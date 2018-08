Horóscopo del día 31 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 31 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, toca hacer una puesta a punto para la vuelta. Este verano todo han sido excesos: aperitivos, helados, cervezas o bocadillos. No has comido sano, has estado largo y no has hecho deporte. Necesitas desprenderte de esos cinco kilos o más que están en tu figura. La ropa no te sirve y el bañador no es eterno, has de volverte a vestir con una ropa que no te entra. Ponte a régimen desde ahora: ni bebidas gaseosas, ni pan ni alcohol. Olvídate de la pastelería y bollería industrial. Cuanta más azúcar le des a tu cuerpo, más te demandará. Haz un cambio radical para acostumbrar a tu organismo a comer bien y a depurarse y desintoxicarse. Hazlo, es una necesidad vital. Bebe mucha agua entre horas para limpiar y eliminar: tienes mucho trabajo para hacer. Recuerda que necesitas un cuerpo perfecto para afrontar todas las tareas que tienes por delante.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te has refugiado en la familia este mes pero ahora toca de nuevo enfrentarse al mundo. No te hace gracia alguna la vuelta a la rutina. Se te cae la casa encima. Estás sin empleo desde hace mucho y estás cansado de buscar trabajos basura. Vives todavía dentro del ámbito familiar y el control es absoluto así que, para ti la vuelta a la normalidad es una pesadilla en toda regla. Preferirías que las vacaciones no se acabaran nunca. Tendrás que hacerte a la idea y seguir aguantado lo que la vida te quiera poner delante. Sabes que puedes buscar otras vías. No todo es ir del blanco al negro. Incluso hay muchas cartas de pantones que te ofrecen diferentes gamas cromáticas: las hay en colores pastel, metálicos o cualquier gama en la que quieras pensar. No seas tan limitado. La vida está llena de infinitas posibilidades y parece que aún no te has dado cuenta.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, recibes un dinero de una herencia o una donación. Con ello, darás la entrada de tu nueva casa, tu primera casa. Has de saber muy bien dónde la vas a tener y buscarla a conciencia. No compres una casa que se caiga a trozos porque sabes que lo barato es caro. Deberías de comprarla con la reforma recién hecha; déjate de gremios, bastantes papeles tienes que firmar ya. Ponte un plazo para buscar el piso. Escríbete tus características y rechaza los otros números de habitaciones, baños, ascensor, garaje o lo que tú necesites. No te vayas a un lugar donde no tengas transporte. Recuerda que tú te mueves en transporte público, así que cuanto más céntrica, mejor. Sobre todo, no la compres a la ligera y antes de dar ninguna señal, inspecciona el patio, los vecinos y la energía de la casa. Téstala, nunca se sabe lo que puede uno encontrar.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, acabas de entrar en un nuevo ciclo de tu vida y eso se empieza a notar. Todavía la vida te está dando bandazos pero muy pronto retomarás el equilibrio, aun has de tomar las riendas de tu vida. Ahora eres una marioneta de las fuerza exteriores, pero no de las fuerzas divinas. Has de posicionarte en tu camino, entonces será la divinidad quien mueva tus hilos y ya no conocerás la enfermedad, ni física ni mental. La salud es lo primero, tu máxima prioridad. Eres salud, repítelo hasta la saciedad. Soy salud, es tu afirmación diaria, aunque no te la creas. Repite sin parar. En primer lugar has de rechazar la enfermedad, expulsarla de tu cuerpo. Las terapias energéticas bien dirigidas por un terapeuta te ayudarán a ello. Cuando lo consigas, pasarás a la siguiente fase.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has pasado muchas dificultades con tu pareja actual, ha sido un sufrimiento continuo pero, necesitabas luchar por ella, dar lo mejor de ti y saber que, al menos tú habrías hecho todo lo que humanamente podías hacer por la relación. Cuando estaba todo acabado, ella ha reaccionado a tiempo y se ha dado cuenta del amor que sientes por ella, de todo lo que has hecho y de lo mucho que la has cuidado. Ahora la relación empieza de cero, con nuevas pautas de conducta para ambos dos pero ya sabes lo que hay dentro, lo que has vivido y eso es una prueba de amor indiscutible de ti hacia ella. Te sientes orgulloso de tu conducta, aunque el amor no hubiese sido correspondido. Nunca actúes con los demás como no quieras que lo hagan contigo. Ten siempre compasión.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, si no quieres que la empresa cierre, empieza a cambiar las cláusulas del contrato. Has de ponerte de acuerdo con los otros socios porque, realmente, de no llegar a ello, este negocio se va a acabar. Tenéis que poneros de acuerdo entre los socios capitalistas, tener en mente la dirección de la empresa: hacia dónde se dirige y cuáles son sus objetivos. Así que, si lo consigues, todo irá viento en popa pero, si no están de acuerdo con las bases, romperías tal sociedad y negocio. No quieres estar dentro de un negocio que no cumple con lo pactado con anterioridad. Tú llevas la empresa, la diriges y te haces cargo de ella. Ellos tan sólo aportan dinero, capital, pero no están al pie del cañón a diario. Ata todo bien lo antes posible. Reúnete con tu abogado y toma las medidas pertinentes: o se firma un nuevo contrato o se disuelve la empresa.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, plantéate de nuevo tu vida: tu presente y tu futuro próximo. Has de decidirte a ir por un camino. Tu vida se bifurca, debes de elegir: si te dedicas al cien por cien a una cosa, no hagas nada más. La vida te pone dos puertas, conoces ambas. O pasas por una o pasas por la otra pero por la que no pases, ciérrala con llave y allí quedará. Te estás desgastando inútilmente, te estás agotando, tu energía está débil. No lo estás haciendo bien. Por eso, siéntate a meditar, pregunta a tu alma y obtén la respuesta del corazón. Hay algo que te llama y lo otro te lo impones. Decídete. En cuanto lo hagas, todo se ordenará: te cambiarás a otro lugar, otra casa, reaparecerá un viejo amor y tu futuro por fin tendrá un precioso sol. Ahora estás muy confundido y esa confusión ha de acabar con el verano. No la alargues más, eres un mar de dudas. Te resta mucha energía.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la vida, por primera vez en muchos años, te va a dar la oportunidad de cambiar de tipo de vida. Llevas desde tu juventud haciendo lo mismo, tu trabajo es aburrido, cansado y estresante. Ahora el universo te va a dar un gran vuelco a tu vida. Algo inesperado hará que tu vida dé un giro completo. Gracias a ello, una nueva ocupación vendrá a ti. No te debe de importar nada más. Tendrás la misma seguridad financiera que antes, tu vida no cambiará en ese aspecto. Has de aceptar tu nueva vida sin rechistar pues es la que te pertenece por destino. Un trabajador de la luz no puede trabajar en un banco o en la administración, no. Si tienes un don, te lo han dado para que crees más luz a tu alrededor así que, olvídate de los ordenadores y empieza a creer en el potencial con el que has nacido. Ha llegado tu momento. Es incuestionable. Has de trabajar para la luz.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás ultimando los detalles para el viaje, acabando de preparar la maleta para mañana. Por fin comienzan tus deseadas vacaciones que no son tales. Mañana comenzarás en otro país un curso de idiomas intensivo. Estarás todo un mes. Es tu premio. Lo necesitas, necesitas alejarte de los tuyos una temporada, ser libre, hacer lo que tengas que hacer y pensar y reflexionar mucho. Tu futuro está en el aire, tu situación familiar también. Por eso huyes del lugar, para tener certezas, saber lo que has de hacer. Vas a aprender un idioma, a mejorarlo, lo cual es muy importante para tu currículo. Quieres saber si les echas de menos o desearías no volver, solo así podrás decidir tu futuro. Necesitas estas vacaciones en solitario, sin familia y este plan era la mejor opción.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empiezas a pensar en tu vida y en tu futuro. Es posible que tu vida no esté aquí, ni en tu localidad ni en ninguna otra cercana. Te planteas dejar atrás todo e irte a otro continente, muy lejos, a empezar de cero y ser tú mismo. Mucha gente lo hace, abandona y se va un año o dos o el destino le hace quedarse allí. Hay destinos que te llaman mucho para vivir. Jamás te has planteado irte y desaparecer de tu entorno pero quizás una temporada sería muy bueno pero tu evolución como ser humano, para ver la vida con tus propios ojos, espabilarte e incluso aprender un idioma diferente. Muchos países ofrecen buenos acuerdos de trabajo temporal. Llevas mucho tiempo en paro, completamente estancado, harto de ver la televisión y de buscar anuncios en prensa. Plantéatelo seriamente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tras largos meses sin trabajo, por fin se ha producido el milagro. No sabes muy bien cómo ha sucedido pero probando las apps nuevas de búsqueda de trabajo, hoy, sin más, mientras mirabas cosas en el móvil casi jugando ya te han llamado para una entrevista personal. No te lo puedes creer. Ni siquiera estás en tu ciudad pero mañana tendrás una entrevista laboral. Esta tarde pondrás rumbo a casa. Sea lo que fuere, tiene buena pinta. Lo importante es que ya se está moviendo la energía del dinero y eso es vital. Trabajo llama a trabajo y el dinero igual. Cuando algo se mueve un poco, con otro pequeño empujón se puede llegar a desbloquear y es muy importante que así sea y suceda. Por lo tanto, ve con ganas mañana porque, si no es tu oportunidad, algo mejor te llegará. Sé positivo y muy enérgico.

Piscis, te vas, te cambias de casa y de ciudad. Ya estás empaquetando todo. Estás muy contento, demasiado. Estás completamente agotado porque estás haciendo buena limpia. Estás tirando muchas cosas, tanto tuyas como de ámbito familiar. Tú quieres desprenderte de casi todo para irte limpio a la capital. Puedes guardarlo todo en un guardamuebles pero vale mucho dinero al mes. Por eso estás tirando muchas cajas: vasos, platos, tazas y muchas otras cosas. Vas a vender ciertos muebles o a dejarlos en la casa anterior. No quieres llevarlos. Es un palizón poner todo en cajas, es lo peor pero numerándolas y contándolas es el mejor modo de que no se pierdan. Tu vida se reduce a unas cajas y un par de maletas, te desprendes de todo tu pasado. Dejas los muebles en tierra.

