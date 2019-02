Horóscopo del día 5 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 5 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy toca disfrutar. Tras esta semana tan compleja llena de obligaciones y tareas por hacer, hoy te olvidarás del mundo laboral, de tus quehaceres o tareas restantes. En la vida, hay que dejar un rato para el ocio. Hoy te tomarás el día entero. Quieres disfrutar de todas las horas del día. Te darás un masaje, pasearás, tomarás el sol y te sentarás en una terraza a tomar una infusión. Quieres no hacer nada y disfrutar de las pequeñas cosas que te ofrece la vida. Es cierto que vives muy rápido, sin tiempo de nada, por eso hoy vas a vivir en modo pausa, tranquilo, sin prisas y sin alterarte por nada. Así que, llama a quien quieras para que te acompañe en este día o directamente disfruta de tu preciada soledad. Así descasarás más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás cansado del ajetreo semanal, quieres descansar pero no en casa, aburrido. Hoy te irás al cine con tus sobrinos. Quieres pasearlos y llevarlos a cenar fuera. Eres un buen tío, no te quepa la menor duda así que, hoy se trata de que ellos se lo pasen bien contigo; haz cosas que les motiven, ellos te dirán. Te lo pasarás fenomenal. Además, cuando estás con ellos, ligas más, es increíble la de madres solteras que se fijan en hombres con hijos. Les gusta y tú les sigues el rollo. Tus sobrinos se lo pasan bien porque no desvelan el pequeño secreto. Hace tiempo que no os veíais así que te pondrán al día de sus colegios y amigos. Siempre te cuentan lo mismo pero, te da igual, se te cae la baba con los dos, son unos ángeles.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ayuda a tu amigo, lo estás viendo muy apurado así que, aunque no te diga nada, hazle ese favor. Tiéndele la mano y hazlo. En la vida, todo es uno, si tú cambias las personas que haya a tu alrededor también lo harán. Somos energía en plena transformación. Por lo tanto, ponte a ayudar al que lo necesite si así te lo pide. Sabrás cómo hacerlo. Al cambiar tu amigo harás que se mueva la vida de muchas personas, que avancen y el universo te lo agradecerá de un modo inconmensurable: todas las bondades vendrán a ti. Si eres consciente de que al hacer el bien éste te llegará por multiplicado, seguro que te animas a actuar siempre del mejor modo correcto. No lo dudes, ante alguien desvalido, no preguntes, toma la iniciativa y ayúdale.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy estarás todo el día fuera. Te irás a comer con tu hermana y tus sobrinos. Hace meses que no los ves y ya te da vergüenza. Tienes muchas ganas de que te cuenten sus batallas y muchas cosas que te pierdes a diario o semanalmente. Sueles hacer un resumen cada vez y así hasta la próxima. Ellos te van contando sus pequeñas travesuras o no tan pequeñas. Pierdes la cabeza con ellos, te vuelven un crío y juegas a todo. Te dejas hacer de todo, para eso son tus sobrinos. Esta faceta nadie la conoce, tan sólo ellos. Y deberías de mostrarla al mundo, a los demás: seguro que ya estarías casado y con hijas. Pero es que te has propuesto quedarte soltero toda una vida. No quieres conquistar a nadie y, lo que es peor, no permites que nadie te conquiste.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te preparas para triunfar. Eres el rey de la noche y no esperas menos de ella: venirte con dos o tres mujeres sólo para ti, para tu use y disfrute. Pero hoy tus planes se verán truncados: quizás por prepotencia o por comportamiento, hoy pasarás la noche compuesto y sin novia. No tendrás a nadie disponible para ti. Te quedarás chafado pero será una pequeña gran lección de vida. No des las cosas por supuestas porque no son así. Así que, empieza a actuar con cordura y modera tus modales. Si pretendes ligar, sé educado e incluso pelota o un poco mentiroso, di mentiras piadosas. Si vas con la verdad por delante, despídete de ello. Pásalo bien con tus amigos, esta noche es para disfrutar con ellos porque, está claro que no la vas a disfrutar con nadie más.



Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, haz una excursión con tu pareja. Aunque estés cansado, da igual, cambia de aires. Has de salir de tu zona de confort, aunque sea por un rato, por unas horas. Ve a un lugar en plena naturaleza, te hace falta respirar, sabes que lo mejor que puedes hacer es sentirte bien contigo mismo, a gusto con tu vida. Te falta llevar una vida más saludable, disfrutar más de la vida, por eso, hoy, prémiate: vete a un lugar con encanto y pasea por allí, ve en bicicleta, haz senderismo y trata de estar en contacto pleno con la naturaleza. Tan sólo por respirar aire puro, sanas. Y has de sanar, tu alma te pide a gritos que relajes tu cabeza, tus pensamientos o vas a explotar así que, trata de hacer las cosas lo mejor posible. Puedes y debes de hacerlo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy es tu día de fiesta así que, ponte a hacer lo que quieras, como si no haces nada y estás durmiendo en la cama. Estás agotado de toda la semana. No puedes más, es demasiada la carga que llevas sobre tus espaldas. Así que, trata de relajarte un par de días. Haz poca cosa: ve a una terraza al parque, pasea pero no hagas algo agresivo para ti: no te vayas a correr o a jugar al fútbol. Trata de llevar una vida sosegada, sin coche, teléfonos o reuniones. Queda a comer con tus amigos o disfruta en algún restaurante cercano: prémiate, es tu día de vacación, te lo tienes merecido. Estas horas libres te sabrán a gloria, haz el uso que quieras de ellas. Aprende a guardarte unas horas para ti, las necesitas y tu cuerpo también: date un respiro, trabajar tanto es nocivo para la salud.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has descubierto que te gusta el arte floral y te acabas de apuntar a un curso, es algo inusual pero no tienes que dar explicaciones a nadie, también te gusta cocinar. Te da igual si está bien o mal visto. A partir de ahora, ocuparás parte de tu tiempo libre en ello. Te relaja y te hace ver la vida de un modo diferente, desde otra perspectiva. De eso se trata, de encontrarte contigo mismo, abrirte a los demás y al mundo en general. Es bueno que hagas actividades que te reporten bienestar. Sabes que eres un ser muy nervioso y es mucho mejor que busques actividades que te relajen porque alterarte es facilísimo así que, ve por ese camino y lograrás aliviar tu mente de tanto nerviosismo y agresividad contenida. Así que, empieza esas actividades, te serenarán.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy perderás a un buen amigo. Ya está harto de que no quieras quedar con él. Se lo ha tomado de un modo personal pensando que quedas con todos menos con él. Cuando no es así, es que no quedas con nadie y lo sabes. Por ello, no entiendes su comportamiento. Estás el día entero trabajando y cuando hay un festivo, te vas a casa de tus progenitores y no debes de dar explicaciones a nadie. Si no lo entiende o lo ha entendido mal, será su problema. Hoy te llamará y te insultará, te dirá ciertas palabras malsonantes y colgará. Ya tienes un amigo menos para cargar en tu hombro. Realmente es lo que hacías: cargar con las penas de todos. Para ti será una auténtica liberación, no quieres a esa gente en tu vida, la repudias y rechazas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sabes que es muy importante el aseo personal pero también, al igual que limpias tu casa a conciencia, has de limpiar y armonizar tu sistema energético. Es más difícil esto último pero posible. Si conoces técnicas de sanación natural, aplícatelas a ti mismo. Verás cómo te sientes genial, renovado e incluso lleno de energía. Si no tienes ni idea de cómo hacerlo, vete a un sitio de terapias y pide que te hagan un equilibrado de chakras. No siempre es tan fácil ni se consigue equilibrar el sistema energético en una sesión. A veces es cuestión de meses. Quitar todos los bloqueos cuesta, al igual que armonizar de nuevo todos tus órganos. Apuesta por la vida saludable y, desde luego, mantener equilibrada tu energía, es lo mejor que puedes hacer en la vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tienes una despedida de soltero. Acabarás a las mil, de día y completamente borracho. Hoy tienes una excusa, se casa tu mejor amigo pero no te acostumbres a llegar ya desayunado y de día porque, si tu novia está toda la noche del en casa, sola, esperándote, no le hará ni pizca de gracia. Hoy está muy justificado pero, aun así, tampoco hay necesidad de volver a casa a gatas. Tienes una edad y hay que saber guardar la compostura. Eso sí, te lo pasarás fenomenal y el novio aún mejor. Le prepararéis la mejor despedida del mundo. Será apoteósica. Ahora te toca disfrutar de la vida, de tus amigos, familia y, por supuesto, tu novia. Empiezas a hacer vida en común. Estás encantado con el giro que está dando tu vida. Sigue así.

Piscis, el deporte te trae alegría y positividad. Has empezado a ir a nadar cada día y te sientes como nuevo. También corres y es igual de inquietante y liberador. Pero ahora quieres también ir a un gimnasio. Apúntate a uno de tu localidad. Necesitas hacer músculos, fortalecerte, que te manden los ejercicios para ponerte en forma. Déjate asesorar, ellos te dirán, en el gimnasio, qué está bien y qué está mal para ti, según tu metabolismo y constitución física: desde la comida, las vitaminas o la tabla de ejercicios a hacer. Busca el gimnasio cerca de ti, será más cómodo. Sabes que siempre hay algo que puedas hacer: correr, caminar, ir en bicicleta, natación o muchas cosas más. Y no lo dejes, una vez que empieces, será como una droga para ti, te estimulará y todo porque sabes que es muy beneficioso para ti. Te encantará.

