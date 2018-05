Horóscopo del día 5 de mayo de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 5 de mayo de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, concéntrate, estás muy disperso. Si eres estudiante o estás opositando deberías de tomártelo más en serio: sabes que un par de horas no te sirven para nada, es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, si decides estudiar, hazlo. Concéntrate, hay diversos métodos de estudio. Has de centrarte si pretendes superar el objetivo final: tu examen. Has de ser maduro y adulto y asumir ciertas pautas. Quítate la pereza, no te trae nada bueno. Si eres trabajador, hoy te levantarás muy perezoso, demasiado, sin ganas de trabajar ni de realizar todas las tareas que te esperan. Hay mucha faena pendiente, no te puedes retrasar. De hacerlo, estarás en la oficina todo el fin de semana. Sé listo, haz las cosas bien, puedes con ello y con mucho más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, confía más en la gente. A tu alrededor tienes gente excepcional pero en ocasiones parece ser que no te percatas de ello. Tienes mucho miedo a abrirte a los demás y eso no es bueno para ti. Cada persona que pasa por tu vida tiene algo que aportarte, ideas, consejos o directamente hacen de espejo: te ves reflejado en ellas mostrándote tus miedos, defectos o virtudes y anhelos. Nunca subestimes a nadie porque todos somos iguales. Nadie es más o menos que los demás. Grábatelo bien en tu cabeza. Si además hay personas con las que conectas más, que están en tu sintonía y vibración, únete a ellas. Comienza a reactivar tu vida social. En la vida, no todo es trabajo y familia, hay mucho más. Si quieres, puedes tener una intensa vida social.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sigues transitando por una época llena de dificultades. En esta etapa de relaciones personales, habrás de tomar decisiones muy duras para ti. Hoy tomarás una decisión muy importante: tu mejor amigo y compañero de fatigas, de trabajo, quiere ir por otros caminos, ya no estáis de acuerdo en la idea original del proyecto: tu amigo y socio quiere decantarse por un lado más comercial mientras que tú rechazas cualquier publicidad: quieres ir a la esencia, al centro del asunto. Esta incompatibilidad reciente hará que hoy todo acabe con una gran discusión: será el final de vuestra relación contractual. Será difícil recuperar esa amistad porque a día de hoy ambos terrenos, profesional y amistad están muy ligados, son inseparables. Afronta tu decisión, te quedas solo en esto, sin tu gran apoyo. Comienzas otra faceta diferente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has de aprender a canalizar de un modo correcto tu energía. A veces no lo haces y las consecuencias de ello no son las más acertadas. Te ocurre pocas veces pero más vale prevenir que curar. Tienes mucho entusiasmo, eres muy fogoso y lo eres para todo: una discusión, una charla amistosa o en el tema de la sexualidad. Has de aprender a llevar la energía por diferentes caminos, otras direcciones. No focalices todo tu caudal energético solo a una cosa: ramifica y reparte. Te ocurre con amistades, en los negocios o con tus parejas. Eres excesivo en todo. Una vez que aprendas a domarte tú mismo, la vida te tratará un poco mejor. Es tu mayor hándicap. Por lo demás, eres un comunicador perfecto capaz de vender cualquier circunstancia en la que crea. Tienes don de gentes, gran poder de palabra.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy habrá movimiento en el trabajo, es posible que tengas que dejar tu puesto laboral para ir a un gestor o abogado. Quizás te hagan un contrato diferente, con otras cláusulas o bien otra categoría. Mira todo bien, lee hasta la última letra escrita. Desconfía de los contratos porque no sería la primera vez que tus jefes te ocultan algo. Nunca son transparentes. Te falta saber ponerte en tu lugar, siempre firmas sin rechistar y es ahí donde deberías de sacar tu carácter real, ese león en estado puro. Posiblemente esta vez, el contrato represente una mejora sustancial al menos en cuanto a salario. Estás contento, no te lo esperabas. Por una vez no te sientes enfadado. Estás pletórico y agradecido lo cual, una vez más, te honra. Eres muy humilde en el fondo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, has de saber adaptarte a las nuevas circunstancias, no lo haces. Parece que sean ajenas a ti. Es muy posible que tus progenitores necesiten tu ayuda, tus manos y brazos para poderse valer. Las cosas son tan complicadas como tú quieres que sean. Lo único que has de hacer es desplazarte a su lugar de residencia si es que vivís separados. Es más, si están en tu misma localidad, podrías preparar tu maleta e instalarte allí. Por supuesto que sería un trastorno para tu vida diaria pero es tu obligación y responsabilidad y debería de salirte de dentro. Por lo tanto, deja de ser egoísta por un rato y haz las cosas de un modo correcto. Recuerda que les debes la vida, es un dato importante. No es tan difícil adaptarse y aceptar la realidad, exageras.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, si quieres que tu vida sea ordenada y equilibrada, deberías de llevar las cosas apuntadas y saber qué hacer en cada momento. Sueles llevar cien cosas a la vez y eso es algo demasiado caótico. Para hacer las cosas bien, es mejor hacerlas de una en una y además sabiendo de antemano lo que hay que trabajar. Tu trabajo te desborda pero tú eres el culpable por pretender hacer tanto en un día. Aun no has entendido que lo más importante de tu vida es la calma. Si lo consiguieras, nada malo te ocurriría pero no puede haber serenidad si no llegas con mil actividades. Prioriza, hazte una lista y tacha todo lo que no corresponda al día de hoy. Verás qué pronto ordenas tu vida y tu existencia. Has de trazarte unos objetivos e ir a por ellos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has de ponerte las pilas en el trabajo o peligra tu puesto laboral. Estás convencido de que hay una lista negra y de que van a rodar cabezas: la tuya es una firme candidata. Llegas tarde todos los días, te tomas unos cafés de media hora y siempre dices que el trabajo no te gusta nada. No tendría mucho sentido que te dejaran allí. No rindes lo suficiente y los chicos jóvenes de ahora te dan mil vueltas. Todo lo hacen en la mitad de tiempo por un módico precio o gratis. Ante eso ya no puedes competir. Por ello, ve preparando currículums porque podrías tenerte que buscar la vida en otro lugar. Las cosas están difíciles y es posible que tuvieras que emigrar. De todos modos, siempre tendrías una indemnización por un despido improcedente. Aun así, todavía estás aquí. Vive el presente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la rutina te está matando. Quieres cambiar. Empiezas a investigar el mercado, los cursos, la manera real de reciclarte. Sabes que tu vida no te gusta y aunque aún no sepas qué hacer lo que tienes claro es que hay que provocar al destino para que las cosas sucedan. Es inteligente tu pensamiento. Así es. Si te quedas parado te vas hundiendo en tu propia tristeza, cuando levantas la pierna para dar un paso, en ese momento todo comienza a moverse. El engranaje ya ha comenzado a mover aunque aún no lleve mucha fuerza. En unas semanas, tu vida entera se habrá transformado y todo porque tú lo habrás querido y decidido. Enhorabuena, comienzas a levantar cabeza. Tan sólo te queda aprender a volar y desplegar tus alas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, deberías de hacer más vida social. Parece que hayas decidido recluirte del mundanal ruido y estuvieras haciendo alguna promesa. Llevas días y semanas sin dejarte ver y tus amigos te reclaman. Por lo tanto, sería conveniente que les llamaras. Hoy, es un día perfecto para tomar un café o cenar con los amigos. Por lo tanto, aunque no te apetezca mucho, haz el esfuerzo por ellos. Quieren verte, darte un abrazo. Piensa también en los demás, tus acciones también les reportan beneficios o gratitud. Empatiza un poco más y no seas siempre tan solitario. Una vez que estés con ellos, estarás tan a gusto que no querrás volver al hogar. Te has acostumbrado a la soledad pero te gusta mucho estar con los tuyos. Sal de tu casa.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en el trabajo, hoy, vas a tener que plantar cara, que ponerte firme. Si eres jefe, verás que hay ciertas cosas que son absolutamente intolerables, no son de recibo. Hoy te sentirás agredido verbalmente por tus empleados. No agaches la cabeza, denúncialo a los sindicatos o donde debas acudir. El respeto ha de ser mutuo, por ambas partes y si no lo hay, no deberían de trabajar ni aquí ni en ninguna parte. Deberían volver de nuevo a parvulitos a aprender modales y educación. Es muy difícil lidiar con ciertas personas pero, haz que esto no quede así, que sea castigado de algún modo. Hay gente que a día de hoy sigue sin entender las palabras ni el diálogo. No desesperes ni tires la toalla, ha sido desagradable pero se arreglará. Sigue así.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, Empiezas a apreciar la vida. Antes no confiabas en el proceso de la vida pero desde ya hace un tiempo entras en razón y entiendes las cosas. La vida son dos días y si no la aprovechas habrás visto la vida pasar. Te gusta hacer cosas, salir a la calle, ir a alguna clase. Ve a un parque, siéntate en un banco y disfruta del sol en tu rostro. Es absolutamente maravilloso. A eso se le llama nacer en plena naturaleza, más bien renacer. Escucha los sonidos de los pájaros, una fuente, los niños y la gente en general. El parque está lleno de vida y al ir cambia tu energía, la transmutas: Para ello haz ejercicios de enraizamiento, abrazar árboles. Siéntate a meditar, te contestarán con diversos mensajes de tus guías.

