que con anterioridad no te podrías permitir. Estos ingresos serán claves para mantener tu economía a salvo pues los gastos venideros dejarán temblando las cuentas. Gastarás cantidades importantes en asuntos que consideras vitales. Pero manejarás y controlarás en todo momento tus cuentas para que todo esté estructurado y las cuentas estén saldadas a fin de mes. Eres muy organizado en temas monetarios, no te gusta endeudarte ni vivir al día, prefieres mantener un colchón para imprevistos. Tus salidas con amigos cada vez serán más frecuentes, irán tomando forma hasta poder ser incluso excesivas. Mantén un término medio.

Piscis, un viaje de negocios aparece en el espectro laboral. Lo último que te apetecería es que te obligaran a ir por eso, desecharías cualquier oferta de la empresa a viajar. Seguramente el destino, el horizonte laboral pretende abrirse, ofrecerte nuevas sendas para transitar. Pero has de querer pasar. Por mucho que el destino te inste al movimiento, nadie puede ir contra tu voluntad. Uno mismo decide la vida a seguir. Generarás problemas en el puesto laboral de incumplir el contrato, incluso podría ser causa de despido. La vida te hará moverte de repente, sin avisar. Si la vida te trata así, piensa más allá, deja volar tu imaginación: podría querer liberarte de ese trabajo para poder volar. Olvidarás las penas saliendo a disfrutar con conocidos y amigos. Has de pasarlo bien y desconectar de todo.

Fuente: Astrocanal