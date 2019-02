Horóscopo del día 4 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu vida es una mentira, deja ya de engañar a los demás. Llevas una máscara tan grande que recae sobre ti que nadie es capaz de ver otra cosa pero, aunque puedas engañar a todo el mundo, hay dos personas a las cuales te es imposible engañar: a ti mismo, a tu alma y por supuesto, a tu madre. Te conoce desde tu nacimiento y no se le escapa ni una. Estás fatal y aunque lo intentes disimular, no lo consigues. Y todo porque te han echado del trabajo y has sido incapaz de decirlo. Incluso estás engañando a tu pareja yéndote cada día a las ocho de la mañana. No puedes seguir así. Dilo, no se acaba el mundo por ello, además, verás que la vida te va a ofrecer otras posibilidades laborales. Estabas anclado en tu trabajo que no era el tuyo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy vas a quemar a la noche, irás a bailar y a ligar. Te vas a apuntar a clase de baile. Has visto que así ligas solo, ya no tienes ni que ir a un bar, estás desconocido, parece que te hayan hecho una lobotomía, te han cambiado, tú no eras así pero, ahora lo eres. Hoy acompañarás a un amigo a su clase de baile y luego os iréis todos a bailar. Te fijarás en la profesora, te gustará. Será mutuo, así que ya sabes con quién bailarás. Te apuntarás a las clases desde ya. El vendrás a la matrícula formal. Estás cambiando tu vida, mueves tu energía y pasan cosas. Estabas harto de la rutina. Te encantará la profesora pero no podrás ligar con ella, al menos en este día, sería algo demasiado descarado. Pero todo llegará, dale tiempo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, arréglate, ve a la peluquería, revisa tu armario. Hace años que no te preocupas de tu imagen, que no te miras a un espejo y ya va siendo hora de que lo hagas. Seguro que cuando decidas tomar cartas sobre el asunto te sientes mucho mejor, no hay duda de ello así que, empieza a ponerte las pilas. Pésate, mira tu cara, tu pelo y tu vestimenta. Pide consejo a tu peluquero o a un estilista, incluso podrías contratar a un personal shopper. De todos modos, seguro que tu madre, un buen amigo o quien sea te ayudan con la tarea. Va a ser mucho más fácil de lo que te imaginas así que, no hay nada que temer. En unas semanas serás otro si así te lo propones y deseas. Nadie te puede obligar, es cosa tuya. Transfórmate, necesitas un cambio radical.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, esta noche tus amigos te obligarán a salir de casa, no te permitirán quedarte tú solo escuchando la radio o viendo la televisión. Necesitan verte, salir contigo y saber de ti. Vives encerrado entre cuatro paredes: primero tu oficina y después tu vivienda y eso es muy insano, no puede ser. Por lo tanto, ahora que ya no trabajas los s te van a obligar a cenar con ellos. Da igual lo que toméis, algo informal, pero quieren estar unas horas contigo. No pretenden que te pongas a bailar en una discoteca si no tienes el cuerpo para marcha pero cenar, vas a cenar igual en tu domicilio. Incluso te invitarán. Saben que el dinero no es el problema y la excusa de siempre es el cansancio. Es mentira, lo has tomado como un hábito y cada vez te estás convirtiendo más en un ermitaño. Has de salir, ver caras nuevas y hablar, relacionarte.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy los negocios están muy bien aspectados así que si tienes entre manos algún tipo de negocios, hoy es el día idóneo para firmar el contrato. Sabes que cada día tiene una vibración, a veces es de amor, otras de valía. Hoy es el trabajo, son los negocios los que pueden prosperar. Todo lo que comiences hoy tendrá una larga vida así que si llevas tiempo con una idea en la cabeza o tienes un contrato en tus manos, no lo dejes para el . Que sea hoy mismo cuando hagas el papeleo. Serás muy afortunado en ello, sean finanzas, operaciones financieras, hacerte autónomo o crear una nueva empresa. Firma, eso sí, antes haz revisar como siempre tus papeles y documentos con tu gestor o abogado. Será todo un éxito. Sigue adelante con tu idea.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, esta noche tienes una cena familiar y tengas tiempo o no has de ir así que cancela cualquier otra actividad o evento que tuvieras porque de nada te va a servir. Lo primero es la familia y más cuando es el aniversario de uno de tus progenitores. Ten dos dedos de frente, compra un regalo, vístete para la ocasión y sé un buen hijo, se lo merecen. Así que, haz todo lo posible por terminar con todos tus recados y obligaciones semanales porque hoy a las ocho tendrás que irte hacia tu casa. No le puedes fallar a tu madre o te dejará de hablar una larga temporada. Haz las cosas bien, aprende a ser adulto de una vez, sigues pareciendo un adolescente y así no puedes seguir. Es inadmisible tu comportamiento. Pon los pies en la tierra, has de enraizar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás trabajando demasiado y eso no es bueno. Tú mismo te generas el trabajo y el volumen es demasiado grande, te sobrepasa. A veces lo haces sin querer, porque sabes que llegas a todo pero si de verdad ahondaras en tu interior, en las razones que te mueven y llevan a ello, te darías cuenta de que hay una causa por la cual trabajas tantísimo: para no pensar en tu vida. Te escondes en tu trabajo el cual te da la felicidad para no ser feliz en el terreno sentimental. Es una obviedad y lo sabes. Imagina por un momento tu vida sin trabajar: estaría completamente vacía. Cambia, has de hacerlo, es lo mejor que puedes hacer. Empieza a trabajar las horas pertinentes, ganarte tu sueldo y permítete ser feliz con amigos y familiares. Necesitas ocio, tiempo libre como cualquier ser humano del mundo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, prepara tu casa para esta noche. Promete. Hoy conocerás a tu cita cibernética. Jamás la has visto pero muchas veces habéis mantenido más que palabras por teléfono o incluso por videocámara. Hoy, por fin os veréis en tiempo real y terminaréis lo que lleváis meses haciendo online. Por fin os veréis las caras y el resto del cuerpo. La noche será salvaje, muy tórrida y desde luego, toda una experiencia que te marcará. No hablaréis, tan solo será sexo, nada más. No tienes claro cuánto aguantará así esta relación virtual pero, tras el sexo real, le auguras muchos años de sexo puro y duro. Tu adicción cada vez va a más, es imparable. Arregla bien el comedor y sobre todo el baño y la habitación porque serán los escenarios de vuestros encuentros sexuales. Estás soltero y sin compromiso, te apasiona el sexo: estás en tu salsa.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy recibirás una llamada de una de tus amantes pero no le cogerás el teléfono, no porque tu mujer esté cerca, porque otras veces también lo está. Es que ya no te apetece estar teniendo relaciones sexuales a escondidas, en hoteles o en el coche. Estás cansado de tanto sexo, es muy difícil llevar tres relaciones a la vez, casi imposible. No te lo puedes permitir, ni siquiera a nivel económico. Pero es que además algo ha cambiado en tu interior, te sientes sucio y culpable, demasiado rastrero. Cuando piensas fríamente todo lo que le has hecho a tu mujer, se te cae el alma a los pies. Quieres parar esta rueda, te sabe malo actuar así. Prefieres parar con todas, incluso hasta con tu mujer. Aclara tu mente, tus ideas; no sabes por dónde te andas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tu aura está muy sucia, da miedo. Necesitas protegerte de vampiros energéticos. Eres consciente de las envidias que generas, por ello, hoy estás tan mal, apagado y sin fuerzas. Incluso un vampiro psíquico puede estar cerca de ti, te podría rondar. Haz este fin de semana un curso programado de protección energética: te vendrá como anillo al dedo. Verás cómo tú mismo logras combatir todas las entidades y vampiros que te rodean. Has de elevar tu energía, te sentirás mucho mejor: sólo atraes lo malo. Así que, aparta de ti lo malo, piensa en positivo, estate en la naturaleza, come adecuadamente y en unas semanas, toda tu energía habrá mudado. Ponte en serio y combátela, en un lapso de tiempo todo estará en orden de nuevo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás viviendo tu primera crisis de casado y no sabes muy bien cómo reaccionar así que, hazlo lo mejor que puedas. Trata de quitarle hierro al asunto, no le des a las cosas más importancia de lo que realmente tienen. Sois dos seres humanos y es normal que penséis de una manera diferente e independiente. Si nunca habías vivido con una mujer es normal que ahora se te hagan muchas cosas cuesta arriba. No es lo mismo conquistar a una mujer unas horas al día o con unas llamadas telefónicas que convivir en el día a día. No te preocupes, ella lo sabrá llevar mejor que tú. Eres demasiado novato en esto, ya aprenderás. Llama a un buen amigo para que te dé algún tipo de consejo. Es vital que lo haga porque eres capaz de meter la pata. No seas tan visceral, guárdate esa energía acumulada que tienes, no la sabes gestionar.

Piscis, estás obsesionado de nuevo por la comida y eso no es bueno. No es la primera vez que pones en peligro tu vida al respecto. Sabes que con la alimentación no se juega. Cualquier problema referente a ella está en la mente, es psicológico. Sabes lo cruel que es tanto la anorexia como la bulimia, lo sabes de primera mano, No vuelvas a caer, olvídate de todo ello. La alimentación te sirve para mantenerte vivo, para que tu máquina perfecta lo siga siendo. No es una cuestión de kilos, es una cuestión de energía. No la pierdas. Necesitas aprender a comer. Estás transparente, deberías dejarlo todo. No haces cosas coherentes. Si ves que estás cayendo de nuevo, ve inmediatamente a tu psiquiatra. La anorexia es una enfermedad mental muy grave, no recaigas.

Fuente: Astrocanal