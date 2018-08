Horóscopo del día 6 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy harás una escapada, quizás a la playa más cercana. Necesitas estar en contacto con la naturaleza. El estrés te está afectando demasiado. Ahora necesitas descansar, aunque sea desconectar unas horas: mirar al mar, abrazar pinos o jugar con la arena. Anda descalzo y conéctate con las profundidades de la tierra. Estás completamente desconectado, te has quedado en lo material, en lo más superficial y deberías de nuevo meditar y volver a concentrarte con tu esencia divina. Recuerda que no estás solo, eres parte de un todo y lo que tú hagas o dejes de hacer afecta en mayor o menor medida a los que te rodean y al resto del mundo. Por lo tanto, aparta tus problemas, túmbate a la orilla del mar, nada y límpiate. Solo entrando en contacto con el mar dejarás allí parte de tus preocupaciones. Hazlo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, quita la pereza y levántate pronto. No pierdas la sana costumbre de correr por el parque o por la playa. Aunque te cueste levantarte, sabes que te quedas relajado el resto del día. Así, expulsas todas tus frustraciones del día a día, de la semana y te quedas como nuevo. Aprovecha bien el día de hoy. Va a ser un fin de semana muy intenso repleto de actividades al aire libre, citas, cafés o buena compañía. Estás en tu salsa, rodeado de tu gente, bebiendo y bailando y pasándolo bien. Es tu momento, disfruta al máximo. Es probable que hoy sea además el reencuentro con un amigo del colegio. Será muy emotivo. Verás cómo se abren nuevos recuerdos, puertas, sensaciones y emociones. Será todo un torbellino de emociones. Llora si así lo sientes, no te reprimas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, necesitas desconectar del mundo, vivir y ser feliz. Piérdete del mundanal ruido o ve a un refugio o retiro. Tu alma necesita reencontrarse, preguntarse lo que quiere y lo que le pide a la vida. Eres una persona muy caótica y dubitativa y a veces tus fuerzas flaquean. Está muy bien que sepas lo que quieres y hacia dónde te diriges. Es necesario que pongas de tu parte para desconectar del todo y permitir a tu Yo Superior que te dé las directrices para avanzar en tu nueva vida. Es muy importante que sepas dirigirte hacia el camino correcto. De no hacerlo, no tendría sentido tanta lucha interna. Pasa este fin de semana meditando y avanzarás más que en muchos meses. Piensa en ti, en tu propio beneficio y olvídate de todo lo que te rodea. Serás mucho más feliz.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás muy contento. Has empezado el mes con más dinero en tu cuenta corriente, lo cual es casi milagroso. Pero esta vez por fin parece que han empezado a aparecer los primeros resultados de una tienda online. Las cuentas empiezan a cuadrar y por fin entiendes que estar veinte horas al día en un proyecto, al final da sus frutos. Ha sido todo una paliza, algo muy intenso pero puedes ver los resultados ya. Esta entrada de dinero te va a permitir poder vivir en condiciones: pagar tus facturas y llegar a fin de mes, incluso ser capaz de hacer algún curso o viaje si así lo deseas. El dinero fluye en tu cuenta bancaria y eso es lo que cuenta. Como bien sabes, dinero llama a dinero. Por lo tanto, cuanto más se empiecen a mover las cosas, más dinero entrará a tu vida. Mueve la energía, da resultados muy positivos.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no seas cabezota. Tienes un problema considerable, muy grande pero te ves incapaz de pedir ayuda. Los amigos están para eso: para los buenos y malos momentos. Por lo tanto, deja de hacerte la víctima o de jugar a algún juego porque tan sólo has de llamarlos y quedar a tomar un café. A veces te gusta ser o sentirte marginado y solitario, fuera de circulación cuando tus amigos y familia están siempre alrededor. Llama a tu mejor amigo y queda a cenar con él. Cuéntale todo lo que te sucede, plantéale la situación y como siempre lo ha hecho, te dirá lo que piensa del tema. A él le da igual darte o no la razón. Te dirá y dará su humilde opinión. No te quedes relegado y como buen Leo, afronta el problema con garra y tesón. Es una nimiedad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, organízate. Cada semana te ocurre lo mismo. Tienes una lista tan grande de tareas para hacer que al final te pones nervioso y no haces nada. Decide primero si lo vas a hacer o no, pero, si es que sí, comienza pronto tus recados. Vete a una piscina, a un parque o a una playa. Relájate y pásatelo bien. Generalmente estás dudando. Dices una cosa, a veces la haces y te arrepientes; otras te entra el miedo y ya no la haces. Sea lo que sea lo que le pidas a tu vida, ten claro lo que quieres hacer y cuándo. Así te será más fácil planificar. Así que, tienes todo un fin de semana por delante para planear qué haces y, lo más importante, finalmente hacerlo. Has de pasar a la acción. Decirlo y hacerlo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, deja de trabajar y sal de tu escondite. Te refugias en el trabajo. Siempre tienes que trabajar, no importa el día ni la hora. Serías capaz de tener cien trabajos para aislarte del mundo. La gente no sólo vive para trabajar en exclusiva. Hace algo más: vive. Es muy importante aprender a vivir. Es de valientes enfrentar los problemas de cada día. El trabajo es una rutina y aunque diferente cada día, ya sabes lo que hay. La vida te sorprende a cada minuto y en uno solo te puede cambiar para siempre. Si no vives ahora, el día de mañana te arrepentirás. Sentirás que has perdido y tirado tu juventud e incluso tu madurez. Sé consecuente con tu vida: trabaja pero, a la par, vive. En eso consiste este mundo: en andar, caer y levantarse. Es de valientes vivir.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy te arreglarás y te pondrás bien guapo, irás a la peluquería y estarás flamante para el gran acontecimiento: la boda de tu mejor amigo. Por fin, tras años de parejazgo, tu amigo íntimo se casa. Lo vas a echar mucho de menos porque sabes que ahora ya no saldrá como antes, igual ni siquiera sale y se formaliza con su mujer. Pero estás muy feliz por ambos dos porque hacen una pareja perfecta, se lo pasan bien, se aman y son amigos, no se puede pedir más. Te encantaría estar en su pellejo, casarte con la mujer de tu vida pero, es una envidia sana, de emoción. Seguro que te pasas media ceremonia llorando. Eres muy sensible cuando te pones y estos temas te tocan tu corazón. Trata de comportarte y no pegarte toda la misa llorando, eres el testigo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, lo has estado haciendo fatal y lo sabes. Ahora te riñes a ti mismo y te dices que en Septiembre todo va a cambiar. Una vez reconocidos tus errores, tus meteduras de pata, ya eres capaz de cambiar las cosas, de generarlas. Antes estabas ciego, ahora eres mucho más listo pues has descubierto por dónde va tu vida. Por lo tanto, en este momento, escribe en cualquier libreta tu nueva vida, las bases, cómo quieres que sean. Sólo sabiendo lo que quieres lo podrás diseñar. Tienes todo el verano para soñar despierto. Después del verano ya te pondrás con ello. Tu nueva filosofía es bastante estricta: yoga cada día, deporte al levantarte, comida vegana y trabajo. Quizás has querido pasar del caos absoluto a la disciplina militar. Haz algo real y verdadero, que sepas que vas a cumplir. No te hagas el héroe, durarás dos días.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te encanta levantarte pronto, no lo puedes evitar. Relájate, estás de vacaciones y no hay horarios. No te puedes levantar a las seis de la mañana pues todos duermen. Hoy, empezarás pronto yendo a correr. Quieres notar la sensación de correr por la arena del mar. Desayunarás sano y te ducharás. Quieres empezar a tomar hábitos saludables porque los habías perdido. A partir de ahí se instaura la dieta sana y el deporte en tu vida. Será difícil de seguir en horario laboral pero en la playa es de lo más llevadero. Estás de relax, ni bares ni alcohol. Vas en contra del mundo. Te desintoxicas de todo en el verano, no el resto del año. Más vale poco que nada. Tu sistema energético necesita una puesta a punto, no está bien. Has estado jugando con tu salud. Las adicciones son muy malas y has pasado por varias. Cuerpo solo hay uno, sin salud, mueres.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario,solías ser feliz. Tus padres están muy preocupados por ti, jamás han visto tanta tristeza en unos ojos. Son ojos tristes, con una vida muy triste. Al menos, bucea en tu vida interior. Ésta es muy luminosa, tienes mucho poder y podrías sacarlo a la luz. Aprende a vivir a través de tu poder personal, así, te dará igual el sitio en el mundo donde estés porque siempre serás feliz. Es lo que te falta, saber que el poder está dentro de ti y no importan las calamidades que sucedan en la vida real porque tu poder viene de dentro. Por lo tanto, inténtalo, tienes preocupados a tus padres, tus amigos ya no saben qué hacer contigo. Es hora de cambiar. Lleva esfuerzo, gastarás mucha energía pero lo agradecerás. No puedes seguir así ni un día más.

Piscis, hoy toca limpieza general, vas a comenzar a ordenar todo lo de este año pasado. Has de tirar muchas cosas del trabajo, ordenar y clasificar y dejar huecos para lo que vendrá. Vas a vaciar cajones y archivadores, así podrás tener otros clientes o lo que sea. Piensa siempre desde un punto de vista energético: cuanta más energía haya en tu casa, más se te comerá, más viciado estará el ambiente, cuando liberes, mejor funcionará el oxígeno y habrá mayor tranquilidad, dormirás mejor. La esquinas y huecos, cajas debajo de las camas son un nido para las entidades oscuras. Se esconden allí, por eso hay que limpiar y mover todo, fregarlo para que se vayan. Cuanto más ordenes, mejor te sentirás y ayudarás a que tu mente se ordene a la par.

Fuente: Astrocanal