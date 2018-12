Horóscopo del día 4 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, conoces la importancia de la salud, de sentirse bien, pletórico y saludable. Así te encuentras, con muchas ganas de vivir cada segundo de esta maravillosa vida que posees. Si dispones de tiempo libre, sal a la vida, queda con amigos. La importancia de éstos en estos días será muy grande: te apoyarás en ellos, tendrás vivencias muy agradables y enriquecedoras y estarás orgulloso de los amigos que tienes y que frecuentas. Sabes que eres una persona con mucha suerte, Aries, así que, aprovéchala y no la dejes pasar. Las oportunidades se palpan en el aire. Compra esos números que resuenen contigo, verás infinidad de boletos, alguno te llamará más. Cualquiera que sea, cuando suceda, cómpralo de cara a la lotería de Navidad.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la rutina impera y el descanso es sagrado. Si eres un amante del deporte, pasarás el día en el campo, corriendo, yendo en bicicleta o disfrutando de un paseo largo. Cuanto más estés al exterior mejor te sentirás. Expulsa cualquier problema que pudieras tener. Déjalo marchar y relájate. Si fueras una persona practicante de yoga, podrías encontrar un sitio perfecto alejado de las miradas para practicar. Alimenta tu cuerpo y alma, pueden necesitar recuperarse de todo el ajetreo semanal. Fluye con la vida y permítete ser más flexible mentalmente, a veces uno mismo se cohíbe y no se da la libertad que requiere el momento. Si empiezas a ralentizar tu vida y tus actos, te sentirás completamente conectado a tu interior.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, trata de mirar por ti y deja que cada cual se ocupe de sus asuntos. Te preocupas tanto por la gente que en múltiples ocasiones sufres sin tener porqué. No lo hagas. Tus amigos te quieren mucho y te estarán llamando sin parar con el objetivo de verte un rato. Les gusta saber de ti, que les cuentes tu vida. En el caso de estar a punto de entrar a trabajar en una empresa, seguramente te dejarás la piel pero, sería mejor que al principio no dieras tanto de ti, solo lo necesario, lo que te pidan, porque si se acostumbran a que lo des todo, luego la situación irá a más y será perjudicial para ti y tú no quieres, bajo ningún concepto, sentirte mal por ello. En el trabajo, para no sufrir nadie, ha de ser un trueque perfecto: ninguna de las dos partes se debe de implicar más que la otra. Cuando una de las dos cede, comienza la subordinación, no la toleres.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu magnetismo embruja a los demás. El amor te quiere conquistar, estás en pleno enamoramiento, te gusta que te mimen y que te miren con buenos ojos. Posiblemente caerás rendido al amor. Alguien podría enamorarse de ti y sería mutuo. Cupido podría hacer una de la suyas. Te sientes pletórico, extremadamente feliz y eso se nota en tu mirada, tu interior está resplandeciente y lo muestras por cada poro de tu piel. Eres un ser muy luminoso, desprendes mucha ternura y amor. Aunque en puntuales ocasiones pudieras sentirte olvidado, tus amigos íntimos y familiares te adoran. Eres una persona imprescindible para los demás: trabajadora, que sabe empatizar, tierna y optimista. Sigue protegiendo a los tuyos como siempre haces.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, empieza a pensar en una nueva vida para ti. Aun te queda un mes por delante antes de finalizar el año y realmente deberías de poner en práctica ciertas cosas. Comienza a finalizar asuntos, a ordenar tu vida y decide qué quieres hacer con tu futuro. Realmente andas un tanto perdido. Para aclarar tu mente, lo mejor que podrías hacer es irte a correr una hora. Así que, mueve de la cama, date una ducha y veta al parque a sudar. Seguro que entre el frío y las toxinas, empiezas a ver claro tu futuro. Estás parado y colapsado, no sabes muy bien cómo manejar tu vida, hacia dónde has de ir, de tirar. Has de aclararte porque sólo serás capaz de llegar a un sitio determinado si conoces el lugar al que vas, es decir, deja de ir sin rumbo por la vida porque vas dando palos de ciego.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el estrés no forma parte de la vida de nadie, o no debería formar ni mucho menos de la tuya. Bajando tu ritmo diario o semanal, acabas la semana más relajado con energía suficiente para pasarlo bien, hacer viajes o incluso quedar con familiares o amigos. Pero si estás exhausto, ni ganas te quedan de ello. Por eso, administra bien tus tiempos, sean a nivel laboral o doméstico para lograr reposar los fines de semana o hacer aquella actividad que más te interese en la vida. Si te sientes realizado cambiando de aires y haciendo pequeñas excursiones, hazlas. Quizás el senderismo o el ciclismo formen parte de tu vida. Haz aquello que más te haga disfrutar, utiliza tu tiempo en tu propio beneficio, es tuyo. Si te encuentras sin pareja, en estas salidas o actividades cabría la posibilidad de encontrar a una persona afín a ti que te gustara.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te encanta gustar y si alguien ocupara tu corazón en este preciso momento, estaría en tus manos que ese amor fuera correspondido. Eres una persona tierna y cariñosa y muy respetuosa en tus relaciones. Eres un ser muy fiel y si te decides a dar el paso en el tema sentimental, esa unión podría ser muy bien avenida en el tiempo. Esa pareja sería perfecta. En cuanto a la estabilidad económica y doméstica, lo logras mes a mes. Eres una persona que sabe administrar muy bien los bienes. Siempre logras tus objetivos, sabes hacer verdaderos milagros con los ingresos. Tómate tu tiempo de reflexión ante cualquier duda o pregunta que te surja en la vida: piensa y medita siempre las acciones que vas a ejecutar en un futuro próximo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el amor te trae emociones por vivir. Vas a estar contento y feliz de tu vida en pareja. Una estabilidad sin precedentes se va a asentar dando lugar a una tranquilidad manifiesta, a una cordialidad. Recuperas la paz perdida y de repente te encuentras viviendo una vida repleta de armonía. Si decidieras ponerte a estudiar cualquier curso, oposición o materia, la concentración sería óptima una vez tengas claro que realmente es lo que deseas. No hay sueños imposibles ni edad para realizarlos: si decides ponerte a estudiar, todo estará de tu parte para hacerte progresar en dicha idea: aunque al principio pudiera ser algo costoso, con el paso de los días se convertiría en un hábito, sería automático. Persigue siempre un sueño, focaliza tu energía y da todo para que se cumpla.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, podrían avecinarse cambios en tu aspecto económico. Una nueva entrada de ingresos podría aparecer muy pronto en tu horizonte. Deberías de estar muy atento a todo lo que acontece a tu alrededor: a veces, tenemos algo delante y nos es imposible verlo, se nos escapa de nuestra vista. Tu lado más intuitivo podría hacerte descubrir una nueva faceta laboral, una actividad que nunca te hubieras planteado hacer ni estudiar. Los cambios planean sobre tu cabeza, sobre tu vida en general. Deberías de abrirte a nuevas formas de ver la vida, tienes un amplio repertorio de magníficas oportunidades que están rodeándote. No te obceques en algo, al abrir tu mente entran nuevas ideas y formas de entender el mundo. Tu vida está repleta de múltiples oportunidades siendo tú el único indicado para decidir el rumbo que tomará tu vida en los días venideros.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sigue cuidando tu alimentación como lo haces frecuentemente. Eres adicto a la alimentación consciente y conoces los alimentos idóneos para tu cuerpo. La importancia del comer es vital para tener unos pensamientos claros y lúcidos, ordenados. Si estás con alguna molestia estomacal, además de tus propios consejos, visita a un especialista pues te indicará con exactitud lo que realmente te sucede, es decir, ve al médico si te encuentras mal. Posiblemente no sea algo muy largo en el tiempo pero, esas molestias deberían de desaparecer lo antes posible. Presta atención a tus inversiones si es que planeas realizar alguna, por un lado tu dinero es sagrado, pues no te sobra en absoluto pero es que además no deberías de invertir en algo si no tienes las garantías absolutas de que va a salir bien. No arriesgues sin tenerlo claro.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tu salud se resiente de tanto volumen de trabajo. Necesitas hacer tus parones, tener tus días libres de vacaciones o pedirlos en caso de permanecer en activo, trabajando. Sabes que con unas horas de relax tu cuerpo se regenera, se optimiza y recarga como si se tratase de una batería. De vez en cuando, necesitas recargar las pilas. El aire libre, la montaña te recargan de un modo natural, sin necesidad siquiera de enchufarte. La naturaleza conecta con tu esencia y te transforma siendo quizás una escapada a la montaña lo que más paz, energía y vida pueda darte a día de hoy. Probablemente seas un ser muy activo que nunca sepa parar, necesitas llenar tu día de actividades, incluso estando de vacaciones.

Piscis, te entristece de que la vida dé tantas vueltas y que ahora convivas con un extraño. El ser con el cual convives ya no tiene nada que ver contigo. Te sientes vacío. Podría ser que estuvieras pasando por una crisis de pareja, o a nivel existencial. La vida va por tramos y ciclos y si estás madurando, quizás no veas ahora las cosas como las veías antaño pero cada fase del amor conlleva diferentes vivencias y situaciones. Tus amigos te podrían ayudar a remontar el vuelo, a ver la vida desde otro prisma, con otros ojos. La vida es lo que tú quieres que sea y sólo tú eres capaz de cambiarla. Aclara tu mente o tu corazón porque empiezas a plantearte otro comienzo de vida. Si estuvieras pasando por ello, habla con tus amigos del alma, llámalos.

Fuente: Astrocanal