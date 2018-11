Horóscopo del día 30 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no hables más de la cuenta o te robarán tu brillante idea. Eres muy inteligente Aries pero, en ocasiones como hoy, has pecado de ingenuo. Has explicado en una reunión de empresarios con pelos y señales cómo funcionaría tu negocio y aún no lo has registrado. Ha sido una imprudencia por tu parte porque lo que tú no sabes es que ahora mismo un empresario podría ir a registrar esas ideas lanzadas por ti y ya sería suya la idea y la explotación de ésta, es decir, es mejor que no les hubieras dado todos los datos. Has dado una clase magistral, una conferencia pero te ha faltado lo más importante: la cabeza. Este fallo te podría costar mucho dinero o, aún peor, muchas lágrimas. Has estado años pensándolo. Sería una pena que alguien te lo estropeara; ve mañana mismo a donde tengas que ir.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no eres consciente de lo mucho que gastas. Estás acostumbrado al uso de tarjeta y sólo tiemblas y te echas las manos a la cabeza cuando te llega el extracto bancario. Empieza a pensar con la cabeza. Sabes de lo que dispones; ahora aprende a gastarlo, no a malgastarlo. Si tomas la segunda opción, no llegarás a fin de mes, como hoy. Siempre tendrás la cartilla en números rojos. Así que, empieza a hacer las cosas bien. Si te lo propones el mes próximo, podrás equilibrar tus ahorros. Nunca más volverá a estar en negativo tu cuenta si empiezas a ser consciente de tus propios gastos. Son muchos e innecesarios. Este mes ya no lo puedes evitar pero sí el próximo. Compra sólo alimentos básicos y olvídate de caprichos: ni fumar, ni beber, ni sacar el coche. Vete en transporte público, ahorrarás mucho; cena en casa o deja de comprarte tonterías.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, un buen amigo te pedirá un favor personal muy importante. Te pedirá ir a tu casa porque en la suya la situación se habrá vuelto insostenible. No te lo pensarás dos veces y lo acogerás en tu casa sabiendo que luego te será difícil echarlo. Sabes que no va a cambiar y que él no está listo para buscarse la vida, sacarse las castañas del fuego. Lo ayudarás y, sobre todo lo harás a nivel terapéutico, serás su psiquiatra particular, su hombro para llorar. No permitas que la situación se te vaya de las manos y se aposente de por vida en tu casa. Una cosa es ayudar a un amigo y otra muy diferente es que se aproveche de ti. Así que, préstale tu ayuda, tanto psicológica como materialmente pero no permitas que la situación se diluya en el tiempo. Si pretendes que la amistad no se deteriore, en unas semanas invítale a abandonar tu vivienda.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es hora de recoger tus frutos. Llevas meses trabajando de un modo intensivo, te has dejado la piel y por fin ahora parece ser que logras ver la luz. Los primeros frutos afloran, aparecen. Tu vida está yendo a la par que la cosecha. Tras mucho trabajo interno, han de aflorar las primeras sonrisas; te abres a la vida, renaces; los frutos, tras regar, cuidar y mimarlos estos meses, aparecen en la tierra para su recolección. Es hermosa la comparación, cuando todo anda o avanza, lo hace en todos los cuerpos sutiles, en ti y en las personas que te rodean. Así que, puedes estar orgulloso de los maravillosos frutos que recolectarás hoy, enhorabuena. Probablemente sean los más hermosos que hayas visto en tu vida así que, disfrútalos.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás muy perdido en la vida. No sabes hacia dónde dirigirte, seguir. Estás en un punto de inflexión. Lo mejor que podrías hacer ahora mismo es romper con todo, acabar, cortar todo por lo sano. Así se acaba toda la rabia y maldad que te rodea. Has de comprender que si quieres empezar un nuevo camino de vida, depende de ti cortar con todo y con todos, es casi una obligación; tendrás que practicar el desapego sin parar. No pienses, no sufras: hazlo, ve cortando relaciones con todas las personas a tu alrededor. Cuando consigas desaparecer, entonces y sólo entonces comenzará tu nueva opción de vida, te la pondrán delante de ti, no tendrás duda al respecto. Nuevas personas aparecerán en tu vida y comenzarás de cero a formar otro escenario para tu nuevo capítulo de vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy te refugiarás en tus padres e hijos. Hace mucho que no vacías tu alma, que no te desahogas con nadie. Te has guardado muchas cosas, muy dañinas y ahora sí que te debes de liberar de ellas. Sabes que cuando se cuenta algo, automáticamente te liberas de ello así que, no te preocupes lo más mínimo porque todos los temas que saques a la luz hoy, todos ellos comenzarán a moverse hasta su pronta solución. En la vida, la energía se mueve y si algo está estancado, hay que agitarlo fuerte o darle un empujón. Sólo te liberarás de ello definitivamente cuando abandone tu sistema energético. Así que, ponte manos a la obra. Habla con tus hijos, visita a tus padres y empieza a contarles todo lo que te inquieta y pueden saber. Hazles partícipes de tu angustia. Comparte tu dolor.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás usando el sexo como moneda de cambio y eso no es así, es decir, está muy bien que hagas lo que quieras con tu vida íntima, sexual pero si la vida te va mal, estás cansado, harto, no tiene sentido que tu manera para desinhibirte sea estar todo el rato manteniendo relaciones sexuales. Está bien si te apetece tenerlas pero no para liberarte de una situación conflictiva de tu vida cotidiana, eso es más extraño. Es decir, desahogarte como todo el mundo es algo natural pero no llegar a una adicción. No que la utilices como válvula de escape, como quien bebe o fuma, es decir, no conviertas el erotismo y el gozo puro en un modo de liberarte del estrés. Estarías bajando la vibración de una buena noche haciendo el amor. Tenlo en cuenta y mide tus actos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy será tu gran noche. Disfrutarás del sexo en su máxima potencia durante toda la noche, será tu momento. Esta nueva pareja tuya se lo pasa fenomenal en la cama; ella es muy pasional, te va mucho este tema. Tu adicción al sexo es conocida así que, si además esta persona también tiene esa misma necesidad, disfrutaréis mucho más, os pegaréis todo el día con lo mismo. Estás realmente feliz, has rejuvenecido diez años desde que estás con ella, te ha cambiado el talante. Estás simpático y agradable y has dejado por el camino esa gran dosis de agresividad que te define. El sexo salvaje te libera, tus fantasmas desaparecen, vuelan. A partir de ahora, ya todo te dará igual. Cuantas más intensas y fuertes sean las emociones, mejor. Estás feliz. Te importa la intensidad con la que se viva el momento.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás madurando, enhorabuena. Este mes ha sido para ti como un bálsamo. Has decidido reencontrarte, hablar con tu Yo Interno, volver a ser quien eras, a tu esencia divina. Has andado un largo trecho aunque todavía te queda mucho camino por recorrer. Por lo tanto, sigue así, conociéndote, transmutando tus patrones erróneos. Has sabido reconocer parte de tu culpa, de tus actitudes nocivas. Tan solo con el hecho de ser consciente de tus defectos, por ese acto de humildad, ya tienes parte del camino ganado. En ti, un ser orgulloso que sepa reconocer un error, es algo muy grande, tiene un valor incalculable. Todo lo que estás haciendo sigue dando sus frutos, es muy importante que te sigas cultivando de esa manera. Sigue así.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy habrá un evento en la familia, un aniversario de tu abuela. Si no vas, te desheredan, es decir, te juegas el tipo si llegas tarde a la celebración o a la cena. Que llegues tarde hoy sería inadmisible. Haréis alguna visita guiada y luego terminaréis en un restaurante. Allí será la celebración. Has de ir arreglado como un pincel porque tu madre no quiere que tus primos hablen mal de ti. Tienes mucha ropa para ponerte y no quiere que vayas sucio, con pantalones rotos o despeinado. Ya te puedes esmerar por la cuenta que te trae. Tus abuelos son una institución en la familia y cualquier feo que les pudieras hacer se lo harías directamente a tu madre. No te lo permitiría. Ve con pies de plomo esta noche, no digas palabras malsonantes; en una palabra, no seas tú: sé el hijo perfecto o el nieto perfecto que ninguna abuela tiene.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hay una gran diferencia entre tus amigos y los conocidos. Estos últimos te van a abandonar a la primera de cambio. Les das igual. Por eso, ahora estás a punto de cambiar a algunos de ellos. No es que no te sientas a gusto, ni te caen mal ni ellos han cambiado hacia ti pero tú has cambiado en general, hacia todo en la vida y ya no te sientes identificado con ellos. Ya no estáis en la misma onda, tú has cambiado. Tus intereses nuevos son ajenos a ellos y no los quieres compartir porque no los entenderían. Te sientes raro, extraño, un incomprendido. Quieres hacer lo que te dé la gana. No quieres dar explicaciones a nadie. Prefieres quedarte en casa que salir con ellos. Dilo de otro modo porque sí que lograrías enfadarlos. En estos casos, es mejor inventarte una mentira piadosa. No se sentirán tan mal.

Piscis, sabes que has de cambiar. Siempre has ido a contracorriente, frente al mundo. En tu vida, todo han sido complicaciones y esto no puede seguir así, te haces mucho daño. Eres un ser que se flagela, no atienda a razones y por eso todo el universo conspira en tu contra. Has de entender que no eres inferior a nadie, que vales tanto como los demás y que eres muy bueno en lo tuyo. Ante el ataque de alguien, sea de un modo consciente o inconsciente te defiendes. Empieza a ver la vida con otros ojos, cuando lo hagas, no habrá ni piedras, ni trabas ni obstáculos. Si cambias desde ya podrías ser otra persona diferente mucho más feliz y más sabia. Habrías dejado de perder tu vida y disfrutarás de ella como te mereces.

Fuente: Astrocanal