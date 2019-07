Horóscopo del día 31 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy vas a deber preparar una cena romántica a tu pareja. Esta está muy decaída, triste y precisa percibir de ti piropos y cosas bonitas, por lo menos, que le subas la moral. Pon un tanto de chispa a vuestra relación pues está más fría que de costumbre. Todos tus sueños verán la luz, se harán realidad si te empeñas en ello. El amor va a dar un giro fundamental, Ariano. Tienes que saber qué quieres y precisas y qué desechas de tu vida. No se puede tener todo en esta vida. En lo concerniente a tu economía, será gracias a tu intuición, que sabrás dónde poner el dinero de forma inmediata y de una manera acertada. Mejorarán tus ingresos. Referente al área laboral, vas a tener una proposición muy importante: una persona relacionada con el planeta de las telecomunicaciones te hará llegar una oferta. Estúdiala pausadamente pero, tengas o no trabajo en la actualidad, dicha proposición, no la puedes dejar escapar, sería un grave fallo por tu parte. Está verdaderamente bien auspiciada.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy estás plenamente inspirado. Te sientes nuevo, como recién mudado de piel, renaciendo y con toda la fuerza del planeta en tu interior. Nuevos horizontes se abren a tu paso, tanto sentimentalmente hablando como en el campo laboral. Te vas a sentir vivo, alegre y feliz. Realmente es algo tan positivo lo que aquí va a ocurrir que, lograrás imposibles. En el campo laboral, es muy normal que ahora te encuentres bloqueado en medio de la nada, de un negocio que no anda. Lo que vas a deber hacer es examinar sus pautas y estrategias, darle una vuelta, pensarlo un tanto más. Por su lado, te encontrarás a una persona la que será portadora de dinero. Referente al campo cariñoso, si estás soltero conocerás a personas interesantes que podrían ser tu pareja; si ya estás comprometido, disfruta. De todas y cada una maneras, no es momento de compromisos. Ve poco a poco y, lo que haya de ser, será. Espera.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, está todo en tu vida en este preciso instante marchando de una manera conveniente. No distorsiones la realidad ni la exageres. Hoy es un día ideal a fin de que te ordenes , tus ideas y tu casa o despacho. Debes tirar papeles, documentos, dar ropa; esto es se requiere una limpieza muy profunda del hogar. La disfrutarás, verás que los beneficios son aplastante. Tenderás cara la paz mental. Las cosas viejas, de otra temporada ya no te aportan nada, solo agotamiento y abatimiento. Despréndete de ello. Debes saber que todo objeto que reste años en un lugar es energía perjudicial para tu salud, enquistada y aparte de esto, no deja el flujo normal de toda la energía por tu casa. Despeja todo lo que puedas tu hogar. Te sentirás más lleno de vida, con más salud. La vida ha de ser equilibrio físico y mental; cúmplelo a rajatabla. En el trabajo las cosas irán bien, tal vez hasta te planteen un ascenso o te reconozcan tu labor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy tus miedos y temores infundados comenzarán a desaparecer. Ahora empezarás a centrar tu atención en las labores rutinarias, del día a día. Sabes que el miedo te ha hecho retrasar tu vida y tus proyectos. Reaparece en tu vida y da noticias alguien a quien amas en demasía. Y, solo con eso, te sentirás vivo, feliz y alegre. Te cambiará tu vida. Tu economía incluso está muy floja pero, poco a poco, todo fluirá y se alterará en tu favor. No te dejes llevar o manipular por la vida o el destino pues eres quien debe llevar el mando de tu vida. Por esta razón, no te conformes viendo de qué forma te llegan las cosas te complazcan o no: haz todo lo que resulta posible para que te lleguen como deseas que sean. No seas conformista, lucha por tus sueños. Eso sí, debes ser flexible y tienes que saber amoldarte a las circunstancias. Así, al final, conseguirás tus propósitos. Tus anhelos materializarán. Sé paciente un tanto más, todo llega.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy aparecerán ante ti múltiples posibilidades, sobre todo en los terrenos financiero y económico. Aprovéchate de ello pues es inaudito, no siempre y en todo momento y en todo instante pasa, tal vez nunca. Estás sensible, más de lo común en ti y, por esta razón, tenderás a malinterpretar las palabras de otros. No te tomes las cosas tan a la tremenda por el hecho de que quizá, seguramente, ni siquiera charlan de ti. Sé más humilde, aparca tu Ego, es muy poderoso. Intenta ser lo más objetivo que puedas. Hoy, recibirás un regalo que te va a llenar de suerte y de alegría. Referente a tus sueños, apúntalos al despertar. Es realmente posible que sean sueños premonitorios y que te traigan dinero en el azar. Por tal razón, ten preparado en todo momento una pequeña libreta y un boli pues te serán de gran ayuda. En el terreno sentimental, algo está por venir pero por el momento, todo se mantiene en orden. Hoy, déjalo estar; tu hipersensibilidad es excesiva y eso no es bueno. Espera a mañana.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy debes tener en todo momento muy presente esta palabra: autocontrol. Estás muy irascible, prácticamente fuera de ti. No te soportas y te comportarás de muy mala manera con las personas que logren cruzar dos palabras contigo. Cálmate o quédate apartado. Nadie tiene la culpa de que las cosas no te salgan bien, solo. Tú eres responsable directo de tu vida, de tus alegrías y tus penas. No intentes hacer de justo ni pongas a cada uno de ellos de ellos en su sitio. De hacerlo hoy, sería la guerra. No hagas nada al respecto, cállate. Escucha tu voz interior, tratan de decirte algo y a tu cuerpo y tus conmuevas. Debes regular tu energía, tus prontos y asimismo impulsos. Oirás comentarios sobre ti tanto en el campo laboral como personal. Contrólate y no respondas de una forma beligerante. Hay personas actuando en tu contra y lo sabes. Espera pues, todo se va a poner en su sitio de forma automática, sin que actúes. Las soluciones están al llegar. No te adelantes a ello.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu cabeza es una olla presión. Descansa, relájate pues vas a reventar. Has tomado una resolución, equivocada o no y ahora no paras de dar vueltas al tema. Todos tus pensamientos son confrontados, vives un genuino infierno. Si así lo consideras, examina con seriedad la situación, sus pros, sus contras y el porqué de tu actuación. Quizás encuentres la contestación que tanto anhelas. Cuando lo tengas claro, actúa en consecuencia. Si fuera preciso, pide perdón a quien debieras. Debes ser nuevamente el dueño de tu vida y de tus actos y, sobre todo, tienes que saber llevar tu vida sentimental. Es esencial que lo hagas. Aprovecha tus dotes de comunicación, son innatas a ti. Sabes de qué forma manejar con tus palabras y conseguir tus objetivos. Empléalos a favor tuyo. En tu trabajo, te vas a mostrar perezoso dejando para el día siguiente temas que podrías abordar hoy. No lo dejes, jamás has sido una persona vaga o holgazana, es más, eres la antítesis de ello. No te disperses.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, reinicia todos los temas que has dejado de lado, al lado. Hoy es el día ideal para ello. Vas a iniciar tus vacaciones y debes dejar todo verdaderamente bien atado. No extiendas las cosas, soluciónalas a tiempo. Es lo mejor que puedes hacer al respecto. Pon todo al día y, no solo en el campo laboral pues, en tu vida diaria hay muchos papeles que debes arreglar. De no hacerlo, te entrará mucho agobio pues te tocará solucionar todo de golpe. Tu ansiedad está en alza pero, las razones son las anteriormente citadas: muévete, haz las cosas y no las acumules. Organiza tu vida, tu casa y tu empresa. La recompensa será enorme. Un viaje te cambiará la vida o cuando menos, te hará mudar de situación colocándote en un nuevo camino, muy ventajoso para ti. Antes de realizarlo, deja todo como debe ser. Tus finanzas se van a aumentar en demasía y el azar va a llamar a tu puerta. Te va a remunerar. Una pareja sentimental aparece en tu horizonte.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás lleno de energía y vitalidad. Tu entusiasmo se hace querer. Tus rasgos están sobresalientes, más de lo común. Comienza para ti una etapa muy enriquecedora, tanto desde un plano creativo como personal. Verás de qué forma se arregla todo respecto a tu trabajo y en tu economía. Todo se resolverá en último término siendo muy recomendable para ti. Pero, por su lado, sabes que hay que moverse y actuar; las cosas no se resuelven solas, debes hacer algo, dar un pequeño empujón por pequeño que este sea. Comienza a generar energía, movimiento en semejantes campos. Tu vida es tu responsabilidad. No lo olvides nunca. Sobre todo, sabes que estamos en esta vida para aprender diferentes lecciones y progresar como humanos, por esta razón, haz el esmero que te toca hacer. Cuida tu trabajo pues podrías vivir alguna situación problemática. Sé educado y equilibrado. No pierdas nunca la compostura. En el amor, compórtate de igual manera.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy es un día para salir, estar en la calle, en contacto con el sol y la naturaleza. Aprovecha estos días de verano que te ofrece la vida, el buen tiempo, la amistad, el reposo. Todo está a favor tuyo. La vida es tuya y debes vivirla, te pertenece. Ahora tienes tiempo de ver a tus amigos o colegas o familiares, ya no hay excusa para no hacerlo. Relaciónate, sobre todo, no te aísles ni te quedes solo. Organiza bien tus tareas y deja para mañana cualquier cosa que se pueda aplazar. Hoy es tu día y es solamente para ti, para tu disfrute. Recárgate, resulta necesario que lo hagas, es la manera de poder continuarse. La fortuna te ronda, los proyectos están muy cerca pero, para que todo esto ocurra, precisas estar lleno de energía positiva. Es imprescindible que de este modo sea. Tu capacidad de resolución es enorme hoy, aprovéchala a favor tuyo. Si estás soltero, hoy es el día: encontrarás a tu media naranja. Abre tu corazón y estate alarma.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy será el día de los favores. De pronto, te verás con un listado a realizar. Intenta hacerlos lo antes posible. Serán tus colegas o familiares quienes te insten a hacerlo. Podría tratarse de economía o trabajo, cada uno de ellos de ellos en su campo. Como siempre y en todo momento y en toda circunstancia, haz lo que puedas sin forzarte puesto que vas antes que. No te quedes en el último lugar y sobre todo, hazlos si tu ética te lo deja, si son coherentes y no abusan de ti. No actúes nunca contra tus principios, te arrepentirías entonces. Esto es, ayuda en la medida de tus posibilidades. Ten algo muy presente: en esta vida es imposible quedar bien con todos, siempre y en toda circunstancia y en todo instante habrá alguien enojado o quejoso contigo. Por esta razón, no te apures, es así, no intentes entenderlo, es una realidad. En el trabajo, te tienen en muy, muy buena estima pues eres un enorme trabajador. No intentes abarcar más de lo que puedes. En la vida, no todo es trabajo, además hay ocio y vida social y familiar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, sé realista y nunca pierdas ese prisma. Es esencial que tengas verdaderamente bien asentados los pies sobre la tierra, que no confundas realidad con fantasía y que sepas distinguirlas. Los sueños, sueños son pero, los objetivos que te has marcado aquí y ahora, esos retos son los que debes trabajar. Ve a por ellos, puedes y debes hacerlo. No improvises, céntrate verdaderamente bien en tu trabajo y no te distraigas. Emplea tu experiencia precedente, deja que esta sea tu guía y sobre todo, no te precipites en demasía. No debes hacerlo, dale a las cosas el tiempo que requieren. Hoy habrá mucha gente a tu alrededor, viéndote, observándote. Antes de hacer las cosas, de dar un paso al frente, piensa mucho lo que vas a conseguir con esto, valora los pros y los contras y después decide qué hacer. No te agobies por sentirte un tanto estudiado. Es una circunstancia puntual, muy, muy pronto vas a parar de ser el blanco de todas las miradas. Aguanta un tanto.

