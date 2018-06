Horóscopo del día 6 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te sientes un poco desmotivado. Muchos días ves la botella medio vacía como hoy y eso no te gusta nada. Antes tenías mucha más fuerza para todo, querías luchar y comerte el mundo pero ahora mismo, no estás para nada ni para nadie. No sabes lo que te está pasando pero es obvio que estás perdiendo las ganas de vivir. Estás en un estado casi depresivo y si sigues así terminarás muy medicado. Has de poner de tu parte: puedes conseguirlo, lucha por recuperar de nuevo las ganas de vivir. Aférrate a aquello que te guste, busca cosas nuevas. Quizás un curso de autoayuda sea tu situación ahora. Asiste a alguna conferencia gratuita, ve a cualquier cursillo y seguro que te hacen ver la vida desde otro punto de vista, sobre todo, más amplio que el que ahora tienes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el trabajo te dará más que un quebradero de cabeza según cómo lo enfoques. Si te alías con los tuyos, con tus socios, entonces todo saldrá genial, irá sobre ruedas, irás con la corriente y todo fluirá pero si decides ir a contracorriente, pasarás la peor semana de tu vida. Sé cauto y diplomático, no te enfrentes a los tuyos y así tendrás la fiesta en paz. Has de ir sobre seguro, marcarte unas metas factibles y reales; sólo así podrás alcanzar tu objetivo. Hoy estarás muy lúcido, tendrás duende así que, toma un papel y un bolígrafo y apunta todas las ideas que te surjan. Todo tiene su valor y por supuesto, si desarrollas algunas de esas ideas podrían ser muy fructíferas a la larga así que, ponte manos a la obra y exprime tus neuronas. Aprovecha el día, sácale partido a tu inspiración.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el amor llama a tu puerta con insistencia así que debes de dejarle entrar. Una nueva persona aparece en tu vida para romperte todos tus esquemas mentales. Va a cambiar tu vida de un modo radical. Es hora de vivir el amor verdadero, de entregarte de un modo pasional. Será un encuentro casual pero, como bien sabes, la casualidad no existe así que si ha pasado es que debía de pasar. Por lo tanto, no te extrañes de nada. Tu mente se descolocará, no entenderá ciertas actitudes tuyas. Son fruto del enamoramiento, será un flechazo en toda regla. Además, todo lo que vendrá será beneficioso para ti. Esta pareja te hará desarrollar una parte de ti que aún no conocías, florecerá de un modo instantáneo. Déjate querer, no opongas resistencia. Fluye con el universo, lo agradecerás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en el trabajo hoy surgirá algún malentendido con un compañero. Es posible que éste se dedique a contar la vida de los demás a jefes de la empresa. Os lleváis muy bien y habláis de ciertos temas importantes. Eso está bien pero no lo está tanto si dice algo indiscreto o relevante a personas que no lo deben saber; por lo tanto, bien si ha ocurrido contigo, bien si ha metido la pata con algún otro compañero, no vuelvas a confiar en esta persona porque, como habrás comprobado, te venderá a la primera de cambio. Has de separar la vida laboral del resto y no mezclar temas de tu vida sentimental o familiar con el trabajo. Cualquier malentendido podría incluso ser causa de despido. No se puede hablar más de la cuenta. Tu jefe no es tu amigo con el cual te vas de marcha una noche a tomar cubatas. En tu puesto laboral, guarda siempre la compostura.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy se te abren muchas puertas ante ti. Vas a poder elegir más de una opción en cuanto a tus finanzas y economía se refieren. Habrá ofertas muy jugosas para poder elegir, otras más arriesgadas pero todas ellas en mayor o menor medida muy suculentas. Aunque seas un gran hombre de finanzas, no cargues tú solo con toda la responsabilidad. Sabes que es mejor que te asesoren, sobre todo para no errar. Moverás cuantías importantes de dinero así que, has de estar seguro de lo que haces porque las consecuencias serían nefastas en caso de equivocarse. Haz las cosas bien y todo saldrá a pedir de boca. Piensa bien las operaciones financieras y hazlas en el momento oportuno, ni antes ni después. Sabes que el tiempo es clave, no puedes fallar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, necesitas un dinero extra y quieres buscar un trabajo puntual, algo que te proporcione dinero en pocas horas. Te planteas varias opciones, entre ellas estar noches en vela en un hospital; en ese rato, podrías estudiar para no quedarte dormido mientras velas por esa persona. También podrías cuidar niños. Retoma tus estudios, es algo bueno para ti. Te has de reciclar, es imprescindible que lo hagas. Sabes que el que algo quiere algo le cuesta por lo tanto, estaría bien que te tomaras en serio tus cursillos o exámenes. Es posible incluso que te prepares una oposición. No pierdas el tiempo, el día tiene muchas horas pero no avanzas. Tienes muchas cosas por hacer. Empieza a planificar tu día a día, lo necesitas o no llegarás a cumplir todas tus obligaciones semanales.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, comienza a plantearte tu futuro, no este futuro próximo, ve un poco más allá. Analiza hacia dónde va tu vida y lo que pretendes conseguir de ella, tus metas. Igual te estás alejando un poco de ellas, reestructura todo lo que te rodea. Hay cosas prioritarias, otras secundarias y el resto de poca importancia. Ordena bien tu lista y mira qué estas cumpliendo, qué se está desviando y qué pasos has de dar para llegar a tener la vida que tanto deseas. Es duro pensar que no lo vas a conseguir, sobre todo porque no es así: sí, ve a por tus sueños y construirás una vida a tu medida. Hoy comenzarás a ir por el camino correcto, sin distracciones. Dirás que no a algo que te alejaba completamente de tu esencia divina. Hazte valer y respetar. Si sabes lo que quieres, muy pronto estarás tocándolo con tus propios dedos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, dudas mucho. A veces te sigues preguntado si tu novia de toda la vida está enamorada de ti y eso que lleva diez años contigo. Preguntas así o afirmaciones de ese tipo hacen dudar bastante del amor propio que te tienes a ti mismo. No te quieres nada. Eres una duda existencial. Si esa persona no te amara, te habría dejado hace muchos años pero, a día de hoy, sigue ahí, junto a ti. La respuesta es obvia, la tienes delante de tu cara. No está bien que tengas esas dudas pues significa que tu autoestima está muy baja. Y ahora estás mucho más fuerte, y no deberías de sentirte así. Además, eres un volcán, pura seducción y sabes la atracción física que hay entre ambos, es innegable. Te ama como el primer día o, probablemente, mucho más. No dudes tanto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy comienzas un curso a la salida del trabajo. Es sobre la labor que realizas, ampliación sobre un tema concreto. Sabes que en la vida hay que renovarse todo el rato, es una necesidad. Es cuestión de saber de todo, las últimas técnicas. Reciclarte o morir. Llevas mucho tiempo en ese trabajo y quieres un ascenso, necesitas llegar a más en tu empresa. Es el momento de esforzarse para conseguirlo. Lucha por lo que te pertenece. Pon siempre al mal tiempo buena cara. Hoy, una compañera te lo hará pasar mal pero, ignórala, no quieres tener más problemas de los que ya hay. Sabes que una discusión retrasaría tu ascenso laboral, y no es eso lo que quieres. Por lo tanto, sigue trabajando como si fuera el día más feliz de tu vida. No pierdas la sonrisa del rostro.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te rindas antes de tiempo, sobre todo antes de empezar la batalla. Tienes un sueño, un objetivo por cumplir, una idea en tu mente que no te puedes quitar pero hablas con la gente y todo el mundo te quita esas ideas. No debe de ser así. Tú sabes lo que quieres, tu alma sabe lo que necesitas. Ahora eres tú el dueño de tu vida y nadie puede quitarte tal sueño. Lucha por tus necesidades, has de tenerlas cubiertas. Sabes que tu poder de decisión, tu Libre Albedrío es tuyo y nadie más podrá nunca arrebatártelo. Si quieres que tu sueño cristalice antes, por difícil que parezca, visualízalo, hazlo sin parar hasta que se haga realidad. Métete tú en tu sueño y disfruta de algo que, aunque no lo veas, ya lo puedes sentir. Ayudarás a que cristalice antes. Anímate, sé parte de tus sueños.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy te has decidido a reinventarte como empresario. Comienzas a mirar bien toda la información que existe, bien vía internet, en organismos o Cámaras de Comercio. Tienes una idea nueva y quieres explotarla pero antes de entrar en terreno pantanoso hay que investigarlo todo, sobre todo a nivel legal. Quieres ponerte una meta: hacer triunfar tu idea. No sabes mucho de gestión empresarial pero tienes muy clara la idea y el concepto. Sabes que es muy buena y que puede ser un bombazo. Por lo tanto, hay que seguir por ahí, sin desanimarte y con la firme convicción de que pronto tu idea verá la luz y triunfará. Ponte las pilas, dedica el día completo y sigue así hasta que lo tengas todo muy bien pensado, atado y diseñado.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, las oportunidades llegan a tu vida así que, no te agobies. Si llevas mucho tiempo en desempleo, en la lista del paro y ya estás desesperado, confía tu suerte al universo porque esta semana te llegará alguna carta de un currículum pasado. De todos modos, el trabajo está bien aspectado así que, ponte a buscar anuncios online o en la prensa nacional porque hay algo para ti. No desistas ni tires la toalla, vas a poder trabajar, eso sí, quizás no seas el trabajo soñado para ti pero, trabajo será. A veces las oportunidades las tenemos delante y no sabemos verlas. A partir de ahora, cuando andes por la calle, no te despistes, quizás tenías varias puertas para atravesar a tu vera y jamás habías reparado en ellas. Estate atento a todo lo que existe a tu alrededor; si lo haces, el universo te premiará y te traerá lo que buscas. Muévete.

Fuente: Astrocanal