Horóscopo del día 4 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, aprende a hablar o, mejor dicho, a expresarte claramente si así lo requiere la situación, como hoy. Hoy, te tocará reñir o al menos ponerte límites. No te dejes pisotear, no va contigo. Por lo tanto, aprende a exteriorizar todo lo que piensas, aunque haga daño. Cada vez te guardas más las cosas que sabes que van a herir a los demás. Está muy bien pensado pero no tanto cuando luego eres tú el propio damnificado. No actúes en tu contra, no te beneficia nada. Es decir, si has de callar, hazlo si es por tu propio interés pero si la situación te molesta e incomoda, adelante, has de expresarte de la mejor manera del mundo. Demuestra que sabes estar en tu lugar. Así que, hoy, di la verdad aunque duela. Has de hacerlo por tu propio bien. No dudes más y hazlo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ten mucho cuidado si vas acostándote con una o con otra porque al final vas a tener un buen disgusto con tu pareja. Si no lo ha hecho ya, va a empezar a sospechar desde ya mismo. Tus pruebas son de lo más evidentes: tu ropa huele a otra mujer, no tienen sentido las excusas que pones así que, o cambias un poco la manera de proceder o te quedarás sin novia. No te va a aguantar todos los escarceos amorosos. Hoy no podrás ni levantarte porque habrás estado toda la noche fuera y no precisamente con ella. Aprende a disimular o queda entre semana pero no puedes dejar a tu pareja en casa e irte con otra. Es demasiado evidente y sobre todo significa no tenerle ni un ápice de respeto o consideración a tu pareja. Cambia tu conducta.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, te planteas ser padre o madre. Esta idea da vueltas en tu cabeza con mucha fuerza. Sabes que en unos meses ya estará encargado el retoño. Eres consciente de la responsabilidad que genera ser padre, lo sabes y accedes a ello, a cuidar de tu hijo antes que a nada o nadie en el mundo. Serás el mejor de los padres, no lo dudes. Tienes mucho amor para dar así que tu hijo será el más querido del mundo. Tu pareja se sorprenderá de tu decisión pero es lo que más desea también. Ambos dos lo buscáis y deseáis así que, poco importan vuestras vidas ahora, vuestras situaciones actuales porque el universo todo lo transformará para que así suceda. Deja todo en manos del universo y muy pronto un alma vendrá a la tierra y os elegirá como padres, no lo dudes. Tan sólo has de estar firme en tus convicciones. Lo demás se te dará hecho.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás preocupado por el trabajo, estás pasando un fin de semana muy movido y malo porque son tales las preocupaciones que no sabes cómo arreglarlo. Hoy sigues buscando soluciones a diversos inconvenientes. Si eso te supera, si no puedes tú solo con todo ello, pide ayuda, bien a quien le corresponda asesorarte, aquí en el plano terrenal o en los planos etéricos si realmente como humano se te escapa de las manos. Pide ayuda con fe y de corazón y seguro que esta noche, a través de los sueños, te llega una idea que te deja boquiabierto. No subestimes la ayuda divina porque es la más poderosa que existe a día de hoy. Sabes que los negocios andan lentos, a su marcha por eso, no te impacientes, todo se andará. Recuerda que en el universo no existe ni tiempo ni espacio así que no te preocupes tanto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, vete directo a la playa. Hoy pasarás el día al aire libre bien en una finca, piscina o en la propia playa. Tienes que recuperar fuerzas, dejar que la brisa del mar y la energía solar recompongan tu sistema energético. Tómate una buena ensalada o gazpacho. Come productos crudos, naturales, de época. Tienes que restablecer tu energía vital así que todo será poco para conseguirlo. Si conoces a algún amigo masajista o que dé Reiki, invítale a que te dé hoy una sesión larga. Necesitas una cura intensiva porque es difícil tratar tan mal al cuerpo como tú lo has estado haciendo últimamente. Poor lo tanto, mímate y deja que otros te mimen. Date cremas, mascarillas o masajes. Duerme una buena siesta, no hagas nada, tan sólo estar tirado largo en un colchón o colchoneta. Tu cuerpo te lo agradecerá en demasía.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, pasea por el parque, llévate un buen libro y lee o toma el sol o túmbate en la playa o en una piscina. Aprende a hacer cosas gratis, que no te cuesten dinero porque no lo tienes. Pero eso no significa que te tengas que quedar encerrado en casa recluido. Hay exposiciones gratis, puedes patearte la ciudad, un parque, andar o tomar el sol. Muchas cosas las puedes hacer sin más. Has de despejar tu mente. Llevas encima tanta carga y preocupación que tu aura está muy densa, demasiado. La negrura no te deja ver, te tapa los ojos; es como si actualmente llevaras una venda en los ojos, la de tus propios pensamientos. Así que, trata poco a poco de quitarte tal negatividad. Sabes que así todo lo que atraerás a tu vida ahora será negro, energías enquistadas. Transmuta tu energía, transfórmala en positiva. Lo vas a necesitar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, necesitas descansar, retirarte del mundo, encontrarte a ti mismo. Has trabajado tanto a lo largo del fin de semana que no puedes tenerte en pie. Estás exhausto, a punto de caerte redondo. Lo único que puedes hacer es dormir, ni siquiera eres capaz de verbalizar ni una sola letra. Tu alma está tan agotada y a falta de sueño, que harás una cura de sueño hasta que sea tu propio cuerpo el que decida despertar. Tienes dos días de fiesta así que, empieza un maratón para recuperar todo el sueño perdido. Es muy importante que descanses para no enfermar. Tu sistema nervioso ha de reposar y tranquilizarse. Deja de fumar tanto y de vivir en una continua situación de estrés. Eres tú el que se está cargando su propio cuerpo. Relaja y suelta.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, nunca pensarías que lo dirías, que saldría de tu boca. Siempre has estado en contra de formalizar una relación, casarte o tener hijos; sabes que no es para ti, no es parte de tu sueño pero hoy, sin venir a cuento, sin ensayarlo ni prepararlo, ni siquiera sin el anillo comprado, en un arranque de amor de tu corazón le dirás a tu novia de toda la vida que se case contigo. Ella alucinará porque te conoce bien y sabe que no es parte de tu futuro. Le dejarás atónita y te quedarás tú también pero al final lloraréis los dos y os abrazaréis. Sí que queréis casaros. Sin anillo y sin iglesia pero lo habéis decidido: habrá boda. Acabas de cambiar tu destino, Escorpio. Ya no hay marcha atrás, una vez que se dicen las palabras mágicas, nunca podrías echarte atrás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, empiezas a mirar casas, sabes que te quieres cambiar pero miras por acelerar el proceso porque sabes que estás en el paro y no tienes un duro. Como mirando y visualizando se consiguen muchas cosas, estás convencido de que al hacerlo mueves energías a tu favor. Sabes la casa que quieres aunque no conoces dónde quieres vivir, en qué lugar determinado. Cuanto más claro lo tengas, antes te cambiarás. Y sucederá. Focaliza siempre la energía en aquel lugar que te interese. El universo cada vez cristaliza antes, todo se mueve a gran velocidad. Sigue soñando despierto porque tú sabes muy bien que tú creas tu propia realidad. Lo vas a conseguir antes de lo que te imaginas. Creer es crear, sigue con ese dicho. Lo conseguirás antes de lo que te puedas llegar a imaginar.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás cansado de tanto trabajar. No has descansado en toda la semana y ahora quieres salir y pasártelo bien. Estás cansado pero con muchas ganas de disfrutar de la vida, estás muy activo. Coge la bicicleta y haz kilómetros o vete al parque a correr: deja salir la adrenalina, te hace mucha falta, así te sentirás mejor. Quieres estar al aire libre, en una piscina o zona verde, te apetece tomar el sol, bañarte y seguir aprovechando el final del verano. Llama a tus amigos y queda con ellos. Bebe unas cervezas y verás lo bien que os lo pasáis, disfruta de la vida ahora que tienes fiesta y puedes hacerlo. Agradece todo lo que tienes que es mucho. Hoy lo pasarás genial, te apetece juerga y da por sentado que la tendrás, llama a tu gente y queda con ellos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, comienza la criba, te lo vas a pasar genial. Ha llegado la hora de expulsar de tu vida a todas aquellas personas que tú consideras que no pintan nada: bien por edad, porque no sabéis el uno del otro, no os habláis o te caen mal. Cualquier persona que ya no frecuentes y que no te interese nada, ha de irse de tu vida ya. La lista será muy grande, sobre todo porque te has dado cuenta de que tu espalda, hombro y rodilla izquierda están en estado crítico, es decir, no pueden más. Estás harto de someterte, de aguantar historias y vidas que no te corresponden, de cargar esas vidas a tus espaldas o en tu hombro. No quieres que se apoyen más en ti, te vas a caer. Verás cómo no tienes que hacer gran cosa porque, una vez que lo visualices ya sucederá solo.

Piscis, tus padres están desconocidos, esta semana sólo te han llamado una vez, hoy te irás a comer con ellos. Estas extrañado de tanto silencio por su parte, generalmente llaman para todo, una media de dos veces al día pero este silencio no lo entiendes muy bien. No sabes si hay algún problema, les sucede algo o de repente, como si hubiera sucedido un milagro te tratan como a un adulto y no como a su hijo pequeño. No sabes si preguntarlo en la comida pero quizás se enfaden. Estás extrañado aunque te gustaría que fuera así de aquí en adelante: eres adulto y no te gusta que te controlen todo el rato. Somos seres libres aunque seamos hijos de nuestros padres. Además, no ha existido ninguna conversación que genere ese cambio. Seguirás observando.

Fuente: Astrocanal