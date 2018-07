Horóscopo del día 31 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 31 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, a partir de ahora has aprendido la lección: si de verdad quieres cambiar, no te puedes quedar tumbado en un sofá, tienes que actuar, luchar por lo que quieres. Tú debes de realizar tu propio cambio, sea en lo laboral, personal o sentimental. Por lo tanto, eres la persona más activa, el principal protagonista. Este nuevo mes será de cambios en todos los aspectos. Sé proactivo, muévete. Nadie lo hará por ti, serás tú mismo quien genere ese cambio. Ocúpate de tus ideas, tu estilismo y tus emociones. El resto se desencadenará de una forma automática: llegará otro trabajo, otra casa y una nueva pareja, incluso tus amistades de siempre rotarán, se transformarán o serán unas nuevas. Todo va a cambiar de una manera sustancial. Atrévete al cambio.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás de vacaciones, no puedes estar mejor. Has decidido dejar atrás cualquier problema de las últimas semanas. No estás para nadie, para hacer y deshacer a tu antojo, sin horarios ni nada que se interponga. Eres una persona feliz, aunque sea por unos días. Te has liberado de las cadenas de un trabajo que te ahoga y oprime y ahora, al menos, has decidido aparcar el sufrimiento. No lo quieres en tu vida. Hoy estarás al aire libre, en una playa magnífica, un río o una piscina. Permite que el sol te sane, te dé esa energía positiva que tanta falta te hace para transmutar todo tu dolor. Relájate, báñate. Imprégnate de todo lo que te rodea: los olores, sonidos, sensaciones. Todo sana. Deja que tu cuerpo se serene, lo necesitas. Sabes que tan importante es un cuerpo sano como una mente sana y saludable. Calma tus nervios y transmuta tu negatividad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tómate el día libre para ti, para descansar y mimarte. Ya has trabajado mucho y ahora se merece tu cuerpo un merecido descanso. Ve a un spa y mima tu cuerpo con aceites y masajes. Necesitas que, además de que tu cuerpo descanse, lo haga tu alma y tu mente. Esa cabeza pensante está agotada. Ha llegado la hora de calmarla y eso sólo funcionará si eres capaz de permitirte parar. Libera tu mente de ideas antiguas que ya no te sirven para nada. Para ese ordenador interior tuyo pues te hace mucho daño. Comienza a soltar todo lo que no te pertenece, lo que es de otros. Bastante tienes con tus problemas como para añadir también los de los demás. Ahora mismo es primordial que acalles tu mente. Masajes ayurvédicos te relajarían en su totalidad. Pruébalos si es que aún no los conoces.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te has propuesto el mes próximo mejorar tus finanzas así que, para eso, tendrás que poner de tu parte: buscar trabajos que te generen un trabajo extra, aunque sea por horas. Sabes que no es tan difícil generar ingresos si te lo propones así que, hazlo. A veces hay que vencer las dificultades, incluso los bloqueos económicos. Saldrás adelante. Sabes que la abundancia es un estado, al igual que la felicidad. Tan sólo debes de llamar a la abundancia: traerla a tu casa y a tu vida, a tu existencia. El universo es ilimitado y posees bondades, dinero y premios para ti y para todos los demás. No te preocupes por nada pues en la calle no te vas a quedar. Tienes dos manos y una gran capacidad para pensar y para actuar. Comienza a moverte. Agosto es un mes con grandes posibilidades, la gente va y viene y siempre es posible facturar algún dinero extra.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, arregla cualquier malentendido con algún familiar si es que lo hubiera, habla las cosas y dilas claramente: vas a pasar el verano con ellos y lo último que necesitas es que haya algún tipo de crispación en el ambiente. Necesitas vivir en paz y serenidad, en plena armonía. Trata de ser feliz cuanto más rato, mejor. La vida es muy corta y se trata de ser feliz, estar alegre y disfrutar de las bondades de la vida. Descansar y dormir no son una pérdida de tiempo: son sanación; dormir sana, regenera tu cuerpo sin que tú te des cuenta de ello. Por lo tanto, permite que tu cuerpo hable y te diga lo que necesita hacer: correr, pasear, dormir o nadar. No te impongas nada, en estos días de vacación, date la libertad de hacer lo que te apetezca en cada momento.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy reflexionas y te das cuenta de que es impresionante todo lo que la vida te ha hecho pasar a lo largo del mes. Te ha vapuleado, echado del trabajo, perdido amistades, reñido con tu novia y un sinfín de calamidades y aun así sigues con una sonrisa en la boca; es más, antes no había sonrisa alguna pero, al comenzar los cambios, has comenzado a sanar y te has dado cuenta de que todo esto, terminar con todos los fantasmas del pasado, era lo mejor que te podía pasar en la vida. Hoy, aquí y ahora te sientes liberado. Te has quitado una mochila de tantas toneladas que te estaba hundiendo y asfixiando. Hoy estás vivo, puedes andar y respirar. Ni te hundes ni te ahogas. Tienes que dar gracias a la vida por permitirte quitar estos lastres que te estaban matando vivo. Eras un vivo que parecía estar muerto. Has resucitado, has recuperado tu esencia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te vas de vacaciones. Por fin ha llegado el ansiado día. Ya no puedes más, quieres irte muy lejos, sin teléfono ni ordenador. Perderte por el monte, una playa desierta o unas dunas, tomar el sol, subir a un monte o hacer lo que tu alma te grite o indique cada vez, sobre la marcha, sin planear nada. No quieres relojes ni control, ningún tipo de planificación. Eres feliz sin horarios, es algo que has de cumplir el resto del año. Estás exhausto, tremendamente agotado de tanto trabajo. La vida es demasiado intensa y cansada. Ahora tan sólo piensas en desconectar. Quieres viajar solo para no hablar, hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Con alguien ya tienes que planificar, la gente viaja para ver cuantas más cosas mejor. Tú quieres estar, sin más, aunque te pierdas mil sitios interesantes. Así que respira, duerme y abre todos tus sentidos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy estás mal, decaído, tumbado en un sofá sin ganas de vivir la vida. Te sientes solo y abandonado, sin amigos a los que llamar. No entiendes tu vida ni porqué te ha tocado vivir tanta amargura. Echas la culpa de todo a la deuda kármica pero bien sabes que el culpable tiene un nombre de pila y coincide con el tuyo. Por lo tanto, como lo sabes, deja de hacer el vago y vete a una piscina o a la playa o a un parque, da igual: sal. Puedes hacer la vida tú solo, no necesitas a nadie a tu lado. A veces, parece que no puedas crear tu propio camino. Vete a un parque, lee un libro o toma el sol. Ponte a correr o a pasear. Encuéntrate a ti mismo, haz actividades en soledad y comunícate con tu alma pues la tienes abandonada. Hace mucho que desconectaste con tu esencia. Vas a la deriva pues no conoces lo que quiere tu alma. Pregúntale.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás de vacaciones, es tiempo de lucirte, pasear y salir, estar en la playa y seducir a quien consideres. Deja de esconderte y ahora saca a relucir tus encantos: no solo físicos sino tu imaginación e inteligencia que dejarán a más de uno boquiabiertos. Eres mucho más de lo que crees, no te valoras como debieras. Tú tienes mucho poder personal, déjalo ver, muéstralo a los demás. Estas vacaciones van a ser diferentes, quizás no te muevas de tu localidad o vayas a un pueblecito en la montaña o al mar pero lo que es seguro es que, vayas donde vayas, vas a brillar con luz propia. Desprendes mucha luz, estás lleno de vida, empatía, te haces querer. Eres muy sociable y llegas mucho a la gente. Vas a conocer a muchas personas interesantes que dejarán este verano huella en ti.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, cada vez te pasa más veces: estás en casa y sientes una presencia junto a ti, no hay nadie pero tú sabes que no estás solo. Hoy te volverá a pasar pero será algo demasiado extraño: saldrás de un cuarto y apagarás la luz pero al rato ese cuarto tendrá de nuevo la luz dada. Si no crees en el más allá, ya puedes empezar a hacerlo pero seguramente lo sepas y no haya sido la primera vez que te ocurra eso: te desaparezcan cosas, o notes un susurro en tu oído. Cuando tienes una presencia en tu casa, conocida o no, hace ciertas cosas para que sepas de su existencia. Deberías de aprender más sobre el tema porque es muy probable que seas médium. Para no sentir un sobresalto ni asustarte, deberías de saber entrar en contacto con el mundo espiritual, Te sería de gran ayuda para tu vida ahora.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás relajado y feliz, como a ti te gusta. Estás de vacaciones y no vas a hacer nada. Llevas todo un año explotado y ahora es tu revancha: vas a estar tirado largo. No piensas hacer nada más que estar en bañador, de la cama a la arena y al mar. Vas a seguir la Ley del Mínimo Esfuerzo. Ve a tus anchas, solo, pues va a ser muy difícil seguirte. Quieres hacer lo que te dé la gana en cada momento, solo, sin dar explicaciones a nadie. Son tus vacaciones y tu tiempo libre. Te quitas el reloj y el cartel de ayuda al prójimo: no estás ni para tu familia ni amigos, solo para ti. Así no puedes quedar mal con nadie. Te encuentras genial de salud, cansado pero sin mochila emocional, te la acabas de quitar y vaciar pues el trabajo ocupa todo el sitio. Piensas cambiar de trabajo.

Piscis, empieza a creer en una vida mejor, en que el destino lo haces tú y no hay culpables de nada. Nadie, ni tu padre, madre, novio o amigo son los responsables directos de tu vida, tan sólo tú y tus circunstancias. Es cierto que la vida te pone unas circunstancias adversas en ocasiones y que tú debes de aprender a sortear las piedras del camino. Sabes y crees firmemente que todo lo que haces, piensas o dices desde por la mañana hasta que te acuestas, todo va creando tu nueva vida. Tus pensamientos actuales serán tu realidad futura. Es la Ley de la Atracción: atraes aquello que está en tu misma vibración. Por ello, empieza a vibrar en el amor, en la alegría y en la abundancia y será eso lo que atraigas a tu vida. Sé positivo, todo irá a mejor.

Fuente: Astrocanal