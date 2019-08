Horóscopo del día 31 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 31 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy procura no llamar la atención más de la cuenta. Sabes que provocas envidia en bastante gente a tu alrededor. Sé prudente y de este modo no van a fijar tus miradas en ti. Es muy posible que en estos instantes de tu vida, estés sacando adelante un nuevo proyecto. Haz lo posible pues las personas próximas a ti no se enteren, ni opinen o bien se impliquen en tus temas. Podrían darte mala suerte o bien gafarte. Por todo ello, hasta el momento en que el negocio no prospere, mantenlo en silencio. Estás lleno de vida, energía y dinamismo. La contagias a el resto, la desprendes. Tienes mucha vitalidad, el día de hoy . En lo que se refiere a tus finanzas y economía, deberías empezar a trazarte nuevos planes. Debes concretarlos, tener todo clarísimo en tu psique. Por si fuera poco, ahora o bien la semana venidera, deberías iniciar a tomar resoluciones de peso respecto a tu economía y finanzas. Desde Septiembre, tu dinero empezará a acrecentar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás nostálgico, lleno de melancolía. El día de hoy, , ésta se ha apoderado de ti. Recuerdas una y otra vez a tu ex- pareja, la que ya no volverá. Tienes que aprender a vivir en el instante presente, acá y ahora. Eso es lo esencial. Goza de la vida, de tu realidad, ni de tu pasado ni de tu futuro que todavía no está. No debes estar triste sino más bien mudar ese fatalismo por la alegría y positividad. Cuando cambies tu forma de ver las cosas, te van a llegar cosas buenas, vas a estar exultante y gozarás de dicha y dicha. Va a iniciar una etapa muy próspera, ya lo vas a ver. La madurez llega a tu vida; utiliza tus experiencias pasadas, anteriores, puesto que te van a ser de mucha ayuda. Referente al campo laboral, mañana , te van a hacer una oferta muy infrecuente. Te sorprenderán en exceso. Quizá en un comienzo no te resulte realmente agradable, hasta estés tentado de rechazarla. No lo hagas pues, con el tiempo, vas a ver de qué forma es idónea para ti. Se amoldará con perfección a tu realidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, aprovecha tu verano si todavía estás de vacaciones. Goza de tu gente, familia y amistades. Déjate ver, sal y haz vida social. Te hace falta en estos instantes de tu vida. Saca provecho del cada día, estés de ocio o bien trabajando. El día tiene 24 horas y lo debes aprovechar. Tu vida laboral va a entregar un giro absoluto. Debes prepararte para esto. Una situación inopinada va a penetrar en tu vida de una forma áspero, determinante. Alguien te asistirá a abrir las puertas de la prosperidad. La economía y el dinero empezarán a fluir en tu vida. Déjate llevar. Al fin, vas a atraer la prosperidad tras un buen tiempo ahuyentándola. Un futuro viaje de negocios va a abrirte nuevas y también interesantes puertas. Brotará en unos días una posibilidad real laboral, en el caso de localizarte en situación de desempleo. De todas maneras, sea la situación que fuere, vas a mejorar tu estatus laboral, tenlo por seguro. El éxito llama a tu puerta, déjale entrar.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy estás muy atractivo, más que de costumbre. Tu aura desprende amor y asimismo lo atrae. Es la Ley de la Atracción: en estos instantes atraes dicha, dicha y amor, todo cuanto estás desprendiendo de ti. Respecto al área laboral, en estos instantes de tu vida, vas a tener un enorme poder de convicción. Conseguirás persuadir a jefes y colegas de tus ideas novedosas, las que van a poder hacerte ganar mucho dinero. No te calles, exprésalas puesto que, van a ser muy gratificantes. Poquito a poco, en las semanas venideras, cada vez éstas van a tomar más relevancia, van a ser el centro de atención. Te van a ofrecer aun recursos para llevarlas a la práctica. Aprovéchate de la circunstancia. Referente a un tema legal, va a haber malentendidos y disputas a este respecto. Va a haber diferentes ideas y planteamientos. No discutas algo evidente. La Ley es la Ley con lo que, tal como está escrita, se cumplirá. Deja que todo prosiga su curso.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no seas ingenuo. Podrías pecar de ello, el día de hoy . Te van a ofrecer ciertas cosas las que no van a ser muy transparentes. No caigas en la trampa puesto que procurarán engañarte. Te hallarás rodeado de negatividad. Ésta va a venir de personajes alrededor tuyo que se van a aprovechar de ti. No cargues con sus inconvenientes. Su vida les pertenece y no tienes la obligación de resolverles ni su vida ni sus inconvenientes. Olvídate de sus protestas y lamentos, no te resultan de interés. Óbvialas. No permitas que absolutamente nadie empañe tu dicha. La energía negativa, de la misma manera que la positiva, se absorbe y se contagia con mucha facilidad. No dejes que tu vida se llene de ondas de baja vibración. Te arruinarían tu futuro. En lo que se refiere a tu trabajo, empieza a comprobar y ordenar tu agenda en vistas a mañana, . Podrías pasarte alguna entrevista o bien cita esencial. Estate al tanto de todo, puesto que, de olvidarte, podrías perder dinero. Sé responsable con tu trabajo. Es tu obligación.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy te sientes seguro en el terreno sentimental. Estás muy confiado y sosegado. Estás muy equilibrado, en armonía y feliz. Todo va bien y está bajo control. La paz mental es parte integrante de tu vida en hoy. En el trabajo, todo está de manera perfecta como tónica general. Avanzas y avanzas apropiadamente. Saca partido a tu experiencia laboral. Organízate bien y no te pierdas en sutilezas ni estupideces. Presta atención a las cosas o bien temas que las merecen. No pierdas tu apreciado tiempo. Empieza a entrar dinero en tu vida, tu economía se recobra. En lo que se refiere al campo laboral, brotarán ocasiones que no debes desaprovechar. El dinero ganado con estas proposiciones te asistirá a saldar tus deudas, a quedarte a cero y vivir holgadamente. Mañana , vas a recibir noticias alentadoras sobre tu situación laboral. Desconfía de quien te ofrezca y prometa la luna pues, podría estar mintiéndote. Ten por escrito cualquier contrato o bien actividad que hagas. Asegúrala.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás muy inquieto, más de lo normal. Obedece a tu voz interior. Trata de aliviarte puesto que, no logras nada bueno estando de esta forma. Te exaltas, padeces y te pones inquieto. Pon de parte tuya para procurar armonizar y compensar tu cuerpo y psique. Estás distraído, trata de tener tus cosas en orden para no perder nada ni dejar que te birlen. Podrías desatenderte y olvidarte algo importante: una tarjeta en un cajero, las llaves puestas en el vehículo, la puerta de casa abierta o bien algo afín. Es , ten cuidado por el hecho de que, hay bastante gente rondando a tu alrededor. Referente al tema del amor, deseas y quieres unirte a alguien que valga la pena. Todo vira y se mueve, el planeta y tu planeta interior. En el trabajo, trata de sostener el ánimo. No lo pierdas si bien debas lidiar con jefes o bien superiores. No van a ser atentísimos ni comprensivos contigo mas, no renuncies ni tires la toalla. Prosigue trabajando como siempre y en toda circunstancia, a tu marcha, no les hagas caso a sus comentarios. Todo cambiará a favor tuyo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, vibras en el tono del amor. Se acentúan tus encuentros con distintos aspirantes o bien aspirantes en hoy. Un colega tuyo te confiará un secreto. Esta persona, compañero tuyo de trabajo, lo va a hacer de forma extra reservado. No lo defraudes, no aguarda que se lo cuentes a absolutamente nadie. Si lo hicieses, seguramente podría finalizar tu trabajo de una manera inmediato. No hagas estupideces, sé maduro y aprende a guardar un secreto. En el trabajo, por su parte, procurarán enmarañarte ciertos compañeros para realizar transacciones delictivas. Los negocios poco turbios o bien actividades de esa clase, van a estar a la orden del día. No te dejes mentir pues, aparte de perder tu puesto, terminarías en los tribunales. No lo dejes. En lo que se refiere a tu economía, cualquier tema relacionado con acciones, préstamos o bien créditos están realmente bien auspiciados. No juegues al azar. El día de hoy, no vas a ganar, no es el día favorezco para esto. Deja volar tu imaginación, vas a tener ideas refulgentes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás inspirado en el amor. El día de hoy promete. Respecto a tu trabajo, mañana se va a poner en marcha tu sueño, esa aspiración laboral que llevas tanto tiempo procurando. Comienza a materializarse y lo vas a ver con tus ojos. No dejes que absolutamente nadie te manipule emotivamente, eres muy dado a ello, tal vez eres demasiado bueno y entusiasta con todo el planeta. Ayuda a quien de veras necesite tu ayuda. No te dejes utilizar; la gente, a veces, se aprovecha de las ánimas buenas. En lo que se refiere al dinero, vigílalo de cerca. Algún zahorí deseará conseguir quedarse con una parte de tus ahorros. No lo dejes. Tienes muchas cualidades y buenísimas. Aplícalas, como todos tus talentos ocultos y también innatos en ti. El éxito llega a tu vida de una forma brillante. El día de hoy dedícate a reposar, lo precisas. Haz lo que desees, relájate, ponte cómodo y cálmate. Tienes que sosegarte y armonizarte. Procura pensar y vaciar tu psique.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vuelves a reiterar exactamente los mismos fallos en el amor. Debes aprender de tus experiencias pasadas, déjate guiar por ellas. No puedes regresar a reiterar exactamente las mismas equivocaciones ni regresar a tropezar o bien caer en exactamente la misma piedra. Tienes que aprender a sortear los obstáculos. El día de hoy se requiere de ti que seas activo, decidido. Cambia tu actitud. En el caso de continuar inactivo, vas a dar pasos cara atrás, recularás. No pierdas ocasiones, se presentarán en múltiples aspectos de tu vida. En el campo laboral, desde mañana, , empezarán a aparecer nuevas ocasiones, las puertas se van a abrir a tu paso. Posiblemente ya antes del otoño te promocionen, tal vez en breves semanas. No seas tan confiado, podrías llevarte una sorpresa desapacible. Podrías meter la pata en temas financieros, económicos. No escuches a las personas ambiciosas que tienes a tu alrededor, son una pésima repercusión para ti.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es hora de cambios, sobre todo en lo que se refiere a tu actividad laboral se refiere o bien estrategia a proseguir. Desde mañana, debes iniciar una nueva táctica si deseas que todo se torne en tu favor. Empieza a mudar tus hábitos, cuando menos en lo que se refiere al trabajo se refiere. Levántate a una hora temprana, come en escaso tiempo, ve al trabajo por un paseo menos recorrido, esto es, haz que el día te cunda más, saca más horas de trabajo y vas a ver de qué forma avanzas. Es cuestión de una buena planificación. Te falta orden y disciplina, acuariano. Sé maduro y reacciona a tiempo si deseas que todo funcione como debe ser. La suerte está muy cerca de ti, rondándote, tan solo precisas esmerarte un tanto más para triunfar. Respecto al amor, esta noche de , puede transformarse en una fantástica velada. La pasión y también intensidad te van a acompañar el día de hoy. Tienes que revitalizar tu vida sexual. Vas a ver de qué forma te sientes exultante.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, estás muy impaciente y no lleva razón de ser. Las soluciones a tus múltiples inconvenientes están a puntito de ver la luz. Todos y cada uno de los temas que te parecían imposibles de lograr y reparar, van a solventarse de un día para otro, no te quepa la menor duda. En el amor, esas cuestiones improbables se materializan, se hacen realidad. Ya no hay imposibles para el amor. Una circunstancia cambiará todo tu mundo; vas a poder al fin aproximarte a tu ser amado y entablar una relación con él o bien . Te parecerá prodigioso tras las malas experiencias vividas en los últimos tiempos. Vas a dejar atrás todo lo negativo y conseguirás iniciar un nuevo paseo al lado del ser que ocupa tu corazón. Además de esto, revitalizarás tu vida íntima, sexual. Vuestros encuentros van a estar cargados de mucha excitabilidad sexual, van a ser intensísimos. Por su parte, en lo que se refiere a los negocios se refiere, aparecerán ocasiones para probar tu calidad. Si eres comercial , tu trabajo va a estar realmente bien auspiciado.

Fuente: Astrocanal