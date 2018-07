Horóscopo del día 6 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sabes que la mente tiene un poder infinito. Deja de repetirte una y otra vez lo torpe que eres, a veces te insultas y ni te das cuenta pero, a la larga, hace mella en ti. Hoy no sabrás salir de una situación embarazosa en el trabajo y te repetirás sin cesar, una y otra vez que no vales para ello. Cállate y no digas eso delante de tus jefes porque al final conseguirás que te echen de allí. Has de subir tu autoestima. Es necesario que lo hagas. Aprende a ver la botella medio llena porque para verla medio vacía siempre hay tiempo. Necesitas espabilar, dejar atrás esa inocencia repentina que a veces tienes en el trabajo. Sé tú mismo pero saca de una vez por todas tu carácter allí; tan sólo sacas el genio en casa y en el ámbito laboral quedas como alguien que no vale mucho, proyectas una imagen completamente errónea de ti. Cámbiala.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro,ten cuidado con lo que dices o tus palabras podrían traer consecuencias poco deseables para ti. Hoy, posiblemente tendrás un malentendido con un buen amigo lo cual te pondrá muy nervioso a la par que triste. Sabes que con los amigos no hay que reñir y menos decirles cosas de las cuales te habrás arrepentido a los cinco minutos. Mide tus palabras porque las palabras hieren y aunque se las lleve el viento, el daño ya se habrá producido con anterioridad. Por lo tanto, piensa dos veces antes de hablar, respira hondo y di algo inteligente. Deberías de tener mayor control sobre las palabras que emites al igual que sobre tus actos. A veces, esos arranques de impulsividad te pierden pues haces y dices cosas de las cuales te arrepientes enormemente. Controla esos impulsos. Puedes hacerlo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, recíclate o aprende cosas nuevas. Sabes que la vida puede ser aquello que tú quieres que sea así que, si no te importa, busca cursos que te motiven e incentiven. Es de vital importancia que despiertes, que seas capaz de saber lo que te gusta e ir a por ello. Es posible que sea el propio trabajo el que te nombre algún curso interesante, de reciclaje, pero si no es así, sea del tema en el que trabajas, bien en otro muy diferente, has de ser capaz de decirlo, de ir a por ello. En esta vida tienes voz y voto por lo tanto, hazlo saber. Busca ese curso que te cambiará la vida, si aún no lo has hecho, vendrá en breve. No te quedes parado, apúntate, conoce a nuevas personas y ten nuevas iniciativas. La vida empieza a sonreírte, no la desaproveches. Adelante, muévete.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy te levantarás con el pie izquierdo. La mañana en la oficina estará repleta de problemas. No desesperes, al final del día todo se arreglará o al menos mejorará. Mientras tanto, trata de calmarte porque no te beneficia en absoluto el estar nervioso. Cuanto más nervioso estás, más lentas suceden las cosas. Respira hondo y serénate, no hay nada más que puedas hacer. Ya has hecho lo que está en tus manos. Has de aprender a afrontar de otro modo las situaciones nefastas porque lo único que consigues es ponerte aún peor. Trata de no acabar teniendo hoy una crisis de ansiedad, sería lo último que podrías hacer. Ante las dificultades, calma y relax. Intenta hacer ciclos de respiraciones y meditar. Lo conseguirás, mañana todo se arreglará.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, llevas una temporada con achaques de salud. Te ha llegado el momento de hacerte una buena revisión. Es posible que tengas anemia, tus rodillas están destrozadas y tienes alguna que otra tara en tu cuerpo. Sabes que toda enfermedad tiene su origen emocional así que ve descubriendo lo que significan las rodillas y otras partes de tu cuerpo. Vas a comenzar una terapia porque has de cambiar muchos patrones negativos. Eres demasiado entusiasta, te dejas llevar mucho y no te sabes frenar. Has de saber ser algo más moderado en la vida. Pide hora y empieza esta nueva etapa de tu vida. Has de cuidarte, cuerpo sólo hay uno y tan importante es tu mente como tu cuerpo. Somos un todo, nunca lo olvides. Sana tu parte física, mental, emocional y espiritual.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, te está costando mucho aprender a trabajar en equipo. Te gusta ir a tu marcha y que nadie te controle. Pero no puede ser así, aquí todo cuenta y todo está puesto en común. La sincronicidad de vuestro trabajo es vital para el buen funcionamiento de éste. Hoy lo pasarás mal, harás que toda la cadena se retrase por tu culpa. Te reñirán por ello, en un trabajo así no se puede fallar, es imperdonable. La rapidez es vital. Estás en un periodo de pruebas, no metas más la pata o acabaras en la calle. Han de ver si eres válido o no. Quizás no sirvas en esta sección. Necesitas el dinero, tienes que trabajar. Haz un esfuerzo gigante si quieres seguir una semana más en tu puesto laboral. No es tu perfil, no estás cualificado. Lucha con todas tus fuerzas para conseguir quedarte.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres un ser muy inteligente y consigues siempre todo lo que te propones. Desde siempre has sido tozudo y terco pero muy trabajador. Así que, si tienes un objetivo y lo tienes claro, lucha por él porque será para ti, quizás sea un trabajo, una plaza o una oposición. Lo vas a conseguir. Con tu ímpetu y empeño podrás con todo. Vas a conseguir aquello que tengas en mente. No lo dudes y sigue trabajando, enfocando la vida hacia allí. Lo estás haciendo muy bien y el camino es el idóneo. Has seguido todas las pautas y señales y muy pronto habrás cumplido ese sueño: se hará realidad. Mientras tanto, sigue dedicando toda tu atención y empeño a lo que haces. El universo te premia constantemente por tu valía y coraje. Estás llegando a tu meta final.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has aprendido a ponerte una máscara y a ocultar cuando así lo quieres tus sentimientos a tu pareja. Es un modo de defensa. Te acostumbraste en el pasado a no transmitir tus sentimientos para no sufrir. Pero eso es un fantasma del pasado que te persigue. Ahora las cosas son diferentes, han cambiado mucho y por ello deberías de cambiar tú también. Si estás mal, si tu pareja te ha dañado, ábrete a ella y cuéntaselo. No tiene sentido ocultarle tu malestar, no consigues nada bueno. La confianza es la base y la clave de una pareja. Si no crees en ello, no podrás tener una pareja de verdad. Al no mostrar tus sentimientos te muestras frío y distante y es en ese momento cuando tu pareja o persona del momento, esa amistad especial decide abandonar y se aleja. Se malinterpretan tus actos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy comenzarán los diálogos de las negociaciones. Te reunirás con los primeros socios capitalistas y mantendrás una entrevista muy interesante; a lo largo de los próximos días, harás lo mismo con los próximos candidatos, sabes que es muy importante esta elección porque cuando se elige al socio erróneo, todos son problemas, engaños, cláusulas fraudulentas o juicios imposibles. Te llevará tiempo hacer bien el trabajo así que, no te preocupes, no hay prisa. Lo importante es asentar bien las bases de todo el proyecto. Una vez que esté el papeleo finalizado, ya podrás seguir con el resto. Los negocios, al principio cuestan en ponerse a rodar y comenzar pero una vez que ya están, van solos, sin gran esfuerzo. Por eso se necesita plena dedicación ahora.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, en los últimos tiempos has perdido tu esencia. Eras una persona risueña que aportaba mucha calma y paz a los demás pero ahora te has convertido en un ser muy diferente, has dejado por el camino parte de tu esencia. A día de hoy estás muy nervioso, demasiado, no trabajas y eso quizás te cree tal tensión, a causa de la falta de ingresos, de liquidez. Por lo tanto, es comprensible, pero, cuanto más nervioso estés, más alejarás al dinero de tu vida. Haz algo para transmutarlo, has de atraer la abundancia a ti, a tu vida. Vuelve a entablar contacto con la gente que te rodea, sal, pasea y tranquilízate, es lo mejor que puedes hacer. Puedes encontrar de nuevo el equilibrio en tu vida, no todo está perdido. Desde hoy, puedes dar la vuelta a tu situación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres muy incrédulo en tema de sanación, de hecho te ríes de ciertos temas porque en el fondo no quieres desenmascararte. Tú eres un trabajador de la luz y tu alma lo sabe pero no le interesa a tu ego que tú lo sepas. Las señales son infinitas pero para ti todo son casualidades. No existen, está todo estudiado. Tú mismo te has puesto un velo porque no quieres ni saber ni entender pero hoy una amiga te ha hecho comprender muchas cosas, entre otras la obviedad de tus dones. Aunque lo rechaces, todos los códigos sagrados te tienen fascinado. Y todo porque al repetir uno te sanó la rodilla. No puedes comprender que si una vez sanaste lo harás dos y tres. Es decir, la vibración del código conlleva sanación y su repetición, lo mismo ocurre con los símbolos de Reiki. Empieza a creer en las terapias holísticas porque tú formarás parte del grupo.

Piscis, tienes tus propios gustos personales, muchas actividades que te apasionan pero no haces nada de eso. Vives la vida sin más, tal cual, la dejas pasar, conformándote con lo que te ha tocado vivir. Si eres madre, estarás el día entero pendiente de tus niños pero no hay ni cinco minutos al día que los dediques para ti y no puede ser. Aunque tengas hijos y marido, tú también tienes tu vida, tu jardín secreto. Si no lo tienes, si te has convertido en una esclava de la limpieza, los pañales o las papillas deberías de retomar ciertas actividades. Te podrías plantear volver al trabajo o crear tu negocio a tu medida como autónoma o hacer cosas que te interesen: cursos, talleres, pintar, cocinar, es decir, tener una ilusión además de la familia. Te haría sentir independiente.

Fuente: Astrocanal