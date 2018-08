Horóscopo del día 4 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 4 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu madre o abuela harán una cena de cumpleaños. Te dé o no pereza o tengas otros planes, haz un pequeño o gran esfuerzo: has de ir. Es imprescindible tu presencia allí. Es muy importante que te sientas parte de la familia, que seas uno más de tu clan familiar. Últimamente estás desvinculado de amigos y esto te hace al menos no estar apartado del mundo: estás protegido por los tuyos. Sabes que no estás solo. Te sientes absolutamente incomprendido pero con días como hoy recuperas la alegría de vivir, de pasarlo bien y de ser feliz. Miras más allá, incluso te planteas cosas para un futuro próximo. Habla con los tuyos, abrázalos. Hace meses que no recibes besos o abrazos de cariño. Los necesitas. Están contigo, sois una familia, no lo olvides.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás demasiado hablador, confías en cualquiera, sean conocidos como perfectos desconocidos. Mide tus palabras o a la larga podrías tener algún problema. En el trabajo no puedes insultar a tu jefe o hablar mal de él a ciertos trabajadores porque podría torcerse la conversación y que esos mismos colegas se lo hicieran llegar a tu jefe. Es decir, ten siempre en cuenta que cualquier acción conlleva una reacción en mayor o menor medida y sería interesante que supieras o aprendieras a callarte cuando es debido. Es mejor hablar en el momento oportuno y decir algo inteligente que no hablar sin parar sin decir nada. Has de aprender a comunicarte con propiedad. Sé cauto con tus palabras y con la gente en la que confías. Muchos de ellos tienen doble cara y querrán sacarte información para luego contarla al mejor postor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la alegría te invade lo cual es un acto de celebración en sí. No sabes la causa completa pero eres consciente de que derrochas salud y amor por cada poro de tu piel. Jamás has conocido la felicidad tan de cerca. Es muy probable que te encuentres soltero, sin pareja pero igualmente has decidido ser feliz contigo mismo y lo estás logrando. Ahora ya no dependes de nada ni de nadie. Te vales por ti solo. Tú eres capaz de muchas cosas que ni siquiera sospechabas. Eres un ser de inmensa bondad que ha decidido mostrarle al mundo su cara más amable. Pero también eres muy válido y estás lleno de imaginación y creatividad. Compártela con los demás, comparte alegrías y penas. Sé feliz. Te lo mereces de corazón. Ten como estandarte en tu vida el amor y la compasión.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, esta noche podrías conquistar a una persona. Si te decides a salir de noche, verás cómo pasas la noche en la mejor de las compañías. Es cierto que depende de ti, si tú quieres te vendrás con alguien pero si decides quedarte en el sofá, nada ocurrirá. Tienes ganas de marcha, al menos de tipo sexual así que, vete de bares o discotecas y seguro que encuentras a otras personas que estén en tu misma tesitura. Has comenzado el mes con muchas ganas de jaleo, de juerga. Si tienes que trabajar, seguro que no rindes mucho mañana. Es probable que ya estés disfrutando de tus vacaciones, entonces la noche será muy larga y esa cita improvisada se prolongará a lo largo de mañana. Disfruta del momento ahora que puedes y quieres. Se dan las circunstancias idóneas: no digas que no.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has decidido reciclarte, dar un giro a tu vida profesional. Comienzas una nueva actividad. Siempre ha sido tu actividad favorita pero ahora te has empeñado en poder vivir de ella. Es cierto que los comienzos son difíciles pero estás convencido de que algo o alguien quiere que hagas eso, quizás tu propia esencia divina o Yo Superior y por ello decides lanzarte al ruedo. No estás loco aunque lo parezca, no tiras todo por la borda por un capricho aunque visto de otra manera así podría interpretarse o leerse entre líneas. En la vida hay que tomar decisiones y no estamos obligados a hacer siempre lo mismo. Si lo tienes tan claro, empieza desde hoy. El pasado ya no existe, ve rumbo a tu futuro. Serás grande en esa actividad, en la que sea así que, ve directo a mover ficha.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, por fin te atreves a reciclarte, a cambiar de vida y no lo haces paulatinamente, lo haces de golpe, de un modo radical, al cien por cien. Busca cursos que te motiven, tanto a nivel de sanación como de espiritualidad. Es muy importante que quieras sanar y hagas talleres o cursos relacionados con cualquier tipo de terapia vibracional. Si tú la aprendes, te puedes sanar con la técnica a ti mismo. Es vital que conozcas herramientas de sanación. Cuanto más practiques contigo, antes lo podrás poner en práctica con los demás. Sabes que no es casual que estés buscando cursos sobre el tema. Si te conviertes en terapeuta simplemente es porque tu primera misión es sanarte a ti mismo. Por lo tanto, busca el mejor curso y comiénzalo cuanto antes.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has discutido con tu padre, con tu primo y con tu hermano. Si sigues así y no cambias de conducta, al final del verano no te hablarás con ningún miembro de tu familia. No lo veas como algo normal porque no lo es. Deberías de pedir disculpas inmediatamente por todas las barbaridades que acabas de decir y además, sentarte a hablar y dialogar como adulto que eres. Si sigues en este plan, acabarás solo. Tu familia te ama más que nadie, que ningún amigo. Has de entender sus posiciones, empatizar con ellos y ponerte en su piel. Lo que tú tienes y sientes en tu corazón, ellos no lo saben, ni siquiera se lo pueden llegar a imaginar. Haz el esfuerzo o te arrepentirás tras un tiempo. No lo dejes enfriar mucho, las cosas irán a peor entonces.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy te sentirás atascado en el área laboral. Se te presentará un problema y no sabrás cómo salir de él, cómo sortearlo. No estás solo. Pregunta a tus colegas porque seguro que te pueden ayudar. Recuerda que sois un equipo, el trabajo es común. Ellos tienen muy buenas ideas y seguro que su creatividad hace que puedas encontrar la solución más idónea cuanto antes. No te demores mucho pues todo corre prisa. A veces, cuando el problema está justo delante, nos devora, no tenemos perspectiva pero si vamos unos pasos hacia atrás, entonces lo vemos todo mucho mejor. Es como estar delante de algo, que no lo puedes ver si alguien te tapa o subir a un primer piso: entonces hay una claridad absoluta. Aléjate del problema y lo verás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sabes el refrán de más vale estar solo que mal acompañado, pues aplícate el cuento y corta con la cita de la semana pasada. No es para ti, no os pegáis nada y es algo estúpido que sigáis perdiendo el tiempo. Tú tienes a otras más esperando aunque sería mejor que te centraras en otras cosas ahora. Tu vida está a punto de explotar y no tienes tiempo para escarceos amorosos. Necesitas tu poca energía vital para hacer lo que debes. Déjate de aventuras de una noche o de dos, no te interesan. Si alguien te gusta de verdad, queda con ella pero sexo cada día no es lo más conveniente. Aun te pones más nervioso. Olvídate este mes de las chicas e intenta arreglar tu vida, no sabes ni por dónde empezar. Están muy complicadas las cosas. Inténtalo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empiezas a planear tus vacaciones. Te quieres ir a alguna casa rural perdida por las montañas. Quieres hacer senderismo e ir en bicicleta, actividades al aire libre. Necesitas enraizarte, abrazar árboles y respirar aire puro, que limpie todo lo malo, que saque la parte más conflictiva de ti. Eres una persona con gran sensibilidad hacia la naturaleza así que disfrutarás de lo lindo en ese lugar. Empieza a preguntar ya porque te será muy difícil encontrar lo que quieres a no ser que tengas ya en mente algún sitio de otras veces que te conozcan y te guarden habitación. Decide si vas solo o acompañado. Quieres estar contigo mismo, encontrarte, rebuscar en tu interior. Lo quieres como un viaje para salir de la zona de confort y adentrarte en las cuevas del alma.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, necesitas una copa y necesitas un amigo, un hombro para llorar. Hasta que no superes todos tus problemas con tu pareja, estarás en un estado de ansiedad absoluto. Os habéis dado un tiempo y tú la respetas pero estás enfermando. No puedes vivir sin ella pero ella ahora no quiere verte, ni siquiera cruzarse contigo. Es una situación muy tensa, muy difícil de llevar, incómoda. Piensa que sería mejor hablarlo todo pero si dos personas no quieren o, más bien, si una no se presta al diálogo, no le puedes ni forzar, ni obligar a ello. Existe el Libre Albedrio de cada ser humano y hay que respetarlo. Es inviolable. Hoy saldrás con tu amigo pero más que a pasarlo bien y a divertirte será como llevar a un fantasma al lado. Estás triste, con ojos llorosos y sólo existe un tema de conversación: ella. Tu amigo no puede más, no tienes solución, te deja por imposible.

Piscis, no prometas aquello que no puedas cumplir. Te has dicho mil veces que te pondrás a crear, que harás un cuadro y los venderás o retomarás tus pinturas y manualidades. Pero es todo mentira, luego alegas que los niños te roban todo tu tiempo y no los puedes dejar ni un minuto, son excusas para no ponerte a ello. Las pinturas te liberan y relajan, son tu forma de expresión pues sanas a través de la pintura pero es que no dejas de prometer cosas continuamente y nunca jamás las cumples. Es mejor que digas cosas por decir pero, sin jurar que al final, de tanto mentir, te va a crecer la nariz demasiado. No hay que jurar pero si se promete algo, que sea sabiendo de antemano que se estará intentando crear. El día que no digas nada, seguro que has hecho algo espectacular.

Fuente: Astrocanal