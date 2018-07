Horóscopo del día 30 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 30 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has tenido un mes muy movido y te has podido percatar de que realmente hay muchas cosas dentro de ti que no marchan como debieran: tu cabeza no piensa lo idóneo la mayoría de las veces, por lo tanto, el mes próximo consultarás a un especialista para intentar subsanar esas pequeñas taras que tienes, esos patrones negativos tan marcados. Ya no los quieres contigo, deseas que remitan. Necesitas transmutar muchas cosas de ti pero ya no solo cuestiones físicas sino con respecto a tus emociones, y tu mente, ese disco que siempre cuenta la misma historia porque no ve más allá. Necesitas ver la vida de otra manera, con mayor amplitud de miras. No todo es blanco o negro, es importantísima la escala de grises e incluso puedes ver la vida en una paleta de colores.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy la pasión volverá de nuevo a tu vida. Si estabas sin pareja, esta noche descubrirás de nuevo lo que significa entregarse a una persona y disfrutar de la sexualidad. Todo será placer y diversión. Vive el presente, esta noche, este fin de semana sin pensar en lo que pasará el . Lo que vivas hoy, vivido estará. Llámale sexo, placer o lo que tú quieras pero necesitas desfogarte, es una necesidad que has de saciar. Así que, da rienda suelta a tus instintos más primitivos esta noche. Tu cuerpo te estaba pidiendo eso, una noche desenfrenada de lujuria y pasión. Te sentirás mucho mejor. La vida es ocio, diversión, trabajo y muchas otras cosas. Cuando descuidas una faceta, luego has de volver a compensar esa parcela que había quedado en precariedad. Dale la importancia que requieren a esos momentos íntimos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás contento, feliz, pletórico. Te sientes completamente realizado. Viendo ahora todo el trabajo realizado en un mes, puedes comprobar por ti mismo que has sido una verdadera máquina humana. Has hecho más de que lo que físicamente podías. Enhorabuena. Has de saber reconocer tus méritos y tu valor. Te mereces lo mejor de lo mejor, eres muy bueno en lo tuyo y, sobre todo, eficiente y resolutivo. No vuelvas a pensar que no puedes hacerlo, no llegas o cualquier otra piedra que te echas habitualmente sobre ti: puedes con todo, con lo duro y con los imposibles. Si quieres puedes, como todo en la vida es una cuestión de máxima concentración y de organizarse. Si lo hicieras habitualmente, doblarías tu volumen de trabajo. Puedes descansar hoy tranquilo porque tu trabajo a lo largo de estas semanas ha sido encomiable.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy acaba tu asilamiento. Has estado un tanto depresivo y eso ha hecho que te refugiaras en tu casa y en tu sofá. Ahora las tornas van a cambiar así que, no te preocupes por nada porque serán tus propios amigos los que te ayudarán a salir del pozo en el que te encuentras. Si estás mal, si realmente piensas que no puedes con tu alma, pide ayuda. Tus amigos y familiares están deseando ayudarte. Los tendrás siempre, en todo momento pues son incondicionales. A partir de hoy, tu vida cambia. Ya no existe el dolor, la angustia o la tristeza. Has decidido dejarlo todo atrás, la nostalgia y la melancolía ya no te van a acompañar nunca más. Por lo tanto, sal durante el día, cena fuera y disfruta de la noche. Ya se ha acabado estar encarcelado en tu propia casa. No tiene sentido. Vive la vida que para eso estás vivo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Disfruta de tu escapada. Es verano y hay que disfrutar de la vida. Aunque no tengas muchos ahorros, más bien vayas incluso escaso de dinero, siempre habrá un amigo o familiar que te preste su casa o te invite a ella. Son pequeños favores, en el fondo, regalos que te hace la vida para que salgas de tu zona de confort y conozcas mundo. Es obvio que no puedes ir invitado cada fin de semana pero uno sí. Pásalo bien con tus amigos. Disfruta del paisaje, la cena, los lugares por los que andes y de todo lo que hagas. Sé agradecido y deja de quejarte: la vida es una caja de sorpresas y están siendo muy agradables últimamente. Por lo tanto, puesto que estás sano, puedes moverte, te han invitado y el tiempo es maravilloso, da gracias infinitas al cosmos y disfruta de cada segundo como si fuera el último. Verás qué fin de semana más extraordinario pasas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, irás a un evento del colegio y ahí te perderás. Te encontrarás con tus amigas del colegio, con parte de la clase y de la promoción. Todos habréis cambiado mucho hasta tu gran amor. Será como volver al pasado. No podrás evitar sentir vergüenza al ver a tu amor de la infancia. Ella seguirá igual, más guapa, mejorada pero con la misma esencia. La noche dará mil vueltas. Podrás hablar o quedar, las puertas se te abrirán, dependerá de su relación sentimental. Hoy, todo puede pasar. Antes de hacer cualquier tontería, sería bueno que meditaras un rato largo. Si algo pasa ahora, tras todos estos años, serías la comidilla de todos, del cole; sería un agobio continuo. Si te decides a dar el paso, adelante, sé discreto y permite que ocurra lo que en su día no pasó. Nunca es tarde para el amor.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, disfruta de tu momento sin planes ni obligaciones. Te apetece hacer por un día lo que quieras sin dar explicaciones a nadie, siendo tú mismo, libre, viviendo en libertad. Echas de menos hacer lo que quieras en todo momento. No te gusta que te controlen, lo odias y mucho menos que te sigan la pista pero lo hacen: tus amigos, los colegas o tus familiares siempre están ahí preguntando y queriendo saber. Estás muy cansado de eso. Te gustaría que te dejaran en paz, no molestas a nadie. Quieres desparecer por un día sin ser perseguido. Si no te toca trabajar, tienes mil cosas por hacer: nunca puedes hacer lo que realmente quieres, es duro pero así es. Tus responsabilidades son demasiado extensas. Estás metido en muchas cosas a la vez: voluntariado, asociaciones, trabajos variados.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no te gusta tu trabajo, es obvio pero te da de comer. Aprende a ser menos inconformista. Siempre riñendo con las compañeras, cuchicheando, hablando de unos y otros. Nunca estás a gusto con tu trabajo y lo has elegido tú. Deja ya de comportarte de un modo tan infantil y sé maduro. Si no te gusta, márchate. Da igual que estés fijo, que tengas una plaza adjudicada o que el salario sea el adecuado. Llevas media vida blasfemando y es normal que no te guste ir a trabajar. Tú mismo has creado ese rechazo verbal hacia tu trabajo. Enamórate de él y los cambios vendrán de manera automática. Has de entender cómo funciona la vida, aún no lo sabes por más que lo intentas. Cuando tú aceptes tu trabajo y te guste, éste cambiará a mejor: ésa es la lección oculta tras todo ello.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la vida te sonríe. Eres feliz, llevas tiempo en el camino espiritual y tu vida cada vez va a mejor; sabes sanarte a ti y a los demás, controlas técnicas y herramientas de sanación. Hoy harás un curso muy interesante de geometría sagrada y estás encantado con tu nueva vida. Los cambios siguen. Los ves en tus padres y amigos, en los que te rodean. Nada es lo mismo que antes, es mucho mejor. No te podrías imaginar todo lo que te iba a pasar. Estás viviendo un renacer. Entiendes el porqué de las cosas, comprendes tu vida y analizas tu presente y pasado para comprenderte mejor. Te estás formando en hipnosis porque consideras que has que sanar esas vidas y momentos pasados para poder fluir en el día de hoy. Te lo aplicas a ti en primera instancia y la verdad es que eres otro ser.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, amas tu trabajo, te da la vida. Nunca pensaste que un trabajo te pudiera llenar tanto el alma pero lo hace y te sientes orgulloso de eso. Ahora mismo trabajar es tu vida, no es una obligación, ayudas a los demás y te ayudas a ti mismo: es el mejor trabajo del mundo pues la satisfacción personal es tan grande que te sana el alma. Quieres servir de algo, que tu vida haya merecido la pena. Ser un trabajador de luz es muy complicado pero si lo eres, sabrás la satisfacción personal que se siente. Hagas lo que hagas, hazlo con ilusión. Hoy te darás cuenta de lo afortunado que eres de vivir la vida que vives, nunca lo habrías visto tan claro: no podrías tener una vida mejor que la que posees. Eres un privilegiado y así lo agradeces a la fuente, a la divinidad. Sé agradecido.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy toca día familiar. Iréis a pasar el día a una playa cercana. Vuestros hijos desean estar en la playa, en la arena jugando y haciendo castillos como cualquier niño. Es hora de tener unas merecidas vacaciones pero si aún no te han llegado, al menos pasa en el mar el día. Estará a rebosar pero la energía del sol y del mar es tal combinación que no importa si está hasta la bandera. El mar es inmenso, no hay problema para nadar. Es necesario que paseéis descalzos, que os toque la brisa del mar y que os relajéis. Daros baños y descansad, empaparos del azul del mar, de la intensidad cromática que tienen las olas. Todo relaja y sana, es pura sanación. Intenta ir pronto de vacaciones, ve al mar, lo necesitas como el comer.

Piscis, comienza a transmutar situaciones dañinas para ti. Te has dado cuenta de que todo te afecta en demasía: lo que comes, hablas o ves en la televisión, hasta los telediarios te producen muchas lágrimas y dolor. Tu hipersensibilidad hacia la vida es tan grande que te produce un gran sufrimiento. Trata de hacer una terapia para lograr paliar ese sufrimiento. Has de hacerte más fuerte, desarrollar tu poder personal y así vivirás más feliz y tranquilo. Por eso, si te inclinas por el mundo de las terapias holísticas, elige las Flores de Bach como tratamiento. Será fácil paliar tu tristeza, sacar tu fortaleza y hacerte ser una persona más segura, con más confianza en ti mismo. Puedes transmutar esos malos hábitos aunque lleves con ellos a cuestas toda una vida. Todo es posible si tú quieres cambiar.

Fuente: Astrocanal