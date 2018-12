Horóscopo del día 30 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sigue muy de cerca tus inversiones si es que las tienes. Si eres un gran empresario, lo que más te gusta es mirar tu dinero, vigilarlo, moverlo. Hacer que crezca sin el menor riesgo. Has de reconocer que te gusta invertir aunque el riesgo que tomas es pequeño. Te gusta que el dinero crezca, no que desaparezca. Por ello, no te importa estar cada día pendiente de tus finanzas. Disfrutas y te divierte. Si estás en situación de búsqueda de empleo, si realmente piensas en tirar la toalla y no buscar más, supones mal. Ahora se mueven cientos de trabajos en diferentes localidades o partes del mundo. Busca durante horas por todos los lugares posibles y encontrarás esa oportunidad laboral que tanta falta te hace. Si estás trabajando, comienza a finalizar con el trabajo del año, ordenar trabajos y almacenar información en los ordenadores.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, cualquier posible crisis de pareja que hubieras tenido o estuvieras teniendo, estará llegando a su fin. La paz se instaurará de un modo definitivo y así se terminan las ofensas o las malas caras. Ese no entendimiento volverá a desaparecer quedando sólo el amor de pareja, la afinidad, el buen hacer y los ratos en común. Eres muy fiel a las parejas que has tenido y sería impensable para ti que fuese de otro modo.Como buen Tauro que eres, llevas el trabajo en las venas, tu capacidad de trabajo y aguante son extremos. Desde luego, es casi seguro que en los tiempos en los que trabajases o incluso a día de hoy, hayas llegado a ser o te hayan nombrado un empleado ejemplar. Realmente, eres un gran trabajador y así te muestras a diario.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, por fin se reconoce a nivel local, la gran labor que haces. Eres un gran profesional y conferenciante, ayudas a mucha gente a mejorar su vida, a ser mejor persona. Es posible que te dediques al crecimiento personal, a la autoayuda o a temas de espiritualidad, posiblemente tengas varios libros en el mercado. Tu obra no es extensa pero es magnífica, clara y concisa, con un lenguaje coloquial que todo el mundo puede aprender y entender. Por lo tanto, será perfecto y te dará mucha satisfacción que en tu propia casa reconozcan tu valía y el mérito que tienes. Te sentirás muy contento. Disfruta de ese momento tan grato. Tu vida social cada vez es más extensa, saliendo sin parar, quedando, visitando espacios culturales y frecuentando asociaciones.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, harás un balance de tu año y eso te deprimirá un poco. Verás cómo no has conseguido los objetivos que te habías marcado y te sentirás desanimado. Llama a tus amigos, cuéntales cómo estás. No todo el mundo consigue todo en la vida, lo importante es intentarlo y no rendirse jamás. No tires la toalla: plantéatelo de otro modo: todo lo que aún no has conseguido, lo conseguirás el año próximo. Ve pensando muy bien tu lista porque deberías de confeccionarla para el año venidero. Lo importante es que no dudes y que tengas muy claras tus metas. Has de saber lo que quieres porque sólo así podrás ir a por ello. Cuando dudas, dispersas tu energía. Tienes todas unas horas para pensar en tu futuro inmediato. Hazlo, pronto dejarás atrás todo lo viejo y te pondrás a diseñar tu nueva vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu afán de superación y la responsabilidad con la que afrontas tu puesto laboral hacen pensar que eres una persona que en realidad no eres. Quien te conoce en profundidad conoce tu chispa, ese humor que tienes tan característico. Tu círculo de amistades cada vez es más extenso, todo el mundo tiene cabida en él. Sería muy interesante para ti profundizar más en la relación de cada uno, conocer más de su vida. Cada vez tendrás mayor trato con tu familia, te acercarás a ellos progresivamente si así lo decides. Como bien sabes, hay ciertas cosas que, de no hacer un esfuerzo individual, por parte de uno mismo, es difícil que se muevan o que suceda algo. Si quieres transformar tu entorno laboral, lucha por él; ahora lo tienes fácil.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, al fin respiras con tranquilidad. Comienzas a dejar de lado las pesadillas nocturnas y ahora se están transformando en unos sueños de los cuales no querrías salir nunca, disfrutas y te lo pasas genial. De hecho, quieres que se hagan realidad porque te encantaría vivirlos. Y por eso, por las mañanas, te levantas muy activo. Se te nota en el rostro. Estás mejor que nunca, con una salud de hierro y con mucha fuerza interior. Aprovecha esta tesitura para hacer el máximo de tareas acumuladas, sean de la índole que sean porque realmente podrás con todas ellas. En cuanto al tema sentimental, es hora de darle más pasión a tu relación actual. Podrías dejarte llevar y probar algo nuevo. Trata de dar rienda suelta a la pasión. Ambos dos disfrutaríais, sería algo placentero para vivir.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, con el nuevo año en puertas te planteas muy seriamente tu futuro laboral. Estás perdido, no sabes hacia dónde tirar. Tienes ante ti una disyuntiva y eso te hace sufrir pues aún no sabes hacia qué lado te deberías de decantar. Conoces ambos mundos y sabes lo que podría acontecer, pero ha llegado la hora: decide hacia qué lado deseas ir, en qué te quieres posicionar. Si estuvieras en situación de desempleo, habría mucho movimiento laboral estos días alrededor tuyo. Por supuesto podrías asistir a alguna entrevista ocupacional con el fin de conocer mejor tus aptitudes. Eres un ser muy versátil y si algo lo desconoces, lo aprendes muy rápido, por ello, estarías dispuesto a trabajar en casi cualquier cosa que te ofrecieran.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, disfruta del momento presente sin querer huir al futuro ni refugiarte en un pasado. Ahora has de construir tus sueños según el dictado de tu corazón. Solo uno mismo puede hacerlo sin ayuda de nadie, es tu vida, tu destino y tú serás el encargado de escribirla día a día. Podrías comenzar a sentir algún tipo de deseo por alguien, alguna atracción física pero allí quedaría todo porque no te verías capacitado para decirle a nadie tus sentimientos actuales. Aunque florezcan, podrías tratar de esconderlos por no complicarte la existencia o probablemente por no dañar a terceros. Sabes que tu fuerza de voluntad logrará que termines olvidando a ese amor platónico recién surgido. Sabes la vida que tienes, y lo mucho que te ha costado que todo ande sobre ruedas. No querrías que nada cambiase y no lo hará.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, en la vida se puede ofender hasta diciendo algo bonito si se dice en un tono inapropiado o despectivo. Ten cuidado, presta atención a las palabras que puedan salir de tu boca porque algo insignificante podría llevarse hacia el otro extremo y de la nada surgir un enfado o malentendido. Por ello, ante la susceptibilidad de la gente que te rodea, trata de ser lo más respetuoso que puedas en cada palabra que salga de tu boca. Piensa en que eso mismo te podría suceder a ti, empatiza y nunca obres mal, ya conoces cómo actúa el universo. Si estás pensando en breve abrir tu propio negocio, el clima es el idóneo para que procedas a ello. Ese empuje que necesitas te lo van a dar y desearás con fuerza abrir ya tu nuevo proyecto. Déjate asesorar y sólo o en compañía lánzate a esa aventura empresarial que te proporcionará grandes momentos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no por levantarte al alba amanece antes, has de controlar el tiempo porque dormir es la mejor medicina para el cuerpo y en vela no puedes pasar las noches. El descanso de tu cuerpo es vital para soportar los avatares del día a día. Eres consciente de tu fuerza física y mental pero tu cuerpo también podría empezar a quejarse: has de tratarlo con sumo cariño y respeto. Duerme, haz varias comidas, haz deporte o mantén una dieta equilibrada. Son pasos simples y seguros, nociones básicas que todo el mundo conoce. Recapitula y piensa qué harás con tu vida en el nuevo año venidero pues, las tornas cambian si tú no decides cambiar, algo vendrá que te descolocará tus actividades actuales. Transforma tu realidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, si por casualidad estás pasando por alguna crisis transitoria de pareja, sabes que tienes en tus manos el poder de sanar tal relación. Con una buena dosis de cariño y amor, preocupándote por el ser amado, podrías ser capaz de recuperar la relación perdida y convertirla en la que siempre ha sido. Eres detallista, sabes amar y dar cariño: eres la pareja perfecta para cualquier persona. Amigo de tus amigos, esta temporada tu vida social será notable. Te dejarás ver y disfrutarás con tu grupo de amigos. Un acuario es un amigo para toda la vida pues te será fiel hasta en la adversidad. Aunque libre e independiente, necesitas un contacto casi diario con los seres que más amas y respetas. Siempre estarás en contacto, no sabrías vivir aislado.

Piscis, la acumulación de tareas oficiales podría hacerte sufrir un ataque de ansiedad, sabes que el volumen es para un equipo pero podría ser que varios de sus miembros estuviesen de vacaciones. El volumen laboral podría hacerte terminar el año de una manera pero no te gustaría: pidiendo la baja laboral. No permitas que el estrés se apodere de ti, no sería una buena opción. Los compromisos familiares están a la orden del día siendo para ti otro gran desgaste. No estás acostumbrado a tener que lidiar con tantos frentes a la vez pues de normal vives literalmente en el trabajo. Ahora, los escenarios en los que te mueves se han triplicado, por ello, aliméntate con productos naturales, de la huerta, toma muchos zumos naturales y alimenta tu cerebro con frutos secos, lo necesitas. Te hará sentir mejor.

Fuente: Astrocanal