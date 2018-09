Horóscopo del día 30 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, dialoga con tu pareja, hace mucho que no lo haces. Habíais perdido la comunicación normal de las parejas y eso no está bien. Estáis completamente desmotivados, cada uno va por su lado y no es así como debiera de ser. Habla con ella, pregúntale lo que necesita, lo que espera de ti o las expectativas de la situación, de vuestra relación. Es posible que en estos años éstas hayan cambiado desde el primer momento de vuestra vida en común. Tan sólo os falta recuperar esa confianza que teníais antes, el contaros todo como antaño. Os salía de un modo natural, no hacía falta que hicierais algo para ello, sucedía a cada momento. Seguro que hablando entendéis lo que os está sucediendo. Todo tiene arreglo en esta vida así que no te preocupes y ten una conversación profunda con ella.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy saldrás muy rápido de casa porque quizás no te hayas levantado o te hayas quedado dormido y llegues tarde y es muy probable que sufras una aparatosa caída. Dale la importancia que tiene, no es algo muy grave pero es una llamada de atención de tu alma. Revisa ciertas ideas en las que no estás siendo demasiado objetivo. Sabes que una mala caída puede tenerte días o meses en la cama. No será nada extraordinario: un esguince, pero ten cuidado porque la próxima vez podrías romperte la cadera. Así que empieza a tener muy bien asentados los pies en el suelo, a hacer caso de lo que ciertas personas que te aman te dicen y a no andar a lo loco ni ir por la vida como vas. Sabes que estás haciendo las cosas de un modo apresurado y aunque hoy haya sido un accidente, nada es casual. Es una llamada de atención.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sé coherente con tu vida. No te gusta este trabajo, te mata, te está quitando tu vida, tu salud y te está haciendo muy infeliz. Te ves en una obligación tanto económica como laboral pero sabes que puedes acabar muy mal. Sabes que no se corresponden los beneficios obtenidos por la cuantía absoluta de horas que inviertes. Tu espalda está destrozada, tus ojos agotados pues han perdido mucha visión y lo peor de todo es que los nervios que haces son impagables. Podrías acabar con una úlcera. Los estados de ansiedad se producen semanalmente. Cualquier médico de cabecera que se precie, aún sin diagnóstico, te diría que automáticamente te apartes de ese trabajo porque no es para ti: tú tienes otra misión en la vida por hacer y no puedes estar estancado, sin avanzar, perdiendo el tiempo. No es para ti. Déjalo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, escucha, aprende a escuchar. A veces puede resultar duro escuchar cosas que no te interesan pero verás cómo, a la larga, todos esos consejos resultan muy útiles para ti, demasiado, así que, a partir de ahora, si preguntas, espera la respuesta. Abre bien todos tus sentidos y estate atento de las señales del universo porque es muy factible que te lleguen ya, aquí y ahora. Sabes que en esta vida todo llega en su preciso momento o instante, por lo tanto, no pretendas adelantar los tiempos del universo porque no te dejarán, no podrás. Bien sabes tú que existe algo llamado tiempo y espacio. Olvídate de las Leyes Universales y déjalas que rijan a su modo. Aprende a escucharte, respetarte y tener paciencia. Si te lo aplicas a ti y a los demás, habrás ganado un tesoro de un valor incalculable.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te sientes culpable y casi siempre sin motivo. Tú eres así y no tienes que estar todo el día disculpándote, es tu manera de ser y no es nada malo que seas así por lo tanto, calma. Tú eres único, con tus defectos y virtudes, como todo el mundo y si a tu novia no le gustas y no los tolera, quien debería de irse de tu vida es ella pues, realmente, sobra, no te sirve para nada. Está el día entero criticando tus tareas y tu trabajo, poniendo malas caras o escuchado detrás de las puertas. No soporta a tus hijos y tus hijos son lo más preciado que te ha dado la vida. Por eso no puedes tolerar que esta situación siga un poco más. Tú eres un ser bondadoso y tolerante, sobre todo con ella. Pon en una balanza vuestra relación: quizás no sea tal y tan solo quiera tu dinero.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu vida se cae para empezar de cero. Tus viejas estructuras quieren moverse para dar paso a lo nuevo, por ello, de un modo abrupto todo vence y aparece un nuevo horizonte. Está bocetado a lápiz pero ahora toca hacerlo a boli o a tinta si tú quieres. Sabes que tú diriges la obra aunque otras personas construyan los cimientos, tú mandas, eres el capataz de la obra. Si estás de acuerdo, todo se edificará según tus pensamientos, en el astral conocen tus gustos y lo más beneficioso para ti. A partir de hoy comienzan los cambios y el movimiento. Es posible, es real, hay una nueva vida en camino para ti. Por ello, prepárate para abrirte a nuevas ideas, las viejas ya no sirven. Adelante, el futuro llega al presente, disfrútalo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, adáptate a los cambios que están por venir o que están llegando ya. Tú sabes cómo es tu carácter, al igual que tu vida, imprevisible: hoy estás de un modo y haces una cosa, mañana de otro y estás en otros asuntos. Tu vida va dando saltos, estás en mil cosas a la vez y siempre ha sido así. Pero ahora la adaptación no va a ser para que te adaptes a cada pequeño cambio o asunto que hagas. Vas a cambiar de vida, te vas a asentar. Adaptarte a eso te va a costar sudor y lágrimas pero por tu bien físico, mental y emocional, lo has de hacer. Si no ordenas tu vida, la enfermedad te vencerá. Has de comprender que una vida ordenada es sinónimo de salud. Y tú eso es lo que quieres para ti, es necesario el dinero y el amor pero sin salud no hay vida. Por ello, empieza a tomarte en serio tus pautas de comportamiento.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, olvídate del pasado. Te empeñas una y otra vez en traerlo al presente pero tú sabes mejor que nadie que es completamente contraproducente hacer esto así que, déjalo donde le corresponde, enterrado y bien guardado. Has de crear tu nueva vida y ha de ser a tu imagen y semejanza, a tu gusto. Compréndelo, es que sólo tú puedes hacerlo, nadie más. Gastas mucha energía, la pierdes en los recuerdos y detalles que nunca volverán. Lo primero que deberías de hacer es reforzar tu energía, hacerte más fuerte energéticamente hablando. Pide cita y vete a que te den una sesión de Reiki. Por algo hay que empezar, no lo dejes, semana a semana te trabajarán tus chakras y armonizarán tu cuerpo. Cuando estés mejor, tus ideas se clarificarán.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy encontrarás el amor, quizás no lo estás buscando, ni tienes en mente una pareja pues estás cerrando el mes en la oficina y quieres despejar la cabeza tras tantas horas de papeleos, teléfonos y ordenador y será hoy que no buscas nada, que no has pasado por casa, que vas sucio, sin arreglar y estás exhausto cuando encontrarás a alguien que se quedará prendado de ti. No tiene mucho sentido pero le amor no avisa, sucede tal cual. Por todo eso, esta noche, una simple cerveza al lado de la oficina, te hará encontrarte o reencontrarte con alguien muy especial. No la conocías pero seguro que habéis sido alguien en vidas pasadas. Al comenzar a hablar notarás como que la conoces, que el diálogo es de los más fluido. Y aquí empezará una historia de amor.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si no te gusta tu vida, cámbiala, es lo más noble que puedes hacer. Deja a tu pareja, búscate la vida o cambia de ocupación. Tú creas toda tu vida, cualquier hecho que acontezca por lo tanto sé listo y crea opciones favorables para ti rodeadas de paz y serenidad. No busques lo negro y complejo, ve a lo blanco y luminoso. Tú eres tu propio dueño, tú orquestas tu vida así que, sé listo y fabrica una vida a medida que te guste y la disfrutes, la vida está para disfrutar y pasarlo bien y también para aprender. No juegues con la oscuridad ni con el fuego o te quemarás, sé listo. Utiliza tu intuición para que te guíe por el camino idóneo. Sigue tus certezas y siempre llegarás a buen puerto, al que te corresponde estar. Sigue tu camino.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, cuídate. Esa salud la tienes muy deteriorada, has engordado muchísimo en los últimos tiempos, Acuario, estás irreconocible. Te encanta comer pero muchas veces no comes, devoras y eso lo haces por ansiedad. Deberías de analizarte y saber qué es lo que te está ocurriendo, si es por ti, por tus padres, por tu mujer. Hay un problema detrás de eso, es que devoras, eso no es comer, es una ansiedad manifiesta la que hay allí. Deberías de ir a terapia. Esa manera de comer, esa ira interior, los nervios, debería de tratártelos un especialista porque encierran grandes preocupaciones y complejos no resueltos. Es hora de solucionar cualquier problema así que, ponte manos a la obra. Estás muy concienciado y lo conseguirás.

Piscis, eres un ser muy intuitivo, eres un gran canalizador pero rehúyes de ello. Te da miedo, te asusta lo desconocido porque crees que estás expuesto a algún peligro. Hablar con la divinidad es un regalo, un presente que deberías de recibir con los brazos abiertos. Existe algo que te bloquea, te da miedo hacer de canal. Sabes que existe la clarividencia, clariaudiencia y muchas otras. Puedes ver, sentir, oír los mensajes de Más Allá. Por lo tanto, deja de ir contra el universo pues no tiene sentido alguno y comienza a ir en la misma dirección. Permita a tu cuerpo que sienta los mensajes divinos. Verás cómo logras ayudar a mucha gente con ellos. Posees un don de nacimiento así que, deberías de estar orgulloso en vez de esconderlo.

Fuente: Astrocanal