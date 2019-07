Horóscopo del día 30 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy es un día ideal para meditar. Pon en orden tu vida, tu presente y tu porvenir. Olvídate de todo lo demás. A tu alrededor, hay personas muy perjudiciales para ti y lo sabes; notas su pésima energía, su negatividad. No hagas caso de sus engaños, no te dejes embaucar por ellos. De este modo lograrás el triunfo tanto en tu vida personal como social. Mantente lo más alejado posible que puedas de esta gente. Con respecto a tu economía, es tiempo de ahorrar, de apretarse el cinturón. Lograrás, aun así, solventar cualquier inconveniente económico o deuda contraída. Podrías encontrar determinados inconvenientes en el área laboral con distribuidores. Gracias a un dinero inesperado, saldarás tus deudas, te pondrás al día. Referente al amor, hoy es un día señalado para ti, Ariano. Disfrútalo con tu ser amado y sobre todo, no permitas que la negatividad reinante se apodere de ti: lo estropearías todo. Tu pareja sería quien padeciera las consecuencias.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la fortuna llama a tu puerta. Ábrele las puertas absolutamente, déjale entrar. Hoy, estará verdaderamente bien auspiciado todo lo que respecta al tu trabajo y economía. Tu actividad laboral se activa. En el caso de encontrarte en situación de desempleo, hoy podría ser el día clave para encontrarlo o, cuando menos, dar un primer paso esencial. Si estás en activo, trabajando, avanzarás con fuerza y resolución. Cualquier aspecto de tu vida que esté en el mal camino o te preocupe o poquísimo claro, hoy podrás transmutarlo, redirigirlo si quieres cara donde debe ir. Todo volverá a encajar, no tengas la mínima duda. Escucha a tu corazón y obra en consecuencia. Irás por el sitio ideal. En el terreno profesional, exprime cada ocasión que se presente durante el día de hoy. Emplea tu pasado, de tus experiencias previas; te asistirán en demasía a desarrollar una nueva actividad que se te presentará y que muy, muy pronto comenzarás a practicar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu economía está de enhorabuena, felicidades. Un movimiento recomendable logrará estabilizar un tanto tu parte económica. Tienes muy, muy claro lo que deseas, solo te queda ir a por esta razón. Tu voluntad es de hierro así que, ten por seguro que cumplirás tus objetivos. Vas a hacer esenciales cambios en tu vida. En un primer lugar, tu círculo social va a mudar. Aflorarán nuevas amistades las que serán ideales para ti, las idóneas para este momento de tu vida. Con respecto al área laboral, debes tener mucho cuidado puesto que los chismes estarán a la orden del día. Sobre todo en el día de hoy. No te pongas inquieto aunque escuches alguna desavenencia, alguna grosería. Déjalo pasar. Si la cosa se pusiera fea, fuera a más, busca algún testigo presencial. En el amor, con respecto a tu ser amado, todo seguirá igual. Tal vez conozcas a una tercera persona con la que entables una incipiente amistad, únicamente. No pasará de una simple amistad.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no desaproveches tu tiempo, vive tu un día tras otro con intensidad, como si de tu último día se tratara. Apártate de aquellas personas que no aportan nada a tu vida, que te incordian y no te dejan ser mismo. No pierdas tu apreciado tiempo con ellas, no te merecen. En el campo cariñoso, hoy de manera especial, vas a deber bajar la cabeza, guardarte tu orgullo y solucionar esas pequeñas desavenencias con tu pareja. Os estáis alejando mucho y si seguís de esta forma, acabaréis con vuestra mágica relación. Con respecto al área laboral, vivirás momentos positivísimos para tu porvenir laboral, eso sí, sé cordial con todos tus colegas, aunque no lo sientas o no se lo merezcan. Es indispensable que reine la armonía para conseguir tus logros. En el caso de estar ahora sin trabajo, no desesperes pues las cosas van a mudar muy pronto. Ordena tu actividad, planifícate bien y trata de liquidar cualquier tarea pendiente. Soluciona tus temas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, aplica tu sabiduría, tus conocimientos precedentes y experiencia acumulada para no retornar a errar en los temas del amor. Debes conseguir no repetir una y otra vez dichos fallos en el presente. En el amor, lo haces verdaderamente bien, vas por el camino apropiado, el conveniente para ti. Para finalizar llegará tu premio, lo que tu corazón anhela, lo que el Universo tiene reservado para ti: tu gran premio, tu alma gemela. Vas a ponerte en viaje próximamente así que, deberías tener toda la documentación en regla. Comienza en el área laboral la actividad: tanto si está en activo, como en paro, múltiples opciones, muy diferentes entre sí, aparecen en tu vida para tu deleite. Vas a poder elegir conforme tu conveniencia y tus necesidades. Estudia bien todas las propuestas, analízalas como se merecen y después, elige sin prisa. No te confundas. Con respecto a tus compañeros actuales, tus colegas, cualquier equívoco o desavenencia del pasado va a desaparecer, tranquilo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy aparecerán en tu horizonte múltiples personas molestas y asimismo incómodas con las que vas a deber lidiar. Intenta obviarlas si te resulta posible. Pretenden liarte y marearte con tonterías, meterte en líos y inconvenientes. No seas una presa simple pues, es lo que esperan de ti. Deja de preocuparte, con tu inteligencia serás capaz de sortearlos. En lo referente a tu economía, ahora no vives tu mejor temporada. No te agobies por tal razón pues todo se solucionará apropiadamente. Tu economía se recuperará y harás frente a tus gastos. Vives una temporada de restauración general pues afecta a cualquier campo de tu vida, desde lo laboral hasta lo personal sin olvidar lo social o económico. Una persona, desde un segundo plano, de una manera muy prudente, te ayuda sin que lo sepas. Verás de qué forma, gracias a él o , logras encontrar un puesto genial. Estudia y observa un poco: pronto adivinarás quién es. Aparte de esto, esta persona lo hace de corazón, por pura bondad.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no seas extremista. Las cosas no son blancas o negras. Hay una perfecta escala de grises entre medias. Esto es, debes aplicarlo a ti, a tu vida. Ayuda a el resto, sí, hazlo pero, no del modo en que lo haces: no te dejes la piel en ello. Tú vas antes y tu vida, también. No lleves la empatía a su máximo grado. Has de ser un tanto distante de los inconvenientes de el resto puesto que, no debes solucionarlos , solo darles pautas. Esto es, mismos deben pensar y aprender sus lecciones individuales. Estima que además tienes la tuyas con lo que, deja de volcarte en la vida de el resto. Pon a cada persona donde se merece y no te dejes asustar. Muchas personas a tu alrededor, desgraciadamente, llevan puesta una máscara y actúan de otra manera cuando no les ves. Por tal razón, quizás no merecen ni tu ayuda, ni tu tiempo. Piensa en ello. Tu dinero aumenta, no lo desaproveches, ahórralo para un futuro próximo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy tienes un día complicado. Este , sufres las consecuencias de las influencias planetarias bastante lamentables. Ciertas cuestiones, tanto personales como profesionales se te complicarán. Exactamente de ahí que, aun harás más gala de tu actitud positiva y tus ganas de luchar. Evita los fallos lamentables y emplea tus rasgos más frecuentes, como buen escorpiónido que eres. Sabes que saldrás adelante si de esta forma lo quieres y te lo propones. En lo concerniente al trabajo, una buena ocasión se te va a presentar. Será un nuevo negocio y te lo propondrá un buen amigo o amiga tuya. Lánzate, será un éxito. Los frutos serán excelentes así que, no lo vaciles, a por esta razón. Vas a deber llevar cuidado con respecto a algún distribuidor. No firmes nada sin asegurarte verdaderamente bien de lo que estás firmando, revísalo pues podría haber fraude en él. El desastre podría ser verdaderamente grande y deberías ir a juicio. Por ello, haz revisar todo por un asesor legal.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tomes las resoluciones que tomes, serán hoy las convenientes y ideales para ti. Eso sí, deberás hacer empleo de tu los pies en el suelo y coherencia. Sé siempre y en toda circunstancia y en todo instante prudente y no te apures en tus resoluciones. Espera el momento concreto. El éxito llama a tu puerta, solo debes abrirle, dejarle entrar. Aprovecha las circunstancias, son ideales para ti. En el terreno económico, presta mucha atención a tus gastos diarios. Deberías ahorrar, es tiempo para ello, aunque sea verano y tiendas a estimar gastar más. No puedes, no es momento para ello. Podrás hacer alguna pequeña inversión pero, con suma cabeza. Adquiere solo aquello estrictamente preciso. De no hacerlo, errarías. Sabes que no puedes dejarte ni lujos, ni caprichos ni viajes. No es tiempo ni siquiera de una pequeña escapada o fin de semana. Vendrán tiempos mejores. Con respecto a tu vida cariñosa, controla tus palabras si no quieres provocar el rechazo de tu ser amado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy no será uno de tus mejores días, por esta razón deberás extraer lo bueno. Seguramente las cosas no ocurran como te hubieran agradado pero, no seas muy duro contigo. Debes ser más flexible, has de saber amoldarte a las nuevas circunstancias. Emplea tu enorme inteligencia para ello. Mira siempre y en toda circunstancia y en todo instante el lado positivo y, en frente de un posible fracaso, toma dicha derrota con la deportividad que se merece. Todo cuenta en esta vida, Capricornio, cada acción, palabra o paso que damos tiene su repercusión en esta vida, sea de forma positiva o negativa para nuestras vidas. En lo concerniente a tu trabajo, es verdaderamente posible que hayas decidido montarte un negocio por cuenta propia. No lo vaciles, lánzate pues será un triunfo. Tus ingresos serán notables, en consecuencia comienza cuanto antes a regentar tal idea. Será una mina de oro. Tu economía, por norma general, mejora sensiblemente. Todo se mueve muy, muy rápido, en tu favor.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tu día será un tanto complejo. Sé flexible para evitar que ocurran acontencimientos errados. Hay personas con vidas difíciles que complican la vida de el resto. Va a ocurrir un enorme cambio en el amor y, con esto, volverás a tomar las riendas de tu vida sentimental y de tu destino. Tus dudas, desaparecerán y recobrarás la ilusión y la esperanza respecto al amor. Reiniciarás todo lo que dabas por perdido. Con respecto a tu economía, el dinero comenzará poquito a poco a moverse. A lo largo del mes de agosto, aflorarán contratos en tu vida laboral. Gracias a ellos, serás capaz de dar un empujón a tu capital. Ten por seguro que ya antes que concluya el verano tus ingresos habrán aumentado. Con respecto a tu pareja, si la tienes, tendrías que estar muy atento por el hecho de que en esta fabulosa noche de , podría haber un equívoco entre vosotros. No lo dejes pues lo arrastrarías toda la semana. Obvia comentarios inoportunos.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy comienzas un nuevo ciclo en el que depurarás y limpiarás tu vida de cualquier obstáculo que aparezca en tu camino. Conseguirás cualquier propósito o meta que te marques. No importa lo muy difícil o frustrante que te resulte hacer algo por el hecho de que, si de verdad lo quieres, será tuya, será un reto conseguido. Aprovecha al máximo esta etapa bien interesante que te ofrece la vida. Tu intuición es excesiva, como siempre y en todo momento y en toda circunstancia a flor de piel, por tal razón te puede acudir mucho en la vida. De verdad, será la llave de todos tus triunfos. Tu economía prosperará adecuadamente a lo largo de las semanas venideras. Una nueva opción laboral dará sus frutos próximamente, a lo largo del siguiente mes. En el terreno sentimental, agosto va a ser tu mes mágico pues, un ser verdaderamente singular, gracias a familiares y amigos, aparecerá en tu vida. Solo tendrá ojos para ti con lo que, disfruta de tu nueva relación pues, estáis hechos el uno para el otro. Esta persona te hará que estés hipnotizado: solo tendrás ojos para este ser.

