Horóscopo del día 6 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, eres inteligente pero en ocasiones parece que te gusta que te den las cosas masticadas. Sabes que con las personas, sea una relación, tu jefe o tu padre, los silencios son tan importantes o más que la propia relación. Es decir, si alguien te mira a los ojos desafiante, es muy importante, si no te llaman en cinco días también y si no te dice algo obvio por no herirte, es evidente. Es decir, no esperes que te digan todo a la cara. Estás ante una situación en la que has perdido, eres el gran perdedor pero en vez de decirte a la cara lo que piensan, ni siquiera te han mentido, es que no te han dicho ni la mitad de la historia. Eres listo así que, si esta vez sacas tus propias conclusiones no te equivocarás, ya verás como no lo haces. A partir de ahora, analiza todo y actúa en consecuencia.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy pasarás la mayor parte del día muy enfadado y será con un familiar próximo, tu hermano o tu hermana. Y todo será fruto de un correo o de una conversación que no ha sido entendida a la perfección. Eso ocurre por no hablar por teléfono, siempre por chats o lugares donde en más de una ocasión las palabras se escriben mal, sin pensar y eso acarrea ciertas consecuencias, a veces graves de lidiar con ellas o poder perdonarlas. Así que, ahora te tocará disculparte o hablar con esa persona. Ante un malentendido, uno de los dos debería de dar la cara y dar luz a la situación. Por lo demás, no habrá más novedades en el frente. Con arreglar esa situación, será más que suficiente. Acuérdate siempre que gastas muchísima energía con los enfados.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás feliz. Hoy harás algo que no hacías desde tu infancia y eso te hará muy feliz. Estás notando un cambio interno espectacular en ti mismo. Es muy importante que así sea. Que lo logres y hagas. Te das cuenta de que vuelves a ser el de antes, el de antaño. Desde hace muchos años no habías encontrado tu esencia, tu alma, esa parte de ti que solías ser cuando eras niño y feliz. Ahora tu vida se reajusta y te reconoces en palabras, hechos y sensaciones. Vuelves a recuperar tu vida, es como si hubieras sido otra persona desde hace mucho tiempo, como si alguien hubiera secuestrado tu alma. Por fin te sientes completo, eres tú y ésa es la sensación mejor que puedes tener en tu vida. Eres un ser muy importante, bello por dentro y por fuera. Empieza a apreciarte tú como debes porque los demás ya lo hacen. Eres muy grande, muy importante.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, necesitas ayuda para cambiar. Son varios tus patrones negativos actuales. Es probable que comprándote ciertos libros de autoayuda, algo podrías cambiar pero no sólo es cuestión de leer y de darte cuenta de las cosas. Es que además tú debes de cambiarlas, transformarlas para poder alcanzar la felicidad pero sólo si tú eres capaz de querer internamente cambiar. Si tu alma no te deja, no lo desea o no es parte de tu plan de tu vida, no lo conseguirás. Ve a un buen terapeuta natural, hay mucho impostor. Elige bien la persona y deja que te guíe y asesore. Al cabo de unas semanas o meses, comenzarás a ver una transformación sorprendente. Te sentirás muy bien contigo mismo, especial, merecedor de tanto amor. Aprende a amarte, alguien ha de enseñarte a hacerlo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sé agradecido a la vida de todo lo que tienes. A veces te dedicas a gastar dinero de una manera muy innecesaria, como hoy. Piensa dos veces las cosas antes de hacerlas. Sabes que mucha gente se muere de hambre y, lo más importante es que, aunque no hayas mirado tu cuenta bancaria ni hayas hecho números, tampoco andas bien de dinero. No te llegará ni para comprar comida a fin de mes si sigues con ese ritmo de vida. De todos modos, siéntete muy afortunado. Tu problema es que no tienes medida con el dinero: por una mano te entra y por la otra te sale. Tienes un problema evidente con ello. Trata de arreglarlo. Deja de gastar, plantéate para qué quieres ese objeto: para tener uno más en tu armario. Ten cabeza y crece. Sigues siendo un niño grande.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, de vuelta al mundo laboral. Has estado desconectado del trabajo, de los líos y de tus colegas de trabajo. Ahora de nuevo tendrás que adaptarte a horarios y hacer de nuevo nervios. Intenta, ya que has venido más relajado, que el trabajo no te suponga tanta tensión. Si no estás bien, siempre te puedes ir. Otro mejor vendrá. La vida no es para sufrir y el trabajo es para pagar tus caprichos y facturas, es decir, si tanta tensión te genera, plantéate cambiar. Tu salud va antes que nada y seguro que con tal visón muy pronto estarás por los suelos. Si empiezas a mover currículos, es posible que al final de mes hayas encontrado algo mejor. Septiembre es un mes de cambios, luego no podrás hacer nada. Decídete ya. Tú sabes lo que le pides a la vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres un ser muy rápido, muy cambiante y tu vida es tu fiel reflejo. Tan pronto estás aquí como allí. Te nueves y es imposible seguirte. No paras nunca y eso hace que resulte agotadora tu vida. En el ámbito laboral, sigues con la misma tónica. No hay una estabilidad absoluta. Tus planes nunca son a futuro, no quieres enraizar, por eso, tu vida es como estar siempre de paso, sin asentarte ni anclarte. Hoy tomarás otra decisión que te cambiará de ciudad. Quizás sea momentáneo, por unos meses o días. Tu vida está en el aire, te sientes bien así o no la sabes gestionar de otro modo, de otra manera. Disfruta de tus cambios, de tus trabajos y de tu energía. La vas a necesitar. Te agotas tú solo, es tanto el esfuerzo físico que le pides a tu cuerpo que está a punto de desmayarse.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, siempre has tenido un grave problema monetario: estás el día entero trabajando y nunca llegas a fin de mes. Y tu trabajo es fijo, tu sueldo también. No quieres pasar así el resto de tu vida, sin poder gastar nada los últimos días del mes porque te aterra, lo pasas realmente mal. Por eso, y como ese trabajo es tu sustento, el que te mantiene vivo y a flote, ahora, vas a decidir generar más trabajo y más dinero. Ha de ser un dinero extra que puedas sacar sin que te vaya la vida detrás, en ello, es decir, hacer durante unas horas una actividad y recibir una prestación por ello. Nunca te lo habías planteado pero ha llegado el momento de hacerlo. Así vivirás bien, sin sobresaltos y pudiendo comer el último día del mes. Eres muy grande.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, para ti es muy importante la amistad y hoy una gran amiga te hará llorar. A veces abres el corazón de par en par, no muchas veces porque eres muy desconfiado pero es que hoy será sorprendente: te harán mucho daño por ser tan sincero, te quedarás hecho polvo, completamente cortado y pensarás que eso, viniendo de tu mejor amigo, no te lo mereces. Te sentirás fatal, será una pequeña traición pero que te dará de pleno en el centro del corazón. Hace mucho que nadie te hacía daño, al menos alguien que fuera un amigo o amiga del alma. Esas cosas, además, ya no las podrás olvidar porque para ti habrán terminado con la confianza y en una persona, la confianza lo es todo. Te sentirás una víctima, traicionado por tu mejor amiga.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, acabas de conocer a una persona que, todo apunta a que será tu nueva pareja. Ahora, en los preliminares, estás siendo demasiado tímido, no pareces tú. Estás todo el rato muy cortado, casi cohibido delante de ella. Quizás no quieras meter la pata pero te deberías de comportar de una manera natural, como tú eres. De no hacerlo, se asustará. Ve poco a poco y cuando lo tengas claro, le pides salir. Estás harto de que te hagan daño en el amor. No lo quieres pasar mal y es la principal causa por la cual no te decides del todo. Pero te gusta mucho y deberías de hacer algo al respecto. Si tú no le dices nada, otro le dirá. Queda con ella a cenar un día de éstos. Llámala. Tienes que romper el hielo, la barrera te la pones tú. No pierdas más tiempo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, habla con tu Ángel Custodio, quizás nunca lo hayas hecho pero ya va siendo hora. Sabes a la perfección que has de comunicarte con él. Tienes varias dudas sobre tu futuro y tu presente inmediato. Tu ángel todo lo sabe y está contigo el día entero pero, aunque te observe o vele por ti, te proteja, deberías de escuchar sus respuestas. Tu aún no sabes que tienes un don, el de canalizar pero crees que no lo tienes, pero está. Tu ángel te insta a que lo trabajes, vuelvas al camino de la sanación. Necesitas ver claramente las señales, que te las indiquen porque tú, con tus ojos de ser humano eres incapaz de ver nada más. Activa la visión interna, desarrolla y despierta tus dones. Son muchos y están dentro de ti. Empieza desde hoy mismo.

Piscis, no te sientes comprendido por tu pareja, nunca lo has hecho ni lo harás. Siempre te ha visto como algún enfermo, inferior, con unas carencias extremadamente grandes a nivel afectivo. Tú te quedaste con ella porque fue tu primer amor pero a día de hoy piensas que todo esto es una equivocación. Estás convencido de que nunca tuviste que estar con ella. Igual no es tarde para cortar. Te mereces ser feliz en otro lugar, con alguien que te ame de verdad. Vas a hacerlo, no importan las promesas si sólo hay tristeza en el día a día; esta semana cortarás con ella aunque lleves varias décadas: no la amas, le quieres, le tienes cariño pero la palabra amor se puede decir solo cuando uno ama a otro. Jamás te ha dicho te amo, tú ahora le dices cada noche te quiero. Las tornas han cambiado.

Fuente: Astrocanal