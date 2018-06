Horóscopo del día 4 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has de desintoxicarte, tanto sitio cerrado no te hace pensar bien. Estás media vida encerrado: bares, discotecas, trabajo o bibliotecas. No respiras, no ves un árbol verde. Por eso has de aprovechar los fines de semana para airearte. Sal al exterior, haz una excursión: mar, montaña, campo o cualquier otro lugar. Visita un parque de tu ciudad. Seguro que puedes disfrutar y leer en un banco, tomar el sol o tomarte una infusión en una terraza. Deja que tus pulmones se abran, que entre la felicidad a tu vida y se vaya toda la tristeza y agonía. Tú puedes transformar tu vida. Transmútala, es de valientes hacerlo. Ponte las pilas y renueva tu energía. Es imprescindible que lo hagas para que tu sistema energético sane y se equilibre. Lo necesitas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te crees enemigos sin más, trata de estar comedido y no hables para dañar a los demás. Tu comportamiento hoy no está siendo el más idóneo, en absoluto. Si vas a un evento voluntariamente, has de saber estar y comportarte. Nadie te ha obligado a ello. Estás enfadado con el mundo, extraño, frustrado pero el mundo no tiene la culpa de ese sentimiento interno tuyo. Sácalo, ve a sitios al aire libre y deja que tu alma respire. Necesitas llenarte de energía limpia y pura, la tuya está muy enquistada y ennegrecida; cambia el chip, estás destructivo y apático. Hoy es muy difícil permanecer a tu lado. Si tienes novia, hoy se apartará de ti, tu energía es pésima y aleja a la gente. Llama a un buen amigo. Necesitas desahogarte. Es vital para ti hoy.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no gastes demasiado. Es cierto que tu economía, en unas semanas, va a remontar. Gracias a nuevas firmas y negocios, pronto aumentará tu calidad de vida, tu cuenta bancaria pero no gastes antes de tiempo porque, a día de hoy, todavía no dispones de tal liquidez. Sé precavido y no actúes antes de tiempo. Todavía está demasiado ajustada tu economía así que, no derroches: compra lo básico y espera a que estos nuevos ingresos lleguen: entonces podrás darte esos caprichos que tanto anhelas. Mientras tanto, sé coherente con tu situación y actúa con cabeza. Aunque no te sobre el dinero, pasear es gratis así que pasea, corre o haz ejercicio. Ve a un parque o a una zona verde: necesitas descongestionarte, respirar aire puro. Verás qué bien te sientes después de ir.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, quieres cambiar, salir, dejar tu zona de confort así que, pierde pereza y haz una excursión a la playa. Seguro que pasas un día fantástico recibiendo energía solar y disfrutando de los beneficios del mar. Has de estar al aire libre, tienes que estar en contacto con el aire puro, la brisa marina, la arena o el agua del mar. Todo ello es sanador y necesitas equilibrarte. Además, tras un día en la playa seguro que consigues reducir tu estrés mental. Tu cabeza es como una olla a presión a punto de estallar así que, dale rienda suelta a la aventura, piérdete por alguna cala espectacular, disfruta de la arena y del mar. Todo lo que hagas en beneficio de tu salud, tanto física como mental, será perfecto para comenzar la semana con las pilas cargadas. El trabajo ahora está siendo demasiado estresante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, comienzas a preocupar. Antes eras un volcán. Estallabas y soltabas por tu boca todo lo que se te ocurría. No procesabas la información. Te daba igual si le gritabas a tu padre, le reñías a tu hijo o tenías una pelea con tu novia. Chillabas todo el rato o al menos te expresabas, verbalizabas. Has dejado de hacerlo. Ya no hablas. Te guardas todo dentro desde hace unas semanas y esto es algo muy peligroso porque el día que explotes, tus palabras resonarán en todo el país. No seas tan extremista, no puedes actuar así. A nadie le gustan los gritos, y menos a ti. Es decir, compórtate como un ser humano racional: no grites, no calles, no pelees: habla. Tan simple como eso; se pueden decir las cosas de un modo educado por lo tanto, hazlo. Es lo que todos esperan de ti.



Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hace mucho que no te sientes tan lleno de vida, con ganas de comerte el mundo. Coge el coche y vete al mar o a la montaña. Ve a cualquier lugar conocido o desconocido para ti, date ese capricho y sal de tu localidad. Quizás conozcas gente nueva o al menos andarás por calles nuevas, diferentes. Es cuestión de cambiar de escenario, de salir de esa zona de confort que te ahoga cada día. Abre tus sentidos y aliméntalos. Sabes perfectamente que es necesario alimentar tu alma, al igual que purificar tu aura. Date un baño en el mar si te es posible o en un río o en cualquier lugar. El agua libera, una simple ducha limpia tu aura. Recuerda que respirar y el agua, oxígeno y agua son fuente de vida, te proporcionan Qi, energía vital. La necesitas para vivir.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, descansa, tu cuerpo está agotado, no puede más. Cuando logres levantarte de una cama vete directo al spa. Necesitas tratamientos, masajes que relajen tu cuerpo. Llevas un estrés que no te deja vivir. Hoy, tras varias horas de tratamientos, lograrás reequilibrar en parte tu sistema energético, no del todo, pues los milagros no existen. Deja de machacarte entre semana porque luego necesitas una cura intensiva de sueño y un día entero de masajes. Si no forzaras tanto a diario, no habría que hacer algo tan extremo. Mímate más y pon tus propios límites. El número de horas extra que haces no es obligatorio: tienes tus razones pues no te llega para vivir pero tu salud es indispensable que funcione bien. Tienes que bajar el ritmo laboral, te está matando.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, levántate pronto y vete al parque a correr, te quedarás como nuevo. Ve pronto porque luego hará un calor insoportable. Te puedes tumbar o sentar en la hierba y puedes incluso meditar. Te vendría genial hacer esto cada fin de semana, al menos tomarías la rutina de hacer algo sano y saludable para ti. Haces poco deporte, eres muy perezoso, demasiado sofá y nada de aire libre. Es necesario para ti salir, andar o correr, necesitas algo de movimiento a la par que respirar aire puro que siempre da la vida. Si andaras cada día un rato, incluso para ir andando al trabajo, te sentirías con otro cuerpo, mucho más atlético, con la circulación mucho mejor y, sobre todo, estarías más ágil y flexible. Estás muchas horas de pie en el trabajo pero tu trabajo es estático, no te mueves y las piernas se cargan. Por eso deberías de activarlas cada día.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el fin de semana ha sido tan abrumador que te ves incapaz de levantarte de la cama. No te encuentras bien y te quedarás en reposo absoluto. Duerme y deja que de manera natural tus células se puedan regenerar. Es vital que tu salud se recupere, que estés bien. Sin salud no hay vida, no hay nada que hacer. Por lo tanto, estate tranquilo, tumbado o sentado cómodamente sin hacer nada. Cuando te encuentres algo mejor, si tienes fuerzas y estás habituado a ello, medita un rato, date Reiki o haz algún movimiento energético que pueda hacerte sentir mejor, que te recargue de Qi, energía vital para tu propio beneficio. Estás sin fuerza, como si te estuvieras consumiendo. Guarda reposo todo el fin de semana. No estás para fiestas ni salidas nocturnas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tienes una cena romántica con tu ser amado. Lleváis mucho tiempo pero todavía te sorprenden estos detalles después de tantos años. Hoy te sorprenderá mucho más, hasta el punto de quedarte de piedra. La cena será perfecta, con sus flores, vajilla y un decorado digno de cuento de hadas pero el postre traerá esa alianza con una nota: te pedirá matrimonio y no podrás de emoción, llorarás de alegría. Tras toda una vida, un buen día te casas. Son paradojas de la vida pero te hace mucha ilusión, nunca es tarde para contraer matrimonio. Le amas y le deseas, te casarías mil veces con él. La noche será aún más mágica que de costumbre y por supuesto, será una larga y preciosa noche interminable. El amor reinará, se apoderará de vosotros dos.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy te sentirás feliz. Recuperarás esa sonrisa que habías perdido. Hoy te sientes bien, rodeado de amigos que te aman y comprenden, sin tener que justificarte ni dar explicaciones a nadie. Realimente te gustaría que fueran así todos los días de tu vida pero hay que trabajar y no es factible. Estás con los tuyos y es tal la confianza que no hay que mediar las palabras. Hoy, todo vale. Vais a hacer muchas tonterías pero la juerga está asegurada. Disfruta de tu día de fiesta, de tus horas libres, son para disfrutarlas. Te lo pasarás genial, el día nunca acabará, la noche se juntará con el día. Saldrás y te lo pasarás de maravilla, como en tu adolescencia. Esta noche harás muchas cosas de las que quizás mañana te hayas podido arrepentir. No importa, hechas están.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, eres muy exigente con tu novia y se está cansando de ti. Aun no te has dado cuenta de que la tratas más que como a una novia, como si fuera tu hija o tu hermana pequeña. La proteges tanto que quizás no te des cuenta pero ella no puede más. No le tratas de igual a igual y por ello ahora vuestra relación se está tambaleando. Piensa que todo lo que le exiges a ella es lo exigente que tú eres con tu vida, por lo tanto, ves en ella tus defectos y le riñes a ella para enterarte tú de tus propios defectos pero, no estás en terapia, es tu novia. Has de disculparte y cambiar esta película, no puede ser así, no tiene sentido. Deja de gruñir y de decir a tu novia lo que tiene que hacer o no y no te exijas tanto tú porque haces lo mismo con los que te rodean. Resulta muy pesado, agobiante.

Fuente: Astrocanal