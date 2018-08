Horóscopo del día 7 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 7 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, llevas estos días con la cabeza embotada. Tu problema te resulta tan grande que no te ves capaz de solucionarlo por ti mismo pero sin embargo la solución está dentro de ti. Tan sólo has de calmarte y dejar tu mente en blanco. Entonces serás capaz de ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva y seguro que en ese momento algo que ni imaginabas sucede. A veces la solución está delante de nuestros ojos pero estamos tan cegados que no somos capaces de verlo. No oímos ni entendemos ni vemos ni escuchamos. Vacía tu mente y las ideas vendrán a ti, si no sucede al momento, quizás sea una revista, la televisión o una conversación que escuches por la calle. La solución siempre llega cuando estás en silencio. Acalla tu mente y espera. Obtendrás resultados rápidos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si estás en la ciudad, escápate a cualquier sitio al aire libre. Tus pulmones necesitan respirar aire puro, la brisa del mar. Olvídate del asfalto y de la polución. Si nunca te han enseñado a hacerlo correctamente, es hora de aprender a respirar con el abdomen. Verás qué cambio da tu vida. Cuando inspires, has de tomar la energía universal y al expirar trata de echar todo lo que te envenena, lo malo y nocivo para ti. Hoy tienes que relajar tu mente, es imprescindible que lo hagas. Tus ideas y pensamientos se están convirtiendo en un lastre enorme para tu evolución personal. Has de tener claro que eres un ser de luz y que has de soltar para poder avanzar en la espiritualidad. Si sigues tan apegado a tu vida material, jamás podrás ascender o dirigirte hacia Quinta Dimensión.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, te planteas una nueva estrategia empresarial, piensas que hasta ahora las cosas no han salido como tú querías así que próximamente vas a trazar nuevos planes. Crees que tu esfuerzo no es equiparable a los resultados que obtienes y no quieres que así sea, te parece injusto. Sea lo que sea lo que pase con tu economía, vas a mover energías y seguro que así cualquier bloqueo empresarial, económico o laboral se subsanará. Piensa detenidamente en ello pues es la solución a todos tus planes. Has de definir muy bien tus nuevas metas, aunque te dé cierta pereza ponerte a ello. Verás cómo es una buena inversión de tu tiempo libre. Si lo estudias bien, los frutos serán inmejorables. Ten por seguro de que absolutamente todo va a salir a pedir de boca.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te gusta saberlo todo, investigar, descubrir las cosas, bien mediante libros o navegando por internet. No hay secreto que se te resista, ni materia nueva. Te encanta aprender y si algo te interesa, en diez minutos ya estarás recabando la información sobre ese tema. Ahora estás entusiasmado con un nuevo tema y no vas a parar de buscar más cosas al respecto. Estarás medio día o entero en ello, indagando y preguntando, incluso chateando para lograr saber lo máximo sobre ello. Nunca tires la toalla, sigue así, tu entusiasmo es difícil de seguir. Además, tienes una parte de ti que no puedes evitar: te apasiona lo oculto, te gusta descubrir lo que nadie sabe. Eres demasiado curioso. No pases la fina línea entre curiosidad y cotilleo, es fácil pasarla sin querer. Haz que tu búsqueda sea productiva.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes un viaje a la vista y tendrás que prepararlo todo para mañana pero hoy tienes tu agenda completamente repleta de actividades: tienes un viaje en barca, comes en una cala, tomas café con unos conocidos y acabas cerrando el día con una cena de negocios aunque estás veraneando. La vida no te puede ir mejor. Trabajas mientras veraneas, el dinero fluye, te sobra. Estás joven y pletórico, al menos, así te sientes. Por lo tanto, sigue así porque estás haciendo una caja formidable. Tu tren de vida está siendo demasiado elevado pero en tu situación actual como empresario que eres, si pretendes cerrar negocios, bien tienes que estar a la altura de las circunstancias. Carga menos tu agenda porque es un demasiado saturado. Necesitas un rato para ti, aunque sea un momento.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás muy risueño, te encuentras muy activo, con muchas cosas en tu cabeza. Tienes nuevas inquietudes, sueños por cumplir y te sientes con ganas de comerte el mundo: estás muy satisfecho de tu presente o futuro próximo. Algo ha empezado a moverse ya y resulta muy interesante. Tu mente está cambiando y vas dando nuevos pasos hacia otras direcciones. Ya no es todo blanco o negro. Por fin has logrado ver algún color más. Todavía dista mucho de la realidad pero, vas por el camino idóneo. Vas progresando en tu estado de ánimo, vas dejando la apatía por el camino y a medida que lo haces, de repente tienes otras ilusiones nuevas, más esperanza de ver cumplido tu sueño. Sigue con ese estado, luchando, porque así llegarás donde te propongas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te estás dando cuenta de que hay mucha gente alrededor tuyo y de que muchos de ellos viven principalmente de ti. Es obvio que eso lo ve cualquiera pero, a ti te gusta que así sea. Se están aprovechando miserablemente de tu bondad y todo tiene su fin. Estás cansado de prestar dinero, regalarlo y ayudar a todo el mundo, muchas veces yendo en tu contra. Te dificultas la vida, te echas piedras sobre tu propio tejado y todo para que diez amigos tuyos se beneficien y lucren de tus ganancias. Pon los pies en la tierra y ponte en tu sitio. Tu deber ahora es poner orden a tu vida. Esas personas no son tus amigas, tan solo se aprovechan de ti. Trabaja la mitad, no regales tu dinero y pon firmes a todos los que te utilizan. Cuando les cortes el grifo desaparecerán de tu vida. Si alguien es tu amigo, no te quiere por dinero.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu padre te necesita así que ve a verle y mira a ver qué quiere. Ya es raro que él quiera algo de ti porque siempre suele ser al contrario. Ve a su casa y descubrirás lo que le ocurre. De todos modos, así ves un poco cómo está la casa, si has de hacer algún arreglo o hay que comprar cosas. Sabes que no puede llevar peso y podrías hacer el listado para otro día. Recuerda siempre que es tu padre y os tenéis el uno al otro. Estáis solos en la vida así que, aunque seáis independientes y viváis separados, solos, eso no quita para que necesitéis el cariño del otro. Te empiezas a plantear si alguna vez le has dicho a tu padre que lo quieres o le has dado las gracias por todo lo que ha hecho en la vida por ti. Hoy podrías darle un beso y un abrazo gigante. Por algo hay que empezar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás recuperando las ganas de ligar, de verte guapo, de que te adulen. Necesitas buscar esta vez una pareja acorde a ti, adecuada, que te haga crecer y que su vida sea pareja a la tuya. Te gusta la espiritualidad, la sanación y te gustaría que esa persona perteneciera al mismo tipo de alma que tú, al menos que en la vida terrenal se dedicara a ayudar a los demás. Por lo tanto, tu círculo se reduce a los que trabajan contigo o conoces. No quieres fallar esta vez, estás harto de dramas y caídas. Al ir a lo seguro, lo conseguirás. Todo saldrá bien. Tampoco lo fuerces: cuando tenga que ser, será. El amor es así, cuando es verdadero no avisa, aparece y no te pregunta, caes rendido a sus pies. No fuerces tu destino, empieza a caminar y aparecerá.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te encantan las piedras, tienes una sensibilidad especial, te apasionan. Sabes cómo conectar fácilmente con su alma. Tu sensibilidad es extrema. Ahora, gracias a ellas, lograrás descubrirte a ti mismo, pues las piedras no son sino los mensajes de tu alma: te hablan, te dicen lo que necesitas saber aquí y ahora. Habla con las piedras, es lo más fácil del mundo. Tan sólo necesitas sentir, dejarte llevar, ser capaz de escuchar el mensaje que tienen para ti. Sólo las piedras que te han de dar un mensaje conectan, no todas lo hacen: haz la prueba, ponte una piedra entre las dos manos. Oirás el latido de su corazón y más tarde te hablará. Probablemente abrase la piedra y tu mano. Te estará sanando. Estudia el reino mineral, te sorprenderá.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, relájate. Te duele todo, tienes mal las piernas, muy hinchadas, sobre todo las rodillas, no las puedes ni doblar. Te encuentras agotado y no sabes muy bien cómo paliarlo. Intenta encontrar a alguien que te dé una sesión de Reiki, aunque sea a distancia. Algo mejorará el asunto pero la solución no es ésa. Ve mañana al médico, has de mirarte lo que hay. Y, además, busca un terapeuta de Reiki y, a la par, toma algunas sesiones. Entre ambos dos conseguirán mejorar algo tu situación. Sal de casa cada día, anda, muévete. Tu circulación es pésima y podrías tener problemas mayores. No juegues con eso porque es realmente delicado. Hoy, date alguna friega de aceite de romero e intenta dar la vuelta a la manzana si tus rodillas te lo permiten.

Piscis, te apasionan los gatos, siempre lo han hecho. Conectas muy bien con ellos, tienen ese sexto sentido que tú tienes, esa intuición. Sabes que tú eres un ser extremadamente sensible a las energías, lo sabes pero no haces nada al respecto, es decir, podrías ayudar a los demás y a ti mismo, podrías canalizar. Deberías de formarte en todo esto, sobre todo porque forma parte de tu plan divino, de tu propósito de vida. Trabaja ese lado intuitivo, nunca te fallará. Además, te hace falta. Has de conectar con tu esencia interna. Estás desconectado: lo que eres, de lo que tienes que hacer y quién crees que eres. Si no logras hablar contigo mismo, ve a alguien a que te resuelva esas dudas. Serviría una lectura de Registros Akáshicos o canalización. Es lo mismo prácticamente.

Fuente: Astrocanal